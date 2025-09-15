Stilul de conducere al directorului FBI, pus sub semnul întrebării după asasinarea lui Charlie Kirk

06:50

Sectorul tehnologiilor informaționale din Republica Moldova a devenit o istorie de succes cu mai multe rezultate. Declarația aparține Nataliei Bejan, directoarea Agenției de Investiții. Prezentă la emisiunea „Consens Național" de la Rlive TV, ea a spus că acest domeniu rămâne o prioritate pentru strategiile de dezvoltare ale Republicii Moldova. „În opt ani de zile de […]