Doi bărbați de la Orhei, documentați pentru deținerea ilegală a armelor

Trupele rusești au lansat asupra Ucrainei peste 34.000 de drone de atac și momeli aeriene în acest an, ceea ce este de aproape nouă ori mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut. Din toate dronele folosite de Rusia pentru atacuri de la începutul anului, 88% au fost doborâte sau neutralizate, comparativ 93% în aceeași perioadă din 2024. Cel mai mare număr de drone lansate de armata rusă a fost înregistrat în a doua săptămână a lunii iulie — peste 2.000 de unități, un record absolut de la începutul războiului.