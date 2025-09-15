CEC se întrunește în ședință. Ce alte evenimente poți urmări în direct pe RLIVE TV și Rlive.md
Realitatea.md, 15 septembrie 2025 08:00
Evenimentele pe care le poți urmări astăzi, 15 septembrie în direct pe RLIVE TV și rlive.md: 10:00-12:30 Moldova Business Week 2025 10:00 Recepționarea donației oferite de UNFPA pentru Instituția medico-sanitară publică departamentală „Serviciul medical al Ministerului Afacerilor Interne" 13:00 Moldova Business Week 2025: Moldova Investment Map 14:00 Ședința Comisiei Electorale Centrale din 15 septembrie 2025.
• • •
Acum 15 minute
08:10
Zelenski se oferă să ajute NATO în războiul dronelor: „Suntem gata să-i antrenăm pe toți partenerii. Rusia testează România” # Realitatea.md
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a evidențiat duminică seară importanța dronelor în apărarea țării sale împotriva invaziei ruse și i-a oferit Alianței Nord-Atlantice sprijin în contracararea dronelor ruse, informează DPA, citată de Agerpres. „Cele mai eficiente sancțiuni – sancțiunile care funcționează cel mai repede – sunt incendiile din rafinăriile de petrol rusești, la terminalele lor și
08:10
SUA, Coreea de Sud și Japonia lansează exerciții militare comune în apropierea peninsulei coreene # Realitatea.md
Statele Unite, Coreea de Sud și Japonia au demarat luni exerciții militare comune aeriene și navale în apropierea unei insule sud-coreene, o acțiune pe care Coreea de Nord a denunțat-o ca fiind o „demonstrație imprudentă de forță". Exerciţiile Freedom Edge au ca scop consolidarea capacităţilor operaţionale combinate ale ţărilor în domeniul maritim, aerian şi cibernetic
Acum 30 minute
08:00
CEC se întrunește în ședință. Ce alte evenimente poți urmări în direct pe RLIVE TV și Rlive.md # Realitatea.md
Acum o oră
07:50
Două vase s-au ciocnit în largul coastelor Mauritaniei. Un rus și un spaniol au fost arestaţi # Realitatea.md
Un spaniol şi un rus, căpitani ai uneia dintre ambarcaţiunile implicate în coliziunea produsă vineri în largul coastelor Mauritaniei, au fost plasaţi în arest la Nouadhibou, a anunţat duminică o sursă apropiată jandarmeriei, citată de AFP și preluată de Agerpres. În urma accidentului, cinci cetățeni mauritani au fost dați dispăruți. Coliziunea a avut loc între
07:40
Pentru a asigura un nivel cât mai ridicat al calității serviciilor oferite clienților, Premier Energy informează că luni, 15 septembrie, vor avea loc lucrări planificate de întreținere, modernizare și renovare a infrastructurii electrice. Aceste intervenții fac parte din programul periodic de mentenanță, fiind esențiale pentru creșterea siguranței și fiabilității rețelei de distribuție a energiei electrice.
07:30
Ce îți rezervă astrele pe 15 septembrie 2025. Ziua aduce stabilitate și revelații interioare # Realitatea.md
Ziua de 15 septembrie 2025 vine cu o energie calmă și armonioasă. Pentru majoritatea zodiilor, este o perioadă în care se bucură de stabilitate, reușite și un sentiment de împlinire. Deși nu lipsesc micile provocări, acestea sunt gestionate cu maturitate și înțelepciune. Berbec (21 martie – 19 aprilie) Ai parte de o zi plină de
Acum 2 ore
07:10
Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi, 15 septembrie vreme predominant instabilă în nordul Republicii Moldova, unde sunt prognozate ploi slabe, izolat moderate. Cerul va fi variabil în centru și sud, cu șanse reduse de precipitații. În raioanele de nord temperaturile vor fi ușor mai scăzute comparativ cu restul teritoriului. Minimele se vor situa în
06:50
Natalia Bejan la Rlive: În opt ani, numărul de angajați în IT a crescut de șase ori, iar salariul este impresionant # Realitatea.md
Sectorul tehnologiilor informaționale din Republica Moldova a devenit o istorie de succes cu mai multe rezultate. Declarația aparține Nataliei Bejan, directoarea Agenției de Investiții. Prezentă la emisiunea „Consens Național" de la Rlive TV, ea a spus că acest domeniu rămâne o prioritate pentru strategiile de dezvoltare ale Republicii Moldova. „În opt ani de zile de
06:30
Ucraina, acuzată de sabotaje asupra rețelei feroviare ruse: Mai multe victime și pagube semnificative # Realitatea.md
Ucraina este responsabilă pentru două operațiuni de sabotaj desfășurate în acest weekend pe teritoriul Rusiei, soldate cu cel puțin trei morți, potrivit unei surse din cadrul Direcției de Informații a Apărării (GUR) a Ucrainei. Sursa, care a dorit să rămână anonimă, a declarat că GUR, în colaborare cu unități ale armatei ucrainene, a organizat un
Acum 24 ore
19:10
Obezitatea depăşeşte subponderalitatea în rândul tinerilor din întreaga lume: a fost atins „un punct de cotitură” # Realitatea.md
Obezitatea în rândul copiilor și adolescenților a depășit subponderalitatea la nivel global, conform unui nou raport UNICEF. Agenția ONU pentru copii atribuie această schimbare mediului alimentar tot mai nesănătos din întreaga lume, transmite libertatea.ro. Raportul se bazează pe date din perioada 2000-2022, compilate de academicieni din diverse țări. UNICEF a utilizat aceste date pentru a
18:50
Guvernul spaniol a aprobat un proiect de lege anti-fumat, care vine în contextul eforturilor de a reduce accesul tinerilor la tutun și de a îmbunătăți sănătatea publică, scrie g4media.ro. Legea ar extinde spațiile fără fum din Spania, ar interzice vânzarea de țigări electronice de unică folosință și ar interzice publicitatea la tutun. De asemenea, ar
18:30
Atenție, călători! Trafic intens în punctul de trecere Palanca-Maiaki-Udobnoe, pe sensul de ieșire din țară # Realitatea.md
În punctul de trecere Palanca-Maiaki-Udobnoe, pe sensul de ieșire din țară se înregistrează trafic majorat de călători și mijloace de transport. Anunțul a fost făcut de Poliția de Frontieră a Republicii Moldova. „De către autoritățile de control sunt întreprinse măsuri pentru fluidizarea traficului transfrontalier și se lucrează la capacitate maximă. Recomandăm participanților la traficul transfrontalier
18:00
Germania a înăsprit criteriile de eliberare a vizelor pentru cetățenii ruși, atât pentru vizele naționale, cât și pentru cele din spațiul Schengen. Acest lucru a fost relatat de serviciul de presă al Ambasadei Germaniei la Moscova, ca răspuns la solicitarea RTVI de a comenta informațiile agenției dpa, conform cărora Berlinul ar încerca să înăsprească regimul
17:20
Blocul Alternativa critică închiderea școlilor: satul Dolna, raionul Strășeni, a rămas fără școală # Realitatea.md
Blocul Alternativa se declară împotriva închiderii școlilor din mediul rural și atrage atenția asupra situației grave din satul Dolna, raionul Strășeni, care a rămas în acest an fără instituție de învățământ. Liderul formațiunii susține că închiderea școlilor afectează direct comunitățile locale, obligând copiii să parcurgă distanțe mai mari pentru a ajunge la ore și contribuie
15:40
INVESTIGAȚIE La chemarea inimii partidului au falsificat semnăturile, iar din modestie se plimbă pe Porsche Panamera # Realitatea.md
Partidul „Inima Moldovei", care face parte din Blocul Electoral Patriotic, condus de fosta guvernatoare a autonomiei găgăuze, Irina Vlah, a transmis pe 4 septembrie un apel către Parlament, Ministerul Educației și Procuratură. În document, semnatarii solicită reparația școlii din satul Constantinovca, raionul Edineț, precum și a drumului de acces spre instituția de învățământ, transmite nordnews.md.
15:10
Poliția de Frontieră: documentele digitale nu înlocuiesc actele originale la trecerea graniței # Realitatea.md
Legislația Republicii Moldova nu permite înlocuirea actelor originale necesare pentru trecerea legală a frontierei de stat cu documente în format digital. Astfel, traversarea graniței de către persoane și mijloace de transport nu este permisă pe baza documentelor electronice generate prin aplicația guvernamentală EVO, anunță Poliția de frontieră. Potrivit autorităților responsabile, trecerea frontierei este posibilă doar
14:30
România, noul pol de putere militară al Europei: drone, pulbere și tancuri produse la Brașov și Satu Mare # Realitatea.md
România își reînvie industria de apărare cu sprijinul Statelor Unite și al Germaniei, transformându-se rapid într-un hub strategic pentru NATO pe flancul estic. Țara construiește fabrici de drone și de pulberi în Brașov, extinde producția de vehicule blindate și pregătește lansarea asamblării tancurilor Leopard la Satu Mare, potrivit Radio Free Europe România, notează bani.md. Ministerul
13:40
Rusia a lansat, în noaptea de 13 spre 14 septembrie, un atac masiv asupra Ucrainei. În jurul orei 21.00, rușii au folosit o rachetă balistică „Iskander"-M/KN-23 și 58 de drone de tip Shahed, „Gerbera" și altele. Informația a fost confirmată de Forțele Aeriene ucrainene, transmite adevărul.ro. Dronele au fost lansate din regiunile rusești Kursk, Briansk,
13:00
Republica Moldova își consolidează capacitatea de intervenție în situații de urgență, cu sprijin european. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a obținut finanțare de aproximativ 2,7 milioane de euro pentru implementarea a șase proiecte, prin Programul Interreg NEXT România–Republica Moldova 2021–2027. Potrivit IGSU, fondurile urmează a fi redirecționate preponderent către achiziții de autospeciale, vehicule
12:00
Traficul de droguri ia amploare în Republica Moldova. Șefa MAI: „E din cauza războiului din Ucraina” # Realitatea.md
Fenomenul traficului de droguri se accentuează în Republica Moldova, a recunoscut ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, în cadrul emisiunii „Rezoomat" de la RliveTV. Șefa MAI a explicat că această creștere are la bază atât contextul regional, cât și acțiunile tot mai intense ale oamenilor legii. „Avem o creștere a numărului de cauze penale pe tot
11:30
Oferă-le oamenilor prezumția de nevinovăție. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de duminică, 14 septembrie 2025, potrivit gândul.ro. Berbec În sfârșit, lumea începe să vadă lucrurile în felul tău. Fii tu însuți și nu fi reticent să le spui oamenilor exact cum stau lucrurile. Gândirea ta este clară și concentrată. Folosește-ți mintea pătrunzătoare pentru
11:20
Cheltuielile familiei Sandu la Vatican, acoperite din surse proprii – precizările Președinției # Realitatea.md
Familia președintei Maia Sandu și-a acoperit din resurse proprii cheltuielile legate de vizita la Vatican. Informația a fost confirmată de purtătorul de cuvânt al Președinției, Igor Zaharov, care a respins speculațiile false apărute în mediul online pe această temă. Potrivit Președinției, informațiile au scop manipulator. Autoritățile îndeamnă cetățenii să fie vigilenți în privința surselor din
10:40
Ora micului-dejun, posibil indicator al sănătății la vârsta a treia, arată un nou studiu # Realitatea.md
Un nou studiu sugerează că ora la care luăm mesele, în special micul-dejun, poate fi un indicator important al stării de sănătate și al riscului de deces la persoanele vârstnice. Cercetarea, publicată recent în revista Communications Medicine, arată că modificările în programul meselor la vârsta a treia pot oferi informații valoroase despre sănătatea generală, relatează
10:40
Duminică, 14 septembrie, la Reședința Prezidențială din Condrița are loc Festivalul Pădurilor, un eveniment dedicat protecției mediului, educației ecologice și bucuriei de a trăi în armonie cu natura. Toți doritorii sunt așteptați începând cu ora 11:00, iar pentru a evita formarea ambuteiajelor, poliția îndeamnă vizitatorii să utilizeze transportul organizat, pus la dispoziție gratuit, pe parcursul
Ieri
18:30
VIDEO Vasile Advahov și Satoshi pregătesc un nou hit! A fost prea frumos de Ziua Independenței, ca să se oprească # Realitatea.md
De Ziua Independenței Republicii Moldova, reprezentații a două generații de artiști ne-au surprins cu o colaborare neașteptată. Satoshi și Vasile Advahov cu feciorii săi au dat tonul sărbătorii cu piesa „Asta-i țara mea", o combinație dintre rap și vioară, cu un mesaj autentic puternic. Artiștii au povestit cum au ajuns să colaboreze și ce-i leagă
17:00
Renato Usatîi propune crearea unui sistem de plăți prin „Poșta Moldovei” pentru cetățenii aflați în Rusia # Realitatea.md
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, anunță intenția de a crea, pe baza Întreprinderii de Stat „Poșta Moldovei", un sistem propriu de plată care să permită cetățenilor Republicii Moldova aflați în Federația Rusă să efectueze transferuri către rudele lor din țară. În cadrul întrevederilor cu cetățenii, Renato Usatîi a explicat că măsura ar veni să înlocuiască
16:30
Dezbatere electorală la Drochia: candidați și cetățeni au discutat despre alegeri și angajamente publice # Realitatea.md
Cea de-a treia dezbatere publică organizată în cadrul proiectului „Societatea civilă pentru alegeri conștiente" a avut loc la Centrul de Tineret Drochia, reunind cetățeni, reprezentanți ai societății civile și concurenți electorali. Evenimentul a constituit o platformă de dialog deschis și transparent, menit să consolideze responsabilitatea candidaților față de alegători și să faciliteze o mai bună înțelegere
15:40
Republica Moldova nu se va confrunta în acest an cu o nouă criză a gazelor, asigură ministrul Energiei # Realitatea.md
Republica Moldova nu se va confrunta în acest an cu o nouă criză a gazelor, dă asigurări ministrul Energiei, Dorin Junghietu. Oficialul a declarat, într-un interviu pentru Euronews, că țara noastră importă în prezent tot volumul necesar de gaze din România sau prin România, după ce gazoductul Iași–Ungheni a pus bazele independenței energetice. Junghietu a
13:20
Putin a modificat regulile în programul de repatriere pentru cetățenii Republicii Moldova și alte trei state # Realitatea.md
Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a semnat un decret care modifică regulile programului de repatriere pentru „compatrioții" din fostul spațiu sovietic. Una
11:00
VIDEO Maia Sandu: Italia ne sprijină pe drumul european și ne ajută cu recunoașterea permiselor și pensiile # Realitatea.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj video după vizita oficială în Italia, în care a evidențiat progresele recente în relațiile bilaterale dintre cele două țări. Potrivit șefei statului, dialogul politic dintre Chișinău și Roma s-a îmbunătățit semnificativ în ultimii patru ani. În mesajul său, Maia Sandu a subliniat importanța comunității moldovenești din […] Articolul VIDEO Maia Sandu: Italia ne sprijină pe drumul european și ne ajută cu recunoașterea permiselor și pensiile apare prima dată în Realitatea.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
22:40
Tragedie în Indonezia: 23 de persoane și-au pierdut viața în urma inundațiilor din Bali și Flores # Realitatea.md
Bilanțul inundațiilor de pe insulele turistice indoneziene Bali și Flores s-a agravat vineri, 12 septembrie curent, numărul morților crescând de la 19 la 23, au anunțat serviciile de salvare, care au raportat de asemenea cinci persoane date dispărute, informează agerpres.ro. După ploile torențiale care s-au abătut la începutul săptămânii, provocând inundații și alunecări de teren […] Articolul Tragedie în Indonezia: 23 de persoane și-au pierdut viața în urma inundațiilor din Bali și Flores apare prima dată în Realitatea.md.
22:20
Tradiționalele spectacole muzicale pentru seniori, pe 13 și 14 septembrie în capitală # Realitatea.md
Primăria Municipiului Chișinău invită persoanele de vârsta a treia în Grădina Publică „Ștefan cel Mare și Sfânt”, sâmbătă și duminică, 13 și 14 septembrie 2025, orele 15:00-19:00, la o nouă ediție a spectacolelor muzicale în aer liber, desfășurate în cadrul Proiectului socio-cultural de weekend „Dialog între generații”. „Locuitorii și oaspeții capitalei se vor delecta cu […] Articolul Tradiționalele spectacole muzicale pentru seniori, pe 13 și 14 septembrie în capitală apare prima dată în Realitatea.md.
22:00
Militarii din cadrul celui de-al treilea contingent al Armatei Naționale, detașat în misiunea Forței Interimare a Națiunilor Unite (UNIFIL), și-au început misiunea în Liban. În cadrul unei ceremonii a transferului de autoritate, desfășurată în Baza multinațională „Sector West HQ UNP 2-3”, din localitatea Shama, aceștia au preluat atribuțiile pacificatorilor letoni care au făcut parte din contingentul italian. „Participarea Republicii Moldova la această operațiune multinațională este posibilă datorită efortului […] Articolul Al treilea contingent UNIFIL din Moldova și-a început misiunea în Liban apare prima dată în Realitatea.md.
21:30
Municipiul Botoșani a donat orașului Bălți un patinoar mobil complet echipat. Anunțul a fost făcut de primarul Alexandr Petkov, care a menționat că „Botoșanii ne-au dăruit un patinoar mobil cu tot echipamentul necesar”, subliniind că parteneriatul dintre cele două orașe „prinde viață prin fapte concrete”. Primarul orașului Bălți, Alexandr Petkov, a apreciat gestul generos al […] Articolul La Bălți va apărea un patinoar mobil, dăruit de orașul înfrățit Botoșani apare prima dată în Realitatea.md.
21:10
Persoanele vulnerabile din satul Cobîlea, raionul Șoldănești, au acum acces la un nou serviciu social gratuit. Cu sprijinul financiar al Uniunii Europene, aici a fost deschisă o spălătorie socială, unde peste 150 de persoane vulnerabile din localitate își vor putea spăla și usca rufele în condiții decente. Spălătoria este dotată cu mașini de spălat, uscătoare […] Articolul Spălătorie socială inaugurată în Cobîlea pentru sprijinul persoanelor vulnerabile apare prima dată în Realitatea.md.
20:50
Programul EcoVoucher sprijină alte 5.802 familii să înlocuiască electrocasnicele vechi cu altele eficiente energetic, în sesiunea din septembrie. Voucherele au fost distribuite în cadrul celei de-a 5-a sesiuni din acest an, care a început vineri, 12 septembrie curent, și se va desfășura până pe 29 septembrie. Voucherele sunt repartizate automat beneficiarilor, pe baza criteriilor de […] Articolul EcoVoucher continuă: Electrocasnice eficiente pentru alte 6000 de gospodării apare prima dată în Realitatea.md.
20:20
Poliția a oferit detalii despre bătaia de la Sadîc. Purtătoarea de cuvânt a Inspectoratului General al Poliției (IGP), Diana Fetco, a declarat pentru Realitatea că Poliția a fost solicitată pentru aplanarea unui conflict în localitatea Sadîc din raionul Cantemir. ”Precizăm ca apelurile au parvenit de la ambele părți implicate în conflict. Poliția a intervenit și […] Articolul Ce spune poliția despre bătaia din Sadîc, cu implicarea primarului apare prima dată în Realitatea.md.
19:30
OFICIAL! Ministerul Justiției a recepționat decizia autorităților din Grecia privind extrădarea lui Vladimir Plahotniuc # Realitatea.md
Ministerul Justiției a anunțat astăzi, 12 septembrie, că a recepționat, prin intermediul Biroului Național Central Chișinău Interpol, decizia autorităților elene privind extrădarea lui Vladimir Plahotniuc. Setul de acte necesar a fost transmis Ministerului Afacerilor Interne, instituție responsabilă de preluarea persoanei vizate. Potrivit autorităților, MAI a inițiat deja procedurile pentru aducerea fostului politician din custodia Greciei. […] Articolul OFICIAL! Ministerul Justiției a recepționat decizia autorităților din Grecia privind extrădarea lui Vladimir Plahotniuc apare prima dată în Realitatea.md.
18:50
Procurorii din Cahul au venit cu noi detalii în dosarul penal care vizează doi viceprimari de Comrat, o candidată la funcția de deputat și doi activiști de partid, reținuți recent pentru presupuse fapte de corupție și abuzuri. Potrivit informațiilor, judecătorul de instrucție a dispus aplicarea arestului preventiv în penitenciar pentru 30 de zile în privința […] Articolul Noi decizii în dosarul viceprimarilor de Comrat și al altor persoane reținute apare prima dată în Realitatea.md.
18:10
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) informează că, în urma negocierilor desfășurate la ședința Comisiei Mixte moldo-poloneze din 22 iulie curent, a fost recepționat un contingent suplimentar de 150 autorizații pentru efectuarea transportului rutier internațional de mărfuri în/din țări terțe. Autorizațiile expediate de către autoritățile poloneze sunt valabile până la 31 ianuarie 2026 și pot fi […] Articolul ANTA a primit o cotă suplimentară de 150 autorizații de la autoritățile poloneze apare prima dată în Realitatea.md.
17:50
Irina Vlah: Dosarele fabricat împotriva membrilor INIMA MOLDOVEI se destramă unul după altul # Realitatea.md
Curtea de Apel Cahul a respins azi, 12 septembrie, cererile procurorilor de a aresta activiștii partidului INIMA MOLDOVEI. Despre aceasta a anunțat liderul formațiunii, Irina Vlah, pe Facebook. ”Vocea poporului Moldovei este arma principală de care se tem bandiții galbeni și care îi va înlătura definitiv de la putere”, a scris Vlah. Săptămâna trecută oamenii […] Articolul Irina Vlah: Dosarele fabricat împotriva membrilor INIMA MOLDOVEI se destramă unul după altul apare prima dată în Realitatea.md.
17:40
Un incident violent petrecut în comuna Sadîc, raionul Cantemir, a provocat reacții puternice în spațiul public. Primarul localității, Ilie Porumbescu, a fost surprins pe cameră în timp ce lovea o femeie, în replică, și femeia l-a lovit. Momentul a fost filmat de o a treia persoană, iar imaginile au fost distribuite pe rețelele sociale, stârnind […] Articolul VIDEO Primarul din Sadîc, Ilie Porumbescu, surprins lovind o femeie apare prima dată în Realitatea.md.
17:20
VIDEO La un pas de tragedie. Două persoane au ajuns la spital cu arsuri după ce le-a explodat aparatul de țuică # Realitatea.md
Un bărbat și o femeie au ajuns la terapie intensivă după ce a explodat aparatul de țuică. Incidentul a avut loc în după amiaza zilei de vineri, 12 septembrie, în localitatea Tîrnauca din Stînga Nistrului. Stăpâna casei, o femeie de 63 de ani, împreună cu un cunoscut de-al său, în vârstă de 64 de ani, […] Articolul VIDEO La un pas de tragedie. Două persoane au ajuns la spital cu arsuri după ce le-a explodat aparatul de țuică apare prima dată în Realitatea.md.
17:00
Pregătirile pentru cel mai aşteptat eveniment cultural al toamnei – Festivalul Internaţional de Muzică Clasică VinOpera sunt pe ultima sută de metri la Castel Mimi. Scena şi sistemul de sunet şi iluminat au fost instalate, iar muncitorii pregătesc zona pentru public. Sâmbătă, 13 septembrie, de la ora 19:00 sunteţi aşteptaţi să trăiţi o seară desăvârşită […] Articolul VinOpera vă aşteaptă la a VIII-a ediţie, la Castel Mimi apare prima dată în Realitatea.md.
17:00
Zeci de jurnaliști, bloggeri și turiști italieni au sosit la noi cu o cursă-surpriză. Nu știau că vor explora Moldova # Realitatea.md
La Aeroportul Internațional Chișinău a aterizat vineri, 12 septembrie curent, o cursă specială, operată în parteneriat cu Wizz Air, care a adus în Republica Moldova 135 de cetățeni italieni – jurnaliști, bloggeri și turiști. Aceștia au câștigat o excursie de trei zile într-o destinație secretă, iar abia după aterizare au aflat că vor explora Moldova. […] Articolul Zeci de jurnaliști, bloggeri și turiști italieni au sosit la noi cu o cursă-surpriză. Nu știau că vor explora Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
17:00
ANALIZĂ: Mitul „jumătate de milion de moldoveni în Rusia” se prăbușește în fața cifrelor reale # Realitatea.md
În pragul alegerilor parlamentare din 28 septembrie, revine în atenție tema participării diasporei la vot, cu accent pe Federația Rusă. Oficialii de la Moscova, inclusiv purtătoarea de cuvânt a MAE rus, Maria Zaharova, invocă frecvent cifra de „până la jumătate de milion de moldoveni” stabiliți în Rusia, prezentând-o drept argument în relațiile politice cu Chișinăul. […] Articolul ANALIZĂ: Mitul „jumătate de milion de moldoveni în Rusia” se prăbușește în fața cifrelor reale apare prima dată în Realitatea.md.
16:50
STOP CADRU Mitropolitul Vladimir, la Tighina, depune flori alături de Ozerov. L-a îmbrățișat și pe Krasnoselski # Realitatea.md
Mitropolitul Moldovei Vladimir a participat la un eveniment organizat în Tighina, Bender, dedicat cneazului Alexandr Nevski, canonizat în Rusia. Clericul s-a îmbrățișat cu liderul separatist Vadim Krasnoselski și a depus flori la bustul personalității istorice, alături de reprezentanți ai ambasadei ruse, printre care și șeful agreat al misiunii diplomatice, Oleg Ozerov. Conform administrației autoproclamate, pe […] Articolul STOP CADRU Mitropolitul Vladimir, la Tighina, depune flori alături de Ozerov. L-a îmbrățișat și pe Krasnoselski apare prima dată în Realitatea.md.
16:50
Comisia de evaluare a procurorilor a anunțat vineri, 12 septembrie curent, rezultatul verificării integrității procurorului Andrei Balan din cadrul Procuraturii Anticorupție. În Raportul de evaluare emis, Comisia propune ca subiectul să nu promoveze evaluarea externă. „Procesul de evaluare a relevat că procurorul nu întrunește criteriile de integritate etică și financiară prevăzute de Legea nr. 252/2023. […] Articolul VIDEO Comisia de evaluare nu-l promovează pe procurorul anticorupție Andrei Balan apare prima dată în Realitatea.md.
16:30
FOTO Cutremur cu magnitudinea de 8 grade și distrugeri masive: IGSU a desfășurat aplicații tactice la Ungheni # Realitatea.md
Vineri, 12 septembrie, angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au desfășurat în raionul Ungheni aplicații tactice de amploare în domeniul protecției civile, pe baza unui scenariu care a simulat producerea unui cutremur major pe teritoriul țării. Potrivit scenariului, un cutremur cu magnitudinea de 8 grade pe scara de 12, cu epicentrul în zona […] Articolul FOTO Cutremur cu magnitudinea de 8 grade și distrugeri masive: IGSU a desfășurat aplicații tactice la Ungheni apare prima dată în Realitatea.md.
16:30
Trump anunță arestarea ucigașului lui Charlie Kirk: „Cu un grad ridicat de certitudine, îl avem în custodie” # Realitatea.md
Președintele american Donald Trump a declarat vineri dimineață, la Fox News, că autoritățile l-au găsit și arestat pe ucigașul lui Charlie Kirk, relatează BBC. „Cu un grad ridicat de certitudine, îl avem în custodie”, a afirmat liderul de la Casa Albă. Trump a precizat că „cineva foarte apropiat de el l-a dat pe mâna autorităților” […] Articolul Trump anunță arestarea ucigașului lui Charlie Kirk: „Cu un grad ridicat de certitudine, îl avem în custodie” apare prima dată în Realitatea.md.
