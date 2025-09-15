În ce perioadă cetățenii pot beneficia de consultații profilactice gratuite în mai multe raioane din țară. Anunțul CNAM

ProTV.md, 15 septembrie 2025 12:00

În ce perioadă cetățenii pot beneficia de consultații profilactice gratuite în mai multe raioane din țară. Anunțul CNAM

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md

Acum 5 minute
12:20
Atenție, șoferi. Traficului rutier pe strada Maria Drăgan - suspendat pentru câteva zile. Motivul anunțat de autorități ProTV.md
Atenție, șoferi. Traficului rutier pe strada Maria Drăgan - suspendat pentru câteva zile. Motivul anunțat de autorități
12:20
Amenzi de peste un milion 250 de mii de lei - aplicate oamenilor după ce au fost sancționați în urma arderii vegetației uscate. Date prezentate de IGSU ProTV.md
Amenzi de peste un milion 250 de mii de lei - aplicate oamenilor după ce au fost sancționați în urma arderii vegetației uscate. Date prezentate de IGSU
Acum 10 minute
12:10
Imagini spectaculoase la Vatican: 3.500 de drone au luminat cerul și au creat portretul Papei Francisc - VIDEO ProTV.md
Imagini spectaculoase la Vatican: 3.500 de drone au luminat cerul și au creat portretul Papei Francisc - VIDEO
Acum 30 minute
12:00
„-Patru oameni găsești să meargă cu mașina? -Nu vor, se tem.” CNA publică înregistrări audio și imagini video în urma perchezițiilor în dosarul de corupere a alegătorilor - VIDEO ProTV.md
„-Patru oameni găsești să meargă cu mașina? -Nu vor, se tem.” CNA publică înregistrări audio și imagini video în urma perchezițiilor în dosarul de corupere a alegătorilor - VIDEO
12:00
În ce perioadă cetățenii pot beneficia de consultații profilactice gratuite în mai multe raioane din țară. Anunțul CNAM ProTV.md
În ce perioadă cetățenii pot beneficia de consultații profilactice gratuite în mai multe raioane din țară. Anunțul CNAM
11:50
S-a stins din viață actorul Valeriu Țurcanu. Unde va fi înmormântat ProTV.md
S-a stins din viață actorul Valeriu Țurcanu. Unde va fi înmormântat
Acum o oră
11:40
Mihai Ghimpu, Tudor Ulianovschi și Igor Hlopețchi - așteptați luni la dezbateri ProTV.md
Mihai Ghimpu, Tudor Ulianovschi și Igor Hlopețchi - așteptați luni la dezbateri
11:40
S-a stins din viață actorul Valeriu Țurcanu ProTV.md
S-a stins din viață actorul Valeriu Țurcanu
11:30
Profilul de integritate al candidatului la alegerile parlamentare, Boris Volosatîi ProTV.md
Profilul de integritate al candidatului la alegerile parlamentare, Boris Volosatîi
11:30
Doi șoferi - transportați la spital în urma unui accident în capitală. Imagini surprinse de martori - FOTO ProTV.md
Doi șoferi - transportați la spital în urma unui accident în capitală. Imagini surprinse de martori - FOTO
11:30
Percheziții pe întreg teritoriul țării: 10 persoane - reținute în dosare de corupere a alegătorilor, finanțare ilegală a partidelor politice și spălare a banilor. CNA vine cu detalii - FOTO ProTV.md
Percheziții pe întreg teritoriul țării: 10 persoane - reținute în dosare de corupere a alegătorilor, finanțare ilegală a partidelor politice și spălare a banilor. CNA vine cu detalii - FOTO
11:30
Profilul de integritate al candidatului la alegerile parlamentare, Vladimir Bolea ProTV.md
Profilul de integritate al candidatului la alegerile parlamentare, Vladimir Bolea
Acum 2 ore
11:10
Profilul de integritate al candidatului la alegerile parlamentare, Vladimir Mitru ProTV.md
Profilul de integritate al candidatului la alegerile parlamentare, Vladimir Mitru
11:10
Accident grav în capitală. Trei persoane au ajuns la spital, după ce două automobile s-au lovit violent. Poliția vine cu detalii - FOTO ProTV.md
Accident grav în capitală. Trei persoane au ajuns la spital, după ce două automobile s-au lovit violent. Poliția vine cu detalii - FOTO
11:10
Profilul de integritate al candidatului la alegerile parlamentare, Roman Cojuhari ProTV.md
Profilul de integritate al candidatului la alegerile parlamentare, Roman Cojuhari
11:00
Profilul de integritate al candidatului la alegerile parlamentare, Vladimir Voronin ProTV.md
Profilul de integritate al candidatului la alegerile parlamentare, Vladimir Voronin
11:00
Aniversare cu surprize, premii generoase și multe zâmbete... perfecte! Clinica stomatologică Symmetria a împlinit 3 ani de activitate - VIDEO ProTV.md
Aniversare cu surprize, premii generoase și multe zâmbete... perfecte! Clinica stomatologică Symmetria a împlinit 3 ani de activitate - VIDEO
10:50
EDEN - un proiect deosebit pentru viața ProTV.md
EDEN - un proiect deosebit pentru viața
10:50
NIXON este un simbol al excelenței în locuire  ProTV.md
NIXON este un simbol al excelenței în locuire 
10:50
Profilul de integritate al candidatului la alegerile parlamentare, Vasile Costiuc ProTV.md
Profilul de integritate al candidatului la alegerile parlamentare, Vasile Costiuc
10:30
Mihai Ghimpu, Tudor Ulianovschi și Victor Furtună - așteptați luni la dezbateri ProTV.md
Mihai Ghimpu, Tudor Ulianovschi și Victor Furtună - așteptați luni la dezbateri
Acum 4 ore
09:30
Presupusul ucigaş al lui Charlie Kirk nu vorbește cu anchetatorii, însă colegul de camera al lui Tyler Robinson „este foarte cooperant”, susține un oficial american ProTV.md
Presupusul ucigaş al lui Charlie Kirk nu vorbește cu anchetatorii, însă colegul de camera al lui Tyler Robinson „este foarte cooperant”, susține un oficial american
09:10
Studiu: Vremea extremă din vara anului 2025 a costat Europa 43 de miliarde de euro. Care sunt cele mai afectate țări ProTV.md
Studiu: Vremea extremă din vara anului 2025 a costat Europa 43 de miliarde de euro. Care sunt cele mai afectate țări
09:00
Donald Trump cere ţărilor europene să îşi înăsprească sancţiunile împotriva Rusiei: „Nu sunt suficient de dure” ProTV.md
Donald Trump cere ţărilor europene să îşi înăsprească sancţiunile împotriva Rusiei: „Nu sunt suficient de dure”
08:30
SUA, Coreea de Sud şi Japonia încep luni exerciţii comune aeriene şi navale, pentru a contracara amenințările crescânde ale Phenianului ProTV.md
SUA, Coreea de Sud şi Japonia încep luni exerciţii comune aeriene şi navale, pentru a contracara amenințările crescânde ale Phenianului
Acum 6 ore
08:20
Ursula von der Leyen: Incursiunea Rusiei în spaţiul aerian al României este o încălcare flagrantă a suveranităţii UE ProTV.md
Ursula von der Leyen: Incursiunea Rusiei în spaţiul aerian al României este o încălcare flagrantă a suveranităţii UE
08:10
Soare și maxime de 25 de grade Celsius. Cum va fi vremea astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo ProTV.md
Soare și maxime de 25 de grade Celsius. Cum va fi vremea astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo
08:10
Ucraina anunță câștiguri în nordul regiunii Sumî. Rusia încearcă să consolideze linia frontului ProTV.md
Ucraina anunță câștiguri în nordul regiunii Sumî. Rusia încearcă să consolideze linia frontului
08:10
Curs valutar BNM pentru 15 septembrie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO ProTV.md
Curs valutar BNM pentru 15 septembrie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO
Acum 24 ore
23:00
Americanul Ryan Crouser și-a confirmat statutul de favorit în proba de aruncare a greutății - VIDEO ProTV.md
Americanul Ryan Crouser și-a confirmat statutul de favorit în proba de aruncare a greutății - VIDEO
22:50
Crimă înfiorătoare în raionul Rezina: Un bărbat a fost găsit legat, torturat și fără suflare în propria casă, iar banii i-au dispărut fără urmă - VIDEO ProTV.md
Crimă înfiorătoare în raionul Rezina: Un bărbat a fost găsit legat, torturat și fără suflare în propria casă, iar banii i-au dispărut fără urmă - VIDEO
22:50
De luni, bătălia pentru voturi se mută în studioul Pro TV: Lorena Bogza deschide seria dezbaterilor electorale - VIDEO ProTV.md
De luni, bătălia pentru voturi se mută în studioul Pro TV: Lorena Bogza deschide seria dezbaterilor electorale - VIDEO
22:40
Ucraina şi SUA caută proiecte de investiţii în cadrul acordului pentru mineralele rare ProTV.md
Ucraina şi SUA caută proiecte de investiţii în cadrul acordului pentru mineralele rare
22:40
Ucraina revendică responsabilitatea pentru două acte de sabotaj asupra rețelei feroviare din Rusia ProTV.md
Ucraina revendică responsabilitatea pentru două acte de sabotaj asupra rețelei feroviare din Rusia
22:30
Într-un meci de gală de 10 stele, americanul Terence Crawford l-a învins pe mexicanul Canelo Alvarez - VIDEO ProTV.md
Într-un meci de gală de 10 stele, americanul Terence Crawford l-a învins pe mexicanul Canelo Alvarez - VIDEO
22:30
Arsenal a trecut fără emoții de Nottingham Forest și își confirmă statutul de favorită la câștigarea titlului - VIDEO ProTV.md
Arsenal a trecut fără emoții de Nottingham Forest și își confirmă statutul de favorită la câștigarea titlului - VIDEO
22:30
Starul Lionel Messi a ratat primul penalty din 2022, iar echipa sa Inter Miami s-a prăbușit la Charlotte - VIDEO ProTV.md
Starul Lionel Messi a ratat primul penalty din 2022, iar echipa sa Inter Miami s-a prăbușit la Charlotte - VIDEO
22:30
Antrenorul român Cristian Chivu a trăit un coșmar în primul Derby D'Italia - VIDEO ProTV.md
Antrenorul român Cristian Chivu a trăit un coșmar în primul Derby D'Italia - VIDEO
22:20
Nouă provocare din partea Rusiei: dronă rusească detectată în România, după încălcarea spațiului aerian al Poloniei - VIDEO ProTV.md
Nouă provocare din partea Rusiei: dronă rusească detectată în România, după încălcarea spațiului aerian al Poloniei - VIDEO
22:20
Marc Marquez a câştigat Marele Premiu din San Marino şi se apropie şi mai mult de un nou titlu mondial - VIDEO ProTV.md
Marc Marquez a câştigat Marele Premiu din San Marino şi se apropie şi mai mult de un nou titlu mondial - VIDEO
22:20
Kylyan Mbappe a salvat-o pe Real Madrid, după un meci în care echipa lui Xabi Alonso a jucat o oră în 10 oameni - VIDEO ProTV.md
Kylyan Mbappe a salvat-o pe Real Madrid, după un meci în care echipa lui Xabi Alonso a jucat o oră în 10 oameni - VIDEO
22:20
Primire de coșmar pentru moldoveanul Vladislav Blănuță la debutul pentru Dinamo Kiev - VIDEO ProTV.md
Primire de coșmar pentru moldoveanul Vladislav Blănuță la debutul pentru Dinamo Kiev - VIDEO
22:00
De luni, bătălia pentru voturi se mută în studioul Pro TV: Lorena Bogza deschide seria dezbaterilor electorale ProTV.md
De luni, bătălia pentru voturi se mută în studioul Pro TV: Lorena Bogza deschide seria dezbaterilor electorale
21:50
Atacurile rusești continuă să facă victime: șapte civili uciși și 34 răniți în ultimele 24 de ore în mai multe regiuni ucrainene - VIDEO ProTV.md
Atacurile rusești continuă să facă victime: șapte civili uciși și 34 răniți în ultimele 24 de ore în mai multe regiuni ucrainene - VIDEO
21:40
Un copac cât o pădure întreagă: cel mai mare arbore de caju din lume se întinde pe 8500 de metri pătrați în inima Braziliei - VIDEO ProTV.md
Un copac cât o pădure întreagă: cel mai mare arbore de caju din lume se întinde pe 8500 de metri pătrați în inima Braziliei - VIDEO
21:00
De mâine, bătălia pentru voturi se mută în studioul Pro TV: Lorena Bogza deschide seria dezbaterilor electorale cu întrebări incomode și invitați de top ProTV.md
De mâine, bătălia pentru voturi se mută în studioul Pro TV: Lorena Bogza deschide seria dezbaterilor electorale cu întrebări incomode și invitați de top
20:50
O zi între copaci, lecții de ecologie și momente de respiro: Festivalul Pădurilor de la Condrița a oferit vizitatorilor o zi de evadare, învățare și reconectare cu natura - VIDEO ProTV.md
O zi între copaci, lecții de ecologie și momente de respiro: Festivalul Pădurilor de la Condrița a oferit vizitatorilor o zi de evadare, învățare și reconectare cu natura - VIDEO
20:50
Liceele private din Moldova atrag tot mai mulți elevi, în ciuda taxelor de mii de euro pe an: părinții fac sacrificii, visând la un viitor mai bun pentru copiii lor - VIDEO ProTV.md
Liceele private din Moldova atrag tot mai mulți elevi, în ciuda taxelor de mii de euro pe an: părinții fac sacrificii, visând la un viitor mai bun pentru copiii lor - VIDEO
20:30
Recorduri, zâmbete și kilometri de efort: Maratonul Chișinău 2025 a adunat profesioniști, amatori și visători într-un eveniment care a unit generații și a aprins capitala - VIDEO ProTV.md
Recorduri, zâmbete și kilometri de efort: Maratonul Chișinău 2025 a adunat profesioniști, amatori și visători într-un eveniment care a unit generații și a aprins capitala - VIDEO
20:20
Catalogul pe hârtie dispare treptat din școlile Moldovei: tot mai multe instituții trec la formatul digital, însă transformarea completă pare încă departe - VIDEO ProTV.md
Catalogul pe hârtie dispare treptat din școlile Moldovei: tot mai multe instituții trec la formatul digital, însă transformarea completă pare încă departe - VIDEO
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.