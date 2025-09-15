Dumitru Slonovschi: experiența sondajelor arată că 50% din indeciși aleg partide de stânga

07:10

Horoscopul zilei de 13 septembrie 2025 spune că nativii din zodia Capricornului se relaxează. Aceste zodii de pământ sunt cunoscute pentru eforturile constante pe care le depun pentru a fi mereu pe primul loc. Totuși, chiar și munca asiduă are nevoie de momente de liniște și recreere, potrivit catine.ro. Horoscopul zilei de 13 septembrie 2025 [...] Articolul Capricornii se relaxează. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în NordNews.