Șeful Comisiei Europene avertizează, după incidentul dronei rusești în România: „E o ameninţare gravă la adresa securităţii regionale”
SafeNews, 15 septembrie 2025 07:50
„Incursiunea Rusiei în spaţiul aerian al României reprezintă din nou o încălcare flagrantă a suveranităţii Uniunii Europene", a afirmat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Ea a adăugat că incidentul este „o ameninţare gravă la adresa securităţii regionale". „Incursiunea Rusiei în spaţiul aerian al României reprezintă din nou o încălcare flagrantă a suveranităţii Uniunii
Acum 5 minute
08:20
Un avion al companiei aeriene poloneze Enter Air, care a decolat din Turcia spre Polonia, a derapat de pe pistă la aterizarea pe aeroportul internațional din orașul Cracovia. Pasagerii au fost evacuați în siguranță, iar zborurile au fost suspendate, scrie site-ul TVP World. Zborul Enter Air a decolat duminică din Antalya, din sudul Turciei, puțin […] Articolul Incident aviatic în Polonia. Un avion a ratat aterizarea și a ieșit de pe pistă apare prima dată în SafeNews.
Acum 30 minute
08:00
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunţat, duminică seară, că forţele ucrainene au avansat în sectoarele de frontieră din nordul regiunii Sumî, o zonă în care trupele ruse încearcă de luni de zile să-şi consolideze poziţiile, relatează Reuters. Zelenski, vorbind în discursul său video de seară, a citat, de asemenea, comandantul suprem al Ucrainei, care a […] Articolul Zelenski: Forţele ucrainene înregistrează progrese în zonele de frontieră din Sumî apare prima dată în SafeNews.
08:00
Ambasadorul Rusiei, convocat la MAE român după încălcarea spațiului aerian românesc de o dronă rusească # SafeNews
Ministerul de Externe din România a anunțat oficial că l-a convocat duminică, 14 septembrie, pe ambasadorul Federației Ruse la București după ce o dronă a pătruns sâmbătă în spațiul aerian românesc. Partea română a transmis protestul ferm faţă de acest act inacceptabil şi iresponsabil, care reprezintă o violare a suveranităţii României, potrivit sursei citate. „Astfel de […] Articolul Ambasadorul Rusiei, convocat la MAE român după încălcarea spațiului aerian românesc de o dronă rusească apare prima dată în SafeNews.
Acum o oră
07:50
Șeful Comisiei Europene avertizează, după incidentul dronei rusești în România: „E o ameninţare gravă la adresa securităţii regionale” # SafeNews
„Incursiunea Rusiei în spaţiul aerian al României reprezintă din nou o încălcare flagrantă a suveranităţii Uniunii Europene", a afirmat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Ea a adăugat că incidentul este „o ameninţare gravă la adresa securităţii regionale". „Incursiunea Rusiei în spaţiul aerian al României reprezintă din nou o încălcare flagrantă a suveranităţii Uniunii
07:40
Germania a înăsprit criteriile de eliberare a vizelor pentru cetățenii ruși, atât pentru vizele naționale, cât și pentru cele din spațiul Schengen. Acest lucru a fost relatat de serviciul de presă al Ambasadei Germaniei la Moscova, ca răspuns la solicitarea RTVI de a comenta informațiile agenției dpa, conform cărora Berlinul ar încerca să înăsprească regimul […] Articolul UE restricţionează accesul ruşilor: Germania înăspreşte vizele, Spania le suspendă apare prima dată în SafeNews.
07:30
Președintele rus Vladimir Putin l-a decorat duminică pe fostul președinte Dmitri Medvedev, informează EFE, care amintește că Medvedev a avut mai multe dispute aprinse cu președintele american Donald Trump în ultimele luni, cu comentarii belicoase pe rețelele de socializare. Medvedev, care împlinește 60 de ani duminică, a primit Ordinul Meritului pentru Patrie, gradul IV, pentru […] Articolul Vladimir Putin l-a decorat pe Dmitri Medvedev de ziua sa apare prima dată în SafeNews.
07:30
McGregor: Musk intenționează să ofere asistență financiară în cursa prezidențială din Irlanda # SafeNews
Fostul campion al Ultimate Fighting Championship (UFC), Conor McGregor, a declarat că antreprenorul american, inginerul și miliardarul de 54 de ani, Elon Musk, și-a exprimat dorința de a-i oferi sprijin financiar în cursa prezidențială din Irlanda. Cuvintele sale au fost citate de jurnalistul Adam Glyn pe rețeaua socială X, transmite gazeta.ru. „Elon este un adevărat supererou. […] Articolul McGregor: Musk intenționează să ofere asistență financiară în cursa prezidențială din Irlanda apare prima dată în SafeNews.
Acum 2 ore
07:20
Întrebări fără răspuns despre motivația presupusului asasin al lui Charlie Kirk. Indicii din trecutul lui Tyler Robinson # SafeNews
Deși autoritățile au dezvăluit vineri cine este suspectul în uciderea activistului conservator Charlie Kirk, semnele de întrebare legate de motivațiile sale au exacerbat dezbaterile politice intense din SUA în urma atacului armat, scrie The Guardian. Autoritățile au dezvăluit că presupusul ucigaș al lui Kirk este Tyler Robinson, un bărbat în vârstă de 22 de ani […] Articolul Întrebări fără răspuns despre motivația presupusului asasin al lui Charlie Kirk. Indicii din trecutul lui Tyler Robinson apare prima dată în SafeNews.
07:10
Când Vladimir Putin a trimis cel puțin 19 drone în Polonia săptămâna trecută, președintele rus a transmis un mesaj: nu intenționează să pună capăt războiului împotriva Occidentului prea curând, scrie, duminică, Politico. Incursiunea rusă în spațiul aerian al NATO urmează săptămânilor de atacuri aeriene în Ucraina, care au ucis zeci de civili, au avariat clădiri […] Articolul Politico: De ce Putin nu va pune capăt războiului împotriva Occidentului apare prima dată în SafeNews.
07:00
Reședința Prezidențială din Condrița a găzduit ieri cea de-a doua ediție a Festivalului Pădurilor, un eveniment dedicat protecției mediului, promovării unui stil de viață sustenabil și implicării cetățenilor în Programul Național de Împădurire, comunică MOLDPRES. Potrivit organizatorilor, mii de oameni de toate vârstele au participat, la ateliere, expoziții interactive, dezbateri, activități educative și un iarmaroc […] Articolul Festivalul Pădurilor de la Condrița a adunat mii de vizitatori apare prima dată în SafeNews.
06:50
Rusia a lansat racheta de croazieră hipersonică Zircon către o ţintă din Marea Barents în timpul exerciţiilor militare Zapad, a anunţat duminică Ministerul rus al Apărării, relatează Interfax, potrivit News.ro. ”Conform datelor obiective de monitorizare primite în timp real, ţinta a fost distrusă printr-o lovitură directă”, a transmis ministerul. Tirul cu racheta hipersonică Zircon asupra ţintei maritime a […] Articolul Rusia a folosit noua rachetă hipersonică Zircon în timpul exerciţiilor militare Zapad apare prima dată în SafeNews.
06:40
Ucraina intenționează să impună restricții la telefonia mobilă în timpul atacurilor cu drone rusești # SafeNews
Ucraina vrea să reducă intenționat calitatea comunicațiilor mobile în timpul atacurilor cu drone rusești pentru a împiedica utilizarea rețelelor în coordonarea atacurilor. Anunțul a fost făcut duminică, 14 septembrie 2025, de șeful Statului Major General, Andrii Hnatov, citat de Reuters. La trei ani și jumătate de la începutul războiului, Rusia a intensificat atacurile cu drone […] Articolul Ucraina intenționează să impună restricții la telefonia mobilă în timpul atacurilor cu drone rusești apare prima dată în SafeNews.
06:30
Comisia Electorală respinge contestațiile privind participarea ministrului Muncii, Alexei Buzu, în acțiuni electorale # SafeNews
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) nu va fi sancționat în cazul contestațiilor privind participarea ministrului Muncii, Alexei Buzu, la acțiuni de campanie, fără a fi suspendare din funcție. Comisia Electorală Centrală a fost sesizată în acest sens de două formațiuni politice — Partidul Politic „Partidul Nostru” și Partidul Național Moldovenesc — precum și de candidata […] Articolul Comisia Electorală respinge contestațiile privind participarea ministrului Muncii, Alexei Buzu, în acțiuni electorale apare prima dată în SafeNews.
Acum 4 ore
06:20
Ministra de Externe a României, despre drona intrată în spaţiul aerian românesc: „Astfel de acţiuni ale Rusiei sunt inacceptabile” # SafeNews
Ministra de Externe a României, Oana Ţoiu, a reacţionat după ce o dronă a intrat în spaţiul aerian românesc, afirmând că astfel de acţiuni ale Rusiei sunt inacceptabile şi iresponsabile şi că va ridica problema acţiunilor Rusiei la Adunarea Generală a ONU. ”Forţele Aeriene Române au interceptat o dronă rusească ce a încălcat spaţiul nostru aerian în […] Articolul Ministra de Externe a României, despre drona intrată în spaţiul aerian românesc: „Astfel de acţiuni ale Rusiei sunt inacceptabile” apare prima dată în SafeNews.
06:10
Două trenuri au deraiat în zone diferite din regiunea Leningrad. Anchetatorii studiază pista unui posibil sabotaj # SafeNews
Două trenuri au deraiat duminică dimineața, 14 septembrie, în zone diferite din regiunea Leningrad. Un mecanic de tren și-a pierdut viața, iar traficul feroviar a fost perturbat, a anunțat guvernatorul regiunii. Aceste incidente au avut loc la câteva ore după explozia de sâmbătă seara a unui dispozitiv pe o secțiune de cale ferată din regiunea […] Articolul Două trenuri au deraiat în zone diferite din regiunea Leningrad. Anchetatorii studiază pista unui posibil sabotaj apare prima dată în SafeNews.
Acum 24 ore
13:40
XAI, compania lui Elon Musk, a concediat 500 de antrenori universali de inteligență artificială. Compania xAI a efectuat o restructurare amplă a echipei implicate în instruirea modelelor de inteligență artificială Grok. Despre acest lucru scrie Business Insider. Potrivit publicației, au fost concediați cel puțin 500 de angajați care se ocupau de structurarea și clasificarea datelor. Schimbările […] Articolul În compania lui Elon Musk au avut loc concedieri masive apare prima dată în SafeNews.
13:20
Papa Leon al XIV-lea, care a preluat șefia Bisericii Catolice în luna mai, împlinește duminică 70 de ani. De ziua sa, suveranul pontif a primit un tort adus de noul reprezentant al SUA la Vatican, Brian Burch. Brian Burch a adus un tort de ciocolată de la Portillo’s, un popular lanţ de restaurante din Chicago, […] Articolul Papa Leon împlinește 70 de ani: Ce cadou a primit de la Ambasadorul SUA apare prima dată în SafeNews.
13:20
Nicușor Dan, despre anularea alegerilor prezidențiale din România: Nu pot să spun că am o imagine clară. # SafeNews
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a afirmat că nu are încă o „imagine clară” legat de ceea ce s-a întâmplat în noiembrie anul trecut, atunci când au fost anulate alegerile prezidenţiale. „În intervalul care s-a scurs de atunci mi se pare că nu doar în România, dar la nivel european, faptul că există un război hibrid […] Articolul Nicușor Dan, despre anularea alegerilor prezidențiale din România: Nu pot să spun că am o imagine clară. apare prima dată în SafeNews.
13:20
Conturile de socializare ale lui Charlie Kirk cresc spectaculos după asasinarea influentului activist conservator # SafeNews
Conturile de socializare ale comentatorului conservator Charlie Kirk au câștigat milioane de urmăritori în primele zile de la asasinatul său miercuri, potrivit datelor compilate de CNN și SocialBlade, evidențiind un interes public crescut pentru moștenirea sa digitală și politică. Contul său principal de Instagram a atras 3,5 milioane de noi urmăritori, pagina de Facebook peste 2,3 milioane, […] Articolul Conturile de socializare ale lui Charlie Kirk cresc spectaculos după asasinarea influentului activist conservator apare prima dată în SafeNews.
13:10
Uniți prin cultură și dragoste de neam. Scuarul Parlamentului a adunat un public numeros la Gala Festivalului-concurs național „Te cânt, Patrie și Neam” # SafeNews
Scuarul Parlamentului Republicii Moldova a găzduit, în seara zilei de 13 septembrie, Concertul de gală al Festivalului-concurs național de muzică patriotică „Te cânt, Patrie și Neam”, ediția a III-a. Evenimentul a marcat și deschiderea șirului de activități în contextul Săptămânii deschiderii parlamentare, oferind un cadru cultural și simbolic de reafirmare a unității și a valorilor […] Articolul Uniți prin cultură și dragoste de neam. Scuarul Parlamentului a adunat un public numeros la Gala Festivalului-concurs național „Te cânt, Patrie și Neam” apare prima dată în SafeNews.
13:10
VIDEO // Veaceslav Burlac: „Moldovenii din diaspora trebuie sprijiniți și Respectați, nu pedepsiți” # SafeNews
Moldovenii din diaspora trebuie sprijiniți să-și aducă și să-și investească acasă banii câștigați cu greu peste hotare, nu împiedicați de birocrație și nedreptăți. Declarația a fost făcută de Veaceslav Burlac, vicepreședinte al Partidului „Respect Moldova”, în cadrul dezbaterii electorale de la postul Cinema 1. „Moldovenii din diaspora trebuie susținuți, nu pedepsiți. Ei trebuie motivați să investească […] Articolul VIDEO // Veaceslav Burlac: „Moldovenii din diaspora trebuie sprijiniți și Respectați, nu pedepsiți” apare prima dată în SafeNews.
10:50
Președinția a venit cu o precizare după apariția unor informații pe canale de Telegram, potrivit cărora vizita familiei Maiei Sandu la Vatican ar fi generat cheltuieli suportate din bugetul de stat.Instituția a subliniat că toate costurile legate de deplasare au fost acoperite integral de familia Președintei. „Vreau să fie limpede pentru toată lumea: toate costurile au fost […] Articolul Cheltuielile familiei Maiei Sandu la Vatican, explicate de Președinție apare prima dată în SafeNews.
10:40
Președinta Partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, susține că formațiunea sa este singura din Republica Moldova căreia, cu 15 zile înainte de alegeri, i s-ar refuza deschiderea unui cont electoral – o situație pe care o califică drept o încălcare gravă a legii și a principiilor democratice. „Jurnaliștii mă întreabă zilnic: «Cât costă campania dumneavoastră electorală?» […] Articolul Victoria Furtună: Campania electorală a Partidului Moldova Mare costă zero lei apare prima dată în SafeNews.
10:30
Președintele Maia Sandu a participat sâmbătă, 13 septembrie, la o întâlnire cu moldovenii din diasporă. În discursul rostit, șeful statului a subliniat importanța unității și implicării cetățenilor, indiferent unde se află aceștia, în procesul de construcție a unui viitor european pentru R. Moldova. „Familiile nu stau mereu sub același acoperiș, dar rămân familii — la […] Articolul Președinta Maia Sandu: Miza alegerilor este viitorul unei țări unite și demne apare prima dată în SafeNews.
10:10
VIDEO // Andrei Stratan, liderul Partidului Republican, își declară sprijinul pentru „Respect Moldova” # SafeNews
Partidul „Mișcarea Respect Moldova”, fondat de Eugeniu Nichiforciuc și condus de Marian Lupu, a încheiat un parteneriat politic cu Partidul Republican din Moldova (PRM), condus de Andrei Stratan. În cadrul unei întâlniri desfășurate astăzi, liderul PRM și-a declarat oficial sprijinul pentru echipa „Respect Moldova” și își îndeamnă susținătorii să facă același lucru la alegerile parlamentare […] Articolul VIDEO // Andrei Stratan, liderul Partidului Republican, își declară sprijinul pentru „Respect Moldova” apare prima dată în SafeNews.
10:00
Traian Băsescu, despre riscurile venirii la putere în R. Moldova a forțelor pro-ruse: Pe 28 septembrie seara, Putin și ai lui pot fi la granița României! # SafeNews
O victorie a stângii pro-moscovite ar aduce în Parlament şi în Guvernul de la Chişinău marionetele lui Putin, iar la frontiera României o ţară supusă ordinelor şi controlului Moscovei. De această părere este fostul președinte al României, Traian Băsescu. Potrivit politicianului, există riscul ca în seara zilei de 28 septembrie, când vor avea loc alegerile […] Articolul Traian Băsescu, despre riscurile venirii la putere în R. Moldova a forțelor pro-ruse: Pe 28 septembrie seara, Putin și ai lui pot fi la granița României! apare prima dată în SafeNews.
09:40
Zelenski, despre drona intrată în România: O extindere evidentă a războiului de către Rusia # SafeNews
Preşedintele Volodimir Zelenski afirmă sâmbătă seara, într-o postare pe X, că drona interceptată de avioanele ridicate de România a pătruns 10 kilometri în teritoriul românesc şi că a survolat timp de 50 de minute în spaţiul aerian al NATO şi avertizează că aceasta nu este o eroare, ci un demers intenţionat al Moscovei, care caută […] Articolul Zelenski, despre drona intrată în România: O extindere evidentă a războiului de către Rusia apare prima dată în SafeNews.
08:30
R. Moldova a încheiat screeningul la capitolul ce ține de agricultură: Avem de implementat 1.500 de norme UE # SafeNews
Republica Moldova a încheiat procesul de screening pe capitolul 12, cel legat de agricultură, siguranța alimentelor, politica sanitară și fitosanitară. Experții europeni au formulat o serie de recomandări. Pe durata a cinci zile, reprezentanți ai Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, dar și ai mai multor instituții subordonate au prezentat experților […] Articolul R. Moldova a încheiat screeningul la capitolul ce ține de agricultură: Avem de implementat 1.500 de norme UE apare prima dată în SafeNews.
Ieri
08:20
SUA au reluat dialogul cu talibanii. Care a fost scopul vizitei unui oficial american la Kabul # SafeNews
Emisarul american Adam Boehler a indicat sâmbătă, în timpul unei rare vizite a unui oficial american la Kabul, că Statele Unite vor efectua un schimb de prizonieri cu guvernul taliban, relatează AFP, preluată de Agerpres. „În legătură cu problema cetăţenilor deţinuţi în Afganistan şi Statele Unite, Adam Boehler a declarat că cele două ţări vor […] Articolul SUA au reluat dialogul cu talibanii. Care a fost scopul vizitei unui oficial american la Kabul apare prima dată în SafeNews.
08:10
Profesori, pompieri, militari şi jurnaliști – concediați în SUA după ce au comentat pe reţelele sociale despre împuşcarea lui Charlie Kirk # SafeNews
Reacţiile pe reţelele sociale la uciderea activistului de extremă dreapta Charlie Kirk le-au costat locul de muncă pe numeroase persoane din SUA, autorităţile din mai multe state americane luând măsuri restrictive faţă de comentariile critice, deşi administraţia Trump pledează în general pentru libertatea de exprimare. Printre cei care au fost concediaţi, suspendaţi sau cenzuraţi în […] Articolul Profesori, pompieri, militari şi jurnaliști – concediați în SUA după ce au comentat pe reţelele sociale despre împuşcarea lui Charlie Kirk apare prima dată în SafeNews.
08:00
VIDEO // Miting de proporții al extremei-drepte la Londra. Peste 100.000 de oameni au cerut respectarea dreptului la liberă exprimare # SafeNews
În jur de 110.000 de persoane au participat sâmbătă la Londra la un miting convocat de către militantul britanic de extremă dreapta Tommy Robinson, miting prezentat ca o manifestație pentru apărarea dreptului la liberă exprimare, într-un moment în care subiectul agită dezbaterea publică din Regatul Unit, informează AFP. Manifestația are loc după o vară marcată […] Articolul VIDEO // Miting de proporții al extremei-drepte la Londra. Peste 100.000 de oameni au cerut respectarea dreptului la liberă exprimare apare prima dată în SafeNews.
07:50
Ambasada Republicii Moldova în Canada a început expedierea plicurilor cu buletine de vot pentru cetățenii moldoveni care s-au înregistrat prealabil pentru a participa la alegerile parlamentare din 28 septembrie, transmite IPN. Misiunea diplomatică încurajează toți cetățenii moldoveni din Canada să își exercite dreptul de vot și să contribuie activ la consolidarea democrației. În Canada, un […] Articolul Ambasada R. Moldova în Canada a început expedierea buletinelor de vot apare prima dată în SafeNews.
07:40
Astronomii chinezi au verificat unul dintre cele mai promițătoare sisteme planetare în căutarea semnalelor civilizațiilor extraterestre, dar până acum fără succes. Preprintul studiului a fost publicat pe portalul arXiv. Echipa condusă de Guang-Yuan Sun de la Universitatea Dezhou a efectuat observații asupra sistemului TRAPPIST-1, aflat la doar 40 de ani-lumină de Pământ și care conține […] Articolul China a început o „vânătoare” de extratereștri apare prima dată în SafeNews.
07:30
Patrule de soldați ar putea începe să circule pe străzile capitalei belgiene începând cu 8 aprilie 2026, în încercarea de a combate violența legată de droguri, potrivit ministrului apărării belgian, Theo Francken, informează sâmbătă EFE. Ministrul a dat detalii vineri despre un astfel de plan, în timpul unui interviu acordat ziarului flamand Het Laatste Nieuws, […] Articolul Patrule de soldați ar putea începe să circule pe străzile din Bruxelles apare prima dată în SafeNews.
07:20
Hasan Mutlu, primarul districtului Bayrampaşa din Istanbul a fost reținut sâmbătă sub acuzații de corupție, fraudă și deturnare de fonduri, în cadrul unei noi operațiuni împotriva opoziției din Turcia. Potrivit presei locale, autoritățile din Istanbul au desfășurat percheziții în 72 de locații și au emis mandate de arestare pentru pentru 48 de persoane în cadrul […] Articolul Turcia // Încă un politician din opoziție a fost reținut la Istanbul apare prima dată în SafeNews.
07:10
Președintele american Donald Trump s-a declarat pregătit să impună sancțiuni majore Rusiei, dar doar când toate țările NATO vor fi de acord și vor opri achiziția de petrol rusesc. Într-o postare pe rețeaua sa de socializare Truth Social, cu titlul scris cu majuscule, „O SCRISOARE TRIMISĂ DE PREȘEDINTELE DONALD J. TRUMP TUTUROR NAȚIUNILOR DIN NATO ȘI DIN […] Articolul Trump: ”Dacă NATO face ce spun eu, războiul din Ucraina se va termina rapid!” apare prima dată în SafeNews.
13 septembrie 2025
20:10
Ministerul Apărării Naţionale din România a informat că două aeronave de luptă F-16 din Baza 86 Aeriană Feteşti au decolat, sâmbătă, la ora 18.05, pentru monitorizarea situatiei aeriene la graniţa cu Ucraina, ca urmare a unor atacuri aeriene ruseşti asupra infrastructurii ucrainene de la Dunăre şi după ce Forţele Aeriene au interceptat o dronă în […] Articolul Dronă depistată în spațiul aerian al României: două avioane F-16 mobilizate apare prima dată în SafeNews.
16:30
VIDEO // Nicolae Cicariov: „Vom restabili respectul față de cetățeni și față de cei care își servesc țara” # SafeNews
Partidul „Respect Moldova” este o echipă de oameni profesioniști, care știu ce și cum trebuie să facă pentru a asigura bunăstarea și a restabili respectul față de cetățeni, dar și față de cei care își servesc țara. Declarația a fost făcută de către secretarul general al formațiunii, Nicolae Cicariov, fost șef al Inspectoratului de Poliție […] Articolul VIDEO // Nicolae Cicariov: „Vom restabili respectul față de cetățeni și față de cei care își servesc țara” apare prima dată în SafeNews.
16:30
„Nu excludem provocări!” – Apelul apărătorului lui Plahotniuc către instituțiile statului # SafeNews
Instituțiile statului, responsabile de extrădarea lui Vlad Plahotniuc, sunt îndemnate să țină sub control tot procesul și să ia toate măsurile de securitate pentru revenirea fostului lider al PDM în țară. Apelul este făcut de Lucian Rogac, avocatul lui Vlad Plahotniuc, care precizează că în ultima perioadă a primit mai multe semnale că s-ar pregăti […] Articolul „Nu excludem provocări!” – Apelul apărătorului lui Plahotniuc către instituțiile statului apare prima dată în SafeNews.
15:00
Putin a modificat regulile în programul de repatriere pentru cetățenii Republicii Moldova și alte trei state # SafeNews
Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a semnat un decret care modifică regulile programului de repatriere pentru „compatrioții” din fostul spațiu sovietic. Una dintre cele mai semnificative schimbări vizează cetățenii Republicii Moldova, care nu vor mai fi obligați să demonstreze cunoașterea limbii ruse pentru a putea participa la acest program, scrie Rbc.ru. Noua prevedere se aplică și […] Articolul Putin a modificat regulile în programul de repatriere pentru cetățenii Republicii Moldova și alte trei state apare prima dată în SafeNews.
14:50
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a făcut apel vineri la ‘finalizarea garanțiilor de securitate cât mai curând posibil’, după întâlnirea cu consilieri ai liderilor din Regatul Unit, Franța, Germania și Italia. Trimisul special al SUA, Keith Kellogg, și consilieri pe probleme de securitate națională din Regatul Unit, Germania, Franța și Italia se află la Kiev, au […] Articolul Zelenski: Garanțiile de securitate trebuie să fie finalizate cât mai curând posibil apare prima dată în SafeNews.
13:20
O dronă a fost descoperită vineri pe plaja de nord din orașul Burgas, scrie presa bulgară. Poliția a intervenit după ce mai mulți oameni au raportat vehiculul aerian fără pilot. Obiectul, de aproape un metru, era puternic corodat, cu partea din spate și aripa dreaptă lipsă, ceea ce indică faptul că a petrecut mult timp […] Articolul VIDEO // O dronă misterioasă a fost găsită pe o plajă din Bulgaria apare prima dată în SafeNews.
12:50
Dorin Recean: Sprijinul pentru personalul medical și modernizarea spitalelor sunt priorități ale Guvernului # SafeNews
Prim-ministrul Dorin Recean a participat la deschiderea Congresului aniversar al Societății de Anesteziologie și Reanimatologie, care marchează 50 de ani de la înființare. Potrivit unui comunicat de presă al Guvernului, evenimentul reunește, în aceste zile, peste 400 de participanți și peste 60 de vorbitori internaționali din România, Franța, Marea Britanie, Germania, Turcia, Israel și Ucraina. […] Articolul Dorin Recean: Sprijinul pentru personalul medical și modernizarea spitalelor sunt priorități ale Guvernului apare prima dată în SafeNews.
12:50
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, participă sâmbătă la o întâlnire cu moldoveni din diasporă implicați activ în viața comunității. Evenimentul are loc la Potsdam, în Germania, și reunește reprezentanți ai diasporei din mai multe state, transmite IPN. Potrivit unui comunicat de presă al Președinției, reuniunea își propune să creeze un spațiu în care moldovenii plecați […] Articolul Reprezentanții diasporei din mai multe state, în dialog cu Maia Sandu la Potsdam apare prima dată în SafeNews.
11:10
Președintele Partidului „Respect Moldova”, Marian Lupu, declară că, împreună cu echipa formațiunii, merg în alegerile parlamentare din 28 septembrie pentru a aduce ordine și profesionalism în instituțiile statului, pentru a stimula creșterea economică, a crea locuri de muncă și a garanta fiecărui cetățean un trai decent. „Am decis să revin în politică deoarece am văzut tot […] Articolul VIDEO // Marian Lupu: Am revenit în politică pentru a contribui la creșterea economiei apare prima dată în SafeNews.
11:10
VIDEO // Victoria Furtună: Întâlnirea noastră cu cetățenii a fost obstrucționată de forțele de ordine # SafeNews
Partidul Moldova Mare, condus de Victoria Furtună, afirmă că o întâlnire cu cetățenii organizată în orașul Sîngerei a fost împiedicată de forțele de ordine, iar autoritățile locale ar fi participat la acțiuni de intimidare. Anunțul a fost făcut public într-o postare a liderului formațiunii pe rețelele sociale. Potrivit unui videoclip publicat de Victoria Furtună, poliția […] Articolul VIDEO // Victoria Furtună: Întâlnirea noastră cu cetățenii a fost obstrucționată de forțele de ordine apare prima dată în SafeNews.
10:30
VIDEO // Maia Sandu: Am obținut încrederea și prietenia Italiei datorită eforturilor noastre comune. Să avem grijă să păstrăm ceea ce am obținut # SafeNews
Maia Sandu și-a încheiat vizita oficială în Italia și Vatican, unde a avut întrevederi cu oficiali de rang înalt, inclusiv cu Sanctitatea Sa Papa Leon al XIV-lea. Într-un mesaj video publicat pe rețele sociale, șeful statului a amintit că în anii 2000’ mulți cetățeni ai R. Moldova au fost nevoiți să emigreze, iar Italia a […] Articolul VIDEO // Maia Sandu: Am obținut încrederea și prietenia Italiei datorită eforturilor noastre comune. Să avem grijă să păstrăm ceea ce am obținut apare prima dată în SafeNews.
10:30
Peste 130 000 de soldaţi ruşi ucişi în Ucraina, identificaţi în urma unei anchete de presă # SafeNews
Publicaţia independentă rusă Mediazona, în colaborare cu serviciul rus al BBC, a confirmat identitatea a 130.150 de militari ruşi ucişi în Ucraina. Ultimul raport acoperă perioada 24 februarie 2022 – 11 septembrie 2025. De la ultima actualizare, au fost confirmaţi încă 4.469 de soldaţi ruşi ucişi, scrie News.ro. Ancheta menţionează că numărul real al victimelor este […] Articolul Peste 130 000 de soldaţi ruşi ucişi în Ucraina, identificaţi în urma unei anchete de presă apare prima dată în SafeNews.
09:50
Un cutremur cu magnitudinea de 7,4 a lovit sâmbătă, 13 septembrie 2025, în apropierea coastei de est a regiunii Kamceatka din Rusia, însă nu există risc de tsunami, informează Reuters. Institutul de Studii Geologice al Statelor Unite a estimat cutremurul la magnitudinea de 7,4, cu o adâncime de 39,5 km. Centrul German de Cercetare pentru […] Articolul Cutremur cu magnitudinea de 7,4 în apropierea coastei de est a regiunii ruse Kamceatka apare prima dată în SafeNews.
09:50
Parlamentul European face presiuni pentru modificarea acordului comercial încheiat la finele lunii iulie de UE și SUA. Acest lucru riscă să creeze noi tensiuni, tocmai în momentul în care Bruxelles-ul încearcă să stabilizeze relațiile tensionate cu președintele Donald Trump, transmite Agerpres cu referire la Bloomberg. Potrivit unor surse din apropierea acestui dosar, eurodeputații fac presiuni pentru introducerea […] Articolul Eurodeputații vor să modifice acordul comercial convenit între UE și SUA apare prima dată în SafeNews.
