Cine este noul director al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase „Toma Ciorbă” din Chișinău

Douăzeci și opt de spitale din Republica Moldova au fost dotate cu echipamente moderne de sterilizare, esențiale pentru prevenirea infecțiilor nosocomiale și creșterea siguranței pacienților. Noile echipamente au fost prezentate astăzi în cadrul unui eveniment organizat la Institutul de Medicină Urgentă din Chișinău, unul dintre beneficiarii proiectului. Potrivit Ministerului Sănătății, investiția totală se ridică la […]