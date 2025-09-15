Premierul Dorin Recean anunță lansarea unei noi Burse de Valori la Chișinău

12:20

O femeie din Cahul, care se afla la evidența instituțiilor medicale de specialitate, este bănuită că și-ar fi ucis doi oaspeți în urma unui conflict izbucnit după consum de alcool. Potrivit polițiștilor, incidentul s-a produs puțin după miezul nopții trecute. Victimele, un bărbat și o femeie, au fost găsite de oamenii legii pe stradă și, […] Articolul Dublu omor investigat la Cahul: O femeie a fost reținută apare prima dată în Vocea Basarabiei.