Premierul Dorin Recean anunță lansarea unei noi Burse de Valori la Chișinău
Vocea Basarabiei, 15 septembrie 2025 13:50
Premierul Dorin Recean a anunțat luni, 15 septembrie, lansarea unei noi burse de valori la Chișinău. El a subliniat în discursul său susținut în deschiderea forumului de investiții „Moldova Business Week" că noua bursă va aduce „oportunități concrete întreprinzătorilor din R. Moldova și investitorilor străini". „Azi facem un pas decisiv pentru piața financiară și integrarea […]
Acum 30 minute
13:50
Acum o oră
13:20
O stație de oxigen medical a fost inaugurată astăzi, 15 septembrie, la spitalul Ministerului Afacerilor Interne de la Chișinău. Stația produce 30 m³ de oxigen pe oră, cu puritate de 93–95%. Donația, oferită de Fondul ONU pentru Populație (UNFPA), asigură oxigen disponibil permanent la spitalul MAI și contribuie la protejarea sănătății pacienților. Aceasta oferă spitalului […]
Acum 2 ore
12:30
Circa 300 de persoane au primit amenzi în valoare totală de peste 1,25 milioane de lei după ce au fost surprinse în flagrant în timp ce incendiau iarbă uscată, stuf, deșeuri sau terenuri din preajma gospodăriilor. Potrivit Inspectoratului General al Poliției și Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, oamenii s-au ales cu amenzi după ce […]
Acum 4 ore
12:00
Percheziții pe întreg teritoriul R. Moldova: 10 persoane, reținute în dosare de corupere a alegătorilor # Vocea Basarabiei
Zece persoane au fost reținute de către ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii din municipiul Bălți în urma unor percheziții efectuate în cadrul unei cauze penale ce vizează presupuse activități ilegale privind finanțarea partidelor politice, spălarea banilor și coruperea alegătorilor în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Oamenii legii efectuează 28 de percheziții […]
11:30
(FOTO) Zeci de crame din R. Moldova, reunite la Festivalul Vinului Moldovenesc de la București # Vocea Basarabiei
Cea de-a cincea ediție a Festivalului Vinului Moldovenesc a avut loc în acest weekend la București. Astfel, 49 de crame din Republica Moldova au prezentat vizitatorilor peste 300 de vinuri. De asemenea, cei prezenți la festival s-au putut bucura și de bucate și muzică bună. La eveniment a participat și secretarul de stat al Ministerului […]
11:10
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen și șefa diplomației europene Kaja Kallas au condamnat duminică, 14 septembrie, recenta intruziune a dronelor rusești în spațiul aerian al României. Potrivit șefei Comisiei Europene, incursiunea Rusiei în spațiul aerian al României reprezintă „încă o dată o încălcare flagrantă a suveranității UE și o amenințare gravă la […]
11:00
Ambasadorul Federației Ruse la București, Vladimir Lipaev, a fost convocat duminică, 14 septembrie 2025, la sediul Ministerului Afacerilor Externe al României în legătură cu încălcarea spațiului aerian al României de o dronă rusească. Partea română a transmis „protestul ferm față de acest act inacceptabil și iresponsabil, care reprezintă o violare a suveranității României". „Astfel de […]
10:40
Au început înscrierile pentru locuințele destinate lichidatorilor de la Cernobîl și altor categorii eligibile în Chișinău # Vocea Basarabiei
Începând de astăzi, participanții la lichidarea consecințelor avariei nucleare de la Cernobîl și familiile acestora pot depune cereri pentru obținerea unei locuințe în blocul locativ situat pe strada Alba Iulia, 91/3 din Chișinău. Potrivit IPN, de aceste locuințe pot beneficia și colaboratorii subdiviziunilor de risc deosebit. Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS) anunță că dosarele […]
Acum 6 ore
09:50
Traian Băsescu: „Pe 28 septembrie, viitorul Republicii Moldova și securitatea României se decid prin vot” # Vocea Basarabiei
Fostul președinte al României, Traian Băsescu, avertizează că alegerile parlamentare din Republica Moldova, programate pentru 28 septembrie, vor avea un impact major atât asupra direcției politice a țării, cât și asupra securității regionale, inclusiv a României. Declarațiile au fost făcute publice printr-o postare pe rețelele sociale, citată de IPN „Pe 28 septembrie, seara, Putin și […]
09:30
Peste 5.800 de familii din Moldova vor beneficia de EcoVouchere pentru electrocasnice eficiente energetic # Vocea Basarabiei
Alte 5.802 familii din Republica Moldova vor putea înlocui electrocasnicele vechi cu aparate noi și eficiente energetic prin intermediul Programului EcoVoucher. Cea de-a cincea sesiune din acest an se desfășoară în perioada 12–29 septembrie, conform unui comunicat emis de MOLDPRES. Potrivit Centrului Național pentru Energie Durabilă (CNED), voucherele au fost repartizate automat pe baza criteriilor […]
08:30
ANI lansează noul formular electronic pentru declarațiile de avere și interese personale # Vocea Basarabiei
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a anunțat intrarea în vigoare, la 10 septembrie, a noului formular pentru declarația de avere și interese personale, împreună cu Regulamentul care stabilește modul de completare a acestuia în format electronic. Documentele au fost publicate în Monitorul Oficial și sunt aplicabile tuturor subiecților declarării. Noul cadru normativ introduce clarificări conceptuale […]
Acum 24 ore
15:10
CEC a respins contestațiile privind participarea ministrului Alexei Buzu la acțiuni electorale # Vocea Basarabiei
Partidul Acțiune și Solidaritate nu va fi sancționat în urma contestațiilor legate de implicarea ministrului Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, în acțiuni de agitație electorală fără suspendare din funcție, transmite IPN. Sesizările au fost depuse la Comisia Electorală Centrală de către Partidul Politic „Partidul Nostru", Partidul Național Moldovenesc și candidata independentă Olesea Stamate. După […]
Ieri
14:10
Poliția de Frontieră: Actele digitale din aplicația EVO nu pot fi folosite pentru trecerea frontierei # Vocea Basarabiei
Poliția de Frontieră a Republicii Moldova a anunțat că, potrivit legislației în vigoare, trecerea frontierei de stat nu este permisă în baza actelor digitale generate de aplicația guvernamentală EVO. „Conform legislației în vigoare, documentele electronice nu pot înlocui actele în original necesare pentru trecerea legală a frontierei de stat", au precizat autoritățile. Astfel, accesul rămâne […]
13:00
Președinția dezminte zvonurile despre cheltuielile familiei Maiei Sandu la Vatican # Vocea Basarabiei
Președinția Republicii Moldova a respins informațiile apărute pe unele canale de Telegram referitoare la presupusele cheltuieli ale familiei președintei Maia Sandu cu ocazia vizitei la Vatican. „Pe unele canale de Telegram au apărut speculații false despre cheltuielile familiei Președintei Maia Sandu cu ocazia vizitei la Vatican. Vreau să fie limpede pentru toată lumea: toate costurile […]
12:00
Un incendiu a izbucnit în noaptea de sâmbătă spre duminică la rafinăria Kirishi, una dintre cele mai mari din Rusia, situată la sud-est de Sankt Petersburg, în urma unui atac ucrainean cu drone. Alexander Drozdenko, guvernatorul regiunii Leningrad, a declarat că focul ar fi fost cauzat de resturile unei drone doborâte. În alte cazuri similare, […]
11:00
Maia Sandu, mesaj către diaspora: „Oriunde ne poartă drumurile, rămânem uniți prin legătura cu Moldova” # Vocea Basarabiei
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a întâlnit sâmbătă, 13 septembrie, cu cetățeni din diasporă implicați activ în comunitățile lor. Șefa statului a subliniat rolul decisiv al moldovenilor de pretutindeni în procesul de construire a unui viitor european pentru țară. „Familiile nu stau mereu sub același acoperiș, dar rămân familii — la fel și noi, moldovenii. […]
10:30
Incident grav la granița NATO: o dronă rusească a pătruns în spațiul aerian al României # Vocea Basarabiei
O dronă rusească a fost detectată sâmbătă, 13 septembrie, la ora 18:23, în spațiul aerian al României, a anunțat Ministerul Apărării Naționale (MApN). Două aeronave F-16 din Baza 86 Fetești au confirmat pătrunderea neautorizată, monitorizând aparatul până la dispariția acestuia de pe radar, la circa 20 km sud-vest de Chilia Veche. Deși MApN a precizat […]
10:30
Duminică, 14 septembrie, la Reședința Prezidențială din Condrița, are loc Festivalul Pădurilor, iar Poliția Națională îndeamnă vizitatorii să utilizeze transportul organizat, pus la dispoziție gratuit, pentru a evita ambuteiajele și problemele de parcare. Autocarele speciale vor circula pe tot parcursul zilei, fără opriri intermediare, din două puncte din Chișinău: Poliția recomandă ca accesul la aceste […]
13 septembrie 2025
15:30
Conferință internațională la USM: „Integrarea europeană a Republicii Moldova în contextul războiului hibrid” # Vocea Basarabiei
Universitatea de Stat din Moldova (USM) a inaugurat, pe 12 septembrie 2025, o serie de conferințe și dezbateri civice dedicate integrării europene a Republicii Moldova, în contextul provocărilor generate de războiul hibrid. Evenimentul de deschidere a avut ca invitat special pe profesorul Corneliu Bjola, de la Universitatea din Oxford, care a susținut conferința „De la […]
15:30
UE investește 2,7 milioane de euro în dotarea și pregătirea salvatorilor din Republica Moldova # Vocea Basarabiei
Uniunea Europeană sprijină Republica Moldova în consolidarea capacității de intervenție în situații de urgență, prin finanțarea unor proiecte dedicate pompierilor și salvatorilor. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a obținut circa 2,7 milioane de euro în cadrul Programului Interreg NEXT România – Republica Moldova 2021–2027, bani destinați implementării a șase proiecte. Fondurile vor fi […]
Mai mult de 2 zile în urmă
11:50
SUA avertizează la ONU după incursiunea dronelor în Polonia: „Vom apăra fiecare centimetru din teritoriul NATO” # Vocea Basarabiei
Statele Unite au transmis vineri, în cadrul Consiliului de Securitate al ONU, că „vor apăra fiecare centimetru din teritoriul NATO", după ce Polonia a raportat doborârea unor drone suspectate a fi rusești în spațiul său aerian. „Statele Unite sunt alături de aliații NATO în fața acestor încălcări alarmante ale spațiului aerian", a declarat ambasadoarea interimară […]
10:30
Poliția atenționează cetățenii că oferirea sau acceptarea de bani ori „ajutoare materiale" pentru participarea la proteste sau pentru votarea unui anumit candidat sau partid constituie corupție electorală. Astfel de fapte se sancționează cu amendă de până la 37 500 lei și pot atrage dosar penal. Autoritățile precizează că informațiile despre implicări sunt obținute rapid, iar […]
10:00
NATO lansează operațiunea „Santinela Estică” după încălcarea spațiului aerian polonez de drone rusești # Vocea Basarabiei
NATO a anunțat, vineri, lansarea operațiunii „Santinela Estică" pentru consolidarea apărării pe flancul estic, după ce în noaptea de 9 spre 10 septembrie cel puțin 21 de drone rusești au încălcat spațiul aerian al Poloniei. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a subliniat că este vorba despre cel mai grav incident de acest fel înregistrat […]
10:00
Republica Moldova a încheiat analiza Capitolului 12 privind siguranța alimentelor, la Bruxelles # Vocea Basarabiei
Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, a anunțat joi, 12 septembrie, că la Bruxelles a fost finalizată analiza Capitolului 12 – Siguranța alimentelor, politica sanitară și fitosanitară din procesul de aderare la Uniunea Europeană. Potrivit oficialei, implementarea politicilor din acest capitol va aduce beneficii directe pentru consumatori și agricultori: produse alimentare mai sigure și de […]
12 septembrie 2025
22:40
135 de turiști italieni, printre care jurnaliști, bloggeri și turiști, au ajuns vineri la Chișinău, după ce au câștigat de la compania Wizz Air o călătorie gratuită de trei zile într-o destinație secretă. Ei au aflat că au aterizat în Republica Moldova abia atunci când au ajuns la destinație. Timp de trei zile, turiștii italieni […]
21:00
Articolul ȘTIRI cu MARIA FILIMON din 12.09.2025, ora 14:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
21:00
Articolul ȘTIRI cu Natalia Catan, 12.09.2025, ora 17:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
20:50
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a anunțat vineri, la Bruxelles, că Alianța Nord-Atlantică va lansa o nouă operațiune, denumită „Eastern Sentry" (Santinela de Est), pentru a-și consolida apărarea pe flancul său estic, ca răspuns la incursiunea a numeroase drone rusești în spațiul aerian al Poloniei, transmite Agerpres. Noua misiune „va întări și mai mult […]
20:30
Ministerul Justiției de la Chișinău anunță că a recepționat vineri, prin intermediul Biroului Național Central Chișinău Interpol, decizia oficială a autorităților din Grecia privind extrădarea lui Vladimir Plahotniuc. Astfel, documentele necesare pentru extrădare au fost transmise Ministerului Afacerilor Interne, instituție responsabilă de preluarea persoanei vizate și organizarea transferului. Ministerul de Interne a început procedurile oficiale […]
20:00
Ministerul Justiției anunță inițiere a procedurilor de preluarea lui Plahotniuc din Grecia # Vocea Basarabiei
Ministerul Justiției de la Chișinău anunță că a recepționat vineri, prin intermediul Biroului Național Central Chișinău Interpol, decizia oficială a autorităților din Grecia privind extrădarea lui Vladimir Plahotniuc. Astfel, documentele necesare pentru extrădare au fost transmis Ministerului Afacer
19:40
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, invită cetățenii să participe la Festivalul Pădurilor. Evenimentul va avea loc, duminică, 14 septembrie, la Reședința prezidențială de la Condrița. Potrivit șefei statului, ușile vor fi deschise pentru toți cei care iubesc pădurea și își doresc un viitor mai verde pentru Republica Moldova. „Moldova crește frumos atunci când alegem să […] Articolul Președintele R. Moldova invită cetățenii la Festivalul Pădurilor apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:10
Militarii din cadrul celui de-al treilea contingent al Armatei Naționale, detașat în misiunea Forței Interimare a Națiunilor Unite (UNIFIL), și-au început misiunea în Liban, anunță Ministerul Apărării. Ceremonia de transfer al autorității s-a desfășurat în Baza multinațională „Sector West HQ UNP 2-3” din localitatea Shama. Pacificatorii din Republica Moldova au preluat responsabilitățile de la contingentul […] Articolul Militari ai Armatei Naționale din R. Moldova, misiune în Liban apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:00
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis astăzi o avertizare hidrologică actualizată, valabilă pentru intervalul 13 – 19 septembrie 2025. Potrivit specialiștilor, pe râurile mari și mici din Republica Moldova se menține o scurgere redusă a apei, semnificativ mai mică decât mediile lunare multianuale, transmite MOLDPRES. „Astfel, sunt anunțate următoarele niveluri de cod: Cod roșu – […] Articolul Avertizare Hidrologică privind scurgerea redusă de apă în râurile din R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:40
Douăzeci și opt de spitale din Republica Moldova au fost dotate cu echipamente moderne de sterilizare, esențiale pentru prevenirea infecțiilor nosocomiale și creșterea siguranței pacienților. Noile echipamente au fost prezentate astăzi în cadrul unui eveniment organizat la Institutul de Medicină Urgentă din Chișinău, unul dintre beneficiarii proiectului. Potrivit Ministerului Sănătății, investiția totală se ridică la […] Articolul Zeci de spitale din R. Moldova, dotate cu sisteme moderne de sterilizare apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:30
18:10
La Chișinău au ajuns 135 de italieni, printre care jurnaliști, bloggeri și turiști. Aceștia au câștigat de la compania Wizz Air o călătorie gratuită de trei zile într-o destinație secretă. Singura informație pe care au primit-o înainte de plecare a fost despre climă, pentru a-și pregăti bagajele, însă adevărata destinație le-a fost dezvăluită abia după […] Articolul Chișinăul, destinație secretă pentru zeci de turiști italieni apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:00
Strategia Energetică 2050: R. Moldova mizează pe energie curată și producție locală # Vocea Basarabiei
Ministerul Energiei al Republicii Moldova a prezentat vineri proiectul Strategiei energetice până în anul 2050 în cadrul unui eveniment public, la care au participat principalii actori din sectorul public și privat, organizații ale societății civile și parteneri de dezvoltare. Potrivit autorităților, strategia vizează transformarea către un sistem energetic sigur, durabil și competitiv. Proiectul introduce elemente […] Articolul Strategia Energetică 2050: R. Moldova mizează pe energie curată și producție locală apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:00
Veteranii războiului de pe Nistru, marș împotriva federalizării Republicii Moldova # Vocea Basarabiei
Veteranii războiului de la Nistru cer autorităților să nu admită discursuri care ar promova federalizarea Republicii Moldova. Aceasta, în opinia lor, ar reprezenta o amenințare directă la independența și integritatea teritorială a Republicii Moldova. Zeci de veterani au mers în marș în semn de protest până la sediul Ambasadei Federației Ruse la Chișinău, după ce […] Articolul Veteranii războiului de pe Nistru, marș împotriva federalizării Republicii Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:30
Prima declarație a femeii prinse cu 6 cuțite la intrarea în Parlamentul României: „Le-am uitat în portfard” # Vocea Basarabiei
Femeia din Republica Moldova, prinsă cu șase cuțite în geantă la intrarea în Parlamentul României, le-a declarat jurnaliștilor la ieșirea din audieri că respectivele obiecte erau moștenire de familie, proveneau din perioada sovietică, iar ea pur și simplu le-a uitat în portfard înainte de a se îndrepta spre evenimentul la care urma să participe, transmite […] Articolul Prima declarație a femeii prinse cu 6 cuțite la intrarea în Parlamentul României: „Le-am uitat în portfard” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:00
Maia Sandu, după ce a fost primită în audiență de Papa Leon al XIV-lea: R. Moldova este văzută și auzită # Vocea Basarabiei
Papa Leon al XIV-lea i-a dat asigurări președintei Maia Sandu, în cadrul unor discuții la Vatican, că Republica Moldova este auzită și văzută. Părțile au vorbit în cadrul unei audiențe despre pace, despre credința care ne ține împreună și despre drumul Republicii Moldova spre o viață mai bună. „I-am povestit despre bunătatea și generozitatea moldovenilor, […] Articolul Maia Sandu, după ce a fost primită în audiență de Papa Leon al XIV-lea: R. Moldova este văzută și auzită apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:30
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost primită vineri, 12 septembrie, în audiență de către Papa Leon al XIV-lea la Palatul Apostolic din Cetatea Vaticanului. Audiența pe care președinta Maia Sandu a avut- o la Vatican, este una privată, acordată de Papa Leon al XIV-lea și nu o vizită de stat formală. În diplomația Vaticanului, […] Articolul Președinta Republicii Moldova, primită la Vatican apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:50
Marian Brânza a câștigat concursul pentru funcția de director general al „CET-Nord”. Anunțul a fost făcut de Agenția Proprietății Publice (APP). Potrivit sursei citate, concursul s-a desfășurat în mai multe etape. Ultima s-a desfășurat pe 10 septembrie 2025, atunci candidații au susținut proba interviului, în cadrul căreia și-au prezentat viziunea pentru această funcție. Comisia de […] Articolul Concurs finalizat: CET-Nord are director general apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:10
Circa 40% dintre cetățenii R. Moldova ar vota pentru Partidul Acțiune și Solidaritate la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Datele se regăsesc într-un sondaj intern, realizat de Institutul Republican Internațional, la comanda autorităților de la Washington. Sondajul nu a fost public, dar jurnaliștii de la Deschide.MD susțin că au intrat în posesia acestuia. Potrivit sursei […] Articolul Sondaj IRI pentru Washington: PAS, aproape de majoritate parlamentară apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:50
Varșovia respinge ipoteza lui Trump: Dronele rusești au vizat intenționat Polonia # Vocea Basarabiei
Premierul Poloniei, Donald Tusk, a venit cu o reacție la după ce președintele SUA, Donald Trump, a declarat că intruziunea unor presupuse drone rusești pe teritoriul polonez ar fi putut fi rezultatul unei erori din partea Rusiei. Astfel, oficialul de la Varșovia a subliniat într-o postare pe platforma X că incursiunile recente ale dronelor în […] Articolul Varșovia respinge ipoteza lui Trump: Dronele rusești au vizat intenționat Polonia apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:00
Concepția Diplomației Culturale, un nou pas pentru promovarea imaginii R. Moldova peste hotare # Vocea Basarabiei
Autoritățile lansează Concepția Diplomației Culturale – un document care își propune să transforme cultura într-un instrument-cheie de promovare externă și consolidare a imaginii Republicii Moldova peste hotare. Noua inițiativă are scopul de a afirma identitatea națională și de a deschide noi oportunități de colaborare culturală la nivel global, transmite IPN. Concepția stabilește obiective precum promovarea […] Articolul Concepția Diplomației Culturale, un nou pas pentru promovarea imaginii R. Moldova peste hotare apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:50
O femeie din R. Moldova, prinsă cu șase cuțite la intrarea în Parlamentul României # Vocea Basarabiei
O femeie din Republica Moldova a fost depistată, vineri, 12 septembrie 2025, la filtrele de acces în Palatul Parlamentului de la București când încerca să intre în clădire având asupra sa șase cuțite. Armele albe au fost găsite în momentul în care femeia a fost verificată de bază la intrarea în Palatul Parlamentului. Imediat s-au […] Articolul O femeie din R. Moldova, prinsă cu șase cuțite la intrarea în Parlamentul României apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:20
O femeie din Cahul, care se afla la evidența instituțiilor medicale de specialitate, este bănuită că și-ar fi ucis doi oaspeți în urma unui conflict izbucnit după consum de alcool. Potrivit polițiștilor, incidentul s-a produs puțin după miezul nopții trecute. Victimele, un bărbat și o femeie, au fost găsite de oamenii legii pe stradă și, […] Articolul Dublu omor investigat la Cahul: O femeie a fost reținută apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:40
Comisia Electorală Centrală (CEC) a început vineri, 12 septembrie, tiparul buletinelor de vot pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova, ce vor fi utilizate în secțiile de votare constituite în străinătate. Potrivit sursei citate, în total, va fi tipărit un tiraj de 864 300 de buletine de vot, dintre care 756 800 în limba română, 105 500 în limba […] Articolul Câte buletine de vot va tipări CEC pentru secțiile de votare din străinătate apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:10
Rusia și Belarus încep exercițiul militar „Zapad-2025”. Polonia, Lituania și Letonia își intensifică măsurile de securitate # Vocea Basarabiei
Rusia și Belarus au dat start exercițiului militar comun „Zapad-2025”, desfășurat pe teritoriile ambelor state și în apele Mării Baltice și Mării Barents. Manevrele au loc într-un climat regional tensionat, marcat de recentele încălcări ale spațiului aerian polonez. Potrivit autorităților ruse, exercițiul a fost programat cu mult înainte de incidentul cu dronele. „Obiectivele exercițiilor sunt […] Articolul Rusia și Belarus încep exercițiul militar „Zapad-2025”. Polonia, Lituania și Letonia își intensifică măsurile de securitate apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:40
Percheziții în raionul Călărași: CNA și Procuratura Anticorupție investighează coruperea alegătorilor # Vocea Basarabiei
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în cooperare cu procurorii din cadrul Procuraturii Anticorupție (PA), desfășoară acțiuni procesuale în mai multe localități din raionul Călărași, într-un dosar penal ce vizează coruperea alegătorilor în context electoral. Potrivit informațiilor furnizate de CNA, mai mulți reprezentanți afiliați unor formațiuni politice sunt suspectați că ar fi recrutat alegători, oferindu-le bani, […] Articolul Percheziții în raionul Călărași: CNA și Procuratura Anticorupție investighează coruperea alegătorilor apare prima dată în Vocea Basarabiei.
