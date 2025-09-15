(video) Externare ca o nuntă caucaziană la Tiraspol: Cum și-a întâmpinat o familie nepotul din maternitate
UNIMEDIA, 15 septembrie 2025 15:40
O familie din Tiraspol a transformat un moment obișnuit, precum externarea unui nou-născut din maternitate, într-un eveniment plin de fast și emoție, asemănător unei nunți caucaziene. Scenele spectaculoase au fost surprinse într-un video care a devenit rapid viral pe rețelele sociale, scrie SHOK.md.
• • •
Acum 10 minute
15:50
Un drum de 5.000 km pentru un ultim dor: O moldoveancă grav bolnavă, adusă cu ambulanța din Italia, pentru a-și petrece ultimele zile la baștină # UNIMEDIA
O femeie originară din R. Moldova, afectată de o boală în fază terminală, a reuşit să își îndeplinească dorinţa de a‑şi petrece ultimele clipe în ţara natală datorită unei misiuni umanitare pornite din regiunea Liguria, Italia, transmite rotalianul.com.
Acum 30 minute
15:40
(video) Externare ca o nuntă caucaziană la Tiraspol: Cum și-a întâmpinat o familie nepotul din maternitate # UNIMEDIA
O familie din Tiraspol a transformat un moment obișnuit, precum externarea unui nou-născut din maternitate, într-un eveniment plin de fast și emoție, asemănător unei nunți caucaziene. Scenele spectaculoase au fost surprinse într-un video care a devenit rapid viral pe rețelele sociale, scrie SHOK.md.
15:40
(video) Radu Raicu a depus o plângere la CNA, după ce orașul Leova a fost exclus din itinerarul național: Sunt afectați sute de cetățeni # UNIMEDIA
Candidatul ALDE la parlamentare, activistul Radu Raicu a depus o plângere oficială la Centrul Național Anticorupție (CNA) privind excluderea nejustificată a orașului Leova din itinerarul cursei regulate Chișinău–Cahul. „Această decizie afectează direct cetățenii din raionul Leova, care sunt privați de un drept elementar la acces liber și echitabil la transport public interurban”, declară Raicu.
Acum o oră
15:20
Filat va lansa o carte despre eșecul PAS sau „cum Moldova a pierdut 4 ani”. Când va avea loc prezentarea oficială # UNIMEDIA
Fostul prim-ministru al țării, Vlad Filat, urmează să lanseze în curând o carte intitulată „Patru ani de guvernare PAS în cifre și date statistice: depopulare, stagnare, recensiune sau cum Moldova a pierdut 4 ani”. Ex-premierul a declarat pentru UNIMEDIA că prezentarea oficială va avea loc în această miercuri.
15:20
„O diferență substanțială între veniturile obținute și cheltuielile efectuate”: ANI va verifica averea lui Iurie Gorea, șeful de la Vamă acuzat că ar fi luat 40 mii dolari mită # UNIMEDIA
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a inițiat un control al averii și intereselor personale în privința lui Iurie Gorea, fost șef al Biroului Vamal Centru, în urma unei sesizări și a unei analize preliminare care a identificat posibile neconcordanțe între veniturile declarate și averea deținută.
15:10
Filat a lansat o carte despre eșecul PAS sau „cum Moldova a pierdut 4 ani”. Când va avea loc lansarea oficială # UNIMEDIA
Fostul prim-ministru al țării, Vlad Filat, urmează să lanseze în curând o carte intitulată „Patru ani de guvernare PAS în cifre și date statistice: depopulare, stagnare, recensiune sau cum Moldova a pierdut 4 ani". Ex-premierul a declarat pentru UNIMEDIA că prezentarea oficială va avea loc în această miercuri.
15:10
(galerie foto) Cele mai bine îmbrăcate vedete la Emmy 2025. Ținutele spectaculoase cu care și-au făcut apariția pe covorul roșu # UNIMEDIA
Cel de-al 77-lea premiu anual Primetime Emmy a adus duminică la Peacock Theater din Los Angeles cele mai mari nume din televiziune, într-o seară plină de eleganță și glamour, scrie Daily Mail, citată de protv.ro.
15:00
Moldova, sub amenințarea focului, timp de o săptămână: Meteorologii au emis Cod Galben de pericol de incendiu # UNIMEDIA
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis luni, 15 septembrie 2025, o avertizare Cod Galben de pericol de incendiu. Alerta este valabilă în perioada 16-22 septembrie 2025.
Acum 2 ore
14:50
(video) Cum arată astăzi singurii nonupleți din lume, la vârstă de 4 ani: Mama lor, o femeie din Mali, a intrat în Cartea Recordurilor # UNIMEDIA
Primii nonupleți din lume au împlinit anul acesta 4 ani. Cei nouă copii, cinci fete și patru băieți, s-au născut în 2021, la un centru medical specializat din Maroc, dintr-o mamă originară din Mali, Halima Cissé, și soțul ei, Abdelkader Arby, scrie protv.ro.
14:30
Maia Sandu s-a întâlnit cu moldovenii din Potsdam, în plină campanie electorală: „Diaspora este un sprijin important pentru Moldova” # UNIMEDIA
Președinta Maia Sandu a participat, în acest weekend, la un eveniment cu moldovenii din Potsdam, Germania, unde a discutat despre provocările cu care se confruntă diaspora și despre parcursul european al Republicii Moldova.
14:20
„Avem același tată”. Replică neașteptată a Irinei Rimes pentru moldoveanul care a întors toate scaunele, la Vocea României: „Tu vorbești serios?” # UNIMEDIA
Vocea puternică a lui Ștefan Burlacu a întors toate cele patru scaune la Vocea României, iar emoția a fost la cote maxime. Antrenorii și-au dorit foarte tare să-l aibă pe Ștefan Burlacu în echipele lor, dar au simțit nevoia să se asigure că lupta nu este pierdută din start: „Când îți vei alege antrenorul, contează că Irina Rimes e din Republica Moldova?”, l-a întrebat Smiley. „Trag speranță că te gândești și la noi ca o variantă”, i-a spus și Theo Rose, conform libertatea.ro.
14:10
FBI sub presiune: Stilul de conducere al lui Kash Patel, pus sub semnul întrebării după asasinarea lui Charlie Kirk # UNIMEDIA
Vineri dimineață, în Utah, directorul FBI, Kash Patel, a pășit la microfon cu aerul omului sigur pe sine. Vorbea despre finalul unei anchete intense, în urma căreia autoritățile americane l-au reținut pe presupusul autor al uciderii activistului conservator Charlie Kirk, scrie adevărul.ro.
14:00
(foto) Interpreta Dianna Rotaru și-ar fi înșelat soțul. Ce imagini a publicat bărbatul acesteia: „Noaptea pe la ora 3 era prin cluburi cu alții” # UNIMEDIA
Interpreta Dianna Rotaru și-ar fi înșelat soțul. Cântăreața a fost prinsă de partener în timp ce se întâlnea cu alți bărbați. Culmea, acum, tot el este cel șantajat, scrie cancan.ro.
14:00
Vineri dimineață, în Utah, directorul FBI, Kash Patel, a pășit la microfon cu aerul omului sigur pe sine. Vorbea despre finalul unei anchete intense, în urma căreia autoritățile americane l-au reținut pe presupusul autor al uciderii activistului conservator Charlie Kirk, scrie adevărul.ro.
Acum 4 ore
13:50
PDMM își consolidează echipa din Chișinău: A fost constituită Organizația Teritorială Botanica din Capitală # UNIMEDIA
Partidul Democrat Modern (PDMM) își extinde echipa din municipiul Chișinău. Sâmbătă a fost constituită Organizația Teritorială Botanica din Capitală, „marcând o etapă esențială în extinderea și dezvoltarea formațiunii în municipiul Chișinău”, potrivit unui comunicat al formațiunii.
13:50
Asasinul lui Charlie Kirk s-ar fi radicalizat rapid prin jocuri video și dark net. Detalii din anchetă # UNIMEDIA
Tyler Robinson, tânărul de 22 de ani din Utah, acuzat că l-a ucis pe activistul MAGA Charlie Kirk, urmează să apară marți în fața instanței. El este arestat fără posibilitatea eliberării pe cauțiune, sub acuzații de crimă calificată, folosirea ilegală a unei arme de foc și obstrucționarea justiției. Potrivit autorităţilor, Robinson nu cooperează cu anchetatorii și că s-ar fi radicalizat relativ repede prin jocuri video și „dark net”. Autoritățile investighează și posibila legătură a asasinatului cu relația amoroasă cu un coleg transgender. Acesta a colaborat cu anchetatorii și ar fi menționat existența unui bilet lăsat de Robinson. Procurorul general din Utah nu a decis încă dacă va cere pedeapsa cu moartea, scrie observatornews.ro.
13:50
Partidul Republican „Inima Moldovei”: Convulsiile de pe urmă ale PAS - fabrică un nou dosar împotriva noastră # UNIMEDIA
Partidul Republican „Inima Moldovei” atenţionează opinia publică despre noile presiuni exercitate de „către guvernare prin intermediul structurilor de stat pe care le controlează”.
13:40
Patru ambulanțe, dintre care una de terapie intensivă, au intervenit la accidentul grav de pe str. Muncești: Ce spun medicii # UNIMEDIA
Patru ambulanțe, dintre care una specilizată de Terapie Intensivă Mobilă din cadrul SAMU Botanica, au intervenit la accidentul grav din această dimineață, de pe str. Muncești. Patru persoane au fost transportate la IMSP Institutul de Medicină Urgentă pentru tratament în condiții de staționar, informează CNAMUP.
13:30
Un bărbat ar fi fost ucis cu un topor, în plină stradă, la Comrat. Crima ar fi avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică, scrie Găgăuzia24.
13:20
Nina Dobrev, vedeta din „The Vampire Diaries”, s-a despărțit de iubitul său, după 5 ani de relație: În 2024, campionul olimpic a cerut-o de nevastă pe actriță # UNIMEDIA
Nina Dobrev și Shaun White merg pe drumuri separate, iar fanii celor doi sunt șocați, mai ales că formau unul dintre cele frumoase și solide cupluri din showbizul internațional, scrie protv.ro.
13:00
Starlink a căzut pe toată linia frontului din Ucraina. Musk a întrerupt serviciul la nivel global # UNIMEDIA
Serviciul de internet prin satelit Starlink a încetat să funcţioneze pe toată linia frontului din Ucraina, un incident care coincide cu suspendarea serviciului la nivel general comunicată de proprietarul companiei de telecomunicaţii prin satelit, Elon Musk, informează luni EFE, citată de Agerpres și observatornews.ro.
13:00
(video) Anastasia Nichita l-a pus la pământ pe Radu Marian: Cu ce s-a încheiat vizita deputatului la sala de sport unde se antrenează campioana # UNIMEDIA
Deputatul PAS, Radu Marian, a mers într-o vizită la sala de sport unde se antrenează campioana mondială la lupte, Anastasia Nichita. Sportiva i-a oferit parlamentarului o lecție practică, demonstrându-i câteva exerciții specifice disciplinei sale, scrie SHOK.md.
12:50
Flăcările care „au ars” buzunarele: 1 milion 250 de mii de lei, aplicate persoanelor care dau foc vegetației uscate, de la începutul anului # UNIMEDIA
În urma incendiilor de vegetație din acest an, autoritățile moldovene au aplicat sancțiuni usturătoare, ajungând la un total de peste 1 milion 250 de mii de lei. Peste 270 de procese-verbale contravenționale au fost întocmite pentru cei care au dat foc ilegal vegetației și deșeurilor, iar controalele vor continua, informează IGSU.
12:40
Actorul Valeriu Țurcanu va fi condus miercuri pe ultimul drum: Publicul își poate lua rămas-bun de astăzi, la Teatrul Național Satiricus # UNIMEDIA
Actorul Teatrului Național Satiricus „Ion Luca Caragiale”, Valeriu Țurcanu, va fi condus miercuri, 17 septembrie, pe ultimul drum. Acesta va fi înmormântat la Cimitirul „Sfântul Lazăr”, situat pe strada Doina, nr. 189.
12:30
Vremea extremă din vara anului 2025 a costat Europa o sumă uriașă. Care au fost cele mai afectate țări # UNIMEDIA
Vara anului 2025 a fost marcată de valuri de caniculă, secetă și inundații. Fenomenele extreme au provocat economiei europene pierderi de 43 de miliarde de euro, scrie The Guardian, citată de hotnews.ro.
12:30
(foto) „Surpriza” din bagajul de cală: Ce au găsit vameșii în valiza unui pasager, care zbura spre Londra # UNIMEDIA
Un bărbat de 38 de ani, cetățean al Republicii Moldova și al României, a fost prins la vamă în timp ce încerca să transporte ilegal peste 3.000 de țigarete.
12:20
Andrei Năstase: Vom întoarce pensionarilor cele 10 miliarde de lei furați prin politici antisociale și imorale # UNIMEDIA
Andrei Năstase, candidat independent la funcția de deputat, anunță că a pregătit un proiect de lege prin care toți pensionarii vor fi despăgubiți pentru „pierderile suferite din cauza guvernării actuale.”
12:20
(video) „Nu vor, i-am sunat și se tem să iasă”. CNA publică discuții din dosare de corupere a alegătorilor, finanțare ilegală a partidelor și spălare a banilor # UNIMEDIA
Centrul Național Anticorupție (CNA) publică noi detalii din dosare de corupere a alegătorilor, finanțare ilegală a partidelor și spălare a banilor, după perchezițiile de dimineață.
12:10
Cum a apărut Iuliana Beregoi pe insula milionarilor. Tânăra artistă a făcut furori cu silueta sa: „Arăți ca o zeiță” # UNIMEDIA
Iuliana Beregoi a bifat o nouă apariție pe rețelele de socializare, una care i-a lăsat pe fanii săi fără cuvinte. Nu doar că și-a afișat silueta tonifiată într-un costum de baie îndrăzneț, dar a făcut-o direct din Mykonos, cunoscută ca insula milionarilor, scrie profm.ro.
12:10
Benzina și motorina se scumpesc ușor, la început de săptămână: Ce prețuri a stabilit ANRE # UNIMEDIA
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a anunțat prețurile maxime de referință pentru principalele produse petroliere, valabile pentru ziua de 16 septembrie 2025.
12:00
(video) Șoferul taximetrului și doi pasageri, transportați la spital după lovitura frontală cu un Land Rover pe str. Muncești: Ce spune Poliția # UNIMEDIA
Șoferul taximetrului și doi pasageri au fost transportați la spital după lovitura frontală cu un Land Rover pe str. Muncești, la intersecție cu strada Băcioii Noi, conform Poliției.
Acum 6 ore
11:50
Percheziții în toată țara: CNA a reținut 10 persoane în dosare de corupere a alegătorilor, finanțare ilegală a partidelor politice și spălare a banilor # UNIMEDIA
Centrul Național Anticorupție informează despre desfășurarea unui amplu set de acțiuni procesuale în cadrul unei cauze penale complexe, vizând presupuse activități ilegale legate de finanțarea partidelor politice, spălarea banilor și coruperea alegătorilor în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025.
11:40
Șoferul taximetrului și doi pasageri, transportați la spital după lovitura frontală cu un Land Rover pe str. Muncești: Ce spune Poliția # UNIMEDIA
Șoferul taximetrului și doi pasageri au fost transportați la spital după lovitura frontală cu un Land Rover pe str. Muncești, la intersecție cu strada Băcioii Noi, conform Poliției.
11:40
Alertă în Utah, după ce sub o maşină a presei a fost descoperit un dispozitiv exploziv. Suspectul, acuzat de terorism, anchetat de FBI # UNIMEDIA
Un bărbat de 58 de ani din Utah a fost arestat sub acuzații de terorism după ce autoritățile au descoperit un dispozitiv exploziv plasat sub un vehicul de presă în Salt Lake City, în statul Utah, scrie adevarul.ro.
11:20
Dezvăluiri zguduitoare ale mamei criminalului Irinei, tânăra ucraineancă ucisă în SUA: „Nu ar fi trebuit să fie liber. Era prea agresiv” # UNIMEDIA
Tragedia care a zguduit comunitatea din Carolina de Nord scoate la iveală detalii tulburătoare. Mama atacatorului care a ucis-o pe Irina, tânăra din Ucraina de doar 23 de ani, a rupt tăcerea și a făcut declarații zguduitoare pentru The Post. Michelle Dewitt, în vârstă de 51 de ani, spune că a cerut ajutor în repetate rânduri pentru fiul său schizofrenic, însă sistemul l-a abandonat, scrie protv.ro.
11:10
(foto) Impact violent la Botanica: Un taximetrist a căzut din mașină, după o lovitură frontală cu un Land Rover, pe str. Muncești # UNIMEDIA
Un accident rutier s-a produs în această dimineață în sectorul Botanica al capitalei, la intersecția străzilor Muncești cu Băcioii Noi.
11:10
Gheorghe Urschi, externat, după ce a fost operat la IMU. Fiica umoristului: „Tratamentul la domiciuliu rămâne a fi pentru noi o provocare. Luptăm!” # UNIMEDIA
Actorul, artistul, umortistul și regizorul Gherghe Urschi a fost externat, după ce a avut o intervenție chirurgicală la Institutul de Medicină Urgentă. Un anunț în acest sens a fost făcut de fiica maestrului Laura Urschi, care a lăsat un mesaj de mulțumire pentru medici.
11:00
Valerie Lungu și iubitul ei și-au cumpărat terenul pentru casa lor la finalul lui 2023, iar lucrările au ajuns la final. Cei doi au făcut publice imagini emoționante, după ce s-au mutat în căminul visurilor, scrie spynews.ro.
10:50
(video) „Cum e Kamelia, n-o mai fi”: Surpriză de top pentru fiica lui Anatol Melnic. Manelistul Adrian Minune i-a cântat „La mulți ani” # UNIMEDIA
Surpriză cu totul neașteptată pentru Kamelia Melnic, fiica jurnalistului Anatol Melnic, care și-a sărbătorit ieri ziua de naștere. În mijlocul unei petreceri, nimeni altul decât Adrian Minune i-a cântat „La mulți ani”.
10:40
Fostul viceprim-ministru Alexandr Muravschi susține programul partidului Alianța „MOLDOVENII” # UNIMEDIA
Fostul viceprim-ministru și economistul Alexandr Muravschi și-a exprimat public sprijinul pentru programul partidului Alianța „MOLDOVENII”, remarcînd nivelul ridicat de elaborare al acestuia și prezența unor inițiative legislative concrete.
10:40
Program pilot de învățare a limbii române în sistemul public de învățământ din Franța: Unde va fi implementat # UNIMEDIA
Ministerul Educației Naționale, Învățământului superior și Cercetării din Republica Franceză, prin intermediul Academiei Créteil, a demarat un program pilot de studiere a limbii române ca limbă străină obligatorie (LV2), în sistemul public preuniversitar.
10:30
(foto) Impact violent la Botanica: Un taximetrist a căzut din mașină, după o lovitură frontală cu un Range Rover, pe str. Muncești # UNIMEDIA
Un accident rutier s-a produs în această dimineață în sectorul Botanica al capitalei, la intersecția străzilor Muncești cu Băcioii Noi.
10:10
Scandal în Ucraina: Un fotbalist moldovean, transferat la o echipă din Kiev, amenințat cu moartea # UNIMEDIA
Fotbalistul Vladislav Blănuță, proaspăt transferat de la FCU Craiova la Dinamo Kiev, este în mijlocul unui scandal uriaș în Ucraina. O grupare de ultrași ai echipei Dinamo Kiev a postat un videoclip de amenințare pe rețelele, după ce au descoperit mesaje pro-ruse publicate în trecut pe rețelele sociale de fostul fotbalist al FCU Craiova, scrie presa română.
Acum 8 ore
09:50
(video) Accident lângă Cimitirul „Sfânul Lazăr”: Doi șoferi, transportați la spital, după ce mașinile lor s-au lovit violent # UNIMEDIA
Un accident grav a avut loc pe data de 14 septembrie, pe strada Doina din capitală. Potrivit Poliției, doi șoferi au fost grav răniți, după ce mașinile pe care le conduceau s-au lovit violent.
09:50
„Sângele inteligent”, proiectul secret al Pentagonului: Cum vrea armata SUA să crească șansele de supraviețuire pe front # UNIMEDIA
Agenția pentru Proiecte Avansate de Cercetare în Domeniul Apărării (DARPA), laboratorul de inovație al Pentagonului, a anunțat lansarea unui program inedit: Smart-Red Blood Cells (Smart-RBC). Proiectul urmărește dezvoltarea unor globule roșii modificate prin biologie sintetică, capabile să „gândească” și să reacționeze în situații-limită, scrie Defence Blog, potrivit adevarul.ro.
09:30
NATO își întărește flancul estic: Cehia trimite elicoptere militare în Polonia după incidentele cu drone rusești # UNIMEDIA
Trei elicoptere militare din Cehia au fost desfășurate în Polonia, duminică, fiind parte a noii operațiuni NATO „Santinela estică”, după ce drone rusești au încălcat recent spațiul aerian polonez, relatează Kyiv Independent, citat de digi24.ro.
09:10
Pe 15 septembrie, istoria a fost marcată de începutul construcției palatului domnesc la Hârlau sub Ștefan cel Mare și de instaurarea dominației otomane în Moldova.
09:10
(foto) Cleopatra Stratan arată că poate fi și seducătoare, nu doar dulce și diafană. Cum a pozat artista în vacanța din Tenerife # UNIMEDIA
Cleopatra Stratan și-a surprins fanii cu o apariție de-a dreptul răvășitoare în vacanța din Tenerife. Artista, care de obicei mizează pe ținute romantice și apariții discrete, a ales de data aceasta o rochie mini, strânsă pe corp, care i-a pus perfect în evidență silueta., scrie profm.ro.
08:50
Doliu la Teatrul Național Satiricus „I.L Caragiale”. A murit actorul Valeriu Țurcanu: „O pierdere dureroasă pentru cultura națională” # UNIMEDIA
Actorul Valeriu Țurcanu, care a activat la Teatrul Național „I. L. Caragiale”, a trecut în neființă. Acesta avea 75 de ani.
08:40
Mai mulți locuitori din capitală rămân, timp de 10 zile, fără apă caldă menajeră: Vezi adresele # UNIMEDIA
„Termoelectrica” S.A. informează consumatorii din sectorul Ciocana despre executarea lucrărilor planificate pentru testarea cu presiune a rețelelor termice DN800mm de la Stația de Pompare Nr. 13 până la str. M. Sadoveanu (direcția Budești) și str. A. Russo (direcția Rîșcani). Aceste intervenții sunt esențiale pentru asigurarea funcționării optime și sigure a sistemului centralizat de termoficare în sezonul rece 2025–2026.
