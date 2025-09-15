Papa Leon spune că nu poate intermedia un acord de pace pentru Ucraina: Vaticanul face „eforturi mari pentru a menține o poziție neutră”

12:30

Primarul degrevat al Chișinăului și candidat la funcția de deputat din partea blocului „Alternativa”, Ion Ceban, a venit cu o replică pentru liderul PAS, și el candidat la funcția de deputat, Igor Grosu, care a spus că ar trebui să ne obișnuim cu ideea că „gaz de zece lei (pentru un metru cub n.r) nu […] Articolul VIDEO | Ceban, replică pentru Grosu, care a spus că „nu o sa mai fie gaz de 10 lei”: „Acum patru ani de zile protesta și spunea că 4 lei este mult” apare prima dată în ZIUA.md.