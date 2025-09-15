O singură companie controlează o țară întreagă: Sheriff a capturat Transnistria
SafeNews, 15 septembrie 2025 13:50
Transnistria se confruntă cu o criză economică fără precedent din cauza războiului din Ucraina. Potrivit unei analize Financial Times, economia acestei regiuni este dominată de compania Sheriff, un imperiu economic secretos care controlează aproape toate aspectele vieții în Transnistria. Războiul din Ucraina a întrerupt legăturile comerciale vitale ale Transnistriei cu porturile ucrainene și a oprit
Transnistria se confruntă cu o criză economică fără precedent din cauza războiului din Ucraina. Potrivit unei analize Financial Times, economia acestei regiuni este dominată de compania Sheriff, un imperiu economic secretos care controlează aproape toate aspectele vieții în Transnistria. Războiul din Ucraina a întrerupt legăturile comerciale vitale ale Transnistriei cu porturile ucrainene și a oprit
Dacă nu rezolvăm problema aprovizionării cu gaz și energie electrică, nu rezolvăm nicio altă problemă: nici în economie, nici cu locurile de muncă, nici cu investiții, nici cu protecția socială. Declarația a fost făcută de președintele Partidului „Respect Moldova", Marian Lupu, într-un interviu pentru publicația NordNews. Liderul formațiunii a subliniat că nu contează originea gazului,
Dorin Recean, la Moldova Business Week: Invităm companiile locale și partenerii internaționali să investească în viitorul Republicii Moldova
Primul ministru, Dorin Recean, a salutat prezența a mii de participanți adunați astăzi, 15 septembrie, la forumul Moldova Business Week 2025. În acest sens, premierul a invitat cât mai mulți antreprenori să vină și să investească în R. Moldova. „Aceasta este o oportunitate de dezvoltare a economiei in R. Moldova și crearea locurilor de muncă.
Fiecare raion trebuie să beneficieze de 50% din volumul impozitelor colectate în unitatea administrativă respectivă. Acest lucru va permite raioanelor să-și stabilească de sine stătător prioritățile de cheltuieli și le va asigura finanțările necesare pentru proiecte reale. Propunerea se regăsește în programul partidului "Moldova Mare". "Acești bani vor fi direcționați către infrastructura locală – sănătate,
Persoane neidentificate au furat aproape toţi strugurii copţi din două podgorii din Renania, Germania, pe o suprafaţă de aproximativ 8.000 de metri pătraţi, transmite luni agenţia DPA, citată de Agerpres. Soiurile de struguri vizate sunt Riesling şi Sauvignon blanc, a precizat poliţia duminică. Se estimează că cei doi viticultori independenţi din satul Gundheim, situat în
Maia Sandu acuză Rusia că încearcă să influențeze votul moldovenilor din diaspora înaintea alegerilor, prin dezinformare, propagandă religioasă și rețele de boți
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a tras un semnal de alarmă privind noi acțiuni de interferență ale Rusiei în procesul electoral al țării, cu doar câteva săptămâni înaintea alegerilor parlamentare. Într-un interviu pentru Financial Times, Sandu a afirmat că Moscova desfășoară o campanie concertată de manipulare a alegătorilor moldoveni din afara țării, folosind instrumente sofisticate
Cum ajută UE și SUA mașinăria de război a lui Vladimir Putin: miliarde de euro sunt pompate în economia Rusiei
La mai bine de trei ani de la lansarea invaziei la scară largă a Ucrainei de către Rusia, SUA şi Uniunea Europeană încă importă energie şi mărfuri ruseşti în valoare de miliarde de euro, de la gaze naturale lichefiate şi până la uraniu îmbogăţit, arată o analiză Reuters. Iată principalele legături comerciale pe care UE
Promo-LEX solicită intervenția urgentă a ONU în cazul unui activist deținut ilegal și condamnat la 16 ani de închisoare în regiunea transnistreană
Asociația Promo-LEX, în colaborare cu rețeaua internațională European Prison Litigation Network (EPLN), a transmis un apel urgent către trei Raportori Speciali ai Organizației Națiunilor Unite, semnalând cazul grav al activistului Vadim Pogorlețchii, aflat în detenție ilegală în regiunea transnistreană din august 2022. Organizațiile solicită intervenția imediată a ONU pentru eliberarea sa și încetarea represiunii împotriva
UPDATE // Accidentul cu implicarea unui taximetrist la Botanica: Patru persoane au fost transportate la spital
În urma accidentului rutier produs în această dimineață la intersecția străzilor Muncești cu Băcioii Noi, în sectorul Botanica al capitalei, au fost înregistrate patru victime, toate transportate de urgență la spital. Potrivit IMSP CNAMUP, apelul la serviciul 112 a fost recepționat la ora 09:18, iar la fața locului au fost trimise patru echipe de asistență
DOC // Slusari: Moldova era la un pas de a prelua datoriile pentru gazul consumat în Transnistria
Alexandru Slusari, fost vicepreședinte al Parlamentului și actual membru al Consiliului de Administrație al SA „Energocom", a readus în atenția publică o temă sensibilă în contextul electoral actual: datoriile pentru gaz față de Federația Rusă a regiunei transnistreană și riscul ca acestea să fie puse pe umerii contribuabililor moldoveni. Într-o postare pe rețelele sociale, Slusari
Medvedev amenință NATO cu războiul, dacă aliații ar crea o zonă de „interdicție aeriană" deasupra Ucrainei
Punerea în practică a ideii de creare a unei zone de interdicție aeriană deasupra Ucrainei și posibilitatea ca țările NATO să doboare UAV-urile rusești însemnă război între alianță și Federația Rusă, susține Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Federației Ruse. „Dacă vorbim serios, punerea în practică a ideii provocatoare a celor de la Kiev
FOTO // CNA descinde în forță într-un dosar de corupție electorală: 10 rețineri și 28 de percheziții în toată țara
Centrul Național Anticorupție (CNA) și procurorii din municipiul Bălți au desfășurat astăzi o operațiune de amploare în cadrul unui dosar penal complex ce vizează presupuse activități ilegale legate de finanțarea partidelor politice, spălarea banilor și coruperea alegătorilor. În urma acțiunilor desfășurate pe întreg teritoriul Republicii Moldova, 10 persoane au fost reținute pentru 72 de ore,
Un bărbat în vârstă de 38 de ani, cu dublă cetățenie – Republica Moldova și România – a fost depistat încercând să transporte ilegal 3.360 de țigarete cu timbru de acciz al Republicii Moldova, ascunse în bagajul de cală. Incidentul a avut loc la sfârșitul săptămânii trecute, pe Aeroportul Internațional Chișinău, înainte ca pasagerul să
Cea mai puternică furtună magnetică din ultimele trei luni lovește Pământul. Starlink, afectat de o pană globală
O furtună magnetică de intensitate neașteptat de mare, cea mai puternică din ultimele trei luni, a fost înregistrată pe Pământ, potrivit specialiștilor de la Institutul de Cercetare Spațială al Academiei Ruse de Științe (IKI RAN). Evenimentul a atins un nivel apropiat de G3 și a fost cauzat de o creștere bruscă a vitezei vântului solar,
Trocul a început din nou să fie folosit în comerţul exterior al Rusiei, pentru prima dată din anii 1990, în contextul în care companiile care încearcă să eludeze sancţiunile occidentale schimbă grâu pentru automobile chinezeşti şi seminţe de in pentru materiale de construcţie. Chiar dacă Rusia îşi intensifică schimburile comerciale cu China şi India, revenirea
În această dimineață, un accident rutier s-a produs în sectorul Botanica al capitalei, la intersecția străzilor Muncești și Băcioii Noi. Conform relatărilor martorilor, impactul a fost extrem de puternic, iar șoferul unui taxi a căzut în afara vehiculului, suferind o lovitură serioasă la nivelul capului. Deocamdată, nu sunt disponibile informații oficiale despre starea de sănătate
DOC // PLDM a sesizat Comisia Electorală privind implicarea președintei Maia Sandu în campania electorală
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) a sesizat la data de 15 septembrie 2025 Comisa Electorală Centrală privind implicarea președintei țării, Maia Sandu, în campania electorală pentru alegerile parlamentare 2025. Potrivit sesizării, PLDM solicită autorității electorale „constatarea și sancționarea implicării nepermise a Președintelui Republicii Moldova" în campania electorală. Formațiunea face referire la „un șir de
De prea multe ori, oamenii în uniformă au fost neglijați de către autorități și, mai ales, în campaniile electorale. Dar apărătorii patriei merită atenția și Respectul nostru. Declarația a fost făcută de către vicepreședintele Partidului „Respect Moldova", în cadrul unei emisiuni la postul Exclusiv TV. Potrivit lui Burduja, Republica Moldova trebuie să renunțe la serviciul
Peste un milion două sute cincizeci de mii de lei – aceasta este suma totală a amenzilor aplicate în Republica Moldova, de la începutul anului 2025, pentru incendierea neautorizată a vegetației uscate și a deșeurilor. Inspectorii de mediu, împreună cu polițiștii și pompierii, au desfășurat controale inopinate în mai multe regiuni ale țării. În urma
Ambasada Rusiei în România, despre incidentul cu drona: O provocare intenţionată a regimului de la Kiev
Ambasada Rusiei în România susţine că incidentul cu drona intrată în spaţiul aerian românesc este „o provocare intenţionată a regimului de la Kiev", care „încearcă disperat să implice alte state europene într-o aventură militară periculoasă împotriva Federaţiei Ruse. În legătură cu convocarea ambasadorului Rusiei la MAE, Ambasada Rusiei precizează că protestul părţii române, care l-a
Articolul LIVE // Conferință de presă susținută de Vladimir Bolea și Zinaida Popa

Valurile de căldură, secetele şi inundaţiile care au marcat vara anului 2025 au provocat economiei europene pierderi de 43 de miliarde de euro, potrivit unui studiu publicat luni, care subliniază că aceste costuri imediate sunt doar începutul, transmite AFP. Studiul, condus de economista Sehrish Usman de la Universitatea din Mannheim (Germania), cu doi coautori de […] Articolul Cât au costat valurile de caniculă, seceta şi inundaţiile din vara anului 2025 din Europa și care au fost cele mai afectate țări apare prima dată în SafeNews.
Trump cere Europei să înăsprească sancţiunile împotriva Rusiei: „Nu vreau să cumpere petrol rusesc” # SafeNews
Preşedintele american, Donald Trump, a cerut duminică ţărilor europene să îşi înăsprească sancţiunile împotriva Moscovei şi şi-a reiterat solicitarea ca acestea să înceteze achiziţionarea de petrol din Rusia ca măsură de presiune pentru a pune capăt războiului din Ucraina, informează luni EFE, citată de Agerpres. „Europa cumpără petrol din Rusia. Nu vreau să cumpere petrol, […] Articolul Trump cere Europei să înăsprească sancţiunile împotriva Rusiei: „Nu vreau să cumpere petrol rusesc” apare prima dată în SafeNews.
NATO își întărește flancul estic: Cehia trimite elicoptere militare în Polonia după incidentele cu drone rusești # SafeNews
Trei elicoptere militare din Cehia au fost desfășurate în Polonia, duminică, fiind parte a noii operațiuni NATO „Santinela estică”, după ce drone rusești au încălcat recent spațiul aerian polonez, relatează Kyiv Independent. Elicoptere cehe au sosit în Polonia pe 14 septembrie pentru a întări apărarea estică a NATO, după ce cu câteva zile înainte drone […] Articolul NATO își întărește flancul estic: Cehia trimite elicoptere militare în Polonia după incidentele cu drone rusești apare prima dată în SafeNews.
Accident pe mare în largul coastelor Mauritaniei. Doi căpitani, spaniol și rus, au fost arestați # SafeNews
Un spaniol şi un rus, căpitani ai uneia dintre cele două ambarcaţiuni implicate într-o coliziune în largul coastei Mauritaniei, în urma căreia cinci persoane au fost date dispărute, au fost plasaţi în arest în oraşul mauritanian Nouadhibou, a făcut cunoscut duminică o sursă apropiată jandarmeriei. Cinci mauritanieni sunt daţi dispăruţi de vineri în urma unei […] Articolul Accident pe mare în largul coastelor Mauritaniei. Doi căpitani, spaniol și rus, au fost arestați apare prima dată în SafeNews.
Un avion al companiei aeriene poloneze Enter Air, care a decolat din Turcia spre Polonia, a derapat de pe pistă la aterizarea pe aeroportul internațional din orașul Cracovia. Pasagerii au fost evacuați în siguranță, iar zborurile au fost suspendate, scrie site-ul TVP World. Zborul Enter Air a decolat duminică din Antalya, din sudul Turciei, puțin […] Articolul Incident aviatic în Polonia. Un avion a ratat aterizarea și a ieșit de pe pistă apare prima dată în SafeNews.
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunţat, duminică seară, că forţele ucrainene au avansat în sectoarele de frontieră din nordul regiunii Sumî, o zonă în care trupele ruse încearcă de luni de zile să-şi consolideze poziţiile, relatează Reuters. Zelenski, vorbind în discursul său video de seară, a citat, de asemenea, comandantul suprem al Ucrainei, care a […] Articolul Zelenski: Forţele ucrainene înregistrează progrese în zonele de frontieră din Sumî apare prima dată în SafeNews.
Ambasadorul Rusiei, convocat la MAE român după încălcarea spațiului aerian românesc de o dronă rusească # SafeNews
Ministerul de Externe din România a anunțat oficial că l-a convocat duminică, 14 septembrie, pe ambasadorul Federației Ruse la București după ce o dronă a pătruns sâmbătă în spațiul aerian românesc. Partea română a transmis protestul ferm faţă de acest act inacceptabil şi iresponsabil, care reprezintă o violare a suveranităţii României, potrivit sursei citate. „Astfel de […] Articolul Ambasadorul Rusiei, convocat la MAE român după încălcarea spațiului aerian românesc de o dronă rusească apare prima dată în SafeNews.
Șeful Comisiei Europene avertizează, după incidentul dronei rusești în România: „E o ameninţare gravă la adresa securităţii regionale” # SafeNews
„Incursiunea Rusiei în spaţiul aerian al României reprezintă din nou o încălcare flagrantă a suveranităţii Uniunii Europene”, a afirmat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Ea a adăugat că incidentul este „o ameninţare gravă la adresa securităţii regionale”. „Incursiunea Rusiei în spaţiul aerian al României reprezintă din nou o încălcare flagrantă a suveranităţii Uniunii […] Articolul Șeful Comisiei Europene avertizează, după incidentul dronei rusești în România: „E o ameninţare gravă la adresa securităţii regionale” apare prima dată în SafeNews.
Germania a înăsprit criteriile de eliberare a vizelor pentru cetățenii ruși, atât pentru vizele naționale, cât și pentru cele din spațiul Schengen. Acest lucru a fost relatat de serviciul de presă al Ambasadei Germaniei la Moscova, ca răspuns la solicitarea RTVI de a comenta informațiile agenției dpa, conform cărora Berlinul ar încerca să înăsprească regimul […] Articolul UE restricţionează accesul ruşilor: Germania înăspreşte vizele, Spania le suspendă apare prima dată în SafeNews.
Președintele rus Vladimir Putin l-a decorat duminică pe fostul președinte Dmitri Medvedev, informează EFE, care amintește că Medvedev a avut mai multe dispute aprinse cu președintele american Donald Trump în ultimele luni, cu comentarii belicoase pe rețelele de socializare. Medvedev, care împlinește 60 de ani duminică, a primit Ordinul Meritului pentru Patrie, gradul IV, pentru […] Articolul Vladimir Putin l-a decorat pe Dmitri Medvedev de ziua sa apare prima dată în SafeNews.
McGregor: Musk intenționează să ofere asistență financiară în cursa prezidențială din Irlanda # SafeNews
Fostul campion al Ultimate Fighting Championship (UFC), Conor McGregor, a declarat că antreprenorul american, inginerul și miliardarul de 54 de ani, Elon Musk, și-a exprimat dorința de a-i oferi sprijin financiar în cursa prezidențială din Irlanda. Cuvintele sale au fost citate de jurnalistul Adam Glyn pe rețeaua socială X, transmite gazeta.ru. „Elon este un adevărat supererou. […] Articolul McGregor: Musk intenționează să ofere asistență financiară în cursa prezidențială din Irlanda apare prima dată în SafeNews.
Întrebări fără răspuns despre motivația presupusului asasin al lui Charlie Kirk. Indicii din trecutul lui Tyler Robinson # SafeNews
Deși autoritățile au dezvăluit vineri cine este suspectul în uciderea activistului conservator Charlie Kirk, semnele de întrebare legate de motivațiile sale au exacerbat dezbaterile politice intense din SUA în urma atacului armat, scrie The Guardian. Autoritățile au dezvăluit că presupusul ucigaș al lui Kirk este Tyler Robinson, un bărbat în vârstă de 22 de ani […] Articolul Întrebări fără răspuns despre motivația presupusului asasin al lui Charlie Kirk. Indicii din trecutul lui Tyler Robinson apare prima dată în SafeNews.
Când Vladimir Putin a trimis cel puțin 19 drone în Polonia săptămâna trecută, președintele rus a transmis un mesaj: nu intenționează să pună capăt războiului împotriva Occidentului prea curând, scrie, duminică, Politico. Incursiunea rusă în spațiul aerian al NATO urmează săptămânilor de atacuri aeriene în Ucraina, care au ucis zeci de civili, au avariat clădiri […] Articolul Politico: De ce Putin nu va pune capăt războiului împotriva Occidentului apare prima dată în SafeNews.
Reședința Prezidențială din Condrița a găzduit ieri cea de-a doua ediție a Festivalului Pădurilor, un eveniment dedicat protecției mediului, promovării unui stil de viață sustenabil și implicării cetățenilor în Programul Național de Împădurire, comunică MOLDPRES. Potrivit organizatorilor, mii de oameni de toate vârstele au participat, la ateliere, expoziții interactive, dezbateri, activități educative și un iarmaroc […] Articolul Festivalul Pădurilor de la Condrița a adunat mii de vizitatori apare prima dată în SafeNews.
Rusia a lansat racheta de croazieră hipersonică Zircon către o ţintă din Marea Barents în timpul exerciţiilor militare Zapad, a anunţat duminică Ministerul rus al Apărării, relatează Interfax, potrivit News.ro. ”Conform datelor obiective de monitorizare primite în timp real, ţinta a fost distrusă printr-o lovitură directă”, a transmis ministerul. Tirul cu racheta hipersonică Zircon asupra ţintei maritime a […] Articolul Rusia a folosit noua rachetă hipersonică Zircon în timpul exerciţiilor militare Zapad apare prima dată în SafeNews.
Ucraina intenționează să impună restricții la telefonia mobilă în timpul atacurilor cu drone rusești # SafeNews
Ucraina vrea să reducă intenționat calitatea comunicațiilor mobile în timpul atacurilor cu drone rusești pentru a împiedica utilizarea rețelelor în coordonarea atacurilor. Anunțul a fost făcut duminică, 14 septembrie 2025, de șeful Statului Major General, Andrii Hnatov, citat de Reuters. La trei ani și jumătate de la începutul războiului, Rusia a intensificat atacurile cu drone […] Articolul Ucraina intenționează să impună restricții la telefonia mobilă în timpul atacurilor cu drone rusești apare prima dată în SafeNews.
Comisia Electorală respinge contestațiile privind participarea ministrului Muncii, Alexei Buzu, în acțiuni electorale # SafeNews
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) nu va fi sancționat în cazul contestațiilor privind participarea ministrului Muncii, Alexei Buzu, la acțiuni de campanie, fără a fi suspendare din funcție. Comisia Electorală Centrală a fost sesizată în acest sens de două formațiuni politice — Partidul Politic „Partidul Nostru” și Partidul Național Moldovenesc — precum și de candidata […] Articolul Comisia Electorală respinge contestațiile privind participarea ministrului Muncii, Alexei Buzu, în acțiuni electorale apare prima dată în SafeNews.
Ministra de Externe a României, despre drona intrată în spaţiul aerian românesc: „Astfel de acţiuni ale Rusiei sunt inacceptabile” # SafeNews
Ministra de Externe a României, Oana Ţoiu, a reacţionat după ce o dronă a intrat în spaţiul aerian românesc, afirmând că astfel de acţiuni ale Rusiei sunt inacceptabile şi iresponsabile şi că va ridica problema acţiunilor Rusiei la Adunarea Generală a ONU. ”Forţele Aeriene Române au interceptat o dronă rusească ce a încălcat spaţiul nostru aerian în […] Articolul Ministra de Externe a României, despre drona intrată în spaţiul aerian românesc: „Astfel de acţiuni ale Rusiei sunt inacceptabile” apare prima dată în SafeNews.
Două trenuri au deraiat în zone diferite din regiunea Leningrad. Anchetatorii studiază pista unui posibil sabotaj # SafeNews
Două trenuri au deraiat duminică dimineața, 14 septembrie, în zone diferite din regiunea Leningrad. Un mecanic de tren și-a pierdut viața, iar traficul feroviar a fost perturbat, a anunțat guvernatorul regiunii. Aceste incidente au avut loc la câteva ore după explozia de sâmbătă seara a unui dispozitiv pe o secțiune de cale ferată din regiunea […] Articolul Două trenuri au deraiat în zone diferite din regiunea Leningrad. Anchetatorii studiază pista unui posibil sabotaj apare prima dată în SafeNews.
XAI, compania lui Elon Musk, a concediat 500 de antrenori universali de inteligență artificială. Compania xAI a efectuat o restructurare amplă a echipei implicate în instruirea modelelor de inteligență artificială Grok. Despre acest lucru scrie Business Insider. Potrivit publicației, au fost concediați cel puțin 500 de angajați care se ocupau de structurarea și clasificarea datelor. Schimbările […] Articolul În compania lui Elon Musk au avut loc concedieri masive apare prima dată în SafeNews.
Papa Leon al XIV-lea, care a preluat șefia Bisericii Catolice în luna mai, împlinește duminică 70 de ani. De ziua sa, suveranul pontif a primit un tort adus de noul reprezentant al SUA la Vatican, Brian Burch. Brian Burch a adus un tort de ciocolată de la Portillo’s, un popular lanţ de restaurante din Chicago, […] Articolul Papa Leon împlinește 70 de ani: Ce cadou a primit de la Ambasadorul SUA apare prima dată în SafeNews.
Nicușor Dan, despre anularea alegerilor prezidențiale din România: Nu pot să spun că am o imagine clară. # SafeNews
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a afirmat că nu are încă o „imagine clară” legat de ceea ce s-a întâmplat în noiembrie anul trecut, atunci când au fost anulate alegerile prezidenţiale. „În intervalul care s-a scurs de atunci mi se pare că nu doar în România, dar la nivel european, faptul că există un război hibrid […] Articolul Nicușor Dan, despre anularea alegerilor prezidențiale din România: Nu pot să spun că am o imagine clară. apare prima dată în SafeNews.
Conturile de socializare ale lui Charlie Kirk cresc spectaculos după asasinarea influentului activist conservator # SafeNews
Conturile de socializare ale comentatorului conservator Charlie Kirk au câștigat milioane de urmăritori în primele zile de la asasinatul său miercuri, potrivit datelor compilate de CNN și SocialBlade, evidențiind un interes public crescut pentru moștenirea sa digitală și politică. Contul său principal de Instagram a atras 3,5 milioane de noi urmăritori, pagina de Facebook peste 2,3 milioane, […] Articolul Conturile de socializare ale lui Charlie Kirk cresc spectaculos după asasinarea influentului activist conservator apare prima dată în SafeNews.
Uniți prin cultură și dragoste de neam. Scuarul Parlamentului a adunat un public numeros la Gala Festivalului-concurs național „Te cânt, Patrie și Neam” # SafeNews
Scuarul Parlamentului Republicii Moldova a găzduit, în seara zilei de 13 septembrie, Concertul de gală al Festivalului-concurs național de muzică patriotică „Te cânt, Patrie și Neam”, ediția a III-a. Evenimentul a marcat și deschiderea șirului de activități în contextul Săptămânii deschiderii parlamentare, oferind un cadru cultural și simbolic de reafirmare a unității și a valorilor […] Articolul Uniți prin cultură și dragoste de neam. Scuarul Parlamentului a adunat un public numeros la Gala Festivalului-concurs național „Te cânt, Patrie și Neam” apare prima dată în SafeNews.
VIDEO // Veaceslav Burlac: „Moldovenii din diaspora trebuie sprijiniți și Respectați, nu pedepsiți” # SafeNews
Moldovenii din diaspora trebuie sprijiniți să-și aducă și să-și investească acasă banii câștigați cu greu peste hotare, nu împiedicați de birocrație și nedreptăți. Declarația a fost făcută de Veaceslav Burlac, vicepreședinte al Partidului „Respect Moldova”, în cadrul dezbaterii electorale de la postul Cinema 1. „Moldovenii din diaspora trebuie susținuți, nu pedepsiți. Ei trebuie motivați să investească […] Articolul VIDEO // Veaceslav Burlac: „Moldovenii din diaspora trebuie sprijiniți și Respectați, nu pedepsiți” apare prima dată în SafeNews.
Președinția a venit cu o precizare după apariția unor informații pe canale de Telegram, potrivit cărora vizita familiei Maiei Sandu la Vatican ar fi generat cheltuieli suportate din bugetul de stat.Instituția a subliniat că toate costurile legate de deplasare au fost acoperite integral de familia Președintei. „Vreau să fie limpede pentru toată lumea: toate costurile au fost […] Articolul Cheltuielile familiei Maiei Sandu la Vatican, explicate de Președinție apare prima dată în SafeNews.
Președinta Partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, susține că formațiunea sa este singura din Republica Moldova căreia, cu 15 zile înainte de alegeri, i s-ar refuza deschiderea unui cont electoral – o situație pe care o califică drept o încălcare gravă a legii și a principiilor democratice. „Jurnaliștii mă întreabă zilnic: «Cât costă campania dumneavoastră electorală?» […] Articolul Victoria Furtună: Campania electorală a Partidului Moldova Mare costă zero lei apare prima dată în SafeNews.
Președintele Maia Sandu a participat sâmbătă, 13 septembrie, la o întâlnire cu moldovenii din diasporă. În discursul rostit, șeful statului a subliniat importanța unității și implicării cetățenilor, indiferent unde se află aceștia, în procesul de construcție a unui viitor european pentru R. Moldova. „Familiile nu stau mereu sub același acoperiș, dar rămân familii — la […] Articolul Președinta Maia Sandu: Miza alegerilor este viitorul unei țări unite și demne apare prima dată în SafeNews.
VIDEO // Andrei Stratan, liderul Partidului Republican, își declară sprijinul pentru „Respect Moldova” # SafeNews
Partidul „Mișcarea Respect Moldova”, fondat de Eugeniu Nichiforciuc și condus de Marian Lupu, a încheiat un parteneriat politic cu Partidul Republican din Moldova (PRM), condus de Andrei Stratan. În cadrul unei întâlniri desfășurate astăzi, liderul PRM și-a declarat oficial sprijinul pentru echipa „Respect Moldova” și își îndeamnă susținătorii să facă același lucru la alegerile parlamentare […] Articolul VIDEO // Andrei Stratan, liderul Partidului Republican, își declară sprijinul pentru „Respect Moldova” apare prima dată în SafeNews.
