Propaganda Moscovei a reușit imposibilul: Până și polonezii devin fanii lui Putin. ”Un val de sentiment pro-rus ia amploare”
ProTV.md, 15 septembrie 2025 13:50
Propaganda Moscovei a reușit imposibilul: Până și polonezii devin fanii lui Putin. ”Un val de sentiment pro-rus ia amploare”
Acum 15 minute
14:00
Kremlinul avertizează: „NATO este în război cu Rusia. Este evident şi nu este nevoie de dovezi suplimentare”
Acum 30 minute
13:50
Propaganda Moscovei a reușit imposibilul: Până și polonezii devin fanii lui Putin. ”Un val de sentiment pro-rus ia amploare”
Acum o oră
13:40
Trump ameninţă că va declara starea de urgenţă în Washington, după disputa privind ICE cu primarul capitalei americane
13:40
Profilul de integritate al candidatului la alegerile parlamentare, Natalia Davidovici
13:30
Rusia amenință Europa: Vom fi cu ochii pe orice stat care ne confiscă bunurile. Avertismentul lui Dmitri Medvedev
13:20
Ofițeri militari americani, vizită surpriză în Belarus pentru a observa exercițiile militare comune cu Rusia. „Vă vom arăta tot ce vă interesează”
13:20
Raport: Câți soldați a pierdut Rusia de la începutul începutul invaziei din 2022. Bilanț la zi prezentat de Ucraina
Acum 2 ore
13:10
Carburanții, tot mai scumpi. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO
13:10
Profilul de integritate al candidatului la alegerile parlamentare, Marcel Cenușă
13:10
Profilul de integritate al candidatului la alegerile parlamentare, Ion Cojocari
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 15.09.2025
12:50
Accident grav în capitală. Trei persoane au ajuns la spital, după ce un automobil s-a ciocnit violent cu un taxi. Poliția vine cu detalii - FOTO
12:30
CNAMUP vine cu detalii despre persoanele care au avut de suferit în urma accidentului de la Botanica: Au fost transportate la spital cu monitorizarea permanentă a parametrilor vitali
12:20
Atenție, șoferi. Traficului rutier pe strada Maria Drăgan - suspendat pentru câteva zile. Motivul anunțat de autorități
12:20
Amenzi de peste un milion 250 de mii de lei - aplicate oamenilor după ce au fost sancționați în urma arderii vegetației uscate. Date prezentate de IGSU
Acum 4 ore
12:10
Imagini spectaculoase la Vatican: 3.500 de drone au luminat cerul și au creat portretul Papei Francisc - VIDEO
12:00
„-Patru oameni găsești să meargă cu mașina? -Nu vor, se tem.” CNA publică înregistrări audio și imagini video în urma perchezițiilor în dosarul de corupere a alegătorilor - VIDEO
12:00
În ce perioadă cetățenii pot beneficia de consultații profilactice gratuite în mai multe raioane din țară. Anunțul CNAM
11:50
S-a stins din viață actorul Valeriu Țurcanu. Unde va fi înmormântat
11:40
Mihai Ghimpu, Tudor Ulianovschi și Igor Hlopețchi - așteptați luni la dezbateri
11:40
S-a stins din viață actorul Valeriu Țurcanu
11:30
Profilul de integritate al candidatului la alegerile parlamentare, Boris Volosatîi
11:30
Doi șoferi - transportați la spital în urma unui accident în capitală. Imagini surprinse de martori - FOTO
11:30
Percheziții pe întreg teritoriul țării: 10 persoane - reținute în dosare de corupere a alegătorilor, finanțare ilegală a partidelor politice și spălare a banilor. CNA vine cu detalii - FOTO
11:30
Profilul de integritate al candidatului la alegerile parlamentare, Vladimir Bolea
11:10
Profilul de integritate al candidatului la alegerile parlamentare, Vladimir Mitru
11:10
Accident grav în capitală. Trei persoane au ajuns la spital, după ce două automobile s-au lovit violent. Poliția vine cu detalii - FOTO
11:10
Profilul de integritate al candidatului la alegerile parlamentare, Roman Cojuhari
11:00
Profilul de integritate al candidatului la alegerile parlamentare, Vladimir Voronin
11:00
Aniversare cu surprize, premii generoase și multe zâmbete... perfecte! Clinica stomatologică Symmetria a împlinit 3 ani de activitate - VIDEO
10:50
EDEN - un proiect deosebit pentru viața
10:50
NIXON este un simbol al excelenței în locuire
10:50
Profilul de integritate al candidatului la alegerile parlamentare, Vasile Costiuc
10:30
Mihai Ghimpu, Tudor Ulianovschi și Victor Furtună - așteptați luni la dezbateri
Acum 6 ore
09:30
Presupusul ucigaş al lui Charlie Kirk nu vorbește cu anchetatorii, însă colegul de camera al lui Tyler Robinson „este foarte cooperant”, susține un oficial american
09:10
Studiu: Vremea extremă din vara anului 2025 a costat Europa 43 de miliarde de euro. Care sunt cele mai afectate țări
09:00
Donald Trump cere ţărilor europene să îşi înăsprească sancţiunile împotriva Rusiei: „Nu sunt suficient de dure”
08:30
SUA, Coreea de Sud şi Japonia încep luni exerciţii comune aeriene şi navale, pentru a contracara amenințările crescânde ale Phenianului
08:20
Ursula von der Leyen: Incursiunea Rusiei în spaţiul aerian al României este o încălcare flagrantă a suveranităţii UE
Acum 8 ore
08:10
Soare și maxime de 25 de grade Celsius. Cum va fi vremea astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo
08:10
Ucraina anunță câștiguri în nordul regiunii Sumî. Rusia încearcă să consolideze linia frontului
08:10
Curs valutar BNM pentru 15 septembrie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO
Acum 24 ore
23:00
Americanul Ryan Crouser și-a confirmat statutul de favorit în proba de aruncare a greutății - VIDEO
22:50
Crimă înfiorătoare în raionul Rezina: Un bărbat a fost găsit legat, torturat și fără suflare în propria casă, iar banii i-au dispărut fără urmă - VIDEO
22:50
De luni, bătălia pentru voturi se mută în studioul Pro TV: Lorena Bogza deschide seria dezbaterilor electorale - VIDEO
22:40
Ucraina şi SUA caută proiecte de investiţii în cadrul acordului pentru mineralele rare
22:40
Ucraina revendică responsabilitatea pentru două acte de sabotaj asupra rețelei feroviare din Rusia
22:30
Într-un meci de gală de 10 stele, americanul Terence Crawford l-a învins pe mexicanul Canelo Alvarez - VIDEO
22:30
Arsenal a trecut fără emoții de Nottingham Forest și își confirmă statutul de favorită la câștigarea titlului - VIDEO
22:30
Starul Lionel Messi a ratat primul penalty din 2022, iar echipa sa Inter Miami s-a prăbușit la Charlotte - VIDEO
