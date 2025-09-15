Partidul Republican „Inima Moldovei” atenţionează opinia publică despre noile presiuni exercitate de către guvernare prin intermediul structurilor de stat pe care le controlează
Partidul Republican „Inima Moldovei” atenţionează opinia publică despre noile presiuni exercitate de către guvernare prin intermediul structurilor de stat pe care le controlează, scrie Telegraph.md. „Astfel, după percheziţii, sancţiuni, dosare deschise la comandă, campanii media murdare, alte mizerii despre care Partidul Republican „Inima Moldovei” a comunicat în permanenţă, dejucând multe din schemele puse la cale de PAS, acum guvernarea a decis să treacă la o nouă etapă în încercarea de a ne discredita şi a ne reduce la tăcere. Numai pentru ziua de mâine sunt planificate două acţiuni împotriva formaţiunii noastre. Astfel, Irina Vlah, Preşedintele Partidului Republican „Inima Moldovei”, a fost citată să se prezinte, în dimineaţa zilei de marţi, 16 septembrie, la Direcţia de Poliţie a municipiului Chişinău. Din informaţia de care dispunem, Dnei Irina Vlah urmează să i se aducă la cunoştinţă despre pornirea unui dosar pe Partidul Republican „Inima Moldovei”, care, prin protestele organizate periodic şi prin dezvăluirile făcute, a devenit cel mai incomod oponent politic al PAS” – a declarat formațiunea.De asemenea – spune „Inima Moldovei” – în după amiaza zilei, Comisia Electorală Centrală urmează să se pronunţe pe marginea unor contestaţii ce vizează atât Partidul Republican „Inima Moldovei”, cât şi Blocul Electoral Patriotic al Socialiştilor, Comuniştilor, Inima şi Viitorul Moldovei. Potrivit formațiunii, chiar dacă aceste contestaţii sunt lipsite de substanţă, PAS îşi doreşte luarea unor decizii dure în raport cu ei.„Atragem atenţia opiniei publice asupra faptului că, înainte de noile măsuri ale guvernării împotriva noastră, mai multe instituţii media, pseudo-jurnalişti şi pseudo-analişti, aflaţi în slujba PAS, au primit indicaţii să creeze fonul necesar pentru a le credibiliza. Unii dintre ei au ieşit deja la rampă şi au fost destul de vizibili în ultimele zile, prin mizeriile promovate în spaţiul public. Alţii încă urmează să iasă în prim-plan cu pseudo-investigaţii. Ştiind despre aceste noi provocări, Partidul Republican „Inima Moldovei” a efectuat propriile investigaţii pe care le vom face publice la momentul potrivit, pentru a demonstra cât de urât lucrează PAS şi cei ce slujesc acest partid” – se mai spune în declarație.Partidul Republican „Inima Moldovei” atenționează angajații instituțiilor de stat: „îndeplinirea ordinelor politice ilegale vă face părtași la represiuni. Pasiștii, care dau aceste ordine, după 28 septembrie vor răspunde în fața legii. Nu repetați greșeala lor, ca să nu ajungeți alături de ei”.„Ne adresăm observatorilor independenți să noteze fiecare abuz comis de regimul PAS. Fiecare atac al galbenilor ne întărește tot mai mult. Fiecare dosar inventat împotriva echipei noastre aduce mii de oameni de partea noastră. Avem voința, tăria și sprijinul poporului să ducem lupta până la capăt – până la eliberarea Moldovei de sub regimul criminal PAS!”, a mai subliniat partidul condus de Irina Vlah.
