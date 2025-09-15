Sinteza CNA: Zeci de percheziții la nivel național, 15 persoane reținute și sechestre pe bunuri de peste 8,4 milioane de lei 

17:40

Festivalul Pădurilor 2025 revine la Reședința prezidențială de la Condrița, pe 14 septembrie, începând cu ora 11:00, cu un program divers și foarte interesant! De la experimente științifice și expoziții interactive, până la jocuri, ateliere de creație și experiențe în natură, aici veți găsi activități pentru toate vârstele. Expoziții, experimente și descoperiri: Măsurarea temperaturii la […]