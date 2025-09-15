Cum a comentat Kremlinul declarațiile lui Trump privind pierderea răbdării față de Putin
15 septembrie 2025
Kremlinul a auzit declarațiile președintelui SUA, Donald Trump, care a afirmat că răbdarea sa față de liderul rus Vladimir Putin se epuizează.Despre aceasta a declarat jurnaliștilor purtătorul de cuvînt al președintelui, Dmitri Peskov, relatează RBC.„Rusia își menține în continuare interesul și disponibilitatea de a soluționa criza ucraineană prin mijloace politice și diplomatice. Din part
Antreprenorul american Elon Musk l-a acuzat pe omul de afaceri George Soros de numeroase crime împotriva umanității.{{835094}}„Crimele lui Soros împotriva umanității sînt numeroase și diverse”, a menționat el pe pagina sa de socializare X, transmite Oxu.Az.Astfel Musk a răspuns la postarea unui utilizator al rețelei sociale, care a afirmat că Elon „știe ce a făcut George Soros cu America ș
Tratamentele critice vor fi disponibile fără întreruperi la Spitalul Ministerului Afacerilor Interne (MAI), după inaugurarea, astăzi, a unei stații moderne de oxigen medical, transmite Noi.md.Potrivit unui anunț al MAI, noua dotare permite producerea a 30 m³ de oxigen pe oră, cu o puritate de 93–95%, asigurând continuitatea terapiilor complexe și intervenții rapide pentru pacienții aflați în s
Aeroportul din Iași (România) a anunțat că va avea zboruri charter cu pelerini în perioada 25-29 septembrie, cerînd pasagerilor răbdare la îmbarcare. Discuțiile privind trecerea pelerinilor prin Aeroportul Chișinău au eșuat, fără ca guvernele moldovean și israelian să explice public de ce. {{835921}}Pelerinii evrei aterizați în estul României ar urma să traverseze R. Moldova cu autocare și
Surse: Extradarea lui Vlad Plahotniuc ar putea avea loc pe 18 septembrie, nu pe 25, cum anunță autoritățile # Noi.md
Surse citate de canalul de Telegram SPOT susțin că data reală a extrădării fostului lider al PDM, Vlad Plahotniuc, ar fi 18 septembrie 2025.Oficial, autoritățile de la Chișinău au anunțat că extrădarea va avea loc pe 25 septembrie.Potrivit acelorași surse, varianta avansată anterior – un interval cuprins între 14 și 21 septembrie – ar urma să se confirme. În acest context, declarațiile avo
Nu au încredere în Macron? Popularitatea președintelui Franței a scăzut pînă la un nivel record # Noi.md
Popularitatea președintelui Franței, Emmanuel Macron, a scăzut în septembrie pînă la un nivel istoric.Potrivit Oxu.Az, acest lucru este confirmat de rezultatele unui sondaj publicat în ziarul Le Journal du Dimanche (JDD), realizat de Institutul Francez de Opinie Publică (IFOP).{{836250}}Doar 19% dintre respondenți sînt mulțumiți de activitatea liderului francez, cu 5 puncte procentuale (p.
Sportivul moldovean Vasile Diacon a ratat la un pas medalia de bronz la Campionatul Mondial de Lupte Libere pentru adulți, care se desfășoară în perioada 13-21 septembrie la Zagreb, Croația.Potrivit Media Sport, el a ocupat, astfel, locul cinci.În drumul spre mica finală, la categoria de greutate pînă la 70 kg, sportivul moldovean în vîrstă de 25 de ani a pierdut în calificări în fața mong
Militarii din contingentele Armatei Naționale și Italiei, aflați în misiunea de menținere a păcii KFOR din Kosovo, au parcurs 20 de kilometri prin munții Gubavac. Cu ranițe de 10 kilograme în spate, ei au înfruntat terenul accidentat. Pacificatorii au demonstrat rezistență și un adevărat spirit de echipă.
Ieri, în Transnistria, în orașul Dubăsari, a izbucnit un incendiu: a luat foc ușa unui hambar abandonat.În apropierea locului incendiului se află încă aproximativ cinci construcții ilegale similare, pline cu deșeuri și lucruri vechi. Toate acestea reprezentau o amenințare serioasă, deoarece în apropiere se află o zonă de garaje.{{835808}}Un moment întîmplător a dus la evitarea unui inc
Cel mai influent sindicat al fermierilor din Franța, FNSEA, a chemat la organizarea unor proteste naționale pe 25 septembrie, pentru a intensifica presiunea asupra noului prim-ministru al țării, Sébastien Lecornu.Liderul sindicatului, Arnaud Rousseau, a declarat că fermierii vor ieși în stradă pentru a protesta împotriva a ceea ce consideră a fi o concurență globală nedreaptă. Principalele
Cea de-a cincea ediție a Festivalului Vinului Moldovenesc a reunit la București 49 de crame din Republica Moldova, care au prezentat peste 300 de vinuri.Vinificatorii noștri au prezentat diversitatea și autenticitatea vinurilor, spre bucuria vizitatorilor.La eveniment a fost prezent și secretarul de stat al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Andrian Digolean, care a mențio
Comisia Electorală Centrală (CEC) informează alegătorii că pot solicita votarea la locul aflării în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, transmite Noi.md.Potrivit legislației electorale, alegătorul care, din motive de sănătate sau din alte motive temeinice, nu poate veni în localul secției de votare, poate solicita biroului electoral votarea cu urna de vot mobilă. Cererile se
Treceri pietonale noi, asfalt proaspăt și străzi modernizate – bilanțul unei săptămîni de lucrări la Chișinău # Noi.md
În perioada 8-14 septembrie, Regia „Exdrupo” a realizat diverse lucrări orientate spre întreținerea și modernizarea infrastructurii municipale, transmite Noi.md.Potrivit unui anunț al Primăriei municipiului Chișinău, lucările au vizat diverse sectoare ale capitalei. Astfel, ample acțiuni s-au desfășurat pe strada Nicolae Costin, prin frezarea părții carosabile, montarea bordurilor, ridicarea g
China a amenințat că va lua măsuri decisive de ripostă dacă țările NATO, sub presiunea SUA, vor încerca să introducă taxe pe achizițiile de petrol rusesc.Despre aceasta informează RBC-Ucraina, citînd declarația purtătorului de cuvînt al Ministerului Afacerilor Externe al Chinei, Lin Jian.Potrivit reprezentantului, încă din prima zi a crizei, Beijingul a adoptat o poziție obiectivă și impar
Сine a fost declarat învingător al concursului pentru funcția de administrator al Î.S. „MoldATSA” # Noi.md
Agenția Proprietății Publice informează că, a fost finalizată procedura de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de administrator al întreprinderii.Rezultatele concursului pentru funcția de administrator al Î.S. „MOLDATSA”Concursul a fost desfășurat în două etape:La data de 02.09.2025 a fost efectuată etapa de preselecție a candidaților, în urma căreia, din tot
Polițiștii din Orhei au efectuat percheziții la domiciliile a doi bărbați din raion, fiind vizați pentru deținerea ilegală a armelor.La locuința unui bărbat de 59 de ani au fost găsite și ridicate două arme pneumatice, 153 de alice metalice de calibrul 4,5 mm, o armă lungă cu țeavă lisă și cinci cartușe, toate deținute fără acte legale.În gospodăria celui de-al doilea bărbat, din localitat
În weekend, polițiștii din Orhei au identificat mai mulți șoferi în stare de ebrietate la volan, notează Noi.md.Cele mai mari grade de alcoolemie au fost înregistrate în localitățile:-Cișmea, unde a fost stopat un automobil, la volanul căruia se afla un bǎrbat de 28 de ani cu o concentrație de alcool de 0.69 mg/l vapori în aerul expirat;{{835796}}-Orhei, unde a fost oprită o mașină, la
Serviciul Hidrometeorologic Național a emis o avertizare meteorologică: în perioada 16-22 septembrie 2025, pe întreg teritoriul țării se menține un pericol natural extrem de mare de incendii.Conform hărții oficiale, întreaga republică se află în pericol.Specialiștii reamintesc că în această perioadă există un risc sporit de incendii în condiții de vreme uscată și caldă.
Curtea de Apel Centru urmează să examineze recursurile în dosarele deputaților Nesterovschi și Lozovan # Noi.md
Marți, 16 septembrie, Curtea de Apel Centru va analiza recursurile depuse de avocații deputaților Alexandr Nesterovschi și Irina Lozovan, ambii afiliați fugarului Ilan Șor.Alexandr Nesterovschi a fost condamnat în luna martie la 12 ani de închisoare pentru corupție pasivă în proporții deosebit de mari și pentru implicarea în finanțarea ilegală a partidelor politice. Cu doar o zi înainte de pro
În sezonul agricol 2025, calitatea grîului alimentar din Republica Moldova a intrat în atenția specialiștilor din cauza unui parametru relativ nou pe piața locală – indicele W, care reflectă forța glutenului și capacitatea aluatului de a crește.După cum transmite Noi.md cu referire la AGRO TV Moldova, primele analize indică valori mai reduse decît cele considerate normale, fapt ce ar putea afe
Poliția informează participanții la trafic că, în legătură cu lucrările de reparație desfășurate pe strada Maria Drăgan din sectorul Ciocana al capitalei, vor fi instituite temporar restricții de circulație, transmite Noi.md.Astel, pe 16 septembrie, între orele 09:00 – 20:00 – circulația va fi suspendată pe tronsonul cuprins între străzile Vadul lui Vodă și Sargidava.Iar pe 17 – 18 septemb
Caravana EcoVoucher a ajuns la Ialoveni: cum să înlocuiești electrocasnicele vechi cu unele eficiente energetic # Noi.md
Caravana EcoVoucher a ajuns la Ialoveni, unde locuitorii au aflat cum pot beneficia de sprijin financiar pentru a-și înlocui electrocasnicele vechi cu unele noi, eficiente din punct de vedere energetic. Astfel de campanii de informare sînt organizate în toate centrele raionale. {{835195}}„Acesta este frigiderul vechi, de cînd acesta a fost conectat, au fost conectate simultan cu cel nou, a
În Moldova, în ianuarie-iulie 2025, exporturile de mărfuri au constituit 1 miliard 948,2 milioane de dolari, în scădere cu 5,7% față de perioada corespunzătoare din 2024.Potrivit Biroului Național de Statistică, exporturile de mărfuri autohtone în primele 7 luni ale anului 2025, au constituit 1497,7 milioane dolari SUA (76,9% din total exporturi), fiind în scădere cu 4,0% față de perioada sim
La finele săptămînii precedente, angajații Poliției de Frontieră, în conlucrare cu funcționarii vamali, au găsit în bagajul de cală al unui pasager 3 360 de țigarete cu timbru de acciz al Republicii Moldova, tăinuite și nedeclarate la controlul vamal.Incidentul a fost înregistrat în cadrul verificării bagajelor pasagerului, înainte de îmbarcarea acestuia pe cursa „Chișinău–Londra”, notează Noi
Gheorghe Urschi, externat de la Institutul de Urgență. Ce mesaj a postat familia umoristului # Noi.md
Umoristul Gheorghe Urschin a fost externat de la Institutul de Medicina Urgentă (IMU). Aceste lucru a fost confirmat pentru Noi.md de către Dorina Arsene, purtătoarea de cuvînt a spitalului.În data de 12 septembrie, familia umoristului Gheorghe Urschi a venit cu un mesaj în rețelele sociale, în care s-a adresat tuturor instituților medicale din capitală. Membrii familiei au cerut ca Gheorg
Locuințe pentru participanții la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobîl: Începe recepționarea dosarelor # Noi.md
Ministerul Muncii și Protecției Sociale anunță începerea procesului de recepționare a dosarelor pentru acordarea locuințelor din blocul locativ situat în municipiul Chișinău, str. Alba Iulia, 91/3, conform Hotărîrii Guvernului nr. 283/2024.Perioada de depunere a dosarelor este 15 septembrie – 31 octombrie curent.Pot beneficia de locuință:– Participanții la lichidarea consecințelor avar
Serviciul 112 și Inspectoratul General al Poliției implementează noi proceduri pentru gestionarea apelurilor legate de incidentele electorale, notează Noi.md.Aceste măsuri au ca scop îmbunătățirea procesului de catalogare și soluționare a cazurilor ce au legătură cu alegerile, raportate prin numărul unic de urgență 112.{{835979}}Specialiștii Serviciului 112 au subliniat faptul că, zilnic,
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură informează despre autorizarea spre plată a cererilor de acordare a sprijinului financiar în perioada 08 – 12 septembrie 2025.Pe parcursul săptămînii trecute, AIPA a autorizat spre plată 37,6 mil. lei - surse financiare din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural, pe diferite mecanisme de subvenționare, după cum urmează:
Mîine, 16 septembrie 2025, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) va examina un proiect de hotărîre ce vizează ajustarea cadrului legal referitor la obligațiile de serviciu public în sectorul gazelor naturale. Modificările propuse actualizează listele de furnizori și operatori de distribuție, în concordanță cu schimbările recente din piață privind licențierea.După cum trans
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare continuă sesiunile bilaterale de screening cu Comisia Europeană.Pe 15 septembrie a început dialogul privind Capitolul 11 – Agricultură și dezvoltare rurală.Acest capitol include reforme esențiale care vor ajuta Republica Moldova să se pregătească pentru aderarea la Politica Agricolă Comună (PAC) a Uniunii Europene și să beneficieze de spriji
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) informează că, în urma negocierilor desfășurate la ședința Comisiei Mixte moldo-poloneze din 22 iulie curent, a fost recepționat un contingent suplimentar de 150 autorizații pentru efectuarea transportului rutier internațional de mărfuri în/din țări terțe.Autorizațiile expediate de către autoritățile poloneze sînt valabile pînă la 31 ianuarie 2026 și pot
Alianța „MOLDOVENII” a prezentat un nou proiect legislativ care propune schimbarea radicală a modului în care sînt acordate ajutoarele sociale pentru persoanele apte de muncă. Documentul vizează renunțarea la plățile necondiționate și înlocuirea acestora cu mecanisme de ocupare a forței de muncă, cu beneficii directe pentru comunitate.Potrivit inițiatorilor, actuala practică demotivează persoa
Republica Moldova găzduiește, în perioada 15–19 septembrie, cea de-a zecea ediție a celui mai mare forum economic al țării – Moldova Business Week 2025 (MBW 2025), transmite Noi.md.Evenimentul are loc simultan în 10 regiuni-cheie: Orhei, Chișinău, Ungheni, Călărași, Cahul, Giurgiulești, Bălți, Strășeni, Comrat și Tiraspol, reunind peste 1500 de participanți din peste 40 de state. Printre aceșt
Apel urgent către ONU: Promo-LEX cere sprijin internațional pentru Vadim Pogorlețchii, condamnat în regiunea transnistreană # Noi.md
Asociația Promo-LEX, în colaborare cu European Prison Litigation Network (EPLN), a expediat astăzi un Apel Urgent către trei Raportori Speciali ai Organizației Națiunilor Unite (ONU), atrăgînd atenția asupra situației critice a lui Vadim Pogorlețchii, apărător al drepturilor omului, deținut ilegal în regiunea transnistreană a Republicii Moldova din 25 august 2022.Reținut de peste trei ani în c
Sancțiuni în urma arderii vegetației uscate: Au fost aplicate amenzi de peste un milion de lei # Noi.md
Amenzi de peste 1 milion 250 de mii de lei au fost aplicate persoanelor sancționate în urma arderii vegetației uscate, notează Noi.md.Sancțiunile au fost aplicate de la începutul acestui an. Amenzile contravenționale au fost plătite de persoanele prinse că au dat foc ierbii, stufărișului, poligoanelor de deșeuri, dar și gunoiului din preajma gospodăriilor.Oamenii s-au ales cu amenzi după c
Lilian Popescu ar putea fi numit mîine în funcția de antrenor principal al naționalei Moldovei # Noi.md
Lilian Popescu ar putea fi viitorul selecționer al naționalei Moldovei.După cum transmite Noi.md cu referire la Moldfootball, acest lucru a fost anunțat pe pagina de Facebook a emisiunii Culisele Arenelor.Surse din Culisele Arenelor spun că antrenorul originar din Fălești va fi numit oficial marți în această funcție. Conform informației portalului Moldfootball.com anume pentru această
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și-a declarat disponibilitatea de a se întîlni personal cu șeful statului rus, Vladimir Putin. Interviul cu Zelenski a fost publicat de CNN.„În primul rînd, avem nevoie de o întîlnire care să ducă la încetarea focului. Față în față. Uneori acest lucru este necesar. Chiar dacă nu ne plac aceste fețe”, a spus Zelenski, transmite rbc.{{835871}}El a
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat luni, 15 septembrie, noi prețuri maxime la produsele petroliere principale de tip standard, care vor fi valabile începînd cu 16 septembrie.Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 23,40 lei/litru (+4 bani), iar al motorinei standard – 19,83 lei/litru (+3 ban), transmite Noi.md.Reamintim că, de la 1 septembrie
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că Israelul trebuie să fie „foarte atent” în relațiile sale cu Qatarul.Despre acest lucru a anunțat RBC-Ucraina, cu referire la The Times of Israel.Unul dintre jurnaliști l-a întrebat pe liderul SUA dacă dorește să transmită un mesaj prim-ministrului Benjamin Netanyahu cu privire la atacurile israeliene de săptămîna trecută asupra liderilor Hamas.
Reguli simple pentru confortul zborurilor: Aeroportul Internațional Chișinău a venit cu un îndemn # Noi.md
Aeroportul Internațional Chișinău "Eugen Doga" a reamintit călătorilor despre reguli simple pentru confortul zborurilor, notează Noi.md."Știm cît de important este fiecare zbor pentru voi, fie că mergeți în vacanță, fie că zburați în interes de serviciu.{{831270}}Pentru ca fiecare călătorie să fie cît mai plăcută, autoritățile îndeamnă călătorii să ajungă la Aeroportul Internațional „Eugen
Președinții Rusiei și Ucrainei, Vladimir Putin și Vladimir Zelenski, „se urăsc reciproc” într-atît încît acest lucru le împiedică dialogul. Despre aceasta a declarat jurnaliștilor președintele SUA, Donald Trump.„Se urăsc atît de mult încît aproape nu pot vorbi, sînt incapabili să comunice unul cu celălalt”, a spus Trump, comentînd probabilitatea organizării unei întîlniri trilaterale, la care
10 persoane reținute de CNA în dosare de corupere a alegătorilor și finanțare ilegală a partidelor politice # Noi.md
Zece persoane au fost reținute pentru 72 de ore în cadrul unei cauze penale complexe, ce vizează coruperea alegătorilor, finanțarea ilegală a partidelor politice și spălarea banilor, transmite Noi.md.Potrivit Centrului Național Anticorupție (CNA), reținerile au fost efectuate în colaborare cu procurorii municipiului Bălți în urma a 28 de percheziții la domiciliile, sediile și automobilele unor
În perioada 16-18 septembrie 2025, traficul rutier pe strada Maria Drăgan din Chișinău, pe tronsoanele cuprinse între străzile Vadul lui Vodă – Sargidava și Sargidava – Ciocana, va fi complet suspendat, transmite Noi.md.Măsura a fost anunțată de Primăria Municipiului Chișinău în legătură cu executarea lucrărilor de reparație curentă a drumului. Restricțiile vor fi aplicate zilnic între orele 0
Pe parcursul săptămînii precedente, polițiștii de frontieră au identificat zece cazuri de documente de călătorie cu semne vădite de falsificare, notează Noi.md.Ca urmare a procedurilor de control la trecerea frontierei, cazurile au fost înregistrate atît pe sensul de intrare, cît și pe sensul de ieșire din Republica Moldova, la: PTF „Leușeni” – 2 cazuri; PTF „Palanca” – 1 caz; PTF „C
În timpul patrulării prin Parcul Catedralei din capitală, carabinierii au descoperit un telefon mobil pierdut, notează Noi.md.După cîteva verificări, carabinierii reușit să găsească proprietarul și să-i înmîneze bunul pierdut."Recunoștința și bucuria din privirea acestuia au fost cea mai frumoasă răsplată pentru echipa noastră.Pentru noi, nu contează doar siguranța spațiilor publice, c
La începutul săptămînii de muncă leul moldovenesc a mai crescut puțin față de euro și față de dolar.Astfel, pe parcursul zilelor de odihnă el a mai cîștigat de la moneda unică europeană mai mult de 2 bani, iar de la dolarul american – mai mult de 9 bani, transmite Noi.md.Banca Naţională a Moldovei a stabilit pentru ziua de 15 septembrie un curs oficial de schimb valutar egal cu 19,4642 lei
Japonia a fost lovită de cea mai puternică tornadă din istoria sa. Tornada devastatoare a trecut prin prefectura Shizuoka.Vineri, tornada, clasată ca JEF3, nivel 3 din 5 pe scara de intensitate din Japonia, a fost însoțit de rafale de vînt de pînă la 168 mile pe oră (279 km/h), în urma cărora 89 de persoane au fost rănite.{{832935}}Printre zonele cele mai afectate s-au numărat Makino Haru
Lucrările de construcție, modernizare și reabilitare a infrastructurii rutiere naționale sînt în plină desfășurare, transmite Noi.md.Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor, echipele de drumari și utilajele specializate au început săptămîna direct pe șantiere, intervenind la obiective incluse atît în Programul Fondului Rutier, cît și în proiectele realizate cu sprijinul partenerilor ext
Partidul Alianța „MOLDOVENII” este, probabil, singurul participant la cursa electorală care a intrat în alegeri cu propuneri detaliate pentru aproape fiecare sector al economiei, al sferei sociale și al securității, și poate ocupa un loc important pe arena politică din Moldova.Această opinie a fost exprimată de expertul independent, fostul viceprim-ministru, ex-ministru al Economiei Moldovei,
În locul politicienilor vechi vin alții noi. Prin ce l-a uimit Dumitru Roibu pe jurnalistul Gheorghe Gonța # Noi.md
Dumitru Roibu, politolog, vicepreședintele Alianței "MOLDOVENII" a participat recent la emisiunea online «Gonța Media», moderată de jurnalistul Gheorghe Gonța. Discuția a servit drept o carte de vizită a celui care este Dumitru Roibu – mai întîi, om, cetățean al Republicii Moldova, soț, tată, dar și un tînăr politician, care crede în țara sa și-n potențialul moldovenilor ca popor.Politicianul
