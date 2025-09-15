De la „istorie de succes” la „laborator al războiului hibrid rusesc”. Interviu cu o activistă queer din Georgia

17:00

Papa Leon al XIV-lea, care împlinește 70 de ani duminică, le-a mulțumit la finalul rugăciunii „Angelus” miilor de credincioși care au venit în Piața Sfântul Petru de la Vatican, purtând pancarte cu urarea „La mulți ani”, notează AFP, citează Agerpres. „Preaiubiților, se pare că știți că împlinesc 70 de ani astăzi”, le-a spus el zâmbind...