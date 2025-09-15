Cum a comentat Kremlinul declarațiile lui Trump privind pierderea răbdării față de Putin

11:00

La începutul săptămînii de muncă leul moldovenesc a mai crescut puțin față de euro și față de dolar.Astfel, pe parcursul zilelor de odihnă el a mai cîștigat de la moneda unică europeană mai mult de 2 bani, iar de la dolarul american – mai mult de 9 bani, transmite Noi.md.Banca Naţională a Moldovei a stabilit pentru ziua de 15 septembrie un curs oficial de schimb valutar egal cu 19,4642 lei