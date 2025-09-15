Lucrări de mentenanță a rețelelor termice pentru sezonul 2025–2026
Provincial, 15 septembrie 2025 15:40
„Termoelectrica" S.A. informează consumatorii din sectoarele Centru, Buiucani și Botanica despre lucrările planificate pentru testarea la presiune și repararea rețelelor termice, necesare pregătirii sistemului centralizat de termoficare pentru sezonul rece 2025–2026. În acest context, furnizarea apei calde menajere va fi sistată temporar în mai multe zone. 1. Sectorul Centru Lucrări: Testarea la presiune a traseului […]
• • •
„Termoelectrica" S.A. informează consumatorii din sectoarele Centru, Buiucani și Botanica despre lucrările planificate pentru testarea la presiune și repararea rețelelor termice, necesare pregătirii sistemului centralizat de termoficare pentru sezonul rece 2025–2026. În acest context, furnizarea apei calde menajere va fi sistată temporar în mai multe zone. 1. Sectorul Centru Lucrări: Testarea la presiune a traseului […]
(FOTO) La Dondușeni – inaugurat primul Centru Comunitar Intergenerațional din nordul țării # Provincial
(FOTO) La Dondușeni – inaugurat primul Centru Comunitar Intergenerațional din nordul țării # Provincial

La Dondușeni a fost lansat oficial primul Centru Comunitar Intergenerațional din nordul Republicii Moldova, o inițiativă care promovează dialogul între generații și coeziunea socială în comunitate. Centrul oferă un spațiu sigur și incluziv pentru tineri și vârstnici, încurajând schimbul de experiențe, dezvoltarea personală și implicarea civică. Inițiativa vine ca răspuns la nevoia locală de a […]
Comisia Electorală Centrală (CEC) informează alegătorii că pot solicita votarea la locul aflării în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Potrivit legislației electorale, alegătorul care, din motive de sănătate sau din alte motive temeinice, nu poate veni în localul secției de votare, poate solicita biroului electoral votarea cu urna de vot mobilă. Cererile se fac în […]
Elevii Centrului de Excelență în Energetică și Electronică vor învăța de acum înainte în ateliere complet renovate și dotate la standarde europene. Astăzi, instituția și-a inaugurat oficial spațiile modernizate cu o investiție de 75 de milioane de lei, din partea Uniunii Europene. La eveniment a participat președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. „Energetica și electronica sunt […]
O proiecție de film românesc va avea loc la data de 18 septembrie, ora 18:30, la Casa raională de Cultură „Andrei Ungureanu" din Ialoveni, având drept scop promovarea valorilor culturale și cinematografice românești. Potrivit autorităților, evenimentul este organizat în cadrul proiectului „Uniți prin cultură, aproape de tradiții românești", finanțat de către Departamentul pentru Relația cu […]
Chișinău: trafic rutier suspendat pe strada Maria Drăgan în perioada 16–18 septembrie pentru lucrări de reparație # Provincial
Chișinău: trafic rutier suspendat pe strada Maria Drăgan în perioada 16–18 septembrie pentru lucrări de reparație # Provincial

Primăria Municipiului Chișinău informează că în perioada: 16-18 septembrie 2025, orele 09:00-20:00, va fi suspendat total traficul rutier pe strada Maria Drăgan, tronsonul cuprins între străzile Vadul lui Vodă și Sargidava, după cum urmează: ▪️Pe 16.09.2025 (orele 09:00-20:00), tronsonul cuprins între străzile Vadul lui Vodă și Sargidava; ▪️Pe 17-18.09.2025 (orele 09:00-20:00), tronsonul cuprins între străzile […]
Partidul Social Democrat European a organizat, la Călinești, raionul Fălești, un Forum al femeilor social-democrate, dedicat rolului și contribuției doamnelor în viața politică, socială și comunitară a Republicii Moldova. În cadrul evenimentului s-a discutat despre importanța implicării femeilor în procesul decizional și despre valoarea pe care acestea o aduc, atât în familie, cât și în […]
S-au jucat primele meciuri din cadrul Cupei Republicii Moldova la Fotbal Amator între Asociațiile teritoriale de fotbal, ediția 2025/26. La competiția din acest an participă 24 asociații de fotbal. În etapa preliminară, acestea au fost repartizate în 8 grupe conform zonelor geografice. Rezultatele meciurilor din 14 septembrie: Grupa A: ARF Dondușeni – FRF Edineț (reprogramat pentru data […]
DRÄXLMAIER Group Moldova a organizat a doua ediție a cinematografului în aer liber la Bălți # Provincial
DRÄXLMAIER Group Moldova a organizat a doua ediție a cinematografului în aer liber la Bălți # Provincial

Pe 4 septembrie 2025, DRÄXLMAIER Group Moldova a readus magia filmului în aer liber pentru bălțeni și oaspeții municipiului. Evenimentul, ajuns la a doua ediție, s-a desfășurat în curtea Universității de Stat „Alecu Russo" din Bălți, începând cu ora 18:00, și a oferit publicului o seară memorabilă sub cerul liber. În calitatea sa de partener […]
Scandalul cu SA „Topaz" a primit o nouă rundă de dezvoltare. Trebuie reamintit faptul că la această întreprindere strategică a avut loc o situație fără precedent: o confiscare raider și o criză profundă de management au condus la un vid juridic și la crearea unui precedent periculos în practica corporativă a RM. Conflictul se axează […]
Accident grav la intersecția străzilor Muncești – Băcioii Noi: patru persoane au ajuns la spital # Provincial
Accident grav la intersecția străzilor Muncești – Băcioii Noi: patru persoane au ajuns la spital # Provincial

În această dimineață s-a produs un grav accident rutier la intersecția străzilor Muncești cu Băcioii Noi din sectorul Botanica al capitalei. La ora 09:18, Dispeceratul comun de urgență al IMSP CNAMUP a recepționat un apel pentru acordarea asistenței medicale urgente la mai multe victime. Pentru deservirea solicitării au fost alocate 4 echipe de asistență medicală […]
Tratamente critice disponibile fără întreruperi, intervenții rapide atunci când viața unui om depinde de fiecare minut. Astăzi, Spitalul MAI a inaugurat propria stație de oxigen medical. Stația produce 30 m³ de oxigen pe oră, cu puritate de 93–95%, astfel încât tratamentele complexe, inclusiv terapiile hiperbare, sunt întotdeauna disponibile. Pacienții aflați în stare critică primesc atenția […]
12 orașe vor beneficia de echipamente și instruiri pentru intervenții în situații excepționale # Provincial
12 orașe vor beneficia de echipamente și instruiri pentru intervenții în situații excepționale # Provincial

Angajații întreprinderilor municipale responsabile de lucrările locativ-comunale din 12 orașe au participat la instruiri specializate pentru prevenirea, intervenția și acordarea suportului populației în caz de situații excepționale. Totodată, aceste întreprinderi vor fi dotate cu tractoare și tehnică pentru intervenții rapide în valoare totală de 6,5 milioane de lei. Activitățile de desfășoară în cadrul proiectului „EU4Moldova […]
Blocul Alternativa a prezentat programul pentru tineri: Tinerii sunt energia care poate reconstrui Moldova # Provincial
Blocul Alternativa a prezentat programul pentru tineri: Tinerii sunt energia care poate reconstrui Moldova # Provincial

Blocul Electoral ALTERNATIVA și-a anunțat astăzi, 15 septembrie, prioritățile sale pentru tinerii din Moldova. Programul, elaborat cu experții din cadrul echipei și consultat cu cetățenii, a fost prezentat de unul dintre candidații blocului, Andrei Oțel, care a precizat că dacă vrem să avem un viitor aici, acasă, trebuie să investim în tineri, să le oferim […]
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură informează că, în perioada 8-12 septembrie curent, a fost autorizată spre plată suma totală de 37,6 milioane de lei, direcționată către producătorii agricoli prin intermediul mai multor mecanisme de subvenționare. Aceste resurse financiare contribuie la consolidarea capacităților de producție, îmbunătățirea performanței economice a fermelor, stimularea investițiilor și susținerea inițiativelor […]
Echipele mobile de medici specialiști continuă să ofere populației consultații profilactice gratuite, acoperite din mijloacele financiare ale fondului măsurilor de profilaxie al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină. Astfel, în intervalul 15-17 septembrie, complexul radiodiagnostic mobil pentru examinarea cutiei toracice se va afla în Centrul de Plasament pentru Persoane Vârstnice și Persoane cu Dizabilități din […]
Președintele Partidului Socialiștilor, copreședinte al Blocului Patriotic, Igor Dodon, împreună cu deputatul în Parlament Bogdan Țîrdea, s-au întâlnit cu locuitorii satului Șofrâncani, raionul Rîșcani. "Atmosferă de încredere în victorie și așteptarea unor schimbări apropiate. Pe 28 septembrie – cu toții la vot pentru Blocul Patriotic!"
Percheziții pe întreg teritoriul țării: 10 persoane au fost reținute de CNA în dosare de corupere a alegătorilor # Provincial
Percheziții pe întreg teritoriul țării: 10 persoane au fost reținute de CNA în dosare de corupere a alegătorilor # Provincial

Centrul Național Anticorupție informează despre desfășurarea unui amplu set de acțiuni procesuale în cadrul unei cauze penale complexe, vizând presupuse activități ilegale legate de finanțarea partidelor politice, spălarea banilor și coruperea alegătorilor în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Ofițerii CNA, în colaborare cu procurorii mun. Bălți, efectuează 28 de percheziții la domiciliile, sediile […]
Ion Ceban: Blocul ALTERNATIVA propune extinderea modelului de succes din Chișinău în întreaga țară # Provincial
Ion Ceban: Blocul ALTERNATIVA propune extinderea modelului de succes din Chișinău în întreaga țară # Provincial

„Pentru mulți politicieni promisiunile sunt lozinci. Pentru noi sunt responsabilitate. La Chișinău am demonstrat că se poate" – a declarat Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului ALTERNATIVA. Politicianul a spus că sunt rezultate vizibile prin investiții reale în Chișinău: străzi modernizate și iluminate; școli renovate, unde copiii învață în condiții decente; spitale modernizate și servicii […]
Administrația Națională a Drumurilor informează că, săptămâna a început în teren pentru echipele de drumari, iar lucrările de modernizare și reabilitare a infrastructurii rutiere naționale se desfășoară în ritm intens pe mai multe tronsoane din țară. În prezent, pe șantierele din toată țara se lucrează: G39, km 0,00-9,63 – amenajarea trotuarelor și așternerea stratului […]
Duminică, 14 septembrie curent, în capitală a fost dat startul tradiționalei competiții la alergări „Chișinău Marathon 2025", organizat de SPORTER în parteneriat cu
Maia Sandu, la Festivalul Pădurilor: Am întâlnit copii, părinți și bunici care iubesc natura și care cred într-un viitor mai verde # Provincial
Președintele Maia Sandu a participat ieri la Festivalul Pădurilor, desfășurat la Reședința prezidențială de la Condrița, informează PROVINCIAL. „Am întâlnit copii, părinți și bunici care iubesc natura și care cred într-un viitor mai verde pentru Republica Moldova. Grija lor pentru mediul înconjurător dă putere Generației Pădurii și ne arată că, împreună, putem păstra țara noastră […] Post-ul Maia Sandu, la Festivalul Pădurilor: Am întâlnit copii, părinți și bunici care iubesc natura și care cred într-un viitor mai verde apare prima dată în Provincial.
IGSU: amenzi de peste 1 milion 250 de mii de lei au fost aplicate oamenilor după ce au fost sancționați în urma arderii vegetației uscate # Provincial
Amenzi de peste 1 milion 250 de mii de lei au fost aplicate persoanelor sancționate în urma arderii vegetației uscate. Sancțiunile au fost aplicate de la începutul anului 2025. Amenzile contravenționale au fost plătite de persoanele prinse că au dat foc ierbii, stufărișului, poligoanelor de deșeuri, dar și gunoiului din preajma gospodăriilor. Oamenii s-au ales […] Post-ul IGSU: amenzi de peste 1 milion 250 de mii de lei au fost aplicate oamenilor după ce au fost sancționați în urma arderii vegetației uscate apare prima dată în Provincial.
Echipa Companiei „Moldovagaz” a participat la „Chișinău marathon – 2025”. Post-ul (FOTO) Echipa „Moldovagaz” a participat la „Chișinău marathon – 2025” apare prima dată în Provincial.
Gala Festivalului-concurs național „Te cânt, Patrie și Neam” s-a desfășurat în scuarul Parlamentului # Provincial
Scuarul Parlamentului Republicii Moldova a găzduit, în seara zilei de 13 septembrie 2025, Concertul de gală al Festivalului-concurs național de muzică patriotică „Te cânt, Patrie și Neam”, ediția a III-a. Evenimentul a marcat și deschiderea șirului de activități în contextul Săptămânii deschiderii parlamentare, oferind un cadru cultural și simbolic de reafirmare a unității și a […] Post-ul Gala Festivalului-concurs național „Te cânt, Patrie și Neam” s-a desfășurat în scuarul Parlamentului apare prima dată în Provincial.
CEC dă publicității lista partidelor politice care au dreptul să participe la alegerile locale noi din 16 noiembrie 2025 # Provincial
În cadrul ședinței de ieri, Comisia Electorală Centrală a făcut publică lista partidelor politice, înregistrate de Agenția Servicii Publice la situația din 8 septembrie 2025, care au dreptul de a participa la alegerile locale noi din 16 noiembrie 2025. În conformitate cu prevederile art. 11 alin. (5) și alin. (7) din Legea nr. 294/2007 privind […] Post-ul CEC dă publicității lista partidelor politice care au dreptul să participe la alegerile locale noi din 16 noiembrie 2025 apare prima dată în Provincial.
Ion Chicu, la Cobusca Veche: Cei care ajung în Parlament trebuie să fie în stare să scrie legi pentru oameni # Provincial
În cadrul unei întâlniri cu agricultorii din satul Cobusca Veche, unul dintre liderii Blocului Electoral ALTERNATIVA, Ion Chicu, a criticat actuala clasă politică și modul în care aceasta își exercită atribuțiile în Parlament. El a subliniat nevoia de reprezentare reală a intereselor cetățenilor și a fermierilor. „De fiecare dată când propunem ceva, nu se mai […] Post-ul Ion Chicu, la Cobusca Veche: Cei care ajung în Parlament trebuie să fie în stare să scrie legi pentru oameni apare prima dată în Provincial.
„Vom moderniza aeroportul internațional din Mărculești” – obiectiv al Partidului Nostru anunțat de Renato Usatîi # Provincial
Renato Usatîi anunță că modernizarea Aeroportului Internațional din Mărculești este un obiectiv prioritar al Partidului Nostru. Potrivit lui, acest aeroport din nordul țării trebuie să devină al doilea aeroport internațional al Republicii Moldova, de rezervă pentru cel din Chișinău, reducând astfel dependența de aeroporturile din afara țării. „Raionul Florești a moștenit după desființarea Uniunii Sovietice […] Post-ul „Vom moderniza aeroportul internațional din Mărculești” – obiectiv al Partidului Nostru anunțat de Renato Usatîi apare prima dată în Provincial.
La data de 12 septembrie 2025, în incinta Consiliului raional Ialoveni, a avut loc o sesiune de instruire dedicată siguranței cibernetice, destinată reprezentanților autorităților publice locale (APL) – inclusiv secretarilor și personalului din Primării, personalului tehnic responsabil de infrastructura IT, precum și reprezentanților instituțiilor de învățământ, organizat de Institutul European de Studii Politice din Moldova. […] Post-ul APL-urile din Ialoveni, instruite pentru prevenirea atacurilor cibernetice apare prima dată în Provincial.
Start de sezon pentru proiectul „Fotbal în Școli” la Liceul „Nicolae Iorga” din Chișinău # Provincial
La Liceul Teoretic „Nicolae Iorga” din Chișinău, a fost inaugurat un nou sezon al proiectului „Fotbal în Școli”, un program care aduce fotbalul mai aproape de tinerii pasionați de sport. Cu această ocazie, 54 de elevi din clasele a VIII-a și a IX-a au primit echipamente sportive complete – tricouri, pantaloni și jambiere – pregătindu-se […] Post-ul Start de sezon pentru proiectul „Fotbal în Școli” la Liceul „Nicolae Iorga” din Chișinău apare prima dată în Provincial.
(VIDEO) Clădirea primăriei din Nemțeni, renovată: servicii publice mai accesibile pentru localnici # Provincial
La Nemțeni, raionul Hîncești, a fost modernizată clădirea primăriei, care găzduiește oficiul poștal, postul polițistului de sector, serviciul de asistență socială și biblioteca publică. Oamenii din sat pot acum să își rezolve mai ușor treburile zilnice, toate aceste servicii fiind adunate într-un singur loc, chiar în centrul satului. Clădirea a fost construită în anii ’80 […] Post-ul (VIDEO) Clădirea primăriei din Nemțeni, renovată: servicii publice mai accesibile pentru localnici apare prima dată în Provincial.
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) informează că, în urma negocierilor desfășurate la ședința Comisiei Mixte moldo-poloneze din 22 iulie curent, a fost recepționat un contingent suplimentar de 150 autorizații pentru efectuarea transportului rutier internațional de mărfuri în/din țări terțe. Autorizațiile expediate de către autoritățile poloneze sunt valabile până la 31 ianuarie 2026 și pot fi […] Post-ul ANTA a recepționat o cotă suplimentară de 150 autorizații de la autoritățile poloneze apare prima dată în Provincial.
Compania AGOS Green SRL, la a 26-a aniversare: La moment, asigurăm cu locuri de muncă 135 persoane # Provincial
Compania AGOS Green SRL – cel mai mare producător naţional din Moldova, cu volume mari de producţie şi parteneriate atât pe piaţa internă, cât şi internaţională (Europa şi Asia) – marchează 26 de ani de activitate. Cunoscută anterior sub denumirea de Pasinfo-Grup, compania a fost înfiinţată pe data de 13 septembrie 1999. Iniţia, compania şi-a propus să se […] Post-ul Compania AGOS Green SRL, la a 26-a aniversare: La moment, asigurăm cu locuri de muncă 135 persoane apare prima dată în Provincial.
Partidul Politic „NOI – Noua Opţiune Istorică” a prezentat viziunea sa privind politica externă a Republicii Moldova # Provincial
Partidul Politic „NOI – Noua Opţiune Istorică” a prezentat, în cadrul unei conferinţe de presă, viziunea sa privind politica externă a Republicii Moldova. „În politica externă, Republica Moldova trebuie să preia exemplul Austriei. Această ţară şi-a construit politica sa externă pe baza neutralităţii. Astăzi, Austria este unul din cele 6 state europene, care şi-au declarat […] Post-ul Partidul Politic „NOI – Noua Opţiune Istorică” a prezentat viziunea sa privind politica externă a Republicii Moldova apare prima dată în Provincial.
Drochia lansează procesul de elaborare a Planului de Acțiuni pentru Energie Durabilă și Climă (SECAP) # Provincial
Astăzi, 12 septembrie 2025, la Primăria orașului Drochia a avut loc evenimentul de lansare a procesului de elaborare a Planului de Acțiuni pentru Energie Durabilă și Climă (SECAP). Primăria orașului Drochia este beneficiară a inițiativei „Asistență pentru 25 de comunități în elaborarea sau actualizarea Planurilor SECAP”, implementată de Alianța pentru Eficiență Energetică și Regenerabile, în […] Post-ul Drochia lansează procesul de elaborare a Planului de Acțiuni pentru Energie Durabilă și Climă (SECAP) apare prima dată în Provincial.
Curtea de Apel Cahul a respins cererile procurorilor privind arestarea membrilor Partidului Republican “Inima Moldovei” # Provincial
Curtea de Apel Cahul a respins cererea procurorilor privind arestarea membrilor Partidului Republican „Inima Moldovei”. Anunțul a fost făcut de liderul partidului, Irina Vlah, care a spus că dosarele penale fabricate la comanda PAS se prăbușesc unul după altul. "Vocea poporului Moldovei este arma principală de care se tem bandiții galbeni și care îi va […] Post-ul Curtea de Apel Cahul a respins cererile procurorilor privind arestarea membrilor Partidului Republican “Inima Moldovei” apare prima dată în Provincial.
Municipiul Botoșani a oferit în dar Bălțiului un patinoar mobil complet echipat. Despre aceasta i-a informat pe locuitorii orașului, primarul Alexandr Petkov: „Botoșanii ne-au dăruit un patinoar mobil cu tot echipamentul necesar”, subliniind că „Parteneriatul dintre orașele noastre prinde viață prin fapte concrete”. Alexandr Petkov și-a exprimat recunoștința sinceră față de primarul Cosmin Andrei și […] Post-ul La Bălți va apărea un patinoar mobil, dăruit de orașul înfrățit Botoșani apare prima dată în Provincial.
28 de instituții medico-sanitare publice din țară, dotate cu sisteme noi de sterilizare # Provincial
Astăzi, 12 septembrie, la Institutul de Medicină Urgentă din Chișinău a avut loc evenimentul de inaugurare a sistemelor moderne de sterilizare, instalate în 28 de spitale din țară. Noile echipamente sunt esențiale pentru creșterea calității actului medical, protejarea pacienților și prevenirea infecțiilor nosocomiale. Acest proiect de amploare, realizat în contextul implementării componentei Sănătate a proiectului […] Post-ul 28 de instituții medico-sanitare publice din țară, dotate cu sisteme noi de sterilizare apare prima dată în Provincial.
Autoritățile din Ialoveni au participat la Conferința pedagogică raională „Puterea valorilor dincolo de cuvinte” # Provincial
Conducerea raionului Ialoveni a participat la data de 11 septembrie la Conferința pedagogică raională cu genericul „Puterea valorilor dincolo de cuvinte”, un eveniment tradițional dedicat începutului de an școlar și consolidării comunității cadrelor didactice din raionul Ialoveni, care s-a desfășurat în incinta Casei de Cultură „Andrei Ungureanu” din orașul Ialoveni. Conferința a fost organizată de […] Post-ul Autoritățile din Ialoveni au participat la Conferința pedagogică raională „Puterea valorilor dincolo de cuvinte” apare prima dată în Provincial.
Elevii clasei a IX-a de la Gimnaziul nr. 53 din Chișinău au discutat despre diversitatea etnică, toleranța și respectul pentru membrii comunităților etnice în cadrul unei lecții publice. Activitatea se înscrie într-o serie de acțiuni care vizează promovarea toleranței interetnice și combaterea discursului de ură în instituțiile de învățământ din țară. Lecția publică a fost […] Post-ul Lecție publică despre toleranță și diversitate etnică la Gimnaziul nr. 53 din Chișinău apare prima dată în Provincial.
Procurorii din Chișinău anunță trimiterea în judecată a doi bărbați pentru omorul și violul altor două persoane fără loc permanent de trai în Chișinău, în martie 2024. Cei doi sunt originari din Edineț și Strășeni, cu vârste de 30 și 39 de ani, dar locuiau în subsolul unei case din Chișinău, cu bărbatul pe care […] Post-ul Doi bărbați din Edineț și Strășeni – în judecată pentru omor și viol în Chișinău apare prima dată în Provincial.
La data de 12 septembrie 2025, în raionul Ungheni au fost desfășurate aplicații tactice de amploare în domeniul protecției civile, în baza unui scenariu realist ce a presupus producerea unui cutremur major pe teritoriul Republicii Moldova. Conform scenariului, un cutremur cu magnitudinea de 8 grade pe scara de 12, cu epicentrul în zona Vrancea, a […] Post-ul Aplicații la protecția civilă în raionul Ungheni apare prima dată în Provincial.
Astăzi, Primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov, a avut o întrevedere cu președinții Consiliului Superior al Magistraturii, ai Judecătoriei Bălți și ai Curții de Apel Bălți, Agenției de Digitalizare în Justiție și Administrare Judecătorească în cadrul căreia a fost găsită soluția pentru construcția la Bălți a Palatului Justiției și alocarea unui teren pentru edificarea acestuia, informează […] Post-ul În municipiul Bălți va fi construit Palatul Justiției apare prima dată în Provincial.
Site-ul FMF vă prezintă programul fotbalistic pentru acest weekend. Vineri, sâmbătă și duminică vom putea urmări meciurile din cadrul Ligii 7777.md, Liga 1, Liga 2 dar și partidele din cadrul Ligii Tineret, jocurile din Ligile de juniori și copii. Liga 7777.md Etapa 12 13 septembrie, Sâmbătă Ora 17:00. FC Zimbru – CSF Bălți. Stadionul Zimbru, Chișinău […] Post-ul Unde mergem în weekend să privim fotbal apare prima dată în Provincial.
Alte 39 de proiecte culturale preselectate în Apelul II, gata să prindă viață cu Acces la Cultură. Până în acest moment, peste 90 de proiecte culturale au primit finanțare prin programul finanțat de Ministerul Culturii al Republicii Moldova, inițiative care au ajuns deja în peste 120 de localități din întreaga țară, aducând concerte, spectacole, ateliere, […] Post-ul Acces la Cultură: alte 39 de proiecte preselectate în Apelul II apare prima dată în Provincial.
Carolina Novac, la Forumul Economic de la Karpacz: Timp de 30 de ani am fost obișnuiți cu un singur furnizor de gaze naturale, care dicta condiții politice și nu investea în dezvoltarea infrastructurii energetice, inclusiv în stânga Nistrului # Provincial
Secretara de stat a Ministerului Energiei, Carolina Novac, a participat săptămâna trecută la cea de-a XXXIV-a ediție a Forumului Economic de la Karpacz. Tema centrală a forumului din acest an, „Timpul transformării – Cum va arăta Europa viitorului?”, a reunit lideri politici, experți și factori de decizie din peste 40 de țări, într-un efort comun […] Post-ul Carolina Novac, la Forumul Economic de la Karpacz: Timp de 30 de ani am fost obișnuiți cu un singur furnizor de gaze naturale, care dicta condiții politice și nu investea în dezvoltarea infrastructurii energetice, inclusiv în stânga Nistrului apare prima dată în Provincial.
Meniuri-model pentru sănătatea elevilor. Cum sunt alimentați copiii în școlile din Republica Moldova # Provincial
Instituțiile de învățământ general din Republica Moldova asigură alimentația elevilor în baza unor meniuri-model elaborate pentru o perioadă de 10 zile. Exemple de meniuri sunt prezentate în Regulamentul privind organizarea și asigurarea sănătății nutriționale a copiilor și elevilor din instituțiile de învățământ general, aprobat prin ordin comun al Ministerului Sănătății și al Ministerului Educației și […] Post-ul Meniuri-model pentru sănătatea elevilor. Cum sunt alimentați copiii în școlile din Republica Moldova apare prima dată în Provincial.
Adrian Albu: Blocul Patriotic pledează pentru ca statul nostru să poată negocia de sine stătător, să-și apere interesele naționale și, cel mai important, să se bucure de respect pe plan internațional # Provincial
Candidații la funcția de deputat în Parlament din partea Blocului Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei, au prezentat astăzi, în cadrul unui briefing, Programul electoral în domeniul apărării statalității Republicii Moldova. Deputatul socialist Adrian Albu a menționat că statalitatea este un drept fundamental al poporului de a-și asuma responsabilitatea, de a fi […] Post-ul Adrian Albu: Blocul Patriotic pledează pentru ca statul nostru să poată negocia de sine stătător, să-și apere interesele naționale și, cel mai important, să se bucure de respect pe plan internațional apare prima dată în Provincial.
Articole pentru paraplanorism, în valoare de peste 16 000 de Euro, depistate la postul vamal Leușeni # Provincial
Funcționarii postului vamal Leușeni au contracarat o tentativă de introducere ilicită a articolelor destinate paraplanorismului, în valoare de 16 204,06 Euro, conform facturii de achiziție prezentate în bagaj. Un autoturism de model Opel Zafira, care se deplasa din România, a fost supus controlului de specialitate. Deși șoferul și pasagerul au declarat că nu transportă bunuri […] Post-ul Articole pentru paraplanorism, în valoare de peste 16 000 de Euro, depistate la postul vamal Leușeni apare prima dată în Provincial.
Primăria Ialoveni, în vizită de studiu la Brno pentru schimb de bune practici în domeniul energiei și protecției mediului # Provincial
În perioada 8–12 septembrie 2025, reprezentantul Primăriei Ialoveni a participat la o vizită de studiu în orașul Brno, Republica Cehă, organizată cu sprijinul Covenant of Mayors – East. Această oportunitate a fost oferită specialiștilor în management energetic din cadrul primăriilor câștigătoare ale concursului „Energy Management Star”, desfășurat în vara acestui an în cadrul proiectului LEEN […] Post-ul Primăria Ialoveni, în vizită de studiu la Brno pentru schimb de bune practici în domeniul energiei și protecției mediului apare prima dată în Provincial.
