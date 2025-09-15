Carburanții se scumpesc

18:10

Dacă anul trecut, roada la vița-de-vie a fost de 170 de mii de tone de struguri, anul acesta ne așteptăm la o recoltă de 200 de mii de tone, a declarat pentru AGRO TV Moldova, secretarul de stat de la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Adrian Digolean. Potrivit acestuia, efectele înghețurilor din această primăvară au […] Articolul Roada la vița-de-vie este mai bună cu 20 la sută în acest an comparativ cu 2024 apare prima dată în AgroTV.