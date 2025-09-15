Carburanții se scumpesc
Agro TV, 15 septembrie 2025 12:00
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru data de 16 septembrie. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 23 de lei și 40 de bani, cu 4 bani mai mult. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 19 lei și 83 de […] Articolul Carburanții se scumpesc apare prima dată în AgroTV.
• • •
Alte ştiri de Agro TV
Acum 30 minute
12:00
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru data de 16 septembrie. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 23 de lei și 40 de bani, cu 4 bani mai mult. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 19 lei și 83 de […] Articolul Carburanții se scumpesc apare prima dată în AgroTV.
Acum o oră
11:30
În sezonul agricol 2025, discuțiile privind calitatea grâului alimentar din Republica Moldova s-au concentrat asupra unui indicator relativ nou pentru piața locală- indicele W, care reflectă forța glutenului și capacitatea aluatului de a se dezvolta și a crește. Dacă în anii precedenți acest parametru nu ridica semne de întrebare, în prezent primele analize arată valori […] Articolul Calitatea grâului alimentar, în atenția specialiștilor apare prima dată în AgroTV.
11:30
Amenzi de peste 1,25 milioane de lei, aplicate cetățenilor pentru arderea vegetației uscate # Agro TV
Amenzi de peste 1 milion 250 de mii de lei au fost aplicate de la începutul anului 2025 cetățenilor, care au fost găsiți vinovați de incendierea vegetației uscate, poligoanelor de deșeuri, dar și gunoiului din preajma gospodăriilor Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, oamenii s-au ales cu amenzi după ce organele responsabile au întocmit […] Articolul Amenzi de peste 1,25 milioane de lei, aplicate cetățenilor pentru arderea vegetației uscate apare prima dată în AgroTV.
11:30
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură anunță că, în perioada 08 – 12 septembrie 2025, au fost autorizate spre plată cereri de sprijin financiar în valoare totală de 37,6 milioane de lei, bani proveniți din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural. Sumele au fost repartizate prin diferite mecanisme de subvenționare, inclusiv […] Articolul AIPA a autorizat plăți de peste 38 milioane de lei pentru agricultori apare prima dată în AgroTV.
Acum 4 ore
10:20
Pierderi uriașe în Europa: 43 miliarde de euro din cauza caniculei, secetei și inundațiilor din vara 2025 # Agro TV
Valurile de caniculă, seceta și inundațiile din vara anului 2025 au provocat economiei europene pierderi de aproximativ 43 de miliarde de euro, potrivit unui studiu realizat de specialiștii de la Universitatea din Mannheim, împreună cu experții de la Banca Centrală Europeană. Studiul arată că aceste fenomene extreme, intensificate de schimbările climatice, au afectat direct infrastructura, […] Articolul Pierderi uriașe în Europa: 43 miliarde de euro din cauza caniculei, secetei și inundațiilor din vara 2025 apare prima dată în AgroTV.
Mai mult de 2 zile în urmă
18:10
Dacă anul trecut, roada la vița-de-vie a fost de 170 de mii de tone de struguri, anul acesta ne așteptăm la o recoltă de 200 de mii de tone, a declarat pentru AGRO TV Moldova, secretarul de stat de la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Adrian Digolean. Potrivit acestuia, efectele înghețurilor din această primăvară au […] Articolul Roada la vița-de-vie este mai bună cu 20 la sută în acest an comparativ cu 2024 apare prima dată în AgroTV.
17:10
Pentru acest sfârșit de săptămână, meteorologii prognozează vreme variabilă în centrul țării, cu temperaturi maxime de până la 25 grade Celsius și minime de 13 grade Celsius. Duminică, vântul se va intensifica, atingând 37 km/h, cu direcție din sud-est. În nord, sunt așteptate ploi slabe, temperaturile nu vor depăși 20 grade Celsius, iar minimele vor […] Articolul Vreme instabilă în weekend apare prima dată în AgroTV.
15:20
UE ar putea cere defrișarea mai multor hectare de viță de vie. Ministerul Agriculturii neagă aceste declarații # Agro TV
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare trebuie să negocieze dur cu Uniunea Europeană pentru a nu permite defrișarea viței-de-vie, declarația a fost făcută în timpul emisiunii „Zona Verde” de la AGRO TV Moldova de fostul director al Asociației Forța Fermierilor, Alexandru Slusari. Potrivit acestuia, Republica Moldova intră în top 10 țări ale lumii exportatoare de vinuri, […] Articolul UE ar putea cere defrișarea mai multor hectare de viță de vie. Ministerul Agriculturii neagă aceste declarații apare prima dată în AgroTV.
15:00
Campania de recoltare la floarea-soarelui este în toi. De la primele ore ale dimineții combinele lucrează la turații maxime pentru a realiza la timp lucrările de recoltare. NICOLAE CIBOTARI, Tractorist-mecanic: ,, După cum puteți observa suntem acuma în câmp la recoltarea floarea-soarelui, totul decurge foarte bine iar timpul ține cu noi. De regulă ziua de […] Articolul Recoltare culturii de floarea-soarelui este în toi apare prima dată în AgroTV.
12:10
Weekend plin de evenimente: Festivalul Etno Gastronomic „Bostaniada” și Festivalul Pădurilor # Agro TV
Acest weekend aduce două evenimente de amploare pentru iubitorii de tradiții, gastronomie și natură. Pe 13-14 septembrie, la Agropensiunea „Bostaniada” din satul Bălăbănești, Criuleni, va avea loc Festivalul Etno-Gastronomic „Bostaniada”. Vizitatorii sunt așteptați cu o expoziție spectaculoasă de bostani, gastronomie pentru toate gusturile, târg al meșterilor populari, ateliere și concursuri pentru copii, masterclass-uri culinare, zonă […] Articolul Weekend plin de evenimente: Festivalul Etno Gastronomic „Bostaniada” și Festivalul Pădurilor apare prima dată în AgroTV.
12:00
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru perioada de 13-15 septembrie. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 23 de lei și 36 de bani, cu 3 bani mai mult. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 19 lei și 80 de […] Articolul Carburanții se scumpesc apare prima dată în AgroTV.
11:20
Aproximativ 2 200 de angajați ai întreprinderii de stat „Calea Ferată din Moldova” au fost concediați în urma procesului de reorganizare # Agro TV
Aproximativ 2 200 de angajați ai întreprinderii de stat „Calea Ferată din Moldova” au fost concediați în ultimele luni, în urma procesului de reorganizare, anunțat de CFM. Efectivul de personal a fost redus de la 5 900 la 3 700. Potrivit instituției, reorganizarea a impulsionat optimizarea proceselor tehnologice, reducerea costurilor de operare și îmbunătățirea fiabilității […] Articolul Aproximativ 2 200 de angajați ai întreprinderii de stat „Calea Ferată din Moldova” au fost concediați în urma procesului de reorganizare apare prima dată în AgroTV.
11:20
În perioada iulie-august 2025, Republica Moldova a exportat 24,9 mii tone de floarea-soarelui, cu 18,2 la sută mai puțin decât în aceeași perioadă din 2024, dar peste nivelurile anilor 2022 și 2023. Chiar dacă volumul fizic a scăzut, valoarea exporturilor a rămas aproape identică cu cea din anul precedent fiind de 270 milioane de lei, […] Articolul R. Moldova rămâne un furnizor activ de floarea-soarelui și porumb pe piață apare prima dată în AgroTV.
11:10
Republica Moldova participă în aceste zile la cea de-a VII-a ediție a Festivalului Internațional al Gastronomiei de la Paris. Desfășurat în perioada 11 – 14 septembrie, evenimentul reunește zeci de țări și tradiții culinare, oferind publicului ocazia să descopere patrimoniul gastronomic internațional. La standul moldovenesc, vizitatorii au ocazia să descopere bucatele tradiționale și dulciuri artizanale […] Articolul Republica Moldova la Festivalul Internațional al Gastronomiei din Paris – 2025 apare prima dată în AgroTV.
11 septembrie 2025
18:40
Pe 12 septembrie, cerul va fi predominant noros pe întreg teritoriul țării. Pe parcursul nopții și al zilei, pe arii extinse se vor semnala perioade cu ploi, care vor avea caracter de aversă. Vântul va sufla din sud-est de la slab până la moderat. În centrul Republicii Moldova temperaturile maxime vor ajunge până la 20 […] Articolul Se așteaptă ploi și temperaturi de până la 23 de grade apare prima dată în AgroTV.
18:40
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru data de 12 septembrie. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 23 de lei și 33 de bani, cu 4 bani mai mult. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 19 lei și 79 de […] Articolul Carburanții se scumpesc apare prima dată în AgroTV.
17:40
Mai mulți fermierii, care au o contribuție semnificativă pentru dezvoltarea agriculturii în Republica Moldova au fost premiați în timpul Galei Fermierilor 2025. Participanții au fost premiați pentru inovație, implicarea comunitară și crearea de locuri de muncă. RALUCA VOIVOZEANU, organizatoare: „Sunt 40 de diplome, prin acest eveniment noi recunoaștem meritele fermierilor. De la partenerii noștri, au […] Articolul Peste 600 de agricultori au participat la Gala Fermierilor 2025 apare prima dată în AgroTV.
17:20
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru perioada 11-14 septembrie. Astfel, euro va avea valoarea de 19 lei și 48 de bani, cu 4 bani mai puțin. Dolarul american se ieftinește cu un ban și va avea valoarea 16 lei și 67 de bani. Leul românesc va fi cotat la valoarea […] Articolul Curs valutar: 11-14 septembrie apare prima dată în AgroTV.
17:10
În această ediția la Născut în Moldova o avem ca invitată pe Inesa Gurschii, femeie de afaceri și profesionist remarcabil în domeniul marketingului. Prin perseverență, creativitate și spirit vizionar, ea a reușit să construiască proiecte de succes și să inspire comunitatea antreprenorială din Moldova. Povestea ei este una despre curaj, inovație și puterea de a transforma ideile în realitate. Articolul Nascut in Moldova cu Inesa Gurschii apare prima dată în AgroTV.
16:30
Numărul elevilor admiși în învățământul profesional tehnic a înregistrat o creștere de 15% față de anul trecut. Anunțul a fost făcut de secretara de stat a Ministerului Educației și Cercetării, Galina Rusu. Potrivit datelor preliminare, până la această etapă au fost înmatriculați 8.192 de candidați, ceea ce reprezintă o acoperire de 95,4% a locurilor bugetare […] Articolul Numărul elevilor admiși în învățământul profesional tehnic, în creștere cu 15% apare prima dată în AgroTV.
15:30
O femeie și-a pierdut viața după ce a încercat cu forțele proprii să stingă un incendiu de vegetație . Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, tragedia a avut loc în după-amiaza zilei de 10 septembrie în satul Dănceni, raionul Ialoveni. Ajutorul pompierilor a fost solicitat, după ce flăcările au cuprins aproximativ 3 ari de […] Articolul A decedat încercând să stingă un incendiu de vegetație, care a izbucnit în gospodărie apare prima dată în AgroTV.
15:30
În plin sezon de recoltare a porumbului, specialiștii avertizează că riscul de răspândire a pestei porcine africane crește semnificativ, a declarat pentru AGRO TV Moldova , președintele Asociației Producătorilor de Carne de Porc din Moldova, Andrian Burduja. Virusul poate fi transmis din păduri, prin contact indirect cu mistreții, către gospodăriile casnice care cresc porci, punând […] Articolul Risc sporit de răspândire a pestei porcine africane în perioada recoltării porumbului apare prima dată în AgroTV.
15:20
Numărul cazurilor de COVID-19 este din nou în ascensiune. Potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, în perioada 1-7 septembrie au fost raportate 1.017 cazuri, cu 19 la sută mai multe decât în săptămâna precedentă. Autoritățile menționează că 37 la sută dintre infectări au fost înregistrate în rândul copiilor cu vârsta de până la 14 ani. […] Articolul Numărul cazurilor de COVID-19 în creștere: peste 1.000 de infectări într-o săptămână apare prima dată în AgroTV.
15:20
Aproximativ 39 de milioane de păsări au fost tăiate în luna iulie în România de abatoare și consumatorii casnici. Românii consumă mai mult carne de pasăre și bovine, dar mai puțin de porcine, ovine și caprine, arată datele publicate pe 10 septembrie 2025 de Institutul Național de Statistică. Potrivit datelor, în luna iulie 2025, au […] Articolul În luna iulie au fost sacrificate 39 de milioane de păsări pentru consum în România apare prima dată în AgroTV.
10 septembrie 2025
16:40
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru perioada 11 septembrie. Astfel, euro va avea valoarea de 19 lei și 52 de bani, cu 3 bani mai puțin. Dolarul american se scumpește cu 4 bani și va avea valoarea 16 lei și 68 de bani. Leul românesc va fi cotat la valoarea […] Articolul Curs valutar: 11 septembrie apare prima dată în AgroTV.
16:00
Pentru ziua de joi, 11 septembrie, meteorologii prognozează cer variabil pe întreg teritoriul țării. În centrul țării maximele vor atinge 25 grade, iar minimele vor fi de 14 grade, vântul va sufla din sud-est cu o viteză de 18 km/h. În nordul țării se așteptă ploi slabe și maxime de 22 grade, iar noapte temperaturile […] Articolul Cer variabil pe întreg teritoriul țării apare prima dată în AgroTV.
15:50
Guvernul a aprobat înființarea Centrului Național de Management al Crizelor, care va coordona acțiunile de prevenire și intervenție în caz de cutremure, inundații, pandemii sau atacuri cibernetice. Noua structură va permite mobilizarea rapidă a instituțiilor responsabile și va asigura un sprijin mai bine organizat pentru populație în situații de urgență. ROMAN CAZAN, Secretar general adjunct […] Articolul Centrului Național de Management al Crizelor: Intervenții mai rapide în situații de crize apare prima dată în AgroTV.
15:00
Piscicultorii moldoveni nu își pot vinde produsele din cauza peștelui importat din Ucraina # Agro TV
Câteva mii de tone de pește sunt aduse anual din Ucraina, a declarat în timpul emisiunii „Zona Verde” de la AGRO TV Moldova, Oleg Andronic, administratorul Societății pe Acțiuni Piscicola „Gura Bîcului”. Potrivit acestuia, peștele adus din Odesa, este cu 50 la sută mai ieftin decât cel comercializat de piscicultorii moldoveni pe piața internă. OLEG […] Articolul Piscicultorii moldoveni nu își pot vinde produsele din cauza peștelui importat din Ucraina apare prima dată în AgroTV.
13:50
Toamna este cel mai solicitant sezon pentru fermieri. Astfel, în această perioadă crește și necesitatea agricultorilor de a avea brațe de muncă pentru recoltare, pregătirea solului sau semănatul culturilor de toamnă. Olga Marciuc, originară din satul Iarova, raionul Soroca, are în gestiune deja de mai bine de 20 de ani, 1.000 de hectare de livadă […] Articolul În plin sezon de recoltare, fermierii semnalează lipsa forței de muncă apare prima dată în AgroTV.
13:50
Satele din Republica Moldova vor beneficia de mai multe resurse financiare pentru modernizare, prin modificările la Programul LEADER, aprobate de Guvern. Acestea prevăd creșterea plafonului de finanțare pentru Grupurile de Acțiune Locală și diversificarea domeniilor de activitate pentru lansarea afacerilor și inițiativelor sociale. Potrivit Ministerului Agriculturii, prin diversificarea domeniilor de intervenție eligibile în cadrul programului, […] Articolul Mai multe resurse financiare pentru modernizarea satelor prin Programul ”Leader” apare prima dată în AgroTV.
13:40
Agricultorii ale căror livezi au fost afectate de înghețurile târzii din acestă primăvară vor beneficia de un sprijin de 100 de milioane de lei de la stat. Premierul Dorin Recean a anunțat că decizia a fost aprobată miercuri de Comisia pentru Situații Excepționale. DORIN RECEA, prim-ministru: Vom ajuta agricultorii, care au avut de suferit de […] Articolul 100 de milioane de lei, alocați de Guvern pentru fermierii afectați de intemperii apare prima dată în AgroTV.
13:40
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru data de 11 septembrie. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 23 de lei și 29 de bani, cu 4 bani mai mult. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 19 lei și 76 de […] Articolul Carburanții se scumpesc apare prima dată în AgroTV.
13:40
Un eveniment de amploare dedicat în întregime fermierilor moldoveni, prin care se celebrează contribuția esențială a agricultorilor la dezvoltarea durabilă a țării, va avea loc mâine, 11 septembrie la Chișinău. Gala Fermierilor 2025, care va fi organizată în acest an în spațiul Digital Park și va premia inovația, diversitatea, implicarea comunitară, crearea de locuri de […] Articolul Agricultorii, celebrați la Gala Fermierilor 2025, din 11 septembrie apare prima dată în AgroTV.
13:30
În Republica Moldova, grădinăritul prinde tot mai mult contur printr-o inițiativă inedită – bibliotecile de semințe. Asemenea bibliotecilor clasice, unde cititorii împrumută cărți, aici pasionații de agricultură fac schimb de semințe ecologice, iar la finalul sezonului, „returnează” o parte din recolta obținută. ANA COUTINHO, cofondatoarea AO „Grădina Moldovei”: ,, Biblioteca de semințe este acel loc […] Articolul Bibliotecile de semințe, tot mai populare apare prima dată în AgroTV.
9 septembrie 2025
16:40
Pentru ziua de miercuri, 10 septembrie, în centrul țării se așteaptă maxime de 27 de grade și minime de 15 grade Celsius. Cerul va fi variabil iar viteză vântului va atinge maxime de 18 km/h cu intensificații din sud-est. În nordul țării se așteptă maxime diurne de 24 grade Celsius și minime de 12 grade […] Articolul Averse cu descărcări electrice în sudul țării apare prima dată în AgroTV.
13:50
Articolul Zona Verde – Lemne de foc, preţuri prognoze apare prima dată în AgroTV.
13:50
Articolul Zona Verde cu Academicianul Boris Găină apare prima dată în AgroTV.
13:50
Articolul Zona Verde cu Oleg Andronic apare prima dată în AgroTV.
13:40
Articolul La taclale amicale cu Sasha Letty apare prima dată în AgroTV.
13:40
Trăiește de ani buni în Statele Unite ale Americii, dar Moldova a rămas parte din fiecare zi a lui. În această ediție Născut în Moldova”, Sandu Sîrbu ne vorbește despre viața din diaspora, despre cum se păstrează limba, tradițiile și legătura cu cei dragi, chiar și la mii de kilometri distanță. O conversație sinceră despre reușite, sacrificii și visul american. Articolul Sandu Sîrbu: De la Chișinău la Sacramento, povestea unui drum american apare prima dată în AgroTV.
13:40
Articolul Născut în Moldova cu Gabriela Lungu apare prima dată în AgroTV.
13:40
Articolul Născcut în Moldova cu Inesa Gurschii apare prima dată în AgroTV.
8 septembrie 2025
18:30
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru data de 9 septembrie. Astfel, euro va avea valoarea de 19 lei și 57 de bani, cu 5 bani mai mult. Dolarul american se ieftinește cu un ban și va avea valoarea 16 lei și 68 de bani. Leul românesc va fi cotat la […] Articolul Curs valutar: 9 septembrie apare prima dată în AgroTV.
18:20
Se prevede cer variabil, iar în unle regiuni ale țării vor cădea ploi slabe de scurtă durată cu descărcări electrice. Vântul va sufla din zona de est de la slab până la moderat. În centrul Republicii Moldova temperaturile maxime vor ajunge până la 27 de grade, iar cele minime, în timpul nopții, vor coborî până […] Articolul Vreme frumoasă, dar nu în toată țara apare prima dată în AgroTV.
16:20
Compensații de peste 87 milioane lei pentru energia electrică, au fost acordate antreprenorilor în perioada ianuarie – august 2025. Potrivit Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, în total, 1055 de agenți economici au beneficiat de sprijin. Dintre care, 550 de companii prin intermediul ODA, cu 2160 de cereri achitate, în valoare de peste 87 milioane […] Articolul Compensații de peste 87 milioane lei pentru energia electrică, acordate antreprenorilor apare prima dată în AgroTV.
16:00
Republica Moldova va beneficia de un grant în valoare de 7,9 milioane dolari pentru dezvoltarea durabilă a râului Nistru. Astfel, membrii Comisiei politică externă și integrare europeană au aprobat avizul consultativ pentru încheierea unui Acord de grant dintre țara noastră și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Potrivit autorităților, proiectul are drept scop reducerea poluării, […] Articolul Banca Mondială finanțează un proiect de dezvoltare durabilă a râului Nistru apare prima dată în AgroTV.
15:50
Timp de două zile Moldexpo a găzduit expoziția internațională de câini, unde peste 200 de patrupezi au încercat să ocupe locurile de frunte. Rase rare dar și campioni internaționali au încercat să capteze atenția juriului. LUDMILA PAȚULA, specialist în chinologie: ”Câinii au venit la noi din diverse colțuri ale lumii, din Israel, din […] Articolul O expoziție internațională de câini a avut loc în acest weekend la Moldexpo apare prima dată în AgroTV.
14:50
Tot mai mulți moldoveni aleg să se încălzească iarna cu sobe pe lemne sau cărbune, renunțând treptat la gazele naturale. Motivele țin în special de prețul ridicat al resursei energtice, care pune presiune pe bugetele familiilor, mai ales în mediul rural. Astfel, sobele tradiționale sunt considerate o alternativă mai accesibilă pentru gospodării, comparativ cu facturile […] Articolul Încălzirea tradițională, o alternativă tot mai utilizată pentru a face față iernilor apare prima dată în AgroTV.
5 septembrie 2025
17:00
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru perioada 6 – 8 septembrie. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 23 de lei și 27 de bani, cu 4 bani mai mult. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 19 lei și 74 […] Articolul Motorina și benzina sunt mai scumpe apare prima dată în AgroTV.
16:20
Curățarea iazului prin tehnologii moderne costă sute de mii de euro, iar al unui lac poate ajunge la milioane de euro, a declarat pentru AGRO TV Moldova, Oleg Andronic, administratorul Societății pe Acțiuni Piscicola „Gura Bîcului”. Potrivit acestuia, Republica Moldova nu dispune de sistemele necesare pentru a extrage mâlul așa cum se cuvine de pe […] Articolul Majoritatea lacurilor din țară nu sunt curățate apare prima dată în AgroTV.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.