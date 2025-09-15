Moldovenii, sancționați cu 1,25 milioane lei pentru incendierea vegetației și a poligoanelor de deșeuri

13:20

Urmare a unui dosar trimis în judecată de procurorii PCCOCS în 2018, patru bărbați au fost condamnați de Judecătoria Chișinău la pedepse cu închisoarea pentru circulația ilegală a trei tipuri de droguri, transmite alerta.md. Cei patru membri ai grupului criminal organizat au acum vârste cuprinse între 41 și 45 de ani, iar trei din ei […]