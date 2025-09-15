România va doborî dronele rusești care îi încalcă spațiul aerian, declară ministrul Apărării

14:40

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă, a transmis un apel public către cetățeni să nu intre în polemici cu conturile false de pe rețelele de socializare, acestea fiind adesea folosite în campanii de dezinformare. El a explicat că aceste conturi par credibile la prima vedere, dar scopul lor este să răspândească informaţii manipulatoare, să […]