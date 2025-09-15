Consultații profilactice gratuite în perioada 15-17 septembrie. Echipele mobile de medici ajung în Dubăsari, Cantemir și Ungheni
Echipele mobile de medici specialiști continuă să ofere populației consultații profilactice gratuite, acoperite din mijloacele financiare ale fondului măsurilor de profilaxie al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină. Astfel, în intervalul 15-17 septembrie, complexul radiodiagnostic mobil pentru examinarea cutiei toracice se va afla în Centrul de Plasament pentru Persoane Vârstnice și Persoane cu Dizabilități din […]
VIDEO// Un bărbat a fost arestat după ce a vandalizat memorialul lui Charlie Kirk din fața Turning Point USA # Sinteza
Un bărbat a fost arestat și pus sub acuzare după ce a călcat în picioare, în mod flagrant, monumentul memorial dedicat lui Charlie Kirk, aflat în fața sediului Turning Point USA din Phoenix, duminică. În imagini se poate vedea cum bărbatul calcă în picioare, la propriu, florile, lumânările și drapelele depuse în memoria lui Charlie […]
Sinteza CNA// 15 persoane au fost reținute în dosare de corupție și finanțare ilegală a partidelor politice # Sinteza
Centrul Național Anticorupție (CNA) prezintă sinteza săptămânală a activităților desfășurate în domeniile de prevenire a corupției, combatere și recuperare a bunurilor provenite din infracțiuni. În perioada de referință, ofițerii CNA, în colaborare cu procurorii, au desfășurat zeci de percheziții la nivel național în mai multe cauze penale de rezonanță. 60 de acțiuni de urmărire penală au […]
VIDEO// Ion Ceban critică închiderea școlii din satul Doina: „Guvernarea dă milioane pe concerte, dar închide școlile” # Sinteza
Primarul degrevat al Chișinăului și unul dintre liderii blocului Alternativa, Ion Ceban, a criticat dur decizia privind închiderea școlii din satul Doina, raionul Strășeni. Într-un video publicat pe rețelele sociale, acesta a atras atenția asupra dificultăților cu care se confruntă copiii și părinții din localitate, după ce clopoțelul nu a mai sunat pentru aproape 90 […]
Grav accident rutier la Botanica. 4 persoane au fost rănite după impactul dintre un taxi și un Range Rover # Sinteza
În această dimineață s-a produs un grav accident rutier la intersecția străzilor Muncești cu Băcioii Noi din sectrorul Botanica al capitalei. La ora 09:18, Dispeceratul comun de urgență al IMSP CNAMUP a recepționat un apel pentru acordarea asistenței medicale urgente la mai multe victime. Pentru deservirea solicitării au fost alocate 4 echipe de asistență medicală […]
Ți-e frică să zbori? 7 metode eficiente pentru a reduce anxietatea înainte și în timpul călătoriei cu avionul # Sinteza
Pentru milioane de oameni din întreaga lume, ideea de a urca într-un avion nu este doar un pas spre destinație, ci și o sursă de anxietate. Deși transportul aerian rămâne unul dintre cele mai sigure mijloace de transport, un număr tot mai mare de călători se confruntă cu frica de zbor. Experții susțin că există […]
Negocierile SUA – China pe tema TikTok ar putea prelungi termenul pentru vânzarea operațiunilor din America # Sinteza
Statele Unite și China sunt aproape un acord privind aplicația TikTok, a declarat secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, pe măsură ce a doua zi de negocieri a fost reluată la Madrid pentru a încerca rezolvarea tensiunilor comerciale dintre cele două țări, potrivit Reuters. Chiar dacă nu s-ar ajunge la un acord privind TikTok, acest lucru nu […]
Moldovenii, sancționați cu 1,25 milioane lei pentru incendierea vegetației și a poligoanelor de deșeuri # Sinteza
Amenzi de peste 1 milion 250 de mii de lei au fost aplicate persoanelor sancționate în urma arderii vegetației uscate. Sancțiunile au fost aplicate de la începutul anului 2025. Amenzile contravenționale au fost plătite de persoanele prinse că au dat foc ierbii, stufărișului, poligoanelor de deșeuri, dar și gunoiului din preajma gospodăriilor. Oamenii s-au ales cu amenzi […]
Spitalul Ministerului Afacerilor Interne a primit de la UNFPA o stație de oxigen medical cu autonomie completă # Sinteza
Tratamente critice disponibile fără întreruperi, intervenții rapide atunci când viața unui om depinde de fiecare minut. Astăzi, Spitalul MAI a inaugurat propria stație de oxigen medical. Stația produce 30 m³ de oxigen pe oră, cu puritate de 93–95%, astfel încât tratamentele complexe, inclusiv terapiile hiperbare, sunt întotdeauna disponibile. Pacienții aflați în stare critică primesc atenția […]
Peste 700 de Consilii de Siguranță Comunitară sunt active în Republica Moldova. Rezultatele CSC din septembrie 2025 # Sinteza
În luna septembrie 2025, activitatea Consiliilor de Siguranță Comunitară (CSC) s-a concentrat pe identificarea și soluționarea problemelor reale cu care se confruntă locuitorii mai multor localități din Republica Moldova, în beneficiul direct al comunităților. În această perioadă, s-au desfășurat patru consilii importante, în cadrul cărora cetățenii au fost invitați să își exprime opiniile și să […]
CNAM a achitat 916 milioane lei prestatorilor publici și privați pentru servicii medicale în luna septembrie # Sinteza
Compania Naţională de Asigurări în Medicină (CNAM) a transferat în avans prestatorilor de servicii medicale 916 milioane de lei pentru serviciile ce urmează să fie oferite populației în luna septembrie. Din această sumă, circa 865 de milioane au fost achitate prestatorilor publici, în timp ce aproximativ 51 de milioane de lei au fost virați prestatorilor […]
Serviciul Vamal raportează încasări de peste 848,31 milioane de lei în perioada 8 – 14 septembrie 2025 # Sinteza
În perioada 8 – 14 septembrie 2025, încasările Serviciului Vamal la bugetul de stat se ridică la peste 848,31 milioane de lei, iar de la începutul anului curent, Serviciul Vamal a colectat la bugetul de stat circa 27,8 miliarde lei, ceea ce constituie îndeplinirea cifrei de control la 100,5%. Totodată, în perioada 8 – 14 […]
Reprezentanții Ministerului Educației și ai instituțiilor de învățământ profesional tehnic au participat la Forumul Național pentru Turism din România # Sinteza
Reprezentanții Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova și a altor trei instituții de învățământ profesional tehnic din Chișinău au participat la cea de-a V-a ediție a Forumului Național al Învățământului Preuniversitar Tehnologic pentru Turism din România. Evenimentul s-a desfășurat la Constanța și a avut drept scop identificarea soluțiilor pentru acoperirea deficitului de personal calificat […]
Reprezentanți ai Ministerului Educației au participat la un dialog de promovare a integrității, inițiat de CNA și OSCE # Sinteza
Reprezentanți ai instituțiilor publice, parteneri internaționali și voluntari anticorupție au participat la prima ediție din această toamnă a „Cafenelei Anticorupție”, organizată de Centrul Național Anticorupție (CNA), în parteneriat cu Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE). Inițiativa are scopul de a asigura un spațiu de dialog deschis și interactiv despre onestitate, transparență și responsabilitate […]
EXCLUSIV VIDEO// Declarațiile bărbatului care a depistat cadavrul tânărului dat dispărut de pe Aeroportul Chișinău: ”Am simțit un miros greu, am crezut că e un animal mort” # Sinteza
Un bărbat care spune că a găsit cadavrul tânărului dispărut după ce a aterizat pe Aeroportul Internațional Chișinău a oferit o mărturie detaliată, susținând că există indicii care contrazic versiunea unei sinucideri. Declarațiile au fost difuzate într-o emisiune moderată de juristul Dorin Podlisnic, care cere Procurorului General retragerea dosarului din gestiunea organelor de urmărire penală […]
Ministra Justiției a participat la Conferința științifico-practică organizată în ajunul Zilei profesionale a notarului # Sinteza
Ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, a participat la Conferința științifico-practică organizată în ajunul Zilei profesionale a notarului, eveniment care a reunit reprezentanți ai profesiei notariale din Republica Moldova și din România. Ministra Justiției și-a exprimat aprecierea față de contribuția semnificativă a notarilor la consolidarea statului de drept și la protejarea drepturilor cetățenilor. „Parteneriatul dintre Ministerul Justiției și […]
VIDEO// Președintele UCSM, Gabriel Călin, se adresează guvernării PAS și cetățenilor: ”Opriți frica și minciunile despre război” # Sinteza
Liderul Uniunii Creștin Socială din Moldova (UCSM), Gabriel Călin, a lansat un mesaj dur la adresa actualei guvernări, acuzând-o că răspândește frică în societate și că dezbină oamenii. „Terminați să băgați atâta frică în lume. Terminați să speriați oamenii cu războiul. Nu va exista niciun război dacă plecați voi. O să ne descurcăm de minune […]
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) informează că, în urma negocierilor desfășurate la ședința Comisiei Mixte moldo-poloneze din 22 iulie curent, a fost recepționat un contingent suplimentar de 150 autorizații pentru efectuarea transportului rutier internațional de mărfuri în/din țări terțe. Autorizațiile expediate de către autoritățile poloneze sunt valabile până la 31 ianuarie 2026 și pot fi […]
VIDEO// Blocul Alternativa: ”PAS își trimite susținătorii să protesteze împotriva opoziției, în loc să răspundă pentru sărăcie și prețuri” # Sinteza
Blocul Electoral ALTERNATIVA acuză PAS că ar fi pus în scenă proteste împotriva opoziției, chiar în plină campanie electorală. Potrivit reprezentanților blocului, aceste acțiuni reprezintă „un moment rușinos pentru democrația din Republica Moldova”. „În loc să răspundă pentru sărăcie, prețurile mari și promisiunile neonorate, PAS își trimite consilierii și susținătorii să strige în fața sediului […]
VIDEO// Candidatul UCSM, Vitalie Florea, ironizează guvernarea PAS: ”Cum să mai votezi un regim care 4 ani doar a mințit și a furat?” # Sinteza
Vitalie Florea, candidat pe lista UCSM, a criticat dur guvernarea PAS, ironizând promisiunile electorale formulate de partid în campaniile trecute. Într-un video pe pagina sa de pe rețelele sociale, acesta a enumerat angajamentele pe care actuala guvernare le-ar fi făcut în 2020 și 2021, dar care, potrivit lui, nu au fost respectate. „Vă promitem că […]
În contextul implementării proiectului „Construcția Centrului chinologic al Poliției de Frontieră”, la data de 11 septembrie, Poliția de Frontieră a avut onoarea de a găzdui vizita ofițerului de legătură al Poliției Federale Germane, Andrea Geschke. Scopul vizitei a fost familiarizarea cu activitatea instituției, înțelegerea specificului operațional și evaluarea modului în care sunt utilizate echipamentele recepționate […]
28 de spitale din Republica Moldova au fost dotate cu echipamente moderne de sterilizare pentru prevenirea infecțiilor # Sinteza
Astăzi, 12 septembrie, la Institutul de Medicină Urgentă din Chișinău, a avut loc evenimentul de inaugurare a sistemelor moderne de sterilizare, instalate în 28 de spitale din țară. Noile echipamente sunt esențiale pentru creșterea calității actului medical, protejarea pacienților și prevenirea infecțiilor nosocomiale. Acest proiect de amploare, realizat în contextul implementării componentei Sănătate a proiectului […]
Crimă înfiorătoare la Chișinău. Doi bărbați riscă detenție pe viață pentru omor și viol asupra persoanelor fără adăpost # Sinteza
Procurorii din Chișinău anunță trimiterea în judecată a doi bărbați pentru omorul și violul altor două persoane fără loc permanent de trai în Chișinău, în martie 2024. Cei doi sunt originari din Edineț și Strășeni, cu vârste de 30 și 39 de ani, dar locuiau în subsolul unei case din Chișinău, cu bărbatul pe care […]
Ministerul Educației organizează activități pentru combaterea discursului de ură în instituțiile de învățământ # Sinteza
Elevii clasei a IX-a de la Gimnaziul nr. 53 din Chișinău au discutat despre diversitatea etnică, toleranța și respectul pentru membrii comunităților etnice în cadrul unei lecții publice. Activitatea se înscrie într-o serie de acțiuni care vizează promovarea toleranței interetnice și combaterea discursului de ură în instituțiile de învățământ din țară. Lecția publică a fost […]
VIDEO// Primele declarații ale moldovencei prinsă cu 6 cuțite la intrarea în Parlamentul României: ”Din grabă am uitat să verific portfardul” # Sinteza
O femeie originară din Republica Moldova a fost reținută la intrarea în Palatul Parlamentului din București, după ce asupra sa au fost găsite șase cuțite ascunse într-un portfard. Incidentul a avut loc în momentul accesului la un eveniment oficial, iar cazul a fost imediat preluat de autoritățile române pentru verificări. În primele declarații oferite presei, […]
Ministerul Educației și OSCE au instruit profesorii în utilizarea resurselor digitale pentru predarea Holocaustului # Sinteza
Ministerul Educației și Cercetării, în parteneriat cu Misiunea OSCE în Moldova și Centrul Internațional de Training și Dezvoltare Profesională, au organizat în perioada 10-11 septembrie 2025 un atelier de formare profesională pentru profesorii de istorie și educație pentru societate din raioanele Drochia, Fălești, Sîngerei, Glodeni și municipiul Bălți. Atelierul a avut scopul aplicării materialelor didactice […]
Poliția de Frontieră a găzduit vizita expertului luxemburghez Yves Dostert în cadrul programului CEPOL ICU # Sinteza
În săptămâna curentă, Poliția de Frontieră a găzduit vizita expertului Poliției Marelui Ducat de Luxemburg, Yves Dostert, șef al Unității de Informații privind Pasagerii, organizată în cadrul Programului de mentorat al Agenției Uniunii Europene pentru Formare în Domeniul Aplicării Legii (CEPOL ICU). Pe parcursul vizitei, au fost desfășurate multiple activități axate pe schimbul de experiență […]
Procuratura Anticorupție și CNA au efectuat percheziții în raionul Călărași într-un dosar de corupere electorală # Sinteza
Procurorii din cadrul Procuraturii Anticorupție (PA) în colaborare cu ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), desfășoară acțiuni procesuale în raionul Călărași, într-o cauză penală ce vizează fapte de corupere a alegătorilor. Potrivit probatoriului administrat până în prezent, mai mulți reprezentanți afiliați unor formațiuni politice, responsabili de activitatea electorală în localități din raion, sunt bănuiți că ar […]
Președintele Parlamentului și liderul PAS, Igor Grosu, a declarat că Republica Moldova nu va mai reveni la vechile scheme de dependență energetică. Potrivit acestuia, țara trebuie să se concentreze pe două obiective principale: un preț rezonabil pentru resursele energetice și creșterea veniturilor populației. „Nu o să mai fie gaz de 10 lei și nici pâine […]
Parlamentul organizează, în perioada 13–20 septembrie 2025, o nouă ediție a Săptămânii deschiderii parlamentare # Sinteza
Parlamentul organizează, în perioada 13–20 septembrie 2025, o nouă ediție a Săptămânii deschiderii parlamentare. Timp de o săptămână vor avea loc o serie de evenimente dedicate democrației, transparenței și dialogului cu cetățenii. Săptămâna deschiderii parlamentare va fi inaugurată sâmbătă, 13 septembrie, prin Gala laureaților Festivalului-concurs de muzică patriotică „Te cânt, Patrie și Neam”, ediția a […]
Comisia Electorală Centrală (CEC) a început tiparul buletinelor de vot pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, ce vor fi utilizate în secțiile de votare constituite în străinătate. În total, va fi tipărit un tiraj de 864 300 de buletine de vot, dintre care 756 800 în limba română, 105 500 în limba rusă, 500 în limba găgăuză și 1 […]
VIDEO// Se întrec în populisme? Usatîi propune pensia minimă să fie 5000 lei, iar indexarea pensiilor garantată constituțional # Sinteza
Pensie minimă de 5000 de lei, iar în Constituție să fie expres stabilită indexarea pensiei la rata inflației. Aceste două inițiative au fost prezentate de președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, în cadrul întrevederilor cu cetățenii. El a explicat că astfel, pe viitor, pensionarii nu vor mai depinde de ”mofturile unor guvernări”. ”Pensia minimă să fie […]
VIDEO// Victoria Furtună: ”Deputații nu merită salarii din buget, banii trebuie direcționați spre pensii” # Sinteza
Președintele Partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, a lansat un mesaj la adresa clasei politice, afirmând că deputații nu ar trebui să primească salarii din bugetul de stat, ci să continue să muncească în profesiile lor de bază. „Fiecare deputat are o meserie — jurist, economist sau altă specialitate. Să lucreze ca toți cetățenii și să […]
Cum se calculează corect ovulația și zilele fertile. Multe femei greșesc cu testul în față # Sinteza
Zilele fertile nu sunt întotdeauna atât de evidente pe cât par, iar înțelegerea semnalelor pe care corpul le transmite este esențială. Află cum îți poți calcula corect zilele fertile și ce rol joacă ciclul menstrual. Multe cupluri își doresc un copil, dar puțini știu că momentul ales poate face diferența dintre luni de așteptare și […]
Andrei Năstase ar fi primit o scrisoare de la angajații Poliției de Frontieră: ”Fiecare direcție regională e prinsă în scheme de contrabandă” # Sinteza
Candidatul independent la alegerile parlamentare, Andrei Năstase, a anunțat noaptea trecută că a primit pe e-mail o scrisoare semnată de un grup de ofițeri ai Poliției de Frontieră, intitulată „Contrabanda sufocă frontiera – fiecare direcție regională prinsă în scheme”. Năstase a relatat principalele acuzații din document și a precizat că a transmis scrisoarea Consiliului Suprem […]
Țigarete și 114 litri de alcool de contrabandă, depistate de vameși într-un Mercedes Sprinter la Drochia # Sinteza
O cantitate semnificativă de țigarete și alcool a fost descoperită de ofițerii Echipelor Mobile ale Serviciului Vamal, urmare a desfășurării acțiunilor de control în regiunea localității Hăsnășenii Mari, r-nul Drochia. Cazul a fost documentat astăzi, 11 septembrie, după ce ofițerii vamali au stopat pentru verificări un mijloc de transport de model „Mercedes Sprinter”, condus de […]
Circa 18.000 de elevi s-au înscris în învățământul profesional tehnic din Moldova în anul curent # Sinteza
Circa 18 mii de elevi s-au înscris în instituțiile de învățământ profesional tehnic în anul curent, în creștere față de anul precedent, când 16 mii de elevi au ales această formă de studii. Învățământul dual atrage tot mai mulți tineri: în acest an s-au înscris 2.125 de elevi, cu peste 400 mai mulți decât anul trecut […]
Ministra Sănătății a participat la deschiderea atelierelor de instruire „Asistența intrapartum pentru o experiență pozitivă a nașterii” # Sinteza
Astăzi, 11 septembrie, la Institutul Mamei și Copilului, a fost lansat primul atelier din cadrul programului extins de instruiri pentru 300 de specialiști în sănătate din țară – 100 din centrele perinatale și 200 din asistența medicală primară. Specialiștii vor fi pregătiți să ofere asistență la naștere centrată pe femeie, cu accent pe respectarea drepturilor, […]
A 19-a moarte misterioasă a unui top-manager rus. Directorul K-Potash Service, găsit decapitat lângă Kalinigrad # Sinteza
Directorul general al unei firme rusești de îngrășăminte a fost găsit decapitat lângă Kaliningrad. Anchetatorii din regiunea Kaliningrad, Rusia, au descoperit luni trupul decapitat al directorului general al unei companii locale de îngrășăminte, scrie The Moscow Times. Directorul general, Alexei Sinitsyn, ar fi murit prin sinucidere, potrivit unei surse din rândul forțelor de ordine, citată de […]
Tribunalul București menține controlul judiciar pentru Călin Georgescu în dosarul de promovare a ideologiei fasciste # Sinteza
Tribunalul București a luat o decizie definitivă pentru Călin Georgescu. Călin Georgescu rămâne sub control judiciar în dosarul în care este judecat pentru declaraţiile sale în care a promovat idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, a decis definitiv, joi, Tribunalul Bucureşti. Tribunalul a respins ca nefondată o contestaţie depusă de fostul candidat […]
VIDEO// Igor Grosu sperie cetățenii cu scenarii apocaliptice și ireale dacă PAS pierde alegerile: ”Pericol pentru a circula în UE” # Sinteza
Liderul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) și președintele Parlamentului, Igor Grosu, a transmis un mesaj public joi, în care a avertizat asupra pericolelor pe care le-ar putea aduce o eventuală majoritate pro-rusă în Legislativ. „Cel mai mare pericol este să pierdem țara unei majorități pro-ruse în Parlament. Haideți să ne imaginăm ce înseamnă asta pentru […]
VIDEO// 15 percheziții în dosarul finanțării ilegale a partidului „Șor” și coruperea alegătorilor: ”O să fie banane bune, dar trebuie de îndeplinit planul” # Sinteza
Astăzi, polițiștii Inspectoratului Național de Investigații și ai BPDS „Fulger”, cu suportul subdiviziunilor teritoriale ale poliției și în coordonare cu procurorii PCCOCS, au desfășurat 15 percheziții în mai multe localități ale țării. Acțiunile au avut loc în cadrul unei cauze penale inițiate pe faptele de corupere electorală, finanțare ilegală a partidelor politice și spălare de […]
Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” (CFM) a anunțat o reducere masivă a personalului în ultimele luni. Potrivit datelor prezentate de conducerea instituției, numărul angajaților a scăzut de la 5900 la 3700, ceea ce reprezintă o diminuare de aproximativ 40%. Măsura a fost justificată prin necesitatea optimizării proceselor tehnologice și financiare, dar și prin […]
ANSP atestă o creștere cu 19% a cazurilor de COVID-19 în Republica Moldova în prima săptămână din septembrie 2025 # Sinteza
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) continuă supravegherea epidemiologică a infecției COVID-19 și monitorizarea circulației virusului SARS-CoV-2 la nivel național și teritorial. Conform datelor săptămânale, în perioada 1–7 septembrie 2025 (săptămâna 36/2025), au fost înregistrate 1017 cazuri de COVID-19, ceea ce reprezintă o creștere cu 19% comparativ cu săptămâna precedentă. Din totalul cazurilor, 375 (37%) […]
Mărfuri fără acte de proveniență legală/vamală, au fost depistate într-un autocar, urmare a verificărilor desfășurate de ofițerii Echipelor mobile ale Serviciului Vamal. Unitatea de transport de model „Mercedes-Benz Tourismo”, condusă de un conațional în vârstă de 35 de ani, se deplasa pe traseul Chișinău-Leușeni când a fost stopată și supusă controlului vamal în linia a […]
Canabisul ar putea fi legalizat peste tot în SUA. Trump ia în considerare o modificare majoră a legislației # Sinteza
Președintele Donald Trump analizează o posibilă modificare majoră a legislației federale privind cannabisul, o măsură care ar putea reduce severitatea legii pentru consumul acestei substanțe în întreaga țară. Deși decizia nu ar legaliza automat cannabisul în niciun stat, ea ar putea facilita un cadru legal mai permisiv, în concordanță cu legislația deja existentă în multe […]
PAS pregătește o diversiune cu extrădarea lui Plahotniuc – Vor ca moldovenii să uite de jaful comis de guvernarea galbenă în ultimii patru ani # Sinteza
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) pregătește o nouă lovitură de imagine, mizând pe aducerea acasă a lui Vladimir Plahotniuc exact cu trei zile înainte de alegerile parlamentare, transmite timpul.md. Mișcarea seamănă mai degrabă a spectacol electoral decât a act real de justiție, iar momentul ales nu este deloc întâmplător: partidul de guvernământ are nevoie de […]
Salvatorii IGSU din Moldova participă la exercițiul internațional EU MODEX 2025 în Letonia # Sinteza
În contextul parcursului european al Republicii Moldova și al angajamentului său ferm pentru aderarea la Uniunea Europeană, salvatorii și pompierii IGSU participă la un exercițiu internațional de teren desfășurat conform standardelor Uniunii Europene. Astfel de exerciții contribuie direct la integrarea instituțională, creșterea interoperabilității și dezvoltarea unei culturi comune europene de siguranță, solidaritate și reacție rapidă […]
Dorin Recean, pe lista PAS pentru alegeri, raportează achiziții de lux și cheltuieli semnificative în 2024 # Sinteza
Dorin Recean, care candidează din partea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) la alegerile parlamentare din 28 septembrie, și-a declarat noi achiziții și cheltuieli considerabile pentru anul 2024, potrivit unei investigații publicate de portalul RISE Moldova, transmite alerta.md. Conform ultimelor declarații de avere, familia Recean a oferit ajutoare financiare în valoare de 1,9 milioane de lei […]
Patru bărbați din Chișinău și Comrat – condamnați pentru trafic de heroină, opium și marijuana # Sinteza
Urmare a unui dosar trimis în judecată de procurorii PCCOCS în 2018, patru bărbați au fost condamnați de Judecătoria Chișinău la pedepse cu închisoarea pentru circulația ilegală a trei tipuri de droguri, transmite alerta.md. Cei patru membri ai grupului criminal organizat au acum vârste cuprinse între 41 și 45 de ani, iar trei din ei […]
