Anastasia Nichita l-a „proiectat” pe deputatul Radu Marian într-o demonstrație la Complexul Sportiv al Loturilor Naționale: „Gen așa ceva”
Unica.md, 15 septembrie 2025 12:10
• • •
Acum 15 minute
12:10
Anastasia Nichita l-a „proiectat” pe deputatul Radu Marian într-o demonstrație la Complexul Sportiv al Loturilor Naționale: „Gen așa ceva” # Unica.md
Acum 30 minute
12:00
Reuters. Din cauza sancțiunilor, companiile ruse revin la practici din anii ’90: tranzacții de tip barter cu parteneri chinezi # Unica.md
Acum o oră
11:40
11:30
IGSU: Amenzi de peste 1,25 milioane lei pentru arderi ilegale de vegetație și deșeuri în 2025. Peste 3.600 de focare pe câmp și 1.000 în poligoane # Unica.md
Acum 2 ore
11:20
11:20
11:20
Trafic suspendat pe str. Maria Drăgan între 16–18 septembrie, 09:00–20:00. Rute deviate pentru troleibuzul 16 și microbuzul 169 # Unica.md
11:10
Săptămână plină pentru CNA: 60 de percheziții într-un dosar de finanțare ilegală, 15 rețineri, sechestre de peste 3 milioane lei și un cont cripto înghețat # Unica.md
10:50
10:40
R. Moldova, principalul cumpărător de brânză din Ucraina: 34,4% din exporturi în ian–aug 2025. Exporturile ucrainene au crescut cu 25,3% # Unica.md
10:30
10:30
Nicoleta Bezer, cerută în căsătorie la Castello di Reschio: „DA! 3,2 carate de fericire. Acum sunt logodnică” # Unica.md
Acum 4 ore
10:20
10:20
Germania înăsprește criteriile de acordare a vizelor pentru cetățenii ruși, invocând „riscuri sporite de securitate” # Unica.md
10:20
Trump: Putin și Zelenski nu pot vorbi unul cu celălalt din cauza urii și a promis să devină mediator la întâlnire # Unica.md
10:10
Statul Major ucrainean: Rusia ar fi pierdut peste 1.000.000 de soldați de la începutul invaziei. În ultimele 24 de ore – 910 pierderi # Unica.md
10:10
Exporturile de grâu ale R. Moldova, record pe iulie–august: 307,4 mii tone, +14% față de 2024. Italia, principala piață # Unica.md
10:10
40 de antreprenori din R. Moldova, vizită de lucru la Bruxelles la invitația comisarei Marta Kos. Discuții despre investiții, export și Planul de Creștere de 1,9 mld. euro # Unica.md
10:10
Vama a virat peste 848,3 milioane lei la buget în săptămâna 8–14 septembrie. 100,5% realizare a cifrei de control de la începutul anului # Unica.md
10:00
Vara 2025 a lovit economia europeană: 43 miliarde € pierderi din caniculă, secetă și inundații. Impactul total ar putea urca la 126 miliarde € până în 2029 # Unica.md
Acum 6 ore
07:20
07:10
Horoscopul zilei – Luni, 15 septembrie 2025: clarificări, decizii rapide și focus pe rezultate # Unica.md
07:10
„IT-ul, istorie de succes în Moldova”: numărul angajaților a sărit la 24.000, salariu mediu net 2.000 euro. # Unica.md
Acum 24 ore
22:20
Un imigrant care a început ca livrator de pizza, plătit cu minimul pe economie, deține acum peste 270 de restaurante în SUA # Unica.md
22:10
21:40
Mii de georgieni au mărșăluit la Tbilisi pentru parcursul european, în pofida „legii agenților străini” care a blocat integrarea # Unica.md
21:20
„Chișinău Marathon 2025”: peste 11.000 de alergători din 58 de țări au transformat capitala în orașul mișcării # Unica.md
21:10
Aterizare de coșmar în Cracovia. Aproape 200 de pasageri evacuați după ce avionul a ieșit de pe pistă # Unica.md
20:50
Ștefan Burlacu a cântat impecabil piesa „Acele” de la Carla’s Dreams, iar antrenorii au crezut că în spatele lor se află chiar solistul trupei # Unica.md
20:10
Bloomberg: Washingtonul presează G7 pentru tarife usturătoare împotriva cumpărătorilor de petrol rusesc # Unica.md
19:50
19:10
Proiect imobiliar la Brașov: Locuitorii unui cartier din Brașov se opun construirii a 7-8 blocuri de către un apropiat al oligarhului Ilan Șor # Unica.md
19:00
Nu uita să consumi „fructul inimii” toamna aceasta: mică, intensă și surprinzător de utilă pentru sănătate # Unica.md
18:50
Leguma „electrică” din piață: antibiotic natural, booster metabolic și truc de bucătărie pe care îl uităm # Unica.md
18:40
17:40
Papanikolaou, medicul care a schimbat destinul prevenției: povestea testului ce a salvat milioane de femei # Unica.md
17:30
Alimente care scad tensiunea arterială: ce să pui în farfurie pentru o inimă mai sănătoasă # Unica.md
17:10
Sushila Karki, aleasă premier interimar al Nepalului, a făcut închisoare după ce a luptat împreună cu soțul său să doboare monarhia # Unica.md
17:00
Povestea unui spălător de mașini care a devenit milionar: „Hărnicie, onestitate și disciplină” # Unica.md
17:00
VIDEO Papa Leon al XIV-lea a împlinit 70 de ani. Credincioșii strânși în Piața Sfântul Petru # Unica.md
16:50
Maia Sandu: „Oriunde ne poartă drumurile, rămânem uniți prin legătura cu Moldova și prin dorința de a o vedea pașnică, liberă și prosperă” # Unica.md
16:40
Comisia de evaluare propune ca procurorul Andrei Balan să nu promoveze verificarea externă, invocând probleme de integritate # Unica.md
15:40
15:10
15:10
Ucraina ar putea limita telefonia mobilă în timpul atacurilor cu drone pentru a bloca coordonarea loviturilor # Unica.md
15:00
Cartelele prepay vor putea fi cumpărate doar cu act de identitate. MAI pregătește reguli stricte pentru prevenirea fraudelor online # Unica.md
14:40
14:40
Vadul lui Vodă: bărbat de 65 de ani găsit mort în locuință, cu urme de violență. Suspect de 38 de ani, reținut # Unica.md
14:30
Bălăbănești, Criuleni: „Bostaniada” adună sute de vizitatori și premiază cel mai mare bostan al Moldovei în 2025 – 615 kg # Unica.md
14:30
