(video) Șoferul taximetrului și doi pasageri, transportați la spital după lovitura frontală cu un Land Rover pe str. Muncești: Ce spune Poliția

O scrisoare din 1964, scrisă de Sinatra despre răpirea fiului său, este scoasă la licitație în cadrul evenimentului Unplugged & Unforgettable Music Auction organizat de Bonhams, care începe marți. Potrivit New York Post, această scrisoare de șase pagini, adresată unui capelan din închisoare, are legătură cu răpirea celebră din 1963 a lui Frank Jr. și ar putea ajunge la un preț de până la 30.000 de dolari, scrie libertatea.ro.