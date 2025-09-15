Două vase s-au ciocnit în largul coastelor Mauritaniei. Un rus și un spaniol au fost arestaţi

16:30

Președintele american Donald Trump a declarat vineri dimineață, la Fox News, că autoritățile l-au găsit și arestat pe ucigașul lui Charlie Kirk, relatează BBC. „Cu un grad ridicat de certitudine, îl avem în custodie”, a afirmat liderul de la Casa Albă. Trump a precizat că „cineva foarte apropiat de el l-a dat pe mâna autorităților” […] Articolul Trump anunță arestarea ucigașului lui Charlie Kirk: „Cu un grad ridicat de certitudine, îl avem în custodie” apare prima dată în Realitatea.md.