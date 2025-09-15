Visuri care merită trăite: câștigă o călătorie de poveste cu maib și Visa
Ziarul de Garda, 15 septembrie 2025 08:00
Unele experiențe sunt atât de speciale încât devin povești pentru o viață. Cu maib și Visa, fiecare plată poate fi primul pas către o aventură memorabilă – o călătorie magică în Laponia, o escapadă prin Alpii elvețieni sau o plimbare autentică cu Mocănița în inima Maramureșului. În perioada 10 septembrie – 10 decembrie 2025, maib...
• • •
Alte ştiri de Ziarul de Garda
Acum 5 minute
08:20
LIVE TEXT/ Președintele Poloniei a permis staționarea trupelor NATO în țară. Război în Ucraina, ziua 1300 # Ziarul de Garda
UPDATE 08:17 Karol Nawrocki a semnat o hotărâre prin care a permis staționarea trupelor NATO în țară, a informat Biroul de Securitate Națională al Poloniei, potrivit Novaia Gazeta Europe. Acesta a precizat că trupele NATO vor fi introduse în țară în cadrul operațiunii „Gardianul de Est”, al cărei scop este întărirea apărării frontierei estice a...
Acum 30 minute
08:00
Unele experiențe sunt atât de speciale încât devin povești pentru o viață. Cu maib și Visa, fiecare plată poate fi primul pas către o aventură memorabilă – o călătorie magică în Laponia, o escapadă prin Alpii elvețieni sau o plimbare autentică cu Mocănița în inima Maramureșului. În perioada 10 septembrie – 10 decembrie 2025, maib...
Acum 24 ore
18:10
LIVE TEXT/ Estonia promite peste 117 milioane de dolari în ajutor militar pentru Ucraina în 2026. Război în Ucraina, ziua 1299 # Ziarul de Garda
UPDATE 18:00 Estonia intenționează să aloce peste 100 de milioane de euro (117 milioane de dolari) în ajutor militar pentru Ucraina anul viitor, a anunțat ministrul estonian al Apărării, Hanno Pevkur, pe 14 septembrie, în timpul vizitei sale la Kiev, potrivit presei din ucraina. Vestea a venit în contextul în care, în ciuda eforturilor diplomatice...
17:20
Mii de oameni au venit la Festivalul Pădurilor la Reședința Prezidențială de la Condrița # Ziarul de Garda
Cea de-a doua ediție a Festivalului Pădurilor revine în forță – un eveniment dedicat protejării naturii, promovării unui stil de viață sustenabil și implicării directe a cetățenilor în efortul de reîmpădurire a Moldovei. Ministerul Mediului își propune un obiectiv ambițios: împădurirea a peste 145 mii hectare în următorul deceniu, ca parte a Programului Național de...
17:00
Mii de persoane s-au adunat în Piața Sfântul Petru pentru a sărbători ziua de naștere a papei Leon al XIV-lea # Ziarul de Garda
Papa Leon al XIV-lea, care împlinește 70 de ani duminică, le-a mulțumit la finalul rugăciunii „Angelus” miilor de credincioși care au venit în Piața Sfântul Petru de la Vatican, purtând pancarte cu urarea „La mulți ani”, notează AFP, citează Agerpres. „Preaiubiților, se pare că știți că împlinesc 70 de ani astăzi”, le-a spus el zâmbind...
16:00
Cum propaganda rusă falsifică rapoartele despre infracțiuni pentru a discredita Forțele Armate Ucrainene # Ziarul de Garda
Propagandiștii ruși au modificat titlurile din presa locală din regiunile Harkov și Lviv. Presa rusă și canalele Telegram difuzează capturi de ecran ale unor știri regionale care descriu presupuse crime comise de militari ucraineni împotriva civililor, a remarcat Ukrinform. Într-un caz, aceștia susțin că un membru al Forțelor Armate Ucrainene ar fi atacat un trecător...
14:50
Ministra de Externe a României, după ce o dronă a intrat în spațiul aerian românesc: „Voi ridica problema acţiunilor Rusiei la Adunarea Generală a ONU” # Ziarul de Garda
Ministra de Externe a României, Oana Ţoiu a reacţionat după ce o dronă a intrat în spaţiul aerian românesc pe 13 septembrie, afirmând că astfel de acţiuni ale Rusiei sunt inacceptabile şi iresponsabile şi că va ridica problema acţiunilor Rusiei la Adunarea Generală a ONU, potrivit G4Media. „Forţele Aeriene Române au interceptat o dronă rusească...
14:00
LIVE TEXT/ Ucraina ia în considerare limitarea serviciilor mobile pentru a contracara dronele ruse. Război în Ucraina, ziua 1299 # Ziarul de Garda
UPDATE 14:00 Ucraina ar putea reduce intenționat calitatea comunicațiilor mobile în timpul atacurilor cu drone ruse pentru a împiedica utilizarea rețelelor pentru coordonarea atacurilor, a declarat duminică șeful Statului Major General, Andrii Hnatov, transmite Reuters, citat de Agerpres. După trei ani și jumătate de război, Rusia și-a intensificat atacurile cu drone asupra Ucrainei în ultimele...
13:30
Când Vladimir Putin a trimis cel puţin 19 drone în Polonia săptămâna trecută, preşedintele rus a transmis un mesaj: nu intenţionează să pună capăt războiului împotriva Occidentului prea curând, a scris POLITICO duminică, 14 septembrie. Incursiunea rusă în spaţiul aerian al NATO urmează săptămânilor de atacuri aeriene în Ucraina, care au ucis zeci de civili,...
12:50
„Pentru un Parlament Curat 2025”: Au fost publicate 30 de profiluri de integritate ale candidaților # Ziarul de Garda
În cadrul campaniei de informare „Pentru un Parlament Curat 2025”, Asociația Presei Independente (API) și portalul MoldovaCurata.md realizează profilurile de integritate ale unor candidați la funcția de deputat din partea partidelor și blocurilor cu cele mai mari șanse de a accede în Parlamentul Republicii Moldova și ale unor candidați independenți. Profilurile sunt documentate de jurnaliști...
12:50
Cheltuielile familiei președintei Maia Sandu pentru vizita la Vatican au fost acoperite din bugetul propriu, anunță Președinția # Ziarul de Garda
Costurile vizitei la Vatican a familiei președintei Maia Sandu au fost acoperite integral din bugetul propriu, a precizat purtătorul de cuvânt al Președinției, Igor Zaharov. Pe 12 septembrie, Maia Sandu a fost în vizită la Vatican, însoțită de sora și mama ei. Pe 13 septembrie, în urma vizitei președintei la Vatican, purtătorul de cuvânt al...
12:10
LIVE TEXT/ Atacurile rusești asupra Ucrainei au ucis 7 persoane și au rănit 34 în ultima zi. Război în Ucraina, ziua 1299 # Ziarul de Garda
UPDATE 12:10 Atacurile rusești împotriva Ucrainei au ucis șapte civili și au rănit alți 34 în ultima zi, au declarat autoritățile regionale pe 14 septembrie, potrivit Kyiv Independent. Forțele ucrainene au doborât 52 din cele 58 de drone, inclusiv drone de atac de tip Shahed, lansate de Rusia peste noapte, a raportat Forțele Aeriene. Rusia...
11:50
Maia Sandu, la Summitul Moldovenilor Activi din Diasporă: „Oriunde ne poartă drumurile, rămânem uniți prin legătura cu Moldova” # Ziarul de Garda
Președinta Maia Sandu a participat sâmbătă, 13 septembrie, la o întâlnire cu moldovenii din diasporă implicați în viața comunităților lor, anunță Președinția. Șefa statului a subliniat importanța unității și implicării cetățenilor, indiferent unde se află aceștia, în procesul de construcție a unui viitor european pentru R. Moldova. Maia Sandu a participat la Summitul Moldovenilor Activi...
11:10
Poliția de Frontieră atenționează: „Actele digitale EVO nu pot fi folosite la trecerea frontierei de stat” # Ziarul de Garda
Poliția de Frontieră informează că în prezent traversarea frontierei de stat a R. Moldova de către persoane și mijloace de transport nu este permisă în baza actelor digitale generate de aplicația guvernamentală EVO. În acest context, polițiștii de frontieră recomandă verificarea formatului actelor înainte de traversare. Conform legislației în vigoare, documentele electronice nu pot înlocui...
10:50
Traian Băsescu, mesaj pentru românii din R. Moldova: „Pe 28 septembrie, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României” # Ziarul de Garda
Fostul preşedinte al României, Traian Băsescu, a venit cu un mesaj în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie, din R. Moldova. Acesta a scris că „Putin şi ai lui pot fi la graniţa României”, accentuând că securitatea României va fi influențată de votul celor din diaspora. Pe 14 septembrie, fostul președinte al României, Traian Băsescu,...
10:20
VIDEO/ „Frica destabilizează, furia mobilizează”. Cu rețeaua de propagandă, la psiholog. Diana Pînzaru, la Podcast ZdCe # Ziarul de Garda
Invitata Podcast ZdCe este psihologa Diana Pînzari, care decriptează tehnicile de manipulare aplicate la constituirea rețelei de propagandă documentată în cadrul investigației ZdG, „Armata digitală a Kremlinului”, precum și narațiunile anti-UE și pro-ruse promovate de aceasta. Psihologa atenționează că oamenii au fost atrași în această rețea făcându-se uz de mai multe metode de persuasiune, inclusiv...
10:10
Oameni/ Ina Erhan Ștefăneț: „În cele mai grele timpuri, trandafirii ne-au salvat de migrație” # Ziarul de Garda
Cum e, în aceste timpuri zbuciumate, să-ți trăiești viața printre flori, să crești flori, să le îngrijești, să le altoiești și să creezi soiuri noi? Ina Erhan Ștefăneț, din satul Dobrogea, raionul Sîngerei, cunoaște răspunsuri la toate aceste întrebări, pentru că, de pe când avea doar 15 ani, e mereu printre flori. După absolvirea școlii...
09:30
Aeronave poloneze au fost ridicate de la sol, iar aeroportul din Lublin a fost închis „preventiv” din cauza unei amenințări cu atacuri cu drone # Ziarul de Garda
Avioane poloneze și aliate au fost desfășurate sâmbătă, 13 septembrie, pentru a proteja spațiul aerian polonez din cauza unei amenințări cu atacuri cu drone în Ucraina învecinată, iar aeroportul din orașul Lublin, din estul Poloniei, a fost închis, au indicat autoritățile poloneze citate de Reuters și Agerpres. Avioane poloneze și aliate au fost desfășurate pe...
09:20
LIVE TEXT/ Rusia atacă Dnipro cu o rachetă și lovește mai multe orașe din regiunea Dnipropetrovsk. Război în Ucraina, ziua 1299 # Ziarul de Garda
UPDATE 09:11 Forțele ruse au atacat orașul Dnipro cu o rachetă și au atacat, de asemenea, districtele Nikopol și Synelnykove. Potrivit Ukrinform, acest lucru a fost raportat pe Telegram de șeful Administrației Militare Regionale Dnipropetrovsk, Serhii Lysak. „Ieri, rușii au atacat Dnipro cu o rachetă. A izbucnit un incendiu, pe care salvatorii l-au stins rapid”,...
Ieri
20:10
O dronă a intrat în spațiul aerian al României: „A fost urmărită la 20 de km sud-vest de Chilia Veche” # Ziarul de Garda
Două aeronave de luptă F-16 din cadrul Bazei 86 Aeriene Fetești au decolat sâmbătă, 13 septembrie, la ora 18:05 pentru a monitoriza situația aeriană a României la granița cu Ucraina, ca urmare a unor atacuri aeriene rusești asupra infrastructurii ucrainene de la Dunăre, potrivit G4Media. La ora 18:12 a fost emis mesajul RO-Alert pentru populația...
17:50
Ucraina descoperă tot mai multe componente electronice de origine rusă și belarusă în rachetele lansate de Rusia # Ziarul de Garda
Ucraina descoperă tot mai multe componente electronice de origine rusă și belarusă în rachetele lansate de Moscova, a declarat un înalt oficial ucrainean pentru Reuters. „Au capacitatea de a produce cipuri de calitate slabă – până acum. După ceva timp, vor deveni mai bune”, a declarat acesta. Vladislav Vlasiuk, comisar pentru politica de sancțiuni și...
17:00
LIVE TEXT / Trump promite să impună sancțiuni Rusiei, dar condiționalizează țările NATO. Războiul din Ucraina, ziua 1298 # Ziarul de Garda
UPDATE 16:57 Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că va impune „sancțiuni semnificative” împotriva Rusiei, atunci când toate țările NATO vor accepta acest lucru și vor renunța la achizițiile de petrol rusesc. Declarația a fost făcută pe Truth Social. Șeful Casei Albe susține că achizițiile de petrol din Rusia slăbesc poziția de negociere a Alianței...
16:30
Sinteza ședinței CEC: Comisia a respins o contestație a Blocului „Patriotic” și a atenționat mai mulți concurenți electorali privind finanțarea campaniei # Ziarul de Garda
Comisia Electorală Centrală (CEC) a aprobat, în ședința de astăzi, 13 septembrie, mai multe hotărâri legate de organizarea scrutinului parlamentar din 28 septembrie 2025. Printre acestea se numără respingerea unei contestații depuse de Blocul Electoral „Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei”, modificări în componența organelor electorale, dar și atenționări adresate unor concurenți pentru...
15:30
DOC/ Cetățenii R. Moldova pot aplica la programul de relocare în Rusia fără a cunoaște limba rusă. Decretul lui Putin # Ziarul de Garda
Președintele rus, Vladimir Putin, a semnat un decret prin care a modificat programul de relocare în Federația Rusă. În baza noilor prevederi, cetățenii Republicii Moldova, dar și cei din Ucraina, Belarus și Kazahstan, pot aplica la program fără a fi obligați să demonstreze cunoașterea limbii ruse. Actul este datat cu 8 septembrie. Prin decretul semnat,...
15:10
Când alegerile ne ceartă cu cei dragi: ghid pentru discuții politice fără conflicte # Ziarul de Garda
„Numai m-am împăcat cu neamurile și iarăși alegeri” – gluma care circulă în fiecare sezon electoral ascunde un adevăr dureros: politica îi poate învrăjbi chiar și pe cei mai apropiați oameni. Prieteni, familii sau colegi ajung adesea să se certe aprins din cauza diferențelor de opinie, iar relațiile au de suferit. Totuși, specialiștii spun că...
14:50
LIVE TEXT / Kaja Kallas: „Singurul care își bate joc de orice efort de pace este Vladimir Putin”. Concesiile teritorile dorite de Kremlin. Războiul din Ucraina, ziua 1298 # Ziarul de Garda
UPDATE 14:41 Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a declarat că discuțiile despre posibile cedări teritoriale din partea Ucrainei fac parte din scenariul promovat de Rusia, calificând acestea drept o „capcană”. Ea a subliniat că Europa trebuie să colaboreze mai strâns cu Washingtonul pentru a contracara Moscova. „Rusia vrea să discutăm ce trebuie să cedeze Ucraina...
14:00
Un fost consilier comunist de la Bălți a distribuit ziare pentru PAS. Formațiunea se disociază de „astfel de persoane” # Ziarul de Garda
Un fost consilier comunist de la Bălți, Serghei Eremciuc, a schimbat panglica Sfântului Gheorghe, negru-oranj, pe o vestă cu logo-ul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS). Liderul Partidului Național Moldovenesc (PNM), Dragoș Galbur, a criticat implicarea sa în campania PAS pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, unde a participat la distribuirea de materiale electorale. Contactată de ZdG, purtătoarea de cuvânt...
13:10
Dodon distribuie un nou fals: Europa nu va cumpăra merele din Moldova, iar fără Rusia falimentează toți producătorii noștri # Ziarul de Garda
Președintele Partidului Socialiștilor, Igor Dodon, a declarat că „merele noastre în Europa nu o să se cumpere” și că „fără Rusia falimentează toți producătorii noștri”. Afirmațiile sunt false. Datele oficiale arată că exporturile de fructe moldovenești în Uniunea Europeană (UE) sunt în creștere, iar accesul pe piața europeană este facilitat constant prin eliminarea taxelor vamale și...
12:40
Alexei Agachi, doctor habilitat în istorie, cercetător ştiinţific principal la Institutul de Istorie al AȘM, dezvăluie un subiect extrem de important în această perioadă electorală din R. Moldova – impactul Bisericii ruse asupra situației politice de la noi. Într-o analiză complexă, expediată în adresa ZdG, savantul se referă la sprijinul acordat de Biserica rusă trimisului...
12:30
PAS – fruntaș în utilizarea resurselor administrative în campanie. Raport Promo-LEX # Ziarul de Garda
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a fost formațiunea cea mai vizată în cazuri de utilizare a resurselor administrative în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Aceasta este una dintre concluziile Raportului nr. 3 al Misiunii de Observare Promo-LEX, care a analizat perioada 29 august – 10 septembrie 2025. Prestația concurenților electorali: Campania electorală pentru alegerile...
12:00
Acuzații de malpraxis la Anenii Noi. Un tânăr a ajuns în comă și a fost de urgență operat la câteva ore după ce medicii i-ar fi spus mamei sale că „totul este în regulă” # Ziarul de Garda
„Totul este în regulă, o ușoară comoție” – acest verdict spune o femeie că l-a primit de la un medic din Anenii Noi după ce i-a examinat fiul. După câteva ore, tânărul a ajuns în comă și a fost dus de urgență pentru a fi operat în capitală. Acum, băiatul se află, din spusele mamei,...
11:20
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, și președintele SUA, Donald Trump, ar putea avea o întrevedere la summitul Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN), programat în octombrie, potrivit agenției Bernama, scrie Novaia Gazeta. Conform sursei, ambii lideri vor participa la summit, însă atât la Kremlin, cât și la Casa Albă informația nu a fost încă comentată oficial. La...
11:00
Ceva mai mult de două săptămâni au rămas până în ziua decisivă, în care cetățenii R. Moldova, indiferent unde s-ar afla, vor alege un nou Parlament. Dacă ținem cont de faptul că R. Moldova e un stat parlamentar, reiese că avem de ales conducerea legislativă supremă a acestui stat, iar dacă pretindem că aspirăm să...
10:50
O dronă necunoscută, descoperită pe o plajă din Bulgaria, a fost preluată de armată # Ziarul de Garda
O dronă a fost descoperită vineri, 12 septembrie, pe plaja de nord din orașul Burgas, potrivit presei bulgare. Poliția a intervenit după ce mai multe persoane au semnalat prezența vehiculului aerian fără pilot, scrie Novinite, citat de HotNews. Obiectul, cu o lungime de aproape un metru, prezenta semne evidente de coroziune, fiind lipsită de partea din...
10:10
VIDEO/ Maia Sandu listează reușitele politice în relația cu Italia: „Să avem grijă să păstrăm ceea ce am obținut” # Ziarul de Garda
Președinta Maia Sandu a enumerat reușitele politice obținute în relația cu Italia în ultimii ani 4 ani. Declarația vine în contextul vizitei sale în Italia, dar și al alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Șefa statului a afirmat că aceste rezultate trebuie „păstrate”. „În anii 2000, mulți moldoveni au fost nevoiți să plece de acasă, cei...
09:40
LIVE TEXT / Peste 180 de lupte pe front. Rusia a mai pierdut 950 de militari. Războiul din Ucraina, ziua 1298 # Ziarul de Garda
UPDATE 9:35 Pierderile totale de luptă ale forțelor ruse în Ucraina, din 24 februarie 2022 până la 13 septembrie 2025, au ajuns la aproximativ 1 093 730 de militari, dintre care 950 au fost uciși sau răniți în ultimele 24 de ore. UPDATE 9:30 De-a lungul liniei frontului au fost înregistrate în total 183 de confruntări între...
09:00
VIDEO/ Europarlamentarii cer sprijinirea R. Moldova în fața ingerințelor Rusiei | Un fost angajat al SIS, acuzat de spionaj | Detalii noi despre vizita lui Ceban în Italia, iar Polonia invocă articolul 4 din NATO | SĂPTĂMÂNA DE GARDĂ # Ziarul de Garda
R. Moldova a fost cap de afiș în prima sesiune a Parlamentului European din această toamnă. Detalii, în această ediție a Săptămânii de Gardă. Vorbim și despre reținerea pentru spionaj a unui fost director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate al R. Moldova, dar și despre menținerea interdicției de intrare în Spațiul Schengen aplicată...
Mai mult de 2 zile în urmă
22:00
LIVE TEXT/ Forțele de Apărare ale Ucrainei au dejucat ofensiva rusească asupra Sumî, declară Zelenski. Război în Ucraina, ziua 1297 # Ziarul de Garda
UPDATE 22:00 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că apărătorii ucraineni au dejucat complet operațiunea ofensivă rusească asupra Sumî, scrie Hromadske. Zelenski a relatat acest lucru pe rețelele de socializare. Președintele face referire la raportul comandantului-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, Oleksandr Sîrski, în timpul unei reuniuni a Cartierului General al Comandantului Suprem. „Există rezultate...
21:30
Preşedintele american Donald Trump a declarat vineri, 12 septembrie, că răbdarea sa cu președintele rus Vladimir Putin „se epuizează rapid” şi a evocat posibilitatea unor sancţiuni împotriva băncilor ruseşti şi a sectorului petrolier rusesc, dar fără a se angaja ferm în acest sens, notează AFP, citat de HotNews.ro. Preşedintele american a adăugat, în timpul unui...
20:40
LIVE TEXT/ Marea Britanie promite ajutor în valoare de 193 de milioane de dolari pentru Ucraina și aplică noi sancțiuni Rusiei. Război în Ucraina, ziua 1297 # Ziarul de Garda
UPDATE 20:40 Londra oferă Ucrainei ajutor în valoare de 142 de milioane de lire sterline (193 de milioane de dolari) pentru a sprijini țara pe parcursul iernii și anul viitor, a anunțat secretarul britanic de externe, Yvette Cooper, pe 12 septembrie, potrivit Kyiv Independent. Vestea vine în momentul în care Cooper a ajuns la Kiev,...
20:10
NATO lansează o nouă operațiune pentru a-și consolida apărarea pe flancul estic, după incursiunea dronelor rusești în spațiul aerian al Poloniei # Ziarul de Garda
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a anunțat vineri, 12 septembrie, la Bruxelles, că Alianța Nord-Atlantică va lansa o nouă operațiune, denumită „Eastern Sentry” (în traducere Santinela de Est), pentru a-și consolida apărarea pe flancul său estic, ca răspuns la incursiunea a numeroase drone rusești în spațiul aerian al Poloniei, relatează dpa, Reuters și AFP,...
19:40
Ministerul Justiției a recepționat decizia autorităților elene privind extrădarea lui Plahotniuc: „MAI deja întreprinde acțiunile necesare pentru preluarea lui” # Ziarul de Garda
Ministerul Justiției anunță că a recepționat astăzi, 12 septembrie, prin intermediul Biroul Național Central Chișinău Interpol, decizia de extrădare emisă de autoritățile elene în urma cererilor formulate de Ministerul Justiției și Procuratura Generală privind extrădarea lui Vladimir Plahotniuc. În rezultat, setul de acte necesar pentru extrădare a fost transmis Ministerului Afacerilor Interne, instituție competentă pentru...
19:30
Ministerul Justiției a recepționat decizia autorităților elene privind extrădarea lui Vladimir Plahotniuc, emisă la solicitarea R. Moldova # Ziarul de Garda
Ministerul Justiției anunță că a recepționat astăzi, 12 septembrie, prin intermediul Biroul Național Central Chișinău Interpol, decizia de extrădare emisă de autoritățile elene în urma cererilor formulate de Ministerul Justiției și Procuratura Generală privind extrădarea lui Vladimir Plahotniuc. În rezultat, setul de acte necesar pentru extrădare a fost transmis Ministerului Afacerilor Interne, instituție competentă pentru...
18:50
Noi detalii despre cei doi viceprimari de Comrat reținuți recent: „Arest în penitenciar pentru 30 de zile” # Ziarul de Garda
Procurorii din Cahul au prezentat noi detalii despre cei doi viceprimari de Comrat reținuți recent, o candidată la funcția de deputat și 2 activiști ai unui partid. În privința viceprimarului reținut pentru abuz de serviciu – Stepan Cara, în cazul prezumtivei alocări ilegale a mai multor terenuri de construcție către apropiații săi, în timp ce...
18:40
SINTEZA ELECTORALĂ/ Agitație electorală la ore, sondaje „cu iz de manipulare”, gazul de 10 lei – istorie # Ziarul de Garda
Mai mulți cetățeni sunt contactați telefonic și solicitați să răspundă în cadrul unor așa-zise sondaje telefonice. O operatoare care a contactat alegătorii a declarat că lucrează pentru o asociație obștească din Comrat, condusă de Alla Fedoristova, care l-a sprijinit pe Alexandr Stoianoglo la prezidențiale, iar ulterior a distribuit postări ale Irinei Vlah. Marc Tkaciuk, unul...
18:20
Mai multe străzi din capitală vor fi închise în weekend în contextul unui eveniment sportiv. Cum va circula transportul public # Ziarul de Garda
Primăria Municipiului Chișinău anunță că sâmbătă și dimunică, 13 și 14 septembrie, traficul va fi suspendat în câteva zone din capitală pentru desfășurarea unor evenimente sportive. Transportul public va circula conform unui itinerar special, iar șoferii sunt îndemnați să ocolească zonele respective. De pe 13.09.205, ora 01:10, până pe 14.09.2025, ora 19:00, va fi suspendat...
17:50
Limba română va fi predată la o instituție de învățământ din Franța ca obiect obligatoriu # Ziarul de Garda
Limba română va fi predată ca limbă obligatorie în sistemul public preuniversitar din Franța, a anunțat într-un comunicat Ambasada României în Franța. Astfel, Ministerul Educației Naționale din Românie, Învățământului superior și Cercetării din Republica Franceză, prin intermediul Academiei Créteil, a demarat un program pilot de studiere a limbii române ca limbă străină obligatorie (LV2), în...
17:40
Ministerul Sănătății anunță că 28 de spitale au beneficiat de sisteme moderne de sterilizare: „O investiție de circa 60 de milioane de lei” # Ziarul de Garda
Pe 12 septembrie, la Institutul de Medicină Urgentă din Chișinău, a avut loc evenimentul de inaugurare a sistemelor moderne de sterilizare, instalate în 28 de spitale din țară. Potrivit Ministerului Sănătății, noile echipamente sunt esențiale pentru creșterea calității actului medical, protejarea pacienților și prevenirea infecțiilor nosocomiale. Acest proiect a fost realizat în contextul implementării componentei...
17:30
Suspectul în cazul asasinării activistului american Charlie Kirk este un tânăr de 22 de ani. Tatăl său a informat autoritățile și l-a reținut până când acesta a putut fi arestat # Ziarul de Garda
Suspectul în cazul asasinării activistului american Charlie Kirk a fost arestat. Acesta este Tyler Robinson, în vârstă de 22 de ani. Tyler a mărturisit tatălui său că el a fost cel care a tras în Kirk, transmite CNN. Tatăl suspectului a informat autoritățile și a declarat că l-a reținut pe fiul său până când acesta...
17:20
CSP a admis rapoartele de evaluare a integrității etice și financiare emis în privința a trei procurori # Ziarul de Garda
Membrii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) au admis în ședință vineri, 12 septembrie, rapoartele Comisiei de evaluare a procurorilor emis în privința a trei procurori, Mariana Leahu, Victor Muntean și Gheorghe Caragia. Pe 23 iulie, Mariana Leahu, adjunctă interimară a procurorului-șef al Procuraturii Anticorupție (PA), a promovat evaluarea integrității etice și financiare în temeiul Legii nr....
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.