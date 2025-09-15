În Kamceatka, au fost înregistrate zeci de replici în decursul unei zile

19:00

Prima metodă de preparare:Laptele, faina, ouăle, smîntîna, sarea şi piperul se amestecă şi se bat pînă la obţinerea unei mase omogene. Într-o tigaie călită se pune slănina sau şunca tăiată felii mari, se prăjeşte puţin, apoi se toarnă amestecul şi se coace la cuptor pînă este gata.Se serveşte cu mămăligă.A doua metodă de preparare:Ouăle se bat cu sare şi smîntînă, într-o