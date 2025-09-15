(video) Performanță legendară în Las Vegas: Crawford l-a învins pe Canelo și a scris o pagină unică în istoria boxului

13:10

Cristina Scarlevschi a recunoscut că nu trece prin cea mai bună perioadă din viața ei, asta după ce a început să aibă simptome care păreau că anunță o răceală. Ispita de la Insula iubirii și-a dat seama că nu este vorba despre o răceală, ci despre o problemă cu care nu s-a mai confruntat până acum, scrie spynews.ro.