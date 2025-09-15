Sechestrări de milioane şi reţineri în dosare de corupţie: CNA activează intens

14:00

Pensie minimă de 5000 de lei, iar în Constituție să fie expres stabilită indexarea pensiei la rata inflației. Aceste două inițiative au fost prezentate de președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, în cadrul întrevederilor cu cetățenii. El a explicat că astfel, pe viitor, pensionarii nu vor mai depinde de ”mofturile unor guvernări”. ”Pensia minimă să fie […] Articolul Usatîi: „Guvernările nu trebuie să șantajeze pensionarii înainte de alegeri” apare prima dată în Subiectul Zilei.