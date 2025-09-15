Doi bărbați de la Orhei, documentați pentru deținerea ilegală a armelor
Moldova1, 15 septembrie 2025 17:20
Doi bărbați din raionul Orhei păstrau acasă arme fără a deține actele necesare. Obiectele periculoase au fost găsite la domiciliile acestora în urma unor percheziții efectuate de oamenii legii, comunică Inspectoratul General al Poliției (IGP).
• • •
Alimentație gratuită în școli: Modele de meniu pentru școlile din R. Moldova, publicate de MEC # Moldova1
Mâncarea caldă oferită în cantinele școlare reprezintă una dintre principalele opțiuni alimentare pentru elevii din instituțiile de învățământ general din R. Moldova. Începând cu 1 septembrie 2025, toți elevii din ciclul primar și gimnazial beneficiază de alimentație gratuită.
Centru de excelență din Chișinău, dotat cu laboratoare moderne pentru pregătirea specialiștilor în instalarea panourilor solare # Moldova1
Tinerii de la Centrul de Excelență în Energetică și Electronică din Chișinău, specializați în instalarea panourilor fotovoltaice, vor beneficia de condiții moderne de studiu datorită sprijinului Uniunii Europene (UE). Atelierul instituției, dotat cu un laborator pentru studierea și practicarea montării panourilor solare, a fost complet renovat și adaptat celor mai noi standarde din domeniu. Investițiile au depășit 75 de milioane de lei.
Alimentație gratuită în școli: mesele calde la cantină, principala alegere a instituțiilor din țară # Moldova1
Dificultățile persistente în efectuarea plăților, cauzate de sancțiunile occidentale, obligă companiile rusești să revină la practicile anilor 1990. Pentru a evita tranzacțiile bancare în colaborarea cu firmele chineze, acestea recurg la acorduri de barter, în care se fac achiziții în monede naționale pentru compensarea reciprocă, scrie publicația The Moscow Times.
Douăzeci de milioane de lei pentru tineri: MEC și ANT lansează programe de finanțare și extindere a centrelor de tineret # Moldova1
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) și Agenția Națională pentru Tineret (ANT) au lansat trei programe naționale destinate susținerii tinerilor și consolidării infrastructurii dedicate acestora. Este vorba despre „Capitala Tineretului” 2026–2027, Programul Național de Dezvoltare a Centrelor de Tineret 2030 și Programul de granturi pentru organizațiile de tineret. Bugetul total alocat pentru anul 2026 este estimat la aproximativ 20 de milioane de lei.
Prima localitate din R. Moldova care a finalizat un proiect finanțat prin Programul „Europa este aproape” # Moldova1
Satul Antoneuca din raionul Drochia, a devenit prima localitate din Republica Moldova care finalizează un proiect de reabilitare a infrastructurii rutiere locale prin Programul Național „Europa este aproape”. Proiectul „Construcția străzii de acces către drumul național din s. Antoneuca” a fost implementat în perioada august – septembrie 2025 și a vizat reabilitarea a 500 de metri de drum, care face legătura directă cu principalele instituții ale satului: școala-grădiniță, oficiul de sănătate, casa de cultură, primăria și magazinele locale.
Economie verde și integrare europeană: Centrul Național de Mediu lansează e-broșura Pactului Verde European # Moldova1
Republica Moldova își consolidează politicile de mediu, aliniindu-se obiectivelor Pactului Verde European (PVE) și avansând în implementarea reformelor esențiale pentru integrarea în Uniunea Europeană. Lansarea unei e-broșuri dedicate Pactului Verde European, realizată de Centrul Național de Mediu (CNM) cu sprijinul Fundației Soros Moldova, marchează un nou pas în creșterea transparenței și informării publicului asupra acestor politici.
„PobedaLeaks”: 800 de persoane din R. Moldova, pe lista de salariați ai organizației „Eurasia”, afiliate lui Șor # Moldova1
Circa 800 de persoane cu nume moldovenești apar pe lista de salariați, pentru luna iunie 2025, a organizației „Eurasia”, entitate afiliată condamnatului Ilan Șor și sancționată la nivel internațional pentru acțiuni de destabilizare a situației din R. Moldova, inclusiv în context electoral.
România introduce din 12 octombrie Sistemul de Intrare/Ieșire la frontierele externe ale Schengen # Moldova1
România, împreună cu celelalte state membre ale Uniunii Europene, va pune în aplicare din 12 octombrie 2025 Sistemul de Intrare/Ieșire (EES), un mecanism electronic modern de control la frontierele externe ale Spațiului Schengen, informează Poliția de Frontieră de peste Prut. Noul sistem va înregistra automat data și locul de trecere a frontierei pentru cetățenii țărilor terțe care călătoresc pentru șederi de scurtă durată, inclusiv pentru cetățenii Republicii Moldova.
20 de milioane de lei pentru tineri: MEC și Agenția Națională pentru Tineret lansează programe de finanțare și extindere a centrelor de tineret # Moldova1
Ministerul Educației și Cercetării, împreună cu Agenția Națională pentru Tineret, a lansat trei programe naționale destinate susținerii tinerilor și consolidării infrastructurii dedicate acestora. Este vorba despre „Capitala Tineretului” 2026–2027, Programul Național de Dezvoltare a Centrelor de Tineret 2030 și Programul de granturi pentru organizațiile de tineret. Bugetul total alocat pentru anul 2026 este estimat la aproximativ 20 de milioane de lei.
ELECTORALA 2025 // Alegătorii pot solicita votarea la locul aflării pentru scrutinul din 28 septembrie # Moldova1
Alegătorii care, din motive de sănătate sau din alte cauze temeinice, nu se vor putea prezenta, pe 28 septembrie, la secțiile electorale, pot solicita votarea cu urna mobilă. Cererile pot fi depuse începând de luni, 15 septembrie.
Descoperire periculoasă la Orhei: doi bărbați, documentați pentru deținerea ilegală a armelor # Moldova1
Obligațiunile municipale, șansa localităților la investiții directe: „Sunt sigure și aduc profit” # Moldova1
Obligațiunile municipale devin un instrument tot mai utilizat de primării pentru a finanța proiecte locale – de la drumuri și parcuri până la stații de epurare. Autoritățile și experții susțin că acestea oferă siguranță, profitabilitate și, poate cel mai important, implică direct cetățenii în dezvoltarea comunităților.
Din 2025, școlile profesionale și centrele de excelență din R. Moldova și Ucraina vor avea coordonatori de afaceri # Moldova1
Un nou rol de coordonatori de afaceri va fi introdus începând cu acest an în școlile profesionale, colegii și centrele de excelență din Republica Moldova și Ucraina, pentru a sprijini elevii să-și dezvolte competențele cerute de piața muncii. Optsprezece instituții de învățământ profesional tehnic din cele două țări vor pilota această inițiativă, care urmărește consolidarea legăturilor dintre mediul educațional și cel de afaceri.
Coordonatori de afaceri, punte între școli și companii: proiect pilot în R. Moldova și Ucraina # Moldova1
Optsprezece instituții de învățământ profesional tehnic din Republica Moldova și Ucraina vor testa, începând cu anul curent, un nou rol – cel de coordonator de afaceri. Scopul este de a ajuta elevii să-și dezvolte competențele necesare pentru piața muncii. Coordonatorii de afaceri vor avea misiunea de a conecta școlile cu mediul privat: vor încheia parteneriate cu companii, vor organiza stagii de practică și vor urmări ca programele de formare să fie adaptate cerințelor actuale din industrie, anunță Ministerul Educației și Cercetării.
Republica Moldova deschide oportunități noi întreprinzătorilor locali și investitorilor străini, în special din România, celor care vor să deschidă afaceri, prin lansarea noii Burse de Valori. Memorandumul pentru crearea Bursei a fost semnat în cadrul Moldova Business Week 2025, cel mai mare forum economic național, care a început luni, 15 septembrie, la Chișinău.
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis luni, 15 septembrie, o nouă avertizare meteorologică. Codul galben de pericol de incendiu este valabil până pe 22 septembrie, pe tot teritoriul R. Moldova.
Manchester City a câștigat fără drept de apel derby-ul cu marea rivală, Manchester United. „Citadinii" s-au impus pe teren propriu cu scor de neprezentare, 3:0, în cea de-a patra etapă din Premier League. Manchester City a marcat primul gol în minutul 18 prin Phil Foden, care a profitat de o pasă bună primită de la Jérémy Doku. Astfel, după primele 45 de minute, Manchester City conducea cu 1-0. Echipa pregătită de Pep Guardiola a continuat să pună presiune și după pauză.
Astăzi, 15 septembrie, a fost emisă o avertizare meteorologică Cod Galben de pericol de incendiu. Avertizarea este valabilă până lunea viitoare, adică în perioada 16–22 septembrie, anunță Serviciul Hidrometeorologic de Stat.
Organizația „Reporteri fără Frontiere” a fost inclusă în lista „organizațiilor indezirabile” în Federația Rusă. Drept temei, reprezentantul Procuraturii Generale de la Moscova, Alexei Jafiarov, a invocat faptul că organizația desfășura „activități sistematice pe direcția rusă, răspândind clișee occidentale despre încălcarea drepturilor la libertatea de exprimare și despre persecutarea mass-mediei independente și a jurnaliștilor”.
Val de atacuri rusești asupra Ucrainei: bombardamente și drone au ucis cinci persoane și au rănit peste 40, inclusiv civili aflați la muncile agricole # Moldova1
Cel puțin cinci civili au fost uciși și alți 43 răniți în atacurile lansate de armata rusă asupra mai multor regiuni din Ucraina în ultimele 24 de ore, au anunțat autoritățile regionale pe 15 septembrie. Forțele Aeriene ale Ucrainei au raportat că Rusia a lansat peste noapte 84 de drone Shahed și trei rachete S-300. Apărarea antiaeriană a reușit să doboare 59 de drone, însă 22 de aparate și trei rachete au lovit 13 locații, relatează The Kyiv Independent.
Rusia avertizează că va ataca statele europene, dacă acestea vor folosi activele sale pentru sprijinirea Ucrainei # Moldova1
Rusia a avertizat luni, 15 septembrie, că va ataca „în toate modurile posibile” statele europene care ar încerca să valorifice activele sale înghețate, după ce au apărut informații potrivit cărora Uniunea Europeană caută noi modalități de a folosi aceste fonduri pentru sprijinirea Ucrainei.
Apa din peste 75% din fântânile situate pe teritoriul R. Moldova este poluată: „Fierberea nu elimină impuritățile” # Moldova1
Aproximativ 75% din toate fântânile din Republica Moldova sunt cu grad de poluare peste limita admisibilă și nesigure pentru consum. Lipsa sistemelor de canalizare în zonele rurale, gestionarea defectuoasă a gunoiștilor și a deșeurilor provenite de la ferme, precum și utilizarea excesivă a îngrășămintelor chimice și pesticidelor în agricultură sunt principalele surse de poluare a apei din fântâni, susține expertul de mediu, Ruslan Nercașu.
Exporturi în descreștere cu 5.7% în primele șapte luni. România – principala piață pe care ne vindem produsele # Moldova1
Republica Moldova a exportat, în primele șapte luni ale anului curent, mărfuri în valoare de 1.9 miliarde de dolari, cu 5.7% mai puțin față de aceeași perioadă a anului trecut. A scăzut atât valoarea mărfurilor autohtone exportate, cât și cea a reexporturilor.
Rusia avertizează că va ataca statele europene dacă acestea vor fi folosi activele sale pentru sprijinirea Ucrainei # Moldova1
Trupele rusești au lansat asupra Ucrainei peste 34.000 de drone de atac și momeli aeriene în acest an, ceea ce este de aproape nouă ori mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut. Din toate dronele folosite de Rusia pentru atacuri de la începutul anului, 88% au fost doborâte sau neutralizate, comparativ 93% în aceeași perioadă din 2024. Cel mai mare număr de drone lansate de armata rusă a fost înregistrat în a doua săptămână a lunii iulie — peste 2.000 de unități, un record absolut de la începutul războiului.
Festivalul Vinului Moldovenesc la București: 49 de crame au prezentat peste 300 de vinuri # Moldova1
Peste 300 de vinuri moldovenești au fost prezentate la București, în cadrul celei de-a cincea ediții a Festivalului Vinului Moldovenesc, care a avut loc în perioada 13 - 14 septembrie. Evenimentul a reunit 49 de crame din Republica Moldova, care și-au prezentat, în capitala României, colecțiile pentru a ilustra diversitatea și autenticitatea vinurilor autohtone.
ELECTORALA 2025 // Microcredite cu dobândă zero, dublarea pensiilor și salariilor sau „Orașul Vinului” pe 50 ha: ofertele economice ale concurenților de la parlamentare (Partea II) # Moldova1
Ofertele economice ale concurenților la alegerile parlamentare din 28 septembrie includ de la politici fiscale prietenoase pentru IMM-uri și hub-uri logistice până la investiții în energie regenerabilă, agricultură modernă sau proiecte turistice ambițioase. Unele formațiuni mizează pe diaspora ca investitor strategic, altele - pe implicarea statului în industrie și infrastructură. Teleradio-Moldova prezintă principalele prevederi, care se referă la domeniul economiei, din programele electorale prezentate de ceilalți 11 concurenți de la scrutinul parlamentar.
Apel Urgent la ONU pentru eliberarea lui Vadim Pogorlețchi din detenția ilegală de la Tiraspol # Moldova1
Asociația Promo-LEX a expediat un Apel Urgent către trei raportori speciali ai Organizației Națiunilor Unite (ONU), atrăgând atenția asupra situației critice a lui Vadim Pogorlețchi, jurnalist și apărător al drepturilor omului, deținut ilegal în regiunea transnistreană a Republicii Moldova din august 2022.
ELECTORALA 2025 // Salarii de 25.000 de lei, 300.000 de locuri noi de muncă sau gaze cu 6 lei: ofertele economice ale concurenților de la parlamentare (Partea I) # Moldova1
Partidele politice, blocurile electorale și candidații independenți au intrat în campania pentru alegerile parlamentare cu planuri mari, pe hârtie, pentru dezvoltarea sau relansarea economiei Republicii Moldova. De la digitalizare, industrializare și investiții masive în infrastructură până la măsuri de sprijin pentru IMM-uri, agricultură și diasporă, majoritatea concurenților electorali propun soluții pentru a crea locuri de muncă, cadru fiscal stabil și a crește nivelul de trai al cetățenilor. În prima parte, Teleradio-Moldova prezintă ofertele electorale din domeniul economiei a 12 concurenți electorali de la alegerile parlamentare din 28 septembrie.
„Schimbare de strategie a Kremlinului”: Rusia își schimbă oamenii responsabili de Republica Moldova # Moldova1
Kremlinul și Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) au făcut schimbări majore în rândul generalilor și „curatorilor” responsabili de Republica Moldova. Adjunctul șefului Serviciului V al FSB, generalul Dmitri Miliutin, a fost demis, iar în locul său a fost numit generalul Albert Stepîghin, fost șef al Serviciului II al FSB. Schimbările vin după ce, în vara anului trecut, și șeful Serviciului V, Serghei Beseda, a fost înlăturat și transferat în aparatul directorului FSB, locul său fiind preluat de Alexei Komkov.
Patru persoane au ajuns la spital în dimineața zilei de luni, 15 septembrie, în rezultatul unui grav accident rutier produs în sectorul Botanica al capitalei.
FCSB își continua parcursul oscilant în Superliga românească de fotbal. Într-un meci din etapa a 9-a, campioana en titre a remizat, scor 1:1, în deplasare cu ultima clasată, Csikszereda Miercurea Ciuc. Bucureștenii au deschis scorul în minutul 55 prin Malcom Edjouma. Francezul a înscris după un corner executat de Florin Tănase.
Zece persoane reținute de CNA într-un dosar privind finanțarea ilegală a partidelor și coruperea alegătorilor pentru alegerile din 28 septembrie # Moldova1
Zece persoane au fost reținute pentru 72 de ore în urma unor acțiuni desfășurate de Centrul Național Anticorupție (CNA) și procurorii din Bălți, într-un dosar complex ce vizează finanțarea ilegală a partidelor politice, spălarea banilor și coruperea alegătorilor în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025.
Amenzi de 1.2 milioane de lei, aplicate persoanelor găsite vinovate de provocarea incendiilor de vegetație # Moldova1
Persoanele prinse că au dat foc ierbii, deșeurilor vegetale pe câmp sau în gospodării au fost amendate cu peste 1.2 milioane de lei, de la începutul anului curent, anunță Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU).
Echipa națională a Germaniei este noua campioană europeană la baschet masculin. În finala de la Riga, nemții au învins reprezentativa Turciei cu scorul de 88-83. Germania a fost condusă la pauza mare, însă a reușit să revină și să cucerească al doilea titlu de campioană europeană.
R. Moldova preia Președinția Consiliului Europei: „Impact direct asupra reformelor și a drumului către UE” # Moldova1
R. Moldova se pregătește să preia, începând cu luna noiembrie 2025, Președinția Comitetului Miniștrilor de Externe al Consiliului Europei (CE). Șeful Oficiului Consiliului Europei la Chișinău, Falk Lange, este convins că R. Moldova „va gestiona foarte bine” activitățile pe care și le-a propus până în luna mai 2026.
Din dor de casă, la gustul copilăriei: afacere de succes cu bucate tradiționale la Drochia # Moldova1
O familie din orașul Drochia a reușit să pună pe roate o afacere de succes, bazată pe gustul autentic al bucatelor tradiționale moldovenești. După ani petrecuți peste hotare, s-au întors acasă cu un singur gând: să investească în ceva care le aduce bucurie și are gust de copilărie. Astăzi, le propun clienților plăcinte rumene, sarmale, zeamă și alte delicii pregătite „ca la mama acasă”, doar din produse naturale, crescute sau cumpărate de la gospodari locali.
Stație modernă de producere a oxigenului inaugurată la Serviciul Medical al MAI, cu sprijinul UNFPA # Moldova1
La Serviciul Medical al Ministerului Afacerilor Interne (MAI) a fost inaugurată o stație modernă de producere a oxigenului, destinată să asigure aprovizionarea continuă și sigură a spitalului cu acest element vital. Proiectul, realizat cu sprijinul Fondului Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA), are ca obiectiv consolidarea rezilienței sistemului medical, reducerea dependenței de furnizori externi și creșterea siguranței pacienților.
Peste 4.4 mii de ucraineni au cerut cetățenia R. Moldova de la începutul invaziei ruse în Ucraina # Moldova1
Peste 4.4 mii de ucraineni au solicitat cetățenia Republicii Moldova începând cu 24 februarie 2022, data invaziei la scară largă a Federației Ruse în Ucraina. Până la sfârșitul lunii iulie curent, cetățenia moldovenească a fost obținută de 2.630 de ucraineni.
„Imperiul dronelor”: Rusia a lansat de nouă ori mai multe aparate asupra Ucrainei decât anul trecut # Moldova1
Forțele ruse au lansat în acest an asupra Ucrainei peste 34.000 de drone de atac și momeli aeriene, de aproape nouă ori mai multe decât în aceeași perioadă a anului trecut, relatează The Moscow Times, cu referire la The New York Times (NYT), care citează datele Forțelor Aeriene ale Ucrainei.
Falk Lange, la Moldova 1: Consiliul Europei ajută R. Moldova să reformeze justiția, să combată corupția și discursul de ură # Moldova1
Republica Moldova beneficiază în prezent de un sprijin extins din partea Consiliului Europei (CE), prin Programul Parteneriat pentru Buna Guvernare (PBG), care include peste 20 de proiecte aflate în derulare. În prezent, la nivel național sunt implementate trei proiecte majore: unul dedicat combaterii discursului de ură și a discriminării, un altul axat pe creșterea eficienței sistemului de justiție și al treilea orientat spre prevenirea și combaterea spălării banilor, a declarat șeful Oficiului Consiliului Europei la Chișinău, Falk Lange, la emisiunea „Dimensiunea Diplomatică” de la Moldova 1, ediția din 14 septembrie.
Caravana EcoVoucher a ajuns la Ialoveni, unde locuitorii au aflat cum pot beneficia de sprijin financiar pentru a-și înlocui electrocasnicele vechi cu unele noi, eficiente din punct de vedere energetic. Astfel de campanii de informare sunt organizate în toate centrele raionale.
Falk Lange, la Moldova 1: Consiliul Europei implementează peste 20 de proiecte în R. Moldova, axate pe justiție, combaterea corupției și drepturile omului # Moldova1
Un grup de antreprenori moldoveni, în vizită la Bruxelles pentru a afla despre oportunitățile Planului de Creștere pentru R. Moldova # Moldova1
Patruzeci de antreprenori din diferite zone ale Republicii Moldova încep luni, 15 septembrie, o vizită de lucru la Bruxelles, la invitația comisarei pentru Extindere, Marta Kos.
O nouă speranță pentru readucerea în circuit a două bijuterii arhitecturale din Chișinău. Vila urbană Herța și Casa Kligman vor fi restaurate, cu sprijinul oferit de guvernul francez.
