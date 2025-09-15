Doina Gherman: Moldova s-a ținut mereu pe umerii femeilor harnice și puternice

Oficial.md, 15 septembrie 2025 12:10

Doina Gherman, candidat la funcția de deputat din partea Partidului Acțiune și Solidaritate, în cadrul..

Acum 5 minute
12:20
Accident grav azi dimineața la Botanica Oficial.md
În această dimineață s-a produs un grav accident rutier la intersecția străzilor Muncești cu Băcioii..
Acum 15 minute
12:10
Acum o oră
11:50
Percheziții pe întreg teritoriul țării: 10 persoane au fost reținute de CNA și procurori în dosare de corupere a alegătorilor, finanțare ilegală a partidelor politice și spălare a banilor Oficial.md
Centrul Național Anticorupție informează despre desfășurarea unui amplu set de acțiuni procesuale în cadrul unei..
11:50
Al treilea contingent UNIFIL a început misiunea în Liban Oficial.md
Militarii din cadrul celui de-al treilea contingent al Armatei Naționale, detașat în misiunea Forței Interimare a Națiunilor Unite..
Acum 2 ore
11:20
Întâlniri la Cahul – oamenii așteaptă alegerile Oficial.md
Președintele PSRM, copreședintele Blocului Patriotic, Igor Dodon, împreună cu deputatul PSRM Bogdan Țîrdea, au avut..
11:20
Batrîncea: Una dintre prioritățile Blocului este redeschiderea instituțiilor de învățământ închise de actuala guvernare Oficial.md
Vlad Batrîncea, candidat la funcția de deputat din partea Blocului Electoral Patriotic, fruntaș al Partidului..
10:50
Amenzi de peste 1 milion 250 de mii de lei au fost aplicate în urma arderii vegetației uscate Oficial.md
Amenzi de peste 1 milion 250 de mii de lei au fost aplicate persoanelor sancționate..
10:50
AIPA a autorizat spre plată 37,6 mln. lei subvenții pentru agricultură Oficial.md
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură informează că, în perioada 8-12 septembrie curent, a..
10:50
Amenzi de peste 1 milion 250 de mii de lei au fost aplicate oamenilor după ce au fost sancționați în urma arderii vegetației uscate Oficial.md
Amenzi de peste 1 milion 250 de mii de lei au fost aplicate persoanelor sancționate..
10:50
Zeci de percheziții la nivel național, 15 persoane reținute și sechestre pe bunuri de peste 8,4 milioane de lei aplicate de CNA într-o săptămână Oficial.md
Centrul Național Anticorupție (CNA) prezintă sinteza săptămânală a activităților desfășurate în domeniile de prevenire a..
10:50
Blocul ALTERNATIVA a prezentat programul pentru tineri Oficial.md
Blocul Electoral ALTERNATIVA și-a anunțat astăzi, 15 septembrie, prioritățile sale pentru tinerii din Moldova. Programul,..
10:30
PLDM a sesizat CEC privind implicarea președintelui Republicii Moldova în campania electorală Oficial.md
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) a sesizat Comisia Electorală Centrală (CEC) privind implicarea președintelui..
10:30
FOTO// Maia Sandu a participat la Festivalul Pădurilor Oficial.md
Președintele Maia Sandu a participat ieri la Festivalul Pădurilor, desfășurat la Reședința prezidențială de la..
10:30
Echipa Companiei „Moldovagaz” a participat la „Chișinău marathon – 2025” Oficial.md
Echipa Companiei „Moldovagaz” a participat la „Chișinău marathon – 2025”.
Acum 24 ore
15:10
„ALTERNATIVA este!”. Blocul Electoral ALTERNATIVA a întrunit candidații pentru funcția de deputat și zeci de susținători și membri Oficial.md
Blocul Electoral ALTERNATIVA a organizat un eveniment electoral cu genericul „ALTERNATIVA este!”, care a întrunit..
14:50
Alexandr Stoianoglo: „Economia trebuie eliberată de poverile fiscale și de creditarea inefcientă” Oficial.md
Alexandr Stoianoglo, unul dintre liderii Blocului Electoral ALTERNATIVA, a avut mai multe întâlniri cu locuitorii..
14:50
Scuarul Parlamentului a găzduit Concertul de gală al Festivalului-concurs național de muzică patriotică „Te cânt, Patrie și Neam” Oficial.md
Scuarul Parlamentului Republicii Moldova a găzduit, în seara zilei de 13 septembrie 2025, Concertul de..
Ieri
15:30
Renato Usatîi anunță că modernizarea Aeroportului Internațional din Mărculești este un obiectiv prioritar al Partidului Nostru Oficial.md
Renato Usatîi anunță că modernizarea Aeroportului Internațional din Mărculești este un obiectiv prioritar al Partidului..
13:30
Maia Sandu participă la un eveniment dedicat diasporei la Potsdam, Germania Oficial.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va participa astăzi, 13 septembrie 2025, la o întâlnire cu..
Mai mult de 2 zile în urmă
11:10
Ion Ceban: Împreună cu locuitorii sectorului Centru am ajuns la aceeași concluzie: oamenii trebuie să poată trăi acasă având siguranța zilei de mâine Oficial.md
„Împreună cu locuitorii sectorului Centru am ajuns la aceeași concluzie: oamenii trebuie să poată trăi..
08:00
Ministerul Justiției a recepționat decizia de extrădare emisă de autoritățile elene privind extrădarea lui Vladimir Plahotniuc Oficial.md
Ministerul Justiției a recepționat prin intermediul Biroul Național Central Chișinău Interpol, decizia de extrădare emisă..
12 septembrie 2025
17:40
Partidul Politic „NOI – Noua Opţiune Istorică” a prezentat viziunea sa privind politica externă a Republicii Moldova Oficial.md
Partidul Politic „NOI – Noua Opţiune Istorică” a prezentat astăzi, în cadrul unei conferinţe de..
17:00
Blocul Electoral ALTERNATIVA: Proteste regizate de guvernare împotriva opoziției: un atac direct la democrație Oficial.md
Blocul Electoral ALTERNATIVA condamnă categoric acțiunile guvernării PAS, care a ajuns să organizeze proteste împotriva..
16:50
28 de instituții medico-sanitare publice din țară au fost dotate cu sisteme noi de sterilizare Oficial.md
Astăzi, 12 septembrie, la Institutul de Medicină Urgentă din Chișinău a avut loc evenimentul de..
16:50
Irina Vlah: Curtea de Apel Cahul a respins cererea procurorilor privind arestarea membrilor „Inima Moldovei”  Oficial.md
Curtea de Apel Cahul a respins cererea procurorilor privind arestarea membrilor Partidului Republican „Inima Moldovei”...
15:50
Maia Sandu s-a întâlnit cu Papa Leon al XIV-lea: I-am povestit despre bunătatea și generozitatea moldovenilor Oficial.md
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a întâlnit astăzi cu Papa Leon al XIV-lea. Cei doi..
15:30
Demers. Andrei Năstase cere Procuraturii să investigheze unele informații privind un posibil troc politic între PAS și Vladimir Plahotniuc Oficial.md
Andrei Năstase, candidat independent la funcția de deputat în Parlament, a adresat un demers către..
15:20
Doi bărbați din Edineț și Strășeni – în judecată pentru omor și viol în Chișinău Oficial.md
Procurorii din Chișinău anunță trimiterea în judecată a doi bărbați pentru omorul și violul altor..
14:40
Proiectul Strategiei energetice 2050 a fost prezentat pentru consultări publice Oficial.md
Ministerul Energiei a prezentat proiectul Strategiei energetice până în anul 2050 în cadrul unui eveniment..
13:40
Alimentația elevilor: meniuri-model pentru zece zile Oficial.md
Instituțiile de învățământ general din Republica Moldova asigură alimentația elevilor în baza unor meniuri-model elaborate..
13:40
MAE și MC au semnat Concepția Diplomației Culturale a Republicii Moldova Oficial.md
Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Culturii au semnat astăzi, Ordinul comun de aprobare a Concepției..
13:40
Radu Marian: Conform sondajelor credibile, PAS se luptă pentru majoritatea parlamentară! Oficial.md
După ce în spațiul public au apărut, pe surse, datele unui sondaj – Radu Marian,..
13:40
A 33-a ediție al Festivalului Internațional de Operă și Balet „Maria Bieșu” Oficial.md
Artiști de renume din 12 țări vor urca pe scena Teatrului Național de Operă și..
13:30
Programul Acces la Cultură: Alte 39 de proiecte culturale preselectate în Apelul II Oficial.md
Alte 39 de proiecte culturale preselectate în Apelul II, gata să prindă viață cu Acces..
13:30
Constatări ale Promo-LEX: 52 cazuri de abuz de resurse administrative înregistrate Oficial.md
Asociația Promo-LEX a prezentat astăzi Raportul nr. 3 al Misiunii de observare a alegerilor parlamentare..
13:30
Dan Perciun: În următorii 4 ani avem datoria să continuăm majorarea salariilor profesorilor Oficial.md
„În următorii 4 ani avem datoria să continuăm majorarea salariilor profesorilor până la nivelul salariului..
13:20
Parlamentul organizează Săptămâna deschiderii parlamentare Oficial.md
Parlamentul organizează, în perioada 13–20 septembrie 2025, o nouă ediție a Săptămânii deschiderii parlamentare. Timp..
13:10
Blocul Patriotic a prezentat Programul electoral în domeniul apărării statalității Republicii Moldova Oficial.md
Candidații la funcția de deputat în Parlament din partea Blocului Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor,..
12:20
(VIDEO) Maia Sandu urmează să fie primită în audiență de Papa Leon al XIV-lea Oficial.md
Președinta Maia Sandu a sosit la Vatican, unde urmează să fie primită în audiență de..
12:20
Igor Dodon: Transmitem condoleanțe poporului american în legătură cu moartea violentă a lui Charlie Kirk Oficial.md
Igor Dodon, liderul socialiștilor, a exprimat condoleanțe poporului american în legătură cu moartea lui Charlie..
12:20
PLDM își exprimă profunda tristețe și compasiune în legătură cu trecerea în eternitate a lui Charlie Kirk Oficial.md
Partidul Liberal Democrat din Moldova a adresat un mesaj de condoleanțe în legătură cu trecerea în..
11:50
Peste 15 000 de cetățeni au fost ajutați să-și găsească un loc de muncă de către ANOFM Oficial.md
De la începutul anului 2025, prin intermediul subdiviziunilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă ale..
11:40
CEC a început tirapurl buletinelor de vot pentru Diaspora Oficial.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) a început tiparul buletinelor de vot pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025,..
11:20
Cine a câștigat concursul pentru ocuparea funcției de director general al CET-Nord Oficial.md
Comisia de selectare a candidaturii la funcția de director general al S.A. ,,CET-Nord” anunță despre..
11:00
Un bărbat și o femeie – omorâți de amicii de pahar Oficial.md
Puțin dupǎ miezul nopții trecute, Poliția a fost sesizată despre faptul că, pe o stradă..
10:50
Andrei Năstase cheamă contracandidații săi la „trântă” Oficial.md
Andrei Năstase, candidat independent la funcția de deputat, a lansat un apel la dezbatere publică..
10:50
Procuratura Anticorupție și CNA efectuează percheziții în raionul Călărași într-un dosar de corupere electorală Oficial.md
Procurorii din cadrul Procuraturii Anticorupție (PA) în colaborare cu ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), desfășoară..
10:40
Performanţă remarcabilă pentru industria locală de producere a produselor din tutun Oficial.md
În premieră absolută în anii de independenţă, producătorii locali de tutun au reuşit performanţa să..
10:40
Soluțiile Blocului Alternativa pentru îmbunătățirea sistemului medical Oficial.md
Blocul Electoral ALTERNATIVA a lansat astăzi programul pentru sănătate, prezentat în cadrul unei conferințe de..
10:00
Irina Vlah: Partidul Republican „Inima Moldovei” a devenit ținta principală pentru PAS Oficial.md
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, în cadrul unui briefing de presă, a declarat..
