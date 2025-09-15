Rusia minimalizează încălcarea spațiului aerian: România a detectat un OZN și s-a grăbit să declare că este o dronă

11:30

Cel mai mare butoi din lume se află în localitatea Scoreni, raionul Strășeni. Satul este cunoscut pentru polobocarii săi, iar construcția a devenit un veritabil obiectiv turistic. Primarul Svetalana Tabacari relatează că ideea de a construi butoiul a venit după ce mai mulți tineri din Chișinău au vizitat Scoreniul în cadrul unui proiect.