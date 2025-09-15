Republica Moldova este sub Cod galben de incendii până în 22 septembrie
Ziua, 15 septembrie 2025 15:40
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis luni, 15 septembrie, o avertizare Cod galben, valabilă pentru perioada 16–22 septembrie, privind „menținerea unui pericol excepțional" de incendiu cu caracter natural pe întreg teritoriul statului. Potrivit SHS, riscul crescut de incendii este generat de temperaturi ridicate, vânt moderat și lipsa precipitațiilor, factori care usucă excesiv vegetația.
Acum 30 minute
15:40
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis luni, 15 septembrie, o avertizare Cod galben, valabilă pentru perioada 16–22 septembrie, privind „menținerea unui pericol excepțional" de incendiu cu caracter natural pe întreg teritoriul statului. Potrivit SHS, riscul crescut de incendii este generat de temperaturi ridicate, vânt moderat și lipsa precipitațiilor, factori care usucă excesiv vegetația.
15:30
VIDEO | Liderul AUR din Republica Moldova, Boris Volosatîi, întâlniri cu cetățenii moldoveni din Marea Britanie # Ziua
În acest weekend, Boris Volosatîi, liderul Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) din Republica Moldova, a avut o serie de întâlniri la Londra cu membri ai diasporei basarabene. Potrivit reprezentanților formațiunii, discuțiile s-au axat pe problemele cu care se confruntă cetățenii plecați peste hotare și pe propunerile electorale ale partidului. Printre temele ridicate de participanți s-au
Acum o oră
15:20
Evreii hasidici ar putea ajunge la Uman prin R. Moldova pe cale terestră. Israelul analizează redirecționarea charterelor spre România # Ziua
Din cauza neînțelegerilor dintre autoritățile de la Chișinău și cele israeliene privind utilizarea Aeroportului Internațional Chișinău pentru pelerinii care merg la Uman (Ucraina), majoritatea acestora vor ateriza în estul României și vor traversa Republica Moldova pe șosele, informează Europa Liberă. Peste 4.000 de pelerini sunt așteptați în Iași începând cu 22 septembrie, scrie presa de
15:00
Usatîi propune crearea unei bănci de stat: Băncile fac profituri uriașe, iar la noi creditele sunt cele mai scumpe din Europa # Ziua
Liderul formațiunii „Partidul Nostru", Renato Usatîi, propune crearea unei bănci de stat, „pentru a reduce atât costul serviciilor bancare, cât și al creditelor pentru populație și agenții economici". Potrivit unui comunicat de presă al formațiunii, în prezent, „toate băncile din R. Moldova sunt străine și nu există niciuna de stat care să aparțină cetățenilor Moldovei".
Acum 2 ore
14:30
Suspectul în cazul asasinării lui Charlie Kirk nu cooperează cu autoritățile și nu-și recunoaște vina # Ziua
Tânărul arestat în cazul uciderii activistului de dreaptă Charlie Kirk nu cooperează cu autorităţile, dar anchetatorii încearcă să stabilească motivul crimei discutând cu prietenii şi familia acestuia, a declarat duminică guvernatorul statului Utah, Spencer Cox, potrivit Reuters. Suspectul, Tyler Robinson, în vârstă de 22 de ani, va fi pus sub acuzare marţi şi va rămâne
14:20
VIDEO | Ion Ceban condamnă închiderea școlilor: Pentru PAS educația înseamnă cheltuială, nu investiții # Ziua
Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului „Alternativa", condamnă repetat închiderea școlilor. Acesta aduce exemplul gimnaziului din satul Dolna, raionul Strășeni, care din 1 septembrie nu și-a mai deschis ușile pentru cei aproximativ 90 de elevi care învățau în instituție. Părinții susțin că acum elevii ar fi nevoiți, din cont propriu, să meargă la școlile din
Acum 4 ore
13:50
Papa Leon spune că nu poate intermedia un acord de pace pentru Ucraina: Vaticanul face „eforturi mari pentru a menține o poziție neutră” # Ziua
Papa Leon al XIV-lea și-a exprimat prudența cu privire la posibilul rol al Vaticanului ca mediator în războiul dintre Rusia și Ucraina. Într-un interviu publicat în fragmente de portalul american Crux, Suveranul Pontif a subliniat că trebuie făcută o distincție clară între rolul Vaticanului ca promotor al păcii și un eventual rol de mediator. Acesta
13:40
Andrei Năstase propune un program pentru pensionari: Vom întoarce 10 miliarde de lei pierdute în urma politicilor antisociale # Ziua
În ultimii ani, pensionarii au fost furați de 10 miliarde de lei în urma politicilor antisociale și imorale ale guvernării. Este declarația candidatului independent Andrei Năstase, care propune un proiect de lege privind despăgubirea etapizată a pensionarilor datorită realizării unui șir de economii la bugetul de stat. Concurentul reamintește că, în ultimii ani, prețurile au
13:20
Traficul rutier va fi oprit timp de trei zile pe strada Maria Drăgan din cauza lucrărilor de asfaltare a străzii # Ziua
Primăria Chișinău anunță suspendarea totală a traficului rutier pe strada Maria Drăgan, tronsonul cuprins între străzile Vadul lui Vodă și Sargidava, potrivit unui comunicat al municipalității. Decizia a fost luată pentru efectuarea lucrărilor de reparație curentă a carosabilului. Vor fi afectate două tronsoane ale străzii, în zile diferite. Astfel, în 16 septembrie, între ora
13:00
Medvedev amenință NATO cu războiul, dacă aliații ar crea o zonă de „interdicție aeriană” deasupra Ucrainei # Ziua
Punerea în practică a ideii de creare a unei zone de interdicție aeriană deasupra Ucrainei și posibilitatea ca țările NATO să doboare dronele și rachetele rusești însemnă război între alianță și Federația Rusă, susține Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Federației Ruse. „Dacă vorbim serios, punerea în aplicare a ideii provocatoare a Kievului și
12:30
Exporturile Republicii Moldova, în scădere. România rămâne principalul partener comercial, dar cumpără mai puțin # Ziua
În primele șapte luni ale anului 2025, exporturile Republicii Moldova au însumat 1,95 miliarde de dolari, în scădere cu aproape 6% față de aceeași perioadă a anului trecut, arată datele Biroului Național de Statistică. România rămâne principalul partener comercial, cu o cotă de 29% din total, totuși, livrările pe piața românească s-au redus cu 13,5%,
12:20
Serialul „Adolescence” a dominat Premiile Emmy 2025. La doar 15 ani, Owen Cooper a devenit cel mai tânăr laureat al galei # Ziua
La doar 15 ani, Owen Cooper a devenit cel mai tânăr laureat al Premiilor Emmy, câștigând trofeul pentru cel mai bun actor în rol secundar pentru serialul britanic Adolescence. Cooper a interpretat personajul Jamie Miller, filmând pentru rolul său la doar 14 ani, fără experiență anterioară în actorie. Serialul Adolescence a dominat gala Premiilor Emmy
Acum 6 ore
11:50
CNA anunță reținerea a 10 reprezentanți și susținători ai unui partid, suspectați de coruperea alegătorilor # Ziua
Ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurorii din Bălți au organizat azi 28 de percheziții în cadrul unei cauze penale de finanțare ilegală a unui partid, spălare de bani și coruperea alegătorilor. În urma descinderilor la mai multe locuințe și oficii, au fost reținute pentru 72 de ore 10 persoane, care au fost plasate în izolatoarele
11:40
Rusia minimalizează incidentul privind pătrunderea unei drone rusești în România: „A descoperit un alt OZN”. MApN confirmă că era dronă rusească # Ziua
Ambasada Federației Ruse la București a respins acuzațiile României privind pătrunderea unei drone rusești în spațiul aerian românesc, catalogând incidentul drept „descoperirea unui alt obiect zburător neidentificat (OZN)" și sugerând că ar fi vorba despre o provocare a autorităților de la Kiev. „În cursul discuției, însă, niciuna dintre întrebările adresate cu privire la identificarea dronei
11:10
Accident grav pe șoseaua Muncești din Chișinău. Un șofer de taxi și doi pasageri, transportați la spital # Ziua
Un grav accident s-a produs, azi-dimineața, pe șoseaua Muncești din Chișinău, la intersecția cu strada Băcioii Noi. Un autoturism și o mașină de taxi s-au ciocnit frontal. În urma impactului, taximetristul, în vârstă de 50 de ani, și doi pasageri au fost transportați la spital cu multiple traumatisme. Accidentul a avut loc în jurul orei
11:00
Polonia cere NATO să doboare dronele și rachetele rusești deasupra Ucrainei. Zelenski, pregătit să-și împărtășească experiența cu partenerii # Ziua
În urma intruziunii dronelor rusești în spațiul aerian al țării sale, ministrul polonez de externe, Radoslaw Sikorski, a sugerat ca țările NATO trebuie să înceapă să doboare dronele și rachetele rusești care survolează Ucraina. „Trebuie să ne gândim serios la acest lucru. Tehnic, noi, ca NATO și UE, am fi capabili să facem asta, dar
10:20
Datoria externă a statului a crescut, timp de un an, cu peste 24%. Cei mai mari creditori sunt FMI și UE # Ziua
Soldul datoriei externe de stat a fost, la sfârșitul lunii iunie, de aproximativ 79 de miliarde de lei, arată un raport al Ministerului Finanțelor. Comparativ cu situația din iunie 2024, datoriile externe au crescut cu 15,5 miliarde de lei sau cu 24,5%. Datele Ministerului Finanțelor, citate de mold-street.com, arată că doar în prima jumătate a acestui
Acum 8 ore
09:50
Starlink, afectat de un nou blocaj global. Armata ucraineană: „Rețeaua a căzut pe tot frontul” # Ziua
Un nou blocaj global a afectat duminică rețeaua de sateliți Starlink, potrivit datelor furnizate de platforma Downdetector. Problemele au avut impact direct asupra armatei ucrainene. Generalul Robert Brovdi, comandantul forțelor de sisteme fără pilot ale Ucrainei, a anunțat că serviciul „a căzut de-a lungul întregului front". Ulterior, acesta a precizat că legătura „se restabilește treptat".
09:10
Doliu în lumea teatrului. S-a stins din viață actorul Teatrului „I. L. Caragiale” Valeriu Țurcanu # Ziua
Oamenii de artă deplâng pierderea actorului de la Teatrul Național „Satiricus Ion Luca Caragiale" Valeriu Țurcanu, care s-a stins din viață la vârsta de 75 de ani. Actorul de teatru și film a murit sâmbătă seara. „Deplângem dispariția acestui mare artist și exprimăm profunda noastră durere, alături de sincere condoleanțe pentru familie, colegi și toți cei
08:50
VIDEO | Trump se va implica personal în negocierile de pace din Ucraina: Zelenski și Putin se urăsc atât de mult încât nu pot respira unul lângă altul # Ziua
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, și-a exprimat scepticismul în privința șanselor unor negocieri directe între liderul ucrainean Volodimir Zelenski și președintele rus Vladimir Putin, invocând „ura personală profundă" dintre cei doi. „Ura dintre Zelenski și Putin este de neimaginat. Nu știu, dar cred că va trebui să port eu singur întreaga discuție. Ei se detestă
08:30
Ambasadorul Rusiei la București, convocat a doua oară într-o săptămână la MAE, după încălcarea spațiului aerian al României # Ziua
Ambasadorul Federației Ruse la București, Vladimir Lipaev, a fost convocat duminică seara, pentru a doua oară în această săptămână, la sediul Ministerului Afacerilor Externe (MAE), în urma incidentului produs pe 13 septembrie, când o dronă rusească a pătruns în spațiul aerian al României. „Din dispoziția ministrului afacerilor externe, ambasadorul Federației Ruse a fost convocat astăzi,
Acum 24 ore
18:20
Ministerul român al Apărării: Dronele rusești au încălcat de zece ori spațiul aerian al României de la începutul războiului din Ucraina # Ziua
Dronele lansate de Rusia împotriva Ucrainei au ajuns în repetate rânduri în proximitatea și pe teritoriul României, arată datele transmise duminică de Ministerul roman al Apărării (MApN), citate de Agerpres. Potrivit sursei, din februarie 2022, când a început invazia rusă, „în apropierea granițelor României s-au înregistrat 52 de atacuri exclusiv pe teritoriul Ucrainei, în care
16:10
Ucraina ia în considerare restricționarea serviciilor mobile pentru a contracara atacurile cu drone rusești # Ziua
Ucraina ar putea reduce intenționat calitatea comunicațiilor mobile în timpul atacurilor cu drone rusești, pentru a împiedica folosirea rețelelor în coordonarea loviturilor, a declarat duminică șeful Statului Major General, Andrei Gnatov. La trei ani și jumătate de la începutul războiului, Rusia a intensificat atacurile cu drone, dezvoltând tehnologia și mărind numărul aparatelor pentru a maximiza
16:10
Răsturnare de situație în cazul asasinării lui Charlie Kirk. Colegul transgender al suspectului, posibilă cheie pentru stabilirea motivului crimei # Ziua
Anchetatorii cred că Tyler Robinson, tânărul de 22 de ani suspectat de uciderea activistului conservator Charlie Kirk, ar fi fost motivat de convingerea că opiniile publice ale lui Kirk despre identitatea de gen erau „pline de ură", inclusiv față de persoane precum colegul său de cameră, un bărbat transgender. Informația a fost confirmată pentru Axios
Ieri
14:40
Rusia a testat racheta hipersonică Zircon în Marea Barents, în cadrul exerciţiului Zapad-2025 # Ziua
Rusia a anunțat duminică lansarea unei rachete de croazieră hipersonice Zircon asupra une ținte în Marea Barents și efectuarea unor atacuri cu bombardiere supersonice Sukoi Su-34, ca parte a exercițiilor militare comune cu Belarus, relatează Reuters. Exercițiul strategic comun „Zapad-2025", început pe 12 septembrie, are scopul de a îmbunătăți comanda și coordonarea militară în cazul
13:40
Comisia Electorală Centrală respinge contestațiile privind participarea ministrului Muncii, Alexei Buzu, în acțiuni electorale # Ziua
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) nu va fi sancționat în cazul contestațiilor privind participarea ministrului Muncii, Alexei Buzu, la acțiuni de campanie, fără a fi suspendare din funcție. Comisia Electorală Centrală a fost sesizată în acest sens de două formațiuni politice — Partidul Politic „Partidul Nostru" și Partidul Național Moldovenesc — precum și de candidata
12:50
Conturile de socializare ale lui Charlie Kirk cresc spectaculos după asasinarea influentului activist conservator # Ziua
Conturile de socializare ale comentatorului conservator Charlie Kirk au câștigat milioane de urmăritori în primele zile de la asasinatul său miercuri, potrivit datelor compilate de CNN și SocialBlade, evidențiind un interes public crescut pentru moștenirea sa digitală și politică. Contul său principal de Instagram a atras 3,5 milioane de noi urmăritori, pagina de Facebook peste
12:10
SUA califică drept „inacceptabilă” incursiunea dronelor rusești în Polonia, dar rămâne neclar dacă Moscova le-a trimis intenţionat # Ziua
Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a declarat sâmbătă că pătrunderea dronelor ruseşti în spaţiul aerian al Poloniei este „inacceptabilă, nefericită şi periculoasă", dar a precizat că nu este încă clar dacă Moscova a trimis intenţionat aceste aparate în teritoriul polonez, transm
11:30
VIDEO | O adolescentă care traversa în fugă strada într-un loc interzis, lovită în plin de o mașină # Ziua
O copilă de 13 ani a fost lovită în plin de o mașină, care circula regulamentar pe strada Columna din Chișinău. Accidentul s-a produs duminică dimineața, 14 septembrie. Adolescenta traversa neregulamentar strada, în fugă, în momentul în care a fost tamponată de o mașină condusă de un tânăr de 28 de ani. Imaginile au fost […] Articolul VIDEO | O adolescentă care traversa în fugă strada într-un loc interzis, lovită în plin de o mașină apare prima dată în ZIUA.md.
10:50
VIDEO | Ucraina lovește una dintre cele mai mari rafinării de petrol din Rusia, în regiunea Leningrad # Ziua
Drone ucrainene au atacat în noaptea de 14 septembrie rafinăria de petrol Kirishi din regiunea Leningrad, a anunțat guvernatorul Aleksandr Drozdenko. Rafinăria Kirishi, una dintre cele mai mari din Rusia, cu o capacitate anuală de prelucrare de peste 17 milioane de tone de țiței, a fost vizată după ce apărarea antiaeriană rusă a interceptat trei […] Articolul VIDEO | Ucraina lovește una dintre cele mai mari rafinării de petrol din Rusia, în regiunea Leningrad apare prima dată în ZIUA.md.
10:20
VIDEO | Ciocniri violente la Londra. Peste 110.000 de persoane au participat la un protest împotriva imigraţiei # Ziua
Peste 110.000 de persoane au mărșăluit sâmbătă pe străzile Londrei în cadrul unei manifestaţii organizate de activistul anti-imigrație și anti-islam Tommy Robinson, sub sloganul „Unite the Kingdom” (Uniţi Regatul), una dintre cele mai mari demonstraţii anti-imigraţie din istoria recentă a Marii Britanii. Protestul a degenerat în violenţe, după ce grupuri de participanţi s-au ciocnit cu […] Articolul VIDEO | Ciocniri violente la Londra. Peste 110.000 de persoane au participat la un protest împotriva imigraţiei apare prima dată în ZIUA.md.
09:40
Comisia Electorală Centrală (CEC) a acreditat 37 de observatori Promo-LEX și zeci de experți internaționali pentru alegerile parlamentare, în cadrul celei mai recente ședințe a Comisiei. De asemenea, autoritatea electorală a oferit acreditare pentru mai mulți experți internaționali, printre care: un reprezentant al Ambasadei Republicii Slovenia, un expert al Comisiei Electorale Centrale din Irlanda, opt observatori […] Articolul CEC a acreditat 37 de observatori Promo-LEX pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie apare prima dată în ZIUA.md.
09:00
Reacţii dure de la Bucureşti şi Kiev, după ce o dronă rusească a încălcat spaţiul aerian al României # Ziua
La câteva zile după ce Polonia a raportat o incursiune a dronelor ruseşti în spaţiul său aerian, un incident similar s-a produs în România, în zona Chilia Veche. O dronă lansată de armata rusă în timpul unui atac asupra infrastructurii ucrainene de pe Dunăre a pătruns, sâmbătă seara, în spaţiul aerian românesc, fiind urmărită timp […] Articolul Reacţii dure de la Bucureşti şi Kiev, după ce o dronă rusească a încălcat spaţiul aerian al României apare prima dată în ZIUA.md.
13 septembrie 2025
17:50
Ion Ceban anunță că va contesta la CEC un afiș electoral al PAS, tipărit în 700 de mii de exemplare, care ar instiga la „ura si dezbinare” # Ziua
Primarul degrevat al Capitalei și candidat la funcția de deputat din partea blocului „Alternativa”, Ion Ceban, a anunțat că a contestat la Comisia Electorală Centrală un material electoral al PAS care ar conține „instigare la ură, dezinformare și manipulare”. Potrivit lui Ceban, pliantul tipărit are un tiraj de peste 700.000 de exemplare. „Nimic sfânt nu […] Articolul Ion Ceban anunță că va contesta la CEC un afiș electoral al PAS, tipărit în 700 de mii de exemplare, care ar instiga la „ura si dezbinare” apare prima dată în ZIUA.md.
17:00
Avocatul lui Plahotniuc susține că autoritățile planifică extrădarea acestuia în altă zi decât cea anunțată anterior și denunță provocări cu iz electoral # Ziua
Avocatul lui Vlad Plahotniuc, Lucian Rogac, a anunțat, într-o postare publică, că are semnale că s-ar pregăti mai multe provocări prin care extrădarea lui Plahotniuc „să ia forma unui show care să fie exploatat în interes electoral de puterea politică de la Chișinău”. Mai mult, Rogac susține că extrădarea lui Plahotniuc din Grecia ar urma […] Articolul Avocatul lui Plahotniuc susține că autoritățile planifică extrădarea acestuia în altă zi decât cea anunțată anterior și denunță provocări cu iz electoral apare prima dată în ZIUA.md.
17:00
VIDEO | Dispută politică în Parlamentul European pe tema minutului de reculegere pentru Charlie Kirk # Ziua
Refuzul vicepreședintelui Parlamentului European, Katarina Barley, de a permite, joi, unor europarlamentari să organizeze un minut de reculegere în memoria activistului conservator american Charlie Kirk a provocat un val de proteste în rândul parlamentarilor conservatori, inclusiv din Partidul Popular European. Mai mulți europarlamentari de dreapta au acuzat-o pe Barley și pe colegii săi socialiști că […] Articolul VIDEO | Dispută politică în Parlamentul European pe tema minutului de reculegere pentru Charlie Kirk apare prima dată în ZIUA.md.
16:30
Patrule de soldați ar putea începe să circule pe străzile capitalei belgiene începând cu 8 aprilie 2026, în încercarea de a combate violența legată de droguri, potrivit ministrului apărării belgian, Theo Francken, informează sâmbătă EFE, citat de Agerpres. Ministrul a dat detalii vineri despre un astfel de plan, în timpul unui interviu acordat ziarului flamand […] Articolul Străzile din Bruxelles ar putea fi patrulate de soldați, din aprilie 2026 apare prima dată în ZIUA.md.
16:00
Șeful Pentagonului, Pete Hegseth, cere identificarea militarilor care au postat comentarii negative despre Charlie Kirk # Ziua
Secretarul Apărării al Statelor Unite, Pete Hegseth, le-a cerut angajaților Pentagonului să identifice membri ai armatei care au ironizat sau au aprobat asasinarea activistului conservator Charlie Kirk, pentru a fi sancționați, au declarat pentru NBC News doi oficiali ai apărării. Mai mulți militari au fost deja eliberați din funcții din cauza postărilor de pe rețelele […] Articolul Șeful Pentagonului, Pete Hegseth, cere identificarea militarilor care au postat comentarii negative despre Charlie Kirk apare prima dată în ZIUA.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
15:50
Usatîi promite că va moderniza aeroportul din Mărculești și laudă Iașiul pentru că a dezvoltat infrastructura aeroportuară: „Dacă vrei să faci – reușești” # Ziua
Liderul formațiunii „Partidul Nostru”, Renatei Usatîi, promite că va moderniza aeroportul din Mărculești, care urmează să fie folosit drept o alternativă celui de la Chișinău. Politicianul a dat drept exemplu aeroportul din Iași, care s-a extins și s-a dezvoltat în ultimii ani, devenind un hub regional. „Raionul Florești a moștenit după desființarea Uniunii Sovietice aeroportul […] Articolul Usatîi promite că va moderniza aeroportul din Mărculești și laudă Iașiul pentru că a dezvoltat infrastructura aeroportuară: „Dacă vrei să faci – reușești” apare prima dată în ZIUA.md.
15:00
Donald Trump, mesaj dur pentru NATO: „Sunt pregătit să impun sancțiuni majore Rusiei, dar doar dacă toate statele aliate încetează să mai cumpere petrol rusesc” # Ziua
Președintele american Donald J. Trump a publicat pe platforma Truth Social o scrisoare deschisă adresată tuturor statelor NATO și „întregii lumi”, în care își prezintă condițiile pentru impunerea de noi sancțiuni împotriva Rusiei. Trump a afirmat că este gata să adopte „sancțiuni majore” împotriva Moscovei doar atunci când toate țările NATO vor fi de acord […] Articolul Donald Trump, mesaj dur pentru NATO: „Sunt pregătit să impun sancțiuni majore Rusiei, dar doar dacă toate statele aliate încetează să mai cumpere petrol rusesc” apare prima dată în ZIUA.md.
14:30
Ministerul Justiției a recepționat decizia autorităților elene privind extrădarea lui Vlad Plahotniuc # Ziua
Ministerul Justiției a anunțat că a primit, vineri, 12 septembrie, prin intermediul Biroului Național Central Chișinău Interpol, decizia autorităților din Grecia privind extrădarea lui Vladimir Plahotniuc. Setul de acte necesare a fost deja transmis Ministerului Afacerilor Interne, care a început procedurile de preluare a fostului lider democrat din custodia autorităților elene, anunță Ministerul Justiției. „Procesul […] Articolul Ministerul Justiției a recepționat decizia autorităților elene privind extrădarea lui Vlad Plahotniuc apare prima dată în ZIUA.md.
14:10
ONU aprobă o rezoluție majoritară pentru crearea unui stat palestinian și dezarmarea Hamas. R. Moldova s-a abținut de la vot # Ziua
Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite a adoptat vineri, cu o majoritate covârșitoare, o declarație care stabilește „măsuri concrete, cu termene precise și ireversibile” pentru soluția cu două state între Israel și palestinieni, relatează Reuters, preluată de News.ro. Declarația de șapte pagini este rezultatul unei conferințe internaționale organizate la ONU în iulie, găzduită de Arabia […] Articolul ONU aprobă o rezoluție majoritară pentru crearea unui stat palestinian și dezarmarea Hamas. R. Moldova s-a abținut de la vot apare prima dată în ZIUA.md.
13:40
Vladimir Cebotari, dezvăluiri despre neadmiterea PDMM în alegeri: „Guvernarea a recurs la acest pas, după ce a văzut avansul nostru în sondaje” # Ziua
Partidul Democrat Modern (PDMM) a devenit unul dintre principalii oponenți ai guvernării, după ce a actuala putere politică a constatat, în propriile sondaje, că PDMM va obține până la 9 mandate în viitorul Parlament. Dezvăluirea a fost făcută de unul dintre liderii formațiunii, Vladimir Cebotari. „Noi în doar două săptămâni de zile de campanie am […] Articolul Vladimir Cebotari, dezvăluiri despre neadmiterea PDMM în alegeri: „Guvernarea a recurs la acest pas, după ce a văzut avansul nostru în sondaje” apare prima dată în ZIUA.md.
13:00
Fostul președinte al Curții Supreme a Nepalului, Sushila Karki, a depus jurământul în calitate de șef interimar al guvernului, devenind prima femeie care ocupă această funcție în istoria țării, au raportat The Himalayan Times și Hindustan Times. Karki, în vârstă de 73 de ani, a fost desemnată candidatul protestatarilor și este recunoscută ca un luptător […] Articolul După cinci zile de proteste violente, Nepalul numește prima femeie premier din istorie apare prima dată în ZIUA.md.
12:30
VIDEO | Ceban, replică pentru Grosu, care a spus că „nu o sa mai fie gaz de 10 lei”: „Acum patru ani de zile protesta și spunea că 4 lei este mult” # Ziua
Primarul degrevat al Chișinăului și candidat la funcția de deputat din partea blocului „Alternativa”, Ion Ceban, a venit cu o replică pentru liderul PAS, și el candidat la funcția de deputat, Igor Grosu, care a spus că ar trebui să ne obișnuim cu ideea că „gaz de zece lei (pentru un metru cub n.r) nu […] Articolul VIDEO | Ceban, replică pentru Grosu, care a spus că „nu o sa mai fie gaz de 10 lei”: „Acum patru ani de zile protesta și spunea că 4 lei este mult” apare prima dată în ZIUA.md.
11:50
VIDEO | Trump amenință din nou cu o anchetă împotriva lui George Soros, acuzându-l de finanțarea protestelor în SUA # Ziua
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat, vineri, că administrația sa ar putea lansa o investigație pentru „asociere infracțională” împotriva miliardarului George Soros sau a familiei acestuia, pe care îi acuză că finanțează proteste în SUA. „Protestatarii sunt plătiți pentru această meserie de Soros și de alți oameni”, a spus Trump într-un interviu la Fox News, […] Articolul VIDEO | Trump amenință din nou cu o anchetă împotriva lui George Soros, acuzându-l de finanțarea protestelor în SUA apare prima dată în ZIUA.md.
11:20
VIDEO | Soția lui Charlie Kirk promite că misiunea acestuia va continua: „Cei care au comis această faptă malefică nu au nicio idee ce au declanșat” # Ziua
Erika Kirk, văduva comentatorului și activistului conservator Charlie Kirk, a transmis vineri primele declarații publice de la asasinarea soțului ei, care a avut loc miercuri la Universitatea Utah Valley din Orem. „Cei care au comis această faptă malefică nu au nicio idee ce au declanșat”, a spus ea într-un mesaj video difuzat pe paginile Turning […] Articolul VIDEO | Soția lui Charlie Kirk promite că misiunea acestuia va continua: „Cei care au comis această faptă malefică nu au nicio idee ce au declanșat” apare prima dată în ZIUA.md.
10:40
Igor Grosu, la o întâlnire cu alegătorii: Nu o sa mai fie gaz de 10 lei. Îmi pare rău să vă aduc vestea asta # Ziua
Gazul nu va mai fi niciodată zece lei (pentru un m³ n.r), a declarat liderul PAS, Igor Grosu, la un eveniment de campanie, făcând trimitere la promisiunile electorale ale mai multor concurenți electorali. Potrivit lui, acum „trebuie să ne concentrăm să plătim un preț rezonabil și să mărim veniturile oamenilor”. „Nu o să mai fie […] Articolul Igor Grosu, la o întâlnire cu alegătorii: Nu o sa mai fie gaz de 10 lei. Îmi pare rău să vă aduc vestea asta apare prima dată în ZIUA.md.
10:20
Salariații vor putea beneficia de tichete de vacanță, pentru acoperirea cheltuielilor turistice în structuri de cazare din zonele rurale ale Republicii Moldova. Valoarea acestora va putea fi dedusă fiscal de către angajatori, în limita a 50% din salariul mediu lunar pe economie. Ministerul Finanțelor a anunțat că măsura va intra în vigoare începând cu anul […] Articolul Angajații vor putea primi, din 2026, tichete de vacanță deductibile fiscal apare prima dată în ZIUA.md.
10:00
VIDEO | Fostul prim-ministru al Marii Britanii, Boris Johnson, a ajuns, într-o vizită surpriză, la Odesa # Ziua
Fostul premier britanic Boris Johnson a ajuns la Odesa, vizita sa fiind confirmată de deputatul ucrainean Alexei Goncearenko. Potrivit presei locale, deplasarea nu fusese anunțată oficial în prealabil. Johnson a sosit la Odesa însoțit de Michael Ashcroft, om de afaceri britanic-belizean și filantrop, implicat activ în sprijinul Ucrainei. În mai 2025, Ashcroft s-a numărat printre […] Articolul VIDEO | Fostul prim-ministru al Marii Britanii, Boris Johnson, a ajuns, într-o vizită surpriză, la Odesa apare prima dată în ZIUA.md.
