Euroactiv: Țările UE iau în considerare o interdicție completă de intrare pentru turiștii ruși, ca parte a celei de-a 19-a runde de sancțiuni împotriva Rusiei

În cadrul campaniei de informare „Pentru un Parlament Curat 2025”, Asociația Presei Independente (API) și portalul MoldovaCurata.md realizează profilurile de integritate ale unor candidați la funcția de deputat din partea partidelor și blocurilor cu cele mai mari șanse de a accede în Parlamentul Republicii Moldova și ale unor candidați independenți. Profilurile sunt documentate de jurnaliști...