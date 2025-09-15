De la începutul anului, autoritățile au dat amenzi de 1,2 milioane de lei pentru arderea vegetației uscate și a deșeurilor

17:00

Avocatul lui Vlad Plahotniuc, Lucian Rogac, a anunțat, într-o postare publică, că are semnale că s-ar pregăti mai multe provocări prin care extrădarea lui Plahotniuc „să ia forma unui show care să fie exploatat în interes electoral de puterea politică de la Chișinău”. Mai mult, Rogac susține că extrădarea lui Plahotniuc din Grecia ar urma […] Articolul Avocatul lui Plahotniuc susține că autoritățile planifică extrădarea acestuia în altă zi decât cea anunțată anterior și denunță provocări cu iz electoral apare prima dată în ZIUA.md.