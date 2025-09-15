/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1300: Solidaritate cu România, pană Starlink și răzgândire istorică. Trump: „Putin și Zelenski se urăsc”
TV8, 15 septembrie 2025 13:50
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1300: Solidaritate cu România, pană Starlink și răzgândire istorică. Trump: „Putin și Zelenski se urăsc”
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum 5 minute
14:10
Acum 30 minute
13:50
Acum o oră
13:40
Acum 2 ore
13:10
13:10
13:00
12:20
Acum 4 ore
11:50
11:20
10:40
10:20
Acum 6 ore
08:50
Acum 8 ore
07:30
Acum 24 ore
21:30
20:50
19:20
18:10
17:40
17:30
16:50
16:10
15:30
14:20
Ieri
13:40
12:50
12:40
12:20
11:30
11:00
11:00
09:40
09:10
07:30
13 septembrie 2025
21:50
21:10
20:40
19:50
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.