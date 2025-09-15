Blocul Alternativa a prezentat programul pentru tineri: Tinerii sunt energia care poate reconstrui Moldova

12:10

De la începutul anului 2025, prin intermediul subdiviziunilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă ale Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), au fost plasate în câmpul muncii 15 022 persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, dintre care 4954 șomeri (33%) și 493 șomeri-zilieri sau șomeri angajați pe perioadă determinată până la 3 […] Post-ul Peste 15 000 de cetățeni au fost ajutați să-și găsească un loc de muncă de către ANOFM apare prima dată în Provincial.