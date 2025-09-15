„-Patru oameni găsești să meargă cu mașina? -Nu vor, se tem.” CNA publică înregistrări audio și imagini video în urma perchezițiilor în dosarul de corupere a alegătorilor - VIDEO
ProTV.md, 15 septembrie 2025 12:00
„-Patru oameni găsești să meargă cu mașina? -Nu vor, se tem.” CNA publică înregistrări audio și imagini video în urma perchezițiilor în dosarul de corupere a alegătorilor - VIDEO
• • •
Alte ştiri de ProTV.md
Acum 5 minute
12:20
Atenție, șoferi. Traficului rutier pe strada Maria Drăgan - suspendat pentru câteva zile. Motivul anunțat de autorități # ProTV.md
Atenție, șoferi. Traficului rutier pe strada Maria Drăgan - suspendat pentru câteva zile. Motivul anunțat de autorități
12:20
Amenzi de peste un milion 250 de mii de lei - aplicate oamenilor după ce au fost sancționați în urma arderii vegetației uscate. Date prezentate de IGSU # ProTV.md
Amenzi de peste un milion 250 de mii de lei - aplicate oamenilor după ce au fost sancționați în urma arderii vegetației uscate. Date prezentate de IGSU
Acum 10 minute
12:10
Imagini spectaculoase la Vatican: 3.500 de drone au luminat cerul și au creat portretul Papei Francisc - VIDEO # ProTV.md
Imagini spectaculoase la Vatican: 3.500 de drone au luminat cerul și au creat portretul Papei Francisc - VIDEO
Acum 30 minute
12:00
„-Patru oameni găsești să meargă cu mașina? -Nu vor, se tem.” CNA publică înregistrări audio și imagini video în urma perchezițiilor în dosarul de corupere a alegătorilor - VIDEO # ProTV.md
„-Patru oameni găsești să meargă cu mașina? -Nu vor, se tem.” CNA publică înregistrări audio și imagini video în urma perchezițiilor în dosarul de corupere a alegătorilor - VIDEO
12:00
În ce perioadă cetățenii pot beneficia de consultații profilactice gratuite în mai multe raioane din țară. Anunțul CNAM # ProTV.md
În ce perioadă cetățenii pot beneficia de consultații profilactice gratuite în mai multe raioane din țară. Anunțul CNAM
11:50
S-a stins din viață actorul Valeriu Țurcanu. Unde va fi înmormântat
Acum o oră
11:40
Mihai Ghimpu, Tudor Ulianovschi și Igor Hlopețchi - așteptați luni la dezbateri
11:40
S-a stins din viață actorul Valeriu Țurcanu
11:30
Profilul de integritate al candidatului la alegerile parlamentare, Boris Volosatîi
11:30
Doi șoferi - transportați la spital în urma unui accident în capitală. Imagini surprinse de martori - FOTO # ProTV.md
Doi șoferi - transportați la spital în urma unui accident în capitală. Imagini surprinse de martori - FOTO
11:30
Percheziții pe întreg teritoriul țării: 10 persoane - reținute în dosare de corupere a alegătorilor, finanțare ilegală a partidelor politice și spălare a banilor. CNA vine cu detalii - FOTO # ProTV.md
Percheziții pe întreg teritoriul țării: 10 persoane - reținute în dosare de corupere a alegătorilor, finanțare ilegală a partidelor politice și spălare a banilor. CNA vine cu detalii - FOTO
11:30
Profilul de integritate al candidatului la alegerile parlamentare, Vladimir Bolea
Acum 2 ore
11:10
Profilul de integritate al candidatului la alegerile parlamentare, Vladimir Mitru
11:10
Accident grav în capitală. Trei persoane au ajuns la spital, după ce două automobile s-au lovit violent. Poliția vine cu detalii - FOTO # ProTV.md
Accident grav în capitală. Trei persoane au ajuns la spital, după ce două automobile s-au lovit violent. Poliția vine cu detalii - FOTO
11:10
Profilul de integritate al candidatului la alegerile parlamentare, Roman Cojuhari
11:00
Profilul de integritate al candidatului la alegerile parlamentare, Vladimir Voronin
11:00
Aniversare cu surprize, premii generoase și multe zâmbete... perfecte! Clinica stomatologică Symmetria a împlinit 3 ani de activitate - VIDEO # ProTV.md
Aniversare cu surprize, premii generoase și multe zâmbete... perfecte! Clinica stomatologică Symmetria a împlinit 3 ani de activitate - VIDEO
10:50
EDEN - un proiect deosebit pentru viața
10:50
NIXON este un simbol al excelenței în locuire
10:50
Profilul de integritate al candidatului la alegerile parlamentare, Vasile Costiuc
10:30
Mihai Ghimpu, Tudor Ulianovschi și Victor Furtună - așteptați luni la dezbateri
Acum 4 ore
09:30
Presupusul ucigaş al lui Charlie Kirk nu vorbește cu anchetatorii, însă colegul de camera al lui Tyler Robinson „este foarte cooperant”, susține un oficial american # ProTV.md
Presupusul ucigaş al lui Charlie Kirk nu vorbește cu anchetatorii, însă colegul de camera al lui Tyler Robinson „este foarte cooperant”, susține un oficial american
09:10
Studiu: Vremea extremă din vara anului 2025 a costat Europa 43 de miliarde de euro. Care sunt cele mai afectate țări # ProTV.md
Studiu: Vremea extremă din vara anului 2025 a costat Europa 43 de miliarde de euro. Care sunt cele mai afectate țări
09:00
Donald Trump cere ţărilor europene să îşi înăsprească sancţiunile împotriva Rusiei: „Nu sunt suficient de dure” # ProTV.md
Donald Trump cere ţărilor europene să îşi înăsprească sancţiunile împotriva Rusiei: „Nu sunt suficient de dure”
08:30
SUA, Coreea de Sud şi Japonia încep luni exerciţii comune aeriene şi navale, pentru a contracara amenințările crescânde ale Phenianului # ProTV.md
SUA, Coreea de Sud şi Japonia încep luni exerciţii comune aeriene şi navale, pentru a contracara amenințările crescânde ale Phenianului
Acum 6 ore
08:20
Ursula von der Leyen: Incursiunea Rusiei în spaţiul aerian al României este o încălcare flagrantă a suveranităţii UE # ProTV.md
Ursula von der Leyen: Incursiunea Rusiei în spaţiul aerian al României este o încălcare flagrantă a suveranităţii UE
08:10
Soare și maxime de 25 de grade Celsius. Cum va fi vremea astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo # ProTV.md
Soare și maxime de 25 de grade Celsius. Cum va fi vremea astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo
08:10
Ucraina anunță câștiguri în nordul regiunii Sumî. Rusia încearcă să consolideze linia frontului # ProTV.md
Ucraina anunță câștiguri în nordul regiunii Sumî. Rusia încearcă să consolideze linia frontului
08:10
Curs valutar BNM pentru 15 septembrie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO
Acum 24 ore
23:00
Americanul Ryan Crouser și-a confirmat statutul de favorit în proba de aruncare a greutății - VIDEO # ProTV.md
Americanul Ryan Crouser și-a confirmat statutul de favorit în proba de aruncare a greutății - VIDEO
22:50
Crimă înfiorătoare în raionul Rezina: Un bărbat a fost găsit legat, torturat și fără suflare în propria casă, iar banii i-au dispărut fără urmă - VIDEO # ProTV.md
Crimă înfiorătoare în raionul Rezina: Un bărbat a fost găsit legat, torturat și fără suflare în propria casă, iar banii i-au dispărut fără urmă - VIDEO
22:50
De luni, bătălia pentru voturi se mută în studioul Pro TV: Lorena Bogza deschide seria dezbaterilor electorale - VIDEO # ProTV.md
De luni, bătălia pentru voturi se mută în studioul Pro TV: Lorena Bogza deschide seria dezbaterilor electorale - VIDEO
22:40
Ucraina şi SUA caută proiecte de investiţii în cadrul acordului pentru mineralele rare
22:40
Ucraina revendică responsabilitatea pentru două acte de sabotaj asupra rețelei feroviare din Rusia # ProTV.md
Ucraina revendică responsabilitatea pentru două acte de sabotaj asupra rețelei feroviare din Rusia
22:30
Într-un meci de gală de 10 stele, americanul Terence Crawford l-a învins pe mexicanul Canelo Alvarez - VIDEO # ProTV.md
Într-un meci de gală de 10 stele, americanul Terence Crawford l-a învins pe mexicanul Canelo Alvarez - VIDEO
22:30
Arsenal a trecut fără emoții de Nottingham Forest și își confirmă statutul de favorită la câștigarea titlului - VIDEO # ProTV.md
Arsenal a trecut fără emoții de Nottingham Forest și își confirmă statutul de favorită la câștigarea titlului - VIDEO
22:30
Starul Lionel Messi a ratat primul penalty din 2022, iar echipa sa Inter Miami s-a prăbușit la Charlotte - VIDEO # ProTV.md
Starul Lionel Messi a ratat primul penalty din 2022, iar echipa sa Inter Miami s-a prăbușit la Charlotte - VIDEO
22:30
Antrenorul român Cristian Chivu a trăit un coșmar în primul Derby D'Italia - VIDEO
22:20
Nouă provocare din partea Rusiei: dronă rusească detectată în România, după încălcarea spațiului aerian al Poloniei - VIDEO # ProTV.md
Nouă provocare din partea Rusiei: dronă rusească detectată în România, după încălcarea spațiului aerian al Poloniei - VIDEO
22:20
Marc Marquez a câştigat Marele Premiu din San Marino şi se apropie şi mai mult de un nou titlu mondial - VIDEO # ProTV.md
Marc Marquez a câştigat Marele Premiu din San Marino şi se apropie şi mai mult de un nou titlu mondial - VIDEO
22:20
Kylyan Mbappe a salvat-o pe Real Madrid, după un meci în care echipa lui Xabi Alonso a jucat o oră în 10 oameni - VIDEO # ProTV.md
Kylyan Mbappe a salvat-o pe Real Madrid, după un meci în care echipa lui Xabi Alonso a jucat o oră în 10 oameni - VIDEO
22:20
Primire de coșmar pentru moldoveanul Vladislav Blănuță la debutul pentru Dinamo Kiev - VIDEO # ProTV.md
Primire de coșmar pentru moldoveanul Vladislav Blănuță la debutul pentru Dinamo Kiev - VIDEO
22:00
De luni, bătălia pentru voturi se mută în studioul Pro TV: Lorena Bogza deschide seria dezbaterilor electorale # ProTV.md
De luni, bătălia pentru voturi se mută în studioul Pro TV: Lorena Bogza deschide seria dezbaterilor electorale
21:50
Atacurile rusești continuă să facă victime: șapte civili uciși și 34 răniți în ultimele 24 de ore în mai multe regiuni ucrainene - VIDEO # ProTV.md
Atacurile rusești continuă să facă victime: șapte civili uciși și 34 răniți în ultimele 24 de ore în mai multe regiuni ucrainene - VIDEO
21:40
Un copac cât o pădure întreagă: cel mai mare arbore de caju din lume se întinde pe 8500 de metri pătrați în inima Braziliei - VIDEO # ProTV.md
Un copac cât o pădure întreagă: cel mai mare arbore de caju din lume se întinde pe 8500 de metri pătrați în inima Braziliei - VIDEO
21:00
De mâine, bătălia pentru voturi se mută în studioul Pro TV: Lorena Bogza deschide seria dezbaterilor electorale cu întrebări incomode și invitați de top # ProTV.md
De mâine, bătălia pentru voturi se mută în studioul Pro TV: Lorena Bogza deschide seria dezbaterilor electorale cu întrebări incomode și invitați de top
20:50
O zi între copaci, lecții de ecologie și momente de respiro: Festivalul Pădurilor de la Condrița a oferit vizitatorilor o zi de evadare, învățare și reconectare cu natura - VIDEO # ProTV.md
O zi între copaci, lecții de ecologie și momente de respiro: Festivalul Pădurilor de la Condrița a oferit vizitatorilor o zi de evadare, învățare și reconectare cu natura - VIDEO
20:50
Liceele private din Moldova atrag tot mai mulți elevi, în ciuda taxelor de mii de euro pe an: părinții fac sacrificii, visând la un viitor mai bun pentru copiii lor - VIDEO # ProTV.md
Liceele private din Moldova atrag tot mai mulți elevi, în ciuda taxelor de mii de euro pe an: părinții fac sacrificii, visând la un viitor mai bun pentru copiii lor - VIDEO
20:30
Recorduri, zâmbete și kilometri de efort: Maratonul Chișinău 2025 a adunat profesioniști, amatori și visători într-un eveniment care a unit generații și a aprins capitala - VIDEO # ProTV.md
Recorduri, zâmbete și kilometri de efort: Maratonul Chișinău 2025 a adunat profesioniști, amatori și visători într-un eveniment care a unit generații și a aprins capitala - VIDEO
20:20
Catalogul pe hârtie dispare treptat din școlile Moldovei: tot mai multe instituții trec la formatul digital, însă transformarea completă pare încă departe - VIDEO # ProTV.md
Catalogul pe hârtie dispare treptat din școlile Moldovei: tot mai multe instituții trec la formatul digital, însă transformarea completă pare încă departe - VIDEO
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.