Exporturile Moldovei cresc în iulie, dar deficitul comercial se adâncește
Realitatea.md, 15 septembrie 2025 12:00
Exporturile de mărfuri ale Republicii Moldova au înregistrat o creștere semnificativă în luna iulie 2025, ajungând la 347 milioane dolari, cu 30,3 la sută mai mult față de luna precedentă și cu 21,8 la sută peste nivelul din iulie 2024. Cu toate acestea, per total, exporturile din perioada ianuarie–iulie 2025 sunt în scădere cu 5,7
12:20
Un bărbat de 38 de ani, cu dublă cetățenie moldo-română, a fost prins pe Aeroportul Internațional Chișinău cu valiza plină de țigări. Acesta intenționa să plece spre Londra, având în bagajul de cală 3.360 de țigarete nedeclarate. Țigările erau marcate cu timbru de acciz al Republicii Moldova și urmau să fie scoase ilegal din țară. […] Articolul A vrut să zboare la Londra cu valiza plină de țigări, dar a fost prins la vamă apare prima dată în Realitatea.md.
12:10
În nordul țării a fost inaugurat primul Centru Comunitar Intergenerațional pentru tineri și vârstnici # Realitatea.md
Primul Centru Comunitar Intergenerațional a fost inaugurat la Dondușeni, o inițiativă care promovează dialogul între generații și coeziunea socială în comunitate. Centrul oferă un spațiu sigur și incluziv pentru tineri și vârstnici, încurajând schimbul de experiențe, dezvoltarea personală și implicarea civică. Centrul din Dondușeni este al doilea de acest fel din țară, după cel inaugurat
12:10
Pelicula „Libertate” de Tudor Giurgiu este filmul din seria „CineMADE în România”, difuzat în exclusivitate de RLIVE TV începând cu 22:00. Drama relatează evenimentele din decembrie 1989. În haosul revoluției, un sector al miliției a devenit ținta unui asalt violent, care a degenerat în confruntări sângeroase între militari, polițiști și civili. Capitanul Viorel capturat […] Articolul CineMADE in România: Filmul „Libertate” de Tudor Giurgiu, la 22:00, la RLIVE TV apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
12:00
Rusia minimalizează încălcarea spațiului aerian: România a detectat un OZN și s-a grăbit să declare că este o dronă # Realitatea.md
Ministerul Apărării al României a detectat un nou OZN pe cerul țării și s-a grăbit să declare că este o dronă rusească. Aceasta este declarația Ambasadei Federației Ruse în România cu referire la convocarea ambasadorului rus Vladimir Lipaev la Ministerul Afacerilor Externe (MAE). O dronă Geran folosită de Federația Rusă în atacurile asupra Ucrainei a pătruns
11:50
Un producător din Republica Moldova a ajuns printre liderii europeni în fabricarea plasei din fibră de sticlă. Cu peste 55–60 de milioane de metri pătrați exportați anual, compania locală a demonstrat că și afacerile din țara noastră pot face față standardelor europene. Producția este destinată atât lucrărilor de interior, cât și celor de exterior. La […] Articolul Republica Moldova cucerește piața Uniunii Europene cu plasă din fibră de sticlă apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
Președintele american Donald Trump a etichetat în cele din urmă Rusia drept „agresor” în războiul împotriva Ucrainei, marcând o nouă înăsprire a poziției sale față de Moscova, relatează Politico. Comentând numărul victimelor, liderul de la Casa Albă a declarat duminică reporterilor că „8.000 de soldați au murit săptămâna aceasta, din ambele țări. Mai mulți din […] Articolul Trump a numit, pentru prima dată, Rusia drept „agresor” în războiul din Ucraina apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
Percheziții masive în toată țara. 10 persoane au fost reținute în dosare de corupere a alegătorilor și spălare de bani # Realitatea.md
10 persoane au fost reținute de către ofițerii CNA și procurorii din municipiul Bălți, în urma unor percheziții efectuate pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Acestea sunt vizate în dosare ce vizează coruperea alegătorilor, finanțarea ilegală a partidelor politice și spălarea banilor, în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Conform CNA, au fost desfășurate 28
11:40
Partidul Moldova Mare are 56 de candidați pentru alegerile parlamentare de pe 28 septembrie. În listă se regăsesc juriști, politologi, cadre didactice, jurnaliști, dar și reprezentanți ai altor domenii. Slogan: Dumnezeu și moldovenii sunt cu noi! Orientare geopolitcă: Statalitate și identitate moldovenească Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM! Primii 10 candidați […] Articolul Dosarul Candidatului: Partidul Moldova Mare apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
Serialul „Adolescence” a dominat Premiile Emmy 2025. La 15 ani, Owen Cooper a devenit cel mai tânăr laureat al galei # Realitatea.md
Gala Emmy a adus o seară istorică pentru televiziune: Owen Cooper, în vârstă de 15 ani, a devenit cel mai tânăr câștigător din istoria premiilor, triumfând cu rolul său din producția Netflix „Adolescence". Serialul a dominat ceremonia, cucerind opt trofee. La doar 15 ani, britanicul Owen Cooper a rescris istoria televiziunii americane, devenind cel mai
11:30
VIDEO Cel mai mare butoi din lume se află la Scoreni, Strășeni. Ca să fie umplut, trebuie 240.000 litri de vin # Realitatea.md
Cel mai mare butoi din lume se află în localitatea Scoreni, raionul Strășeni. Satul este cunoscut pentru polobocarii săi, iar construcția a devenit un veritabil obiectiv turistic. Primarul Svetalana Tabacari relatează că ideea de a construi butoiul a venit după ce mai mulți tineri din Chișinău au vizitat Scoreniul în cadrul unui proiect. Ei au
11:20
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) a anunțat că, în perioada 8–12 septembrie 2025, a autorizat spre plată cereri de acordare a sprijinului financiar în valoare totală de 37,6 milioane de lei. Fondurile provin din bugetul destinat dezvoltării agriculturii și mediului rural, precum și din Fondul de intervenție al Guvernului. Din suma totală, […] Articolul Agenția AIPA autorizează plăți în valoare de 37,6 milioane de lei pentru fermieri apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
Serviciul Vamal al Republicii Moldova a anunțat că, în perioada 8–14 septembrie 2025, a colectat peste 848,31 milioane de lei la bugetul de stat. De la începutul anului, veniturile acumulate se ridică la circa 27,8 miliarde de lei, echivalentul a 100,5 la sută din cifra de control stabilită. Potrivit insituției, doar în ultima săptămână, persoanele […] Articolul Încasări record la Vamă: peste 848 milioane de lei colectați în doar o săptămână apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
Arderea vegetației i-a costat scump pe moldoveni: IGSU a aplicat amenzi de peste 1 milion și 250 de mii de lei # Realitatea.md
De la începutul anului 2025, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a aplicat amenzi de peste 1 milion 250 de mii de lei persoanelor care au dac foc ierbii, stufărișului, poligoanelor de deșeuri și gunoiului din preajma gospodăriilor. Organele responsabile au întocmit 273 de procese-verbale contravenționale, iar persoanele vizate s-au ales cu amenzi. Sancțiuni
10:00
Restricții de circulație pe strada Maria Drăgan din Capitală. Cum va circula transportul public # Realitatea.md
În perioada 16 – 18 septembrie, între orele 09:00 – 20:00, va fi suspendat total traficul rutier pe strada Maria Drăgan, tronsonul cuprins între străzile Vadul lui Vodă și Sargidava. Măsura a fost luată în legătură cu necesitatea executării lucrărilor de reparație curentă a drumului. Totodată, în această perioadă, circulația transportului public care traversează zona va
09:50
Cazul „bâdle”: CEC a respins contestațiile privind implicarea lui Buzu în agitație electorală fără a se suspenda # Realitatea.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) a examinat, în cadrul ședinței din 13 septembrie curent, și a respins contestația depusă de Partidul Politic „Partidul Nostru", de Olesea Stamate, candidată independent la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova și de Partidul Politic Partidul Național Moldovenesc privind Alexei Buzu. Autoritatea electorală a fost sesizată cu privire la pretinse
09:40
VIDEO Impact violent între un Ford și Mazda în Capitală. Șoferii au fost transportați la spital # Realitatea.md
Doi șoferi au fost transportați la spital în urma unui accident rutier petrecut sâmbătă seara, 14 septembrie, pe strada Doina din Chișinău. Potrivit Poliției, un șofer de 40 de ani, aflat la volanul unui automobil Mazda, s-a ciocnit cu un Ford condus de un bărbat de 66 de ani. În urma impactului, ambele mașini au
09:40
Peste o sută de italieni – jurnaliști, bloggeri, turiști – și-au petrecut weekendul în Republica Moldova. Aceștia au câștigat un sejur pentru o destinație secretă pe care au aflat-o abia la aterizare. Timp de trei zile, Agenția de Investiții le-a organizat de degustări de vinuri, hiking, mastercalss-uri de făcut plăcinte, participarea la VinOpera un apus […] Articolul Republica Moldova: dintr-o destinație necunoscută, o destinație intens promovată apare prima dată în Realitatea.md.
09:30
Pământul se află sub influența unei furtuni geomagnetice: recomandări pentru persoanele sensibile # Realitatea.md
Astăzi, 15 septembrie, Pământul se află sub influența unei furtuni geomagnetice, potrivit prognozelor specialiștilor. Indicele K ajunge la aproximativ 5,3, ceea ce corespunde unei furtuni de nivel G1 – cel mai scăzut grad pe scara oficială a intensității geomagnetice. Este a doua zi consecutivă în care câmpul magnetic al planetei înregistrează perturbări, scrie unian.net. O
09:20
Parlamentarele – miză majoră nu doar pentru viitorul Moldovei, ci și pentru securitatea României, spune Traian Băsescu # Realitatea.md
Fostul președinte Traian Băsescu avertizează într-o postare publicată sâmbătă că scrutinul parlamentar din Republica Moldova, programat pe 28 septembrie, are o miză majoră nu doar pentru viitorul Chișinăului, ci și pentru securitatea României. Băsescu susține că în competiția electorală forțele proeuropene și cele proruse sunt „cap la cap", iar rezultatul ar putea fi decis, ca
08:50
Ucraina şi SUA caută proiecte de investiţii în cadrul acordului pentru mineralele rare # Realitatea.md
Oficiali ucraineni şi o echipă a U.S. International Development Finance Corporation (DFC) urmează să efectueze vizite pe teren pentru a identifica proiecte de investiţii în cadrul acordului pentru minerale semnat între Kiev şi Washington, a anunţat sâmbătă ministrul ucrainean al Economiei, Oleksi Sobolev, citat de Reuters. Acordul, semnat în aprilie și promovat intens de preşedintele
08:50
Ursula von der Leyen și Kaja Kallas denunță incursiunea Rusiei în spațiul aerian al României # Realitatea.md
Liderii UE au condamnat duminic, 14 septembrie curent, Moscova pentru a doua încălcare a teritoriului Uniunii Europene în mai puțin de o săptămână, după ce o dronă rusească a pătruns în spațiul aerian al României în timpul unui atac asupra sudului Ucrainei. Ambasadorul Rusiei, convocat la MAE de două ori în trei zile: România cere
08:40
Actor de teatru și film din Republica Moldova, Valeriu Țurcanu s-a stins din viață în seara zilei de 13 septembrie, la vârsta de 75 de ani. Despre acest trist eveniment anunță o postare pe Facebook a Teatrului Național Satiricus Ion Luca Caragiale.” „Ne exprimăm profunda durere pentru pierderea acestui mare artist și transmitem sincere condoleanțe […] Articolul Doliu în teatrul moldovenesc: A murit actorul Valeriu Țurcanu apare prima dată în Realitatea.md.
08:30
Un avion al companiei aeriene poloneze Enter Air, care efectua un zbor din Turcia către Polonia, a ieșit de pe pistă în timpul aterizării pe aeroportul internațional din Cracovia. Pasagerii au fost evacuați în siguranță, iar zborurile au fost suspendate. Zborul Enter Air a decolat duminică din Antalya, din sudul Turciei, puțin după ora locală […] Articolul VIDEO Incident aviatic la Cracovia: Un avion a derapat de pe pistă apare prima dată în Realitatea.md.
08:30
Ambasadorul Rusiei, convocat la MAE de două ori în trei zile: România cere Moscovei să nu-i mai încalce spațiul aerian # Realitatea.md
Ambasadorul Federației Ruse la București, Vladimir Lipaev, a fost convocat duminică pentru a doua oară în trei zile la sediul Ministerului Afacerilor Externe, de această dată în legătură cu încălcarea spațiului aerian al României de o dronă rusească în cursul zilei de 13 septembrie 2025. Convocarea a venit din dispoziția ministrului afacerilor externe Oana Țoiu. "Partea
08:10
Zelenski se oferă să ajute NATO în războiul dronelor: „Suntem gata să-i antrenăm pe toți partenerii. Rusia testează România” # Realitatea.md
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a evidențiat duminică seară importanța dronelor în apărarea țării sale împotriva invaziei ruse și i-a oferit Alianței Nord-Atlantice sprijin în contracararea dronelor ruse, informează DPA, citată de Agerpres. „Cele mai eficiente sancțiuni – sancțiunile care funcționează cel mai repede – sunt incendiile din rafinăriile de petrol rusești, la terminalele lor și
08:10
SUA, Coreea de Sud și Japonia lansează exerciții militare comune în apropierea peninsulei coreene # Realitatea.md

08:00
CEC se întrunește în ședință. Ce alte evenimente poți urmări în direct pe RLIVE TV și Rlive.md # Realitatea.md
Evenimentele pe care le poți urmări astăzi, 15 septembrie în direct pe RLIVE TV și rlive.md: 10:00-12:30 Moldova Business Week 2025 10:00 Recepționarea donației oferite de UNFPA pentru Instituția medico-sanitară publică departamentală „Serviciul medical al Ministerului Afacerilor Interne” 13:00 Moldova Business Week 2025: Moldova Investment Map 14:00 Ședința Comisiei Electorale Centrale din 15 septembrie 2025. […] Articolul CEC se întrunește în ședință. Ce alte evenimente poți urmări în direct pe RLIVE TV și Rlive.md apare prima dată în Realitatea.md.
07:50
Două vase s-au ciocnit în largul coastelor Mauritaniei. Un rus și un spaniol au fost arestaţi # Realitatea.md
Un spaniol şi un rus, căpitani ai uneia dintre ambarcaţiunile implicate în coliziunea produsă vineri în largul coastelor Mauritaniei, au fost plasaţi în arest la Nouadhibou, a anunţat duminică o sursă apropiată jandarmeriei, citată de AFP și preluată de Agerpres. În urma accidentului, cinci cetățeni mauritani au fost dați dispăruți. Coliziunea a avut loc între […] Articolul Două vase s-au ciocnit în largul coastelor Mauritaniei. Un rus și un spaniol au fost arestaţi apare prima dată în Realitatea.md.
07:40
Pentru a asigura un nivel cât mai ridicat al calității serviciilor oferite clienților, Premier Energy informează că luni, 15 septembrie, vor avea loc lucrări planificate de întreținere, modernizare și renovare a infrastructurii electrice. Aceste intervenții fac parte din programul periodic de mentenanță, fiind esențiale pentru creșterea siguranței și fiabilității rețelei de distribuție a energiei electrice. […] Articolul Capitala și alte localități rămân fără lumină: Programul deconectărilor apare prima dată în Realitatea.md.
07:30
Ce îți rezervă astrele pe 15 septembrie 2025. Ziua aduce stabilitate și revelații interioare # Realitatea.md
Ziua de 15 septembrie 2025 vine cu o energie calmă și armonioasă. Pentru majoritatea zodiilor, este o perioadă în care se bucură de stabilitate, reușite și un sentiment de împlinire. Deși nu lipsesc micile provocări, acestea sunt gestionate cu maturitate și înțelepciune. Berbec (21 martie – 19 aprilie) Ai parte de o zi plină de […] Articolul Ce îți rezervă astrele pe 15 septembrie 2025. Ziua aduce stabilitate și revelații interioare apare prima dată în Realitatea.md.
07:10
Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi, 15 septembrie vreme predominant instabilă în nordul Republicii Moldova, unde sunt prognozate ploi slabe, izolat moderate. Cerul va fi variabil în centru și sud, cu șanse reduse de precipitații. În raioanele de nord temperaturile vor fi ușor mai scăzute comparativ cu restul teritoriului. Minimele se vor situa în […] Articolul Vreme de toamnă autentică: Ploi și temperaturi moderate. Câte grade vor fi? apare prima dată în Realitatea.md.
06:50
Natalia Bejan la Rlive: În opt ani, numărul de angajați în IT a crescut de șase ori, iar salariul este impresionant # Realitatea.md
Sectorul tehnologiilor informaționale din Republica Moldova a devenit o istorie de succes cu mai multe rezultate. Declarația aparține Nataliei Bejan, directoarea Agenției de Investiții. Prezentă la emisiunea „Consens Național” de la Rlive TV, ea a spus că acest domeniu rămâne o prioritate pentru strategiile de dezvoltare ale Republicii Moldova. „În opt ani de zile de […] Articolul Natalia Bejan la Rlive: În opt ani, numărul de angajați în IT a crescut de șase ori, iar salariul este impresionant apare prima dată în Realitatea.md.
06:30
Ucraina, acuzată de sabotaje asupra rețelei feroviare ruse: Mai multe victime și pagube semnificative # Realitatea.md
Ucraina este responsabilă pentru două operațiuni de sabotaj desfășurate în acest weekend pe teritoriul Rusiei, soldate cu cel puțin trei morți, potrivit unei surse din cadrul Direcției de Informații a Apărării (GUR) a Ucrainei. Sursa, care a dorit să rămână anonimă, a declarat că GUR, în colaborare cu unități ale armatei ucrainene, a organizat un […] Articolul Ucraina, acuzată de sabotaje asupra rețelei feroviare ruse: Mai multe victime și pagube semnificative apare prima dată în Realitatea.md.
19:10
Obezitatea depăşeşte subponderalitatea în rândul tinerilor din întreaga lume: a fost atins „un punct de cotitură” # Realitatea.md
Obezitatea în rândul copiilor și adolescenților a depășit subponderalitatea la nivel global, conform unui nou raport UNICEF. Agenția ONU pentru copii atribuie această schimbare mediului alimentar tot mai nesănătos din întreaga lume, transmite libertatea.ro. Raportul se bazează pe date din perioada 2000-2022, compilate de academicieni din diverse țări. UNICEF a utilizat aceste date pentru a […] Articolul Obezitatea depăşeşte subponderalitatea în rândul tinerilor din întreaga lume: a fost atins „un punct de cotitură” apare prima dată în Realitatea.md.
18:50
Guvernul spaniol a aprobat un proiect de lege anti-fumat, care vine în contextul eforturilor de a reduce accesul tinerilor la tutun și de a îmbunătăți sănătatea publică, scrie g4media.ro. Legea ar extinde spațiile fără fum din Spania, ar interzice vânzarea de țigări electronice de unică folosință și ar interzice publicitatea la tutun. De asemenea, ar […] Articolul Spania vrea să amendeze părinții ai căror copii minori fumează apare prima dată în Realitatea.md.
18:30
Atenție, călători! Trafic intens în punctul de trecere Palanca-Maiaki-Udobnoe, pe sensul de ieșire din țară # Realitatea.md
În punctul de trecere Palanca-Maiaki-Udobnoe, pe sensul de ieșire din țară se înregistrează trafic majorat de călători și mijloace de transport. Anunțul a fost făcut de Poliția de Frontieră a Republicii Moldova. „De către autoritățile de control sunt întreprinse măsuri pentru fluidizarea traficului transfrontalier și se lucrează la capacitate maximă. Recomandăm participanților la traficul transfrontalier […] Articolul Atenție, călători! Trafic intens în punctul de trecere Palanca-Maiaki-Udobnoe, pe sensul de ieșire din țară apare prima dată în Realitatea.md.
18:00
Germania a înăsprit criteriile de eliberare a vizelor pentru cetățenii ruși, atât pentru vizele naționale, cât și pentru cele din spațiul Schengen. Acest lucru a fost relatat de serviciul de presă al Ambasadei Germaniei la Moscova, ca răspuns la solicitarea RTVI de a comenta informațiile agenției dpa, conform cărora Berlinul ar încerca să înăsprească regimul […] Articolul UE restricţionează accesul ruşilor: Germania înăspreşte vizele, Spania le suspendă apare prima dată în Realitatea.md.
17:20
Blocul Alternativa critică închiderea școlilor: satul Dolna, raionul Strășeni, a rămas fără școală # Realitatea.md
Blocul Alternativa se declară împotriva închiderii școlilor din mediul rural și atrage atenția asupra situației grave din satul Dolna, raionul Strășeni, care a rămas în acest an fără instituție de învățământ. Liderul formațiunii susține că închiderea școlilor afectează direct comunitățile locale, obligând copiii să parcurgă distanțe mai mari pentru a ajunge la ore și contribuie […] Articolul Blocul Alternativa critică închiderea școlilor: satul Dolna, raionul Strășeni, a rămas fără școală apare prima dată în Realitatea.md.
15:40
INVESTIGAȚIE La chemarea inimii partidului au falsificat semnăturile, iar din modestie se plimbă pe Porsche Panamera # Realitatea.md
Partidul „Inima Moldovei”, care face parte din Blocul Electoral Patriotic, condus de fosta guvernatoare a autonomiei găgăuze, Irina Vlah, a transmis pe 4 septembrie un apel către Parlament, Ministerul Educației și Procuratură. În document, semnatarii solicită reparația școlii din satul Constantinovca, raionul Edineț, precum și a drumului de acces spre instituția de învățământ, transmite nordnews.md. […] Articolul INVESTIGAȚIE La chemarea inimii partidului au falsificat semnăturile, iar din modestie se plimbă pe Porsche Panamera apare prima dată în Realitatea.md.
15:10
Poliția de Frontieră: documentele digitale nu înlocuiesc actele originale la trecerea graniței # Realitatea.md
Legislația Republicii Moldova nu permite înlocuirea actelor originale necesare pentru trecerea legală a frontierei de stat cu documente în format digital. Astfel, traversarea graniței de către persoane și mijloace de transport nu este permisă pe baza documentelor electronice generate prin aplicația guvernamentală EVO, anunță Poliția de frontieră. Potrivit autorităților responsabile, trecerea frontierei este posibilă doar […] Articolul Poliția de Frontieră: documentele digitale nu înlocuiesc actele originale la trecerea graniței apare prima dată în Realitatea.md.
14:30
România, noul pol de putere militară al Europei: drone, pulbere și tancuri produse la Brașov și Satu Mare # Realitatea.md
România își reînvie industria de apărare cu sprijinul Statelor Unite și al Germaniei, transformându-se rapid într-un hub strategic pentru NATO pe flancul estic. Țara construiește fabrici de drone și de pulberi în Brașov, extinde producția de vehicule blindate și pregătește lansarea asamblării tancurilor Leopard la Satu Mare, potrivit Radio Free Europe România, notează bani.md. Ministerul […] Articolul România, noul pol de putere militară al Europei: drone, pulbere și tancuri produse la Brașov și Satu Mare apare prima dată în Realitatea.md.
13:40
Rusia a lansat, în noaptea de 13 spre 14 septembrie, un atac masiv asupra Ucrainei. În jurul orei 21.00, rușii au folosit o rachetă balistică „Iskander”-M/KN-23 și 58 de drone de tip Shahed, „Gerbera” și altele. Informația a fost confirmată de Forțele Aeriene ucrainene, transmite adevărul.ro. Dronele au fost lansate din regiunile rusești Kursk, Briansk, […] Articolul Teroare aeriană în Ucraina. Pasagerii unui tren internațional, evacuați lângă Kiev apare prima dată în Realitatea.md.
13:00
Republica Moldova își consolidează capacitatea de intervenție în situații de urgență, cu sprijin european. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a obținut finanțare de aproximativ 2,7 milioane de euro pentru implementarea a șase proiecte, prin Programul Interreg NEXT România–Republica Moldova 2021–2027. Potrivit IGSU, fondurile urmează a fi redirecționate preponderent către achiziții de autospeciale, vehicule […] Articolul Proiecte europene pentru dotarea și instruirea salvatorilor din Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
Traficul de droguri ia amploare în Republica Moldova. Șefa MAI: „E din cauza războiului din Ucraina” # Realitatea.md
Fenomenul traficului de droguri se accentuează în Republica Moldova, a recunoscut ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, în cadrul emisiunii „Rezoomat” de la RliveTV. Șefa MAI a explicat că această creștere are la bază atât contextul regional, cât și acțiunile tot mai intense ale oamenilor legii. „Avem o creștere a numărului de cauze penale pe tot […] Articolul Traficul de droguri ia amploare în Republica Moldova. Șefa MAI: „E din cauza războiului din Ucraina” apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
Oferă-le oamenilor prezumția de nevinovăție. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de duminică, 14 septembrie 2025, potrivit gândul.ro. Berbec În sfârșit, lumea începe să vadă lucrurile în felul tău. Fii tu însuți și nu fi reticent să le spui oamenilor exact cum stau lucrurile. Gândirea ta este clară și concentrată. Folosește-ți mintea pătrunzătoare pentru […] Articolul Horoscop 14 septembrie 2025. VĂRSĂTORII își gestionează bine emoțiile apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
Cheltuielile familiei Sandu la Vatican, acoperite din surse proprii – precizările Președinției # Realitatea.md
Familia președintei Maia Sandu și-a acoperit din resurse proprii cheltuielile legate de vizita la Vatican. Informația a fost confirmată de purtătorul de cuvânt al Președinției, Igor Zaharov, care a respins speculațiile false apărute în mediul online pe această temă. Potrivit Președinției, informațiile au scop manipulator. Autoritățile îndeamnă cetățenii să fie vigilenți în privința surselor din […] Articolul Cheltuielile familiei Sandu la Vatican, acoperite din surse proprii – precizările Președinției apare prima dată în Realitatea.md.
10:40
Ora micului-dejun, posibil indicator al sănătății la vârsta a treia, arată un nou studiu # Realitatea.md
Un nou studiu sugerează că ora la care luăm mesele, în special micul-dejun, poate fi un indicator important al stării de sănătate și al riscului de deces la persoanele vârstnice. Cercetarea, publicată recent în revista Communications Medicine, arată că modificările în programul meselor la vârsta a treia pot oferi informații valoroase despre sănătatea generală, relatează […] Articolul Ora micului-dejun, posibil indicator al sănătății la vârsta a treia, arată un nou studiu apare prima dată în Realitatea.md.
10:40
Duminică, 14 septembrie, la Reședința Prezidențială din Condrița are loc Festivalul Pădurilor, un eveniment dedicat protecției mediului, educației ecologice și bucuriei de a trăi în armonie cu natura. Toți doritorii sunt așteptați începând cu ora 11:00, iar pentru a evita formarea ambuteiajelor, poliția îndeamnă vizitatorii să utilizeze transportul organizat, pus la dispoziție gratuit, pe parcursul […] Articolul Festivalul Pădurilor la Condrița. Poliția recomandă transportul organizat apare prima dată în Realitatea.md.
13 septembrie 2025
18:30
VIDEO Vasile Advahov și Satoshi pregătesc un nou hit! A fost prea frumos de Ziua Independenței, ca să se oprească # Realitatea.md
De Ziua Independenței Republicii Moldova, reprezentații a două generații de artiști ne-au surprins cu o colaborare neașteptată. Satoshi și Vasile Advahov cu feciorii săi au dat tonul sărbătorii cu piesa „Asta-i țara mea”, o combinație dintre rap și vioară, cu un mesaj autentic puternic. Artiștii au povestit cum au ajuns să colaboreze și ce-i leagă […] Articolul VIDEO Vasile Advahov și Satoshi pregătesc un nou hit! A fost prea frumos de Ziua Independenței, ca să se oprească apare prima dată în Realitatea.md.
