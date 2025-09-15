Lucrări de reparație și întreținere a infrastructurii rutiere, executate pe parcursul săptămânii: 08–14 septembrie 2025
Primăria Municipiului Chișinău, 15 septembrie 2025 12:00
Primăria Municipiului Chișinău informează că &i...
• • •
Alte ştiri de Primăria Municipiului Chișinău
Acum 30 minute
12:00
Lucrări de reparație și întreținere a infrastructurii rutiere, executate pe parcursul săptămânii: 08–14 septembrie 2025 # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că &i...
Acum 4 ore
09:00
Suspendarea totală a traficului rutier pe str. Maria Drăgan, tronsonul cuprins între străzile Vadul lui Vodă și Sargidava # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că în perioada: ...
Acum 24 ore
14:00
În capitală a avut loc maratonul la alergări „Chișinău Marathon 2025”, # Primăria Municipiului Chișinău
Duminică, 14 septembrie, c...
Mai mult de 2 zile în urmă
15:20
11:10
Seniorii din capitală sunt invitați pe 13 și 14 septembrie, la tradiționalele spectacole muzicale în aer liber # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău invită persoanel...
09:50
Târguri cu produse autohtone în sectoarele capitalei, în weekendul: 13 – 14 septembrie 2025 # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că în weekendul: 13 ...
11 septembrie 2025
15:50
Complexul Educațional Gimnaziul–Grădiniță...
11:10
Primăria Municipiului Chișinău informează că lu...
10 septembrie 2025
12:30
9 septembrie 2025
15:30
Primăria municipiului Chișinău invită cetățenii să participe la ...
8 septembrie 2025
15:00
Suspendarea totală a traficului rutier pe str. Nicolae Costin, tronsonul cuprins între străzile Onisifor Ghibu și Liviu Deleanu # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că în perioada: ...
13:30
Lucrări de reparație și întreținere a infrastructurii rutiere, executate pe parcursul săptămânii: 01 – 07 septembrie 2025 # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că &i...
5 septembrie 2025
17:00
Investiții din sursele bugetului municipal pentru amenajarea terenurilor de sport în grădinițe, inclusiv în localitățile suburbane # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău are ca prioritat...
15:30
Suspendarea totală a traficului rutier pe șos. Hâncești, tronsonul cuprins între străzile Sihastrului și Ialoveni, pe timp de noapte # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că în perioada: ...
11:20
Seniorii din capitală, invitați în weekend la tradiționalele spectacole muzicale în aer liber # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău invită persoanel...
10:30
Târguri cu produse autohtone în sectoarele capitalei, în weekendul: 06 – 07 septembrie 2025 # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că în week...
4 septembrie 2025
09:00
Investiții municipale în infrastructura strategică din suburbii: peste 159 milioane lei pentru reparația drumurilor și trotuarelor # Primăria Municipiului Chișinău
Infrastructura rutieră din întreg municip...
3 septembrie 2025
12:10
Academicianul Mihai Cimpoi, Cetățean de ...
10:30
Finalizarea lucrărilor de construcție a benzii de întoarcere la intersecția str. București și bd. Dacia # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că lu...
2 septembrie 2025
11:30
Intervenția serviciilor gospodărești pentru înlăturarea consecințelor ploii torențiale din seara zilei de 1 septembrie 2025 # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că serviciile mun...
08:40
Numărul călătorilor și a rutelor de transport public municipal din Chișinău sunt în creștere # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că ap...
1 septembrie 2025
18:40
Primăria Chișinău informează ca deși Serviciul Hidrometeo...
17:20
ATENȚIE: Cod Galben de caniculă pentru perioada 02-03 septembrie 2025 # Primăria Municipiului Chișinău
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis aver...
16:50
Până pe 3 septembrie 2025, inclusiv, cetățenii cu drept de vot pot depune declarația de ședere pentru scrutinul electoral din 28 septembrie 2025 # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău amintește c...
11:00
Mesajul APL Chișinău, cu prilejul începerii noului an școlar 2025-2026 # Primăria Municipiului Chișinău
Dragi elevi, onorați profesori, stimați părinți,Cu prilejul zile...
10:10
Primăria Municipiului Chișinău a organizat du...
31 august 2025
12:20
Chișinăul marchează Sărbătoarea Limbii Române prin depuneri de flori și un amplu program cultural-artistic # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău a adus un omag...
09:40
De Ziua Limbii Române, conducerea Primărie Chișinău depune de flori la busturile scriitorilor de pe Aleea Clasicilor # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău a adus un omagiu Limbii Române, prin tradiționala depunere de flori la monumentul lui Mihai Eminescu din scuarul Teatrului Național „Mihai Eminescu”, precum și la busturile scriitorilor de pe Aleea Clasicilor din Grădina Publică „Ștefan cel Mare și Sfânt”. Viceprimarul capitalei, Ilie Ceban a declarat la eveniment că este de datoria noastră a tuturor, să ne cunoaștem limba și să o vorbim corect, pentru că este identitatea noastră ca neam. „Limba română este puntea...
09:20
De Ziua Limbii Române, conducerea Primăriei Chișinău depune flori la monumentul lui Mihai Eminescu din scuarul TNME # Primăria Municipiului Chișinău
(Video) De Ziua Limbii Române, conducerea Primăriei Chișinău a depus flori la monumentul lui Mihai Eminescu din scuarul TNME...
29 august 2025
16:20
Primăria Chișinău informea...
16:00
Primăria Municipiului Chișinău informează că &ici...
11:30
Târguri cu produse autohtone în sectoarele capitalei, în weekendul: 30 – 31 august 2025 # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că în weekendul: 30 -...
10:20
Seniorii din capitală sunt invitați la dansuri în parc, pe 30 și 31 august 2025 # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău invită seniorii ...
09:50
Primăria Municipiului Chișinău informează că pe...
28 august 2025
17:50
Peste 3300 de persoane vor primi ajutoare materiale unice din Fondul de Rezervă al municipiului Chișinău # Primăria Municipiului Chișinău
Peste 3300 de persoane vor primi diverse ajutoa...
17:40
Chișinăul sărbătorește Ziua Limbii Române printr-un spectacol literar-muzical dedicat identității și patrimoniului național # Primăria Municipiului Chișinău
Pe 31 august 2025, Primăria Municipiului Chișinău invit...
15:30
Serviciul social „Respiro” pentru copiii cu dezabilități severe, cu vârste de la 1 la 12 ani # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că Se...
15:30
Depunerea declarației de ședere pentru scrutinul electoral al alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău amintește c...
15:10
Primăria Municipiului Chișinău invită l...
13:20
Primăria Municipiului Chișinău a prezentat astă...
08:40
Un nou spațiu public destinat recreării și practicării sportului a fost amenajat în comuna Ciorescu, suburbia Capitalei # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria municipiului Chișinău inform...
27 august 2025
14:10
Republica Moldova marchează 34 de ani de la proclamarea independenței # Primăria Municipiului Chișinău
În dimineața zilei de astăzi, 27 august, curent, Primarul General...
26 august 2025
17:10
Primăria Municipiului Chișinău informează că în perioada: ...
15:30
Vizită de lucru a viceprimarului Angela Cutasevici la IP LT „Taras Șevcenco”, din sectorul Râșcani # Primăria Municipiului Chișinău
Viceprimarul Angela Cutasevici a participat, &i...
12:10
Lansarea apelurilor de aplicare la Programele municipale de suport antreprenorial, inițiate de Centrul Municipal pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău a dat start înscrierilor pentru aplicarea la Programele municipale de suport antreprenorial, inițiate de Centrul Municipal pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (CMDA). La evenimentul de lansare au fost prezenți Primarul General, Ion Ceban, conducerea CMDA și reprezentanți ai municipalității, precum și ai mediului de afaceri, mediului academic, asociațiilor de business și consultanți în afaceri. Edilul capitalei a subliniat importanța activității centrului în sprij...
11:00
Semnarea acordului de pre-finanțare cu BERD pentru eficientizarea energetică a 50 de grădinițe # Primăria Municipiului Chișinău
Primarul General, Ion Ceban, a semnat marți Acordul de pre-finanțare cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, în vederea reabilitării termice și modernizării a 50 de grădinițe din capitală. Primarul General a ținut să menționeze că acesta este un nou proiect de anvergură pentru Chișinău. „Am selectat practic cele mai mari grădinițe care vor fi reabilitate termic și modernizate. Doar în aceste instituții merg 20 de mii de copii și angajați. Mulțumesc BERD pentru efortul de mobilizar...
10:10
Licitațiile deschise nr. 47- 48- 49 pentru obținerea dreptului de încheiere a contractului privind amplasarea unităților de comerț ambulant pe teritoriul orașului Chișinău # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că în rezultatul licitațiilor deschise nr. 47, nr. 48 și nr. 49, pentru obținerea dreptului de încheiere a contractului privind amplasarea unităților de comerț ambulant stradal pe teritoriul orașului, desfășurate marți, 26 august 2025, au fost adjudecate 18 loturi, în valoare totală de 10,4 milioane lei. La cele 3 concursuri au fost expuse loturi pentru dreptul de comercializa din gheretă/tarabă/unitate de agrement/aparat automat pentru vânzări/terasă de...
09:10
Lansarea unei noi rute de autobuz pentru locuitorii din orașul Cricova # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că începând de astăzi, 26 august 2025, locuitorii orașului Cricova pot călători cu o rută suplimentară de autobuz spre capitală. Noua rută municipală de autobuz – nr. 52 se va numi „bd. Moscova - or. Cricova (str. Minerilor)”. Itinerarul noii rute suburbane va traversa, în premieră, străzile Petru Ungureanu și Minerilor din orașul Cricova, unde sunt amplasate sute de gospodării și blocuri locative. Totodată, vor fi staționări în preajma liceului din Cri...
25 august 2025
17:40
Suspendarea traficului rutier pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, în perimetrul Pieței Marii Adunări Naționale, în perioada 25.08.2025 (ora 22:00) -28.08.2025 (ora 00:01) # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că &i...
16:00
Grupele cu program prelungit vor activa pe durata anului de studii 2025-2026 # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informe...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.