Percheziții pe întreg teritoriul R. Moldova: 10 persoane, reținute în dosare de corupere a alegătorilor

135 de turiști italieni, printre care jurnaliști, bloggeri și turiști, au ajuns vineri la Chișinău, după ce au câștigat de la compania Wizz Air o călătorie gratuită de trei zile într-o destinație secretă. Ei au aflat că au aterizat în Republica Moldova abia atunci când au ajuns la destinație. Timp de trei zile, turiștii italieni