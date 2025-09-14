„Chișinău Marathon 2025”: peste 11.000 de alergători din 58 de țări au transformat capitala în orașul mișcării
Unica.md, 14 septembrie 2025 21:20
Duminică, 14 septembrie, a avut loc „Chișinău Marathon 2025", organizată de SPORTER în parteneriat cu Primăria Chișinău. Ajuns la a 11-a ediție, evenimentul a adunat circa 11.000 de participanți din
• • •
Acum 5 minute
21:40
Mii de georgieni au mărșăluit la Tbilisi pentru parcursul european, în pofida „legii agenților străini” care a blocat integrarea # Unica.md
Mii de oameni au ieșit pe străzile capitalei Georgiei, Tbilisi, la un miting pro‑european menit să transmită un mesaj clar: societatea își dorește continuarea parcursului spre Uniunea Europeană. Cu steagurile
Acum 30 minute
21:20
„Chișinău Marathon 2025”: peste 11.000 de alergători din 58 de țări au transformat capitala în orașul mișcării # Unica.md
Duminică, 14 septembrie, a avut loc „Chișinău Marathon 2025", organizată de SPORTER în parteneriat cu Primăria Chișinău. Ajuns la a 11-a ediție, evenimentul a adunat circa 11.000 de participanți din
Acum o oră
21:10
Aterizare de coșmar în Cracovia. Aproape 200 de pasageri evacuați după ce avionul a ieșit de pe pistă # Unica.md
Un avion care zbura din Turcia, operat de compania charter poloneză Enter Air, a ieșit de pe pistă în timpul aterizării pe aeroportul internațional Krakow-Balice, duminică după-amiază, incident care a
20:50
Ștefan Burlacu a cântat impecabil piesa „Acele” de la Carla’s Dreams, iar antrenorii au crezut că în spatele lor se află chiar solistul trupei # Unica.md
Ștefan Burlacu, un tânăr basarabean de 22 de ani, a făcut senzație la Vocea României cu o interpretare atât de fidelă a piesei „Acele" (Carla's Dreams), încât pentru câteva clipe
Acum 2 ore
20:10
Bloomberg: Washingtonul presează G7 pentru tarife usturătoare împotriva cumpărătorilor de petrol rusesc # Unica.md
Washingtonul face lobby în rândul aliaților din G7 pentru introducerea unor tarife punitive aplicate țărilor care cumpără petrol rusesc, scrie Bloomberg, citat de ProTV. Propunerea vizează așa-numite tarife secundare, între
19:50
Crimă în municipiul Comrat. Un bărbat ar fi fost ucis cu toporul. Deocamdată, nu au fost publicate informații despre agresor. Scenele cumplite s-ar fi petrecut sâmbătă noaptea, chiar în plină
Acum 4 ore
19:10
Proiect imobiliar la Brașov: Locuitorii unui cartier din Brașov se opun construirii a 7-8 blocuri de către un apropiat al oligarhului Ilan Șor # Unica.md
Locuitorii unui cartier din Brașov se opun Planului Urbanistic Zonal care ar permite construirea a 7–8 blocuri, totalizând aproximativ 500–600 de apartamente, pe terenul fostei baze CFR SIRV. Proiectul este
19:00
Nu uita să consumi „fructul inimii” toamna aceasta: mică, intensă și surprinzător de utilă pentru sănătate # Unica.md
Aronia (scoruș negru/chokeberry) a intrat tot mai des în grădinile și magazinele din Moldova. Boabele mici, de un violet aproape negru, au reputația de „superfruct" datorită concentrației foarte mari de
18:50
Leguma „electrică” din piață: antibiotic natural, booster metabolic și truc de bucătărie pe care îl uităm # Unica.md
Hreanul este una dintre cele mai puternice rădăcini pe care le avem la îndemână în piețele din Moldova. Iute, aromatic și surprinzător de versatil, hreanul „desfundă" căile respiratorii, dă energie
18:40
Un ceai simplu, preparat din trei semințe comune – fenicul, chimen și coriandru – promite alinare rapidă pentru balonare și disconfort digestiv, având totodată efecte antiinflamatoare ușoare. Combinarea acestor plante
Acum 6 ore
17:40
Papanikolaou, medicul care a schimbat destinul prevenției: povestea testului ce a salvat milioane de femei # Unica.md
Medicina modernă îi datorează enorm unui om care a avut curajul să creadă în ceea ce vede la microscop. Medicul grec Georgios Papanikolaou, născut în 1883, este părintele unuia dintre
17:30
Alimente care scad tensiunea arterială: ce să pui în farfurie pentru o inimă mai sănătoasă # Unica.md
Hipertensiunea arterială rămâne unul dintre cei mai importanți factori de risc pentru bolile cardiovasculare, dar vestea bună este că dieta poate avea un impact direct și rapid asupra valorilor tensionale.
17:10
Sushila Karki, aleasă premier interimar al Nepalului, a făcut închisoare după ce a luptat împreună cu soțul său să doboare monarhia # Unica.md
Sushila Karki, fostă judecătoare în vârstă de 73 de ani, a fost desemnată prim-ministru interimar al Nepalului în urma unui vot organizat de tinerii protestatari pe platforma Discord, după ce
17:00
Povestea unui spălător de mașini care a devenit milionar: „Hărnicie, onestitate și disciplină” # Unica.md
Öger Akgün are 51 de ani și o poveste care începe simplu și se transformă într-o lecție despre disciplină și ambiție. Crescut pe insula Sylt, unde a ajuns la vârsta
17:00
VIDEO Papa Leon al XIV-lea a împlinit 70 de ani. Credincioșii strânși în Piața Sfântul Petru # Unica.md
Papa Leon al XIV-lea a împlinit duminică 70 de ani și le-a mulțumit credincioșilor care au venit cu miile în Piața Sfântul Petru, purtând pancarte cu urări de „La mulți
16:50
Maia Sandu: „Oriunde ne poartă drumurile, rămânem uniți prin legătura cu Moldova și prin dorința de a o vedea pașnică, liberă și prosperă” # Unica.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat sâmbătă, 13 septembrie, la o întâlnire cu moldovenii din diasporă implicați în viața comunităților lor. Șefa statului a subliniat importanța unității și implicării
16:40
Comisia de evaluare propune ca procurorul Andrei Balan să nu promoveze verificarea externă, invocând probleme de integritate # Unica.md
Comisia de evaluare a procurorilor a anunțat rezultatul verificării integrității procurorului Andrei Balan din cadrul Procuraturii Anticorupție și propune ca acesta să nu promoveze evaluarea externă. În raport se menționează
Acum 8 ore
15:40
Un băiețel născut în Statele Unite a stârnit uimire prin dimensiunile sale impresionante. Annan a venit pe lume pe 3 septembrie la St. Joseph's Hospital-South din Riverview, Florida, cântărind 6
15:10
Vladimir Putin l-a decorat pe Dmitri Medvedev, adjunctul său din Consiliul de Securitate al Federației Ruse, cu ordinul „Pentru merite față de Patrie", gradul IV, chiar în ziua în care
15:10
Ucraina ar putea limita telefonia mobilă în timpul atacurilor cu drone pentru a bloca coordonarea loviturilor # Unica.md
Ucraina ia în calcul să reducă intenționat calitatea comunicațiilor mobile în timpul atacurilor cu drone rusești, pentru a îngreuna folosirea rețelelor în coordonarea loviturilor. Anunțul a fost făcut duminică de
15:00
Cartelele prepay vor putea fi cumpărate doar cu act de identitate. MAI pregătește reguli stricte pentru prevenirea fraudelor online # Unica.md
Cartelele preplătite de telefonie mobilă ar putea fi vândute în curând doar pe baza unui act de identitate, potrivit unui proiect la care lucrează Ministerul Afacerilor Interne, IGP și Serviciul
14:40
Poliția a fost alertată vineri dimineață, în jurul orei 08:10, după ce cadavrul unui bărbat a fost găsit în propria locuință din localitatea Horodiște, raionul Rezina, transmit surse PulsMedia.MD. Victima,
14:40
Vadul lui Vodă: bărbat de 65 de ani găsit mort în locuință, cu urme de violență. Suspect de 38 de ani, reținut # Unica.md
Cadavrul unui bărbat în vârstă de 65 de ani a fost descoperit vineri, 12 septembrie, în jurul orei 16:00, într-o locuință din orășelul Vadul lui Vodă, susțin surse PulsMedia.MD. Persoana
14:30
Bălăbănești, Criuleni: „Bostaniada” adună sute de vizitatori și premiază cel mai mare bostan al Moldovei în 2025 – 615 kg # Unica.md
Sute de vizitatori au participat la cea de-a 14-a ediție a Festivalului Etno-Gastronomic „Bostaniada", desfășurat la Bălăbănești, raionul Criuleni, unde au fost expuse peste 20 de tone de dovleci. Publicul
14:30
Un bărbat de 39 de ani, din satul Recea, raionul Rîșcani, a provocat un accident rutier vineri seara, 12 septembrie, în jurul orei 22:20, după care a părăsit locul incidentului.
Acum 12 ore
11:50
La mulți ani, maestre Edgar Ștefăneț! Virtuosul muzician sărbătorește astăzi un jubileu frumos # Unica.md
Virtuosul muzician și compozitor, Edgar Ștefăneț, dirijor și director artistic al Orchestrei FLUIERAȘ, sărăbătorește astăzi o frumoasă aniversare. Maestrul împlinește 55 de ani, informează unica.md. Din 2013, maestrul este la
10:50
Peste un milion de persoane au participat la a cincea ediție a mitingului „Unite the Kingdom", organizat sâmbătă de Tommy Robinson în Marea Britanie pentru a-l omagia pe activistul conservator
10:40
Trump a dat ultimatum aliaților NATO referitor la sancționarea Rusiei, altfel SUA nu va acționa # Unica.md
Președintele SUA, Donald Trump, a transmis sâmbătă o scrisoare liderilor NATO în care condiționează impunerea de sancțiuni „majore" împotriva Rusiei de adoptarea simultană a acelorași măsuri de către toți aliații
09:30
Traian Băsescu, avertisment înaintea alegerilor din R. Moldova: „Pe 28 septembrie, seara, Putin și ai lui pot fi la granița României” # Unica.md
Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a transmis un mesaj dur pe Facebook înaintea alegerilor parlamentare din Republica Moldova, programate la sfârșitul acestei luni, avertizând asupra unei mize geopolitice majore
Ieri
19:30
UE acordă circa 2,7 milioane de euro pentru întărirea răspunsului la urgențe în R. Moldova: șase proiecte IGSU, dotări și instruiri cu parteneri din România # Unica.md
Uniunea Europeană va oferi granturi în valoare de aproximativ 2,7 milioane de euro pentru creșterea capacității de reacție a Republicii Moldova în situații de urgență. Inspectoratul General pentru Situații de
11:00
PNM cheamă liderii unioniști la unitate: „Lăsați divergențele și consolidați mișcarea într-o singură forță politică” # Unica.md
Partidul Național Moldovenesc (PNM) a lansat un apel către liderii formațiunilor și blocurilor unioniste să lase deoparte divergențele și să contribuie la consolidarea mișcării într-o singură forță politică. Liderul PNM,
10:50
Putin a crescut de peste opt ori finanțarea pentru cercetarea longevității în ultimii cinci ani # Unica.md
Finanțarea acordată de Fondul Rus pentru Știință (RNF) proiectelor din domeniul îmbătrânirii și prelungirii vieții a crescut de peste opt ori în ultimii cinci ani, potrivit unei analize publicate de
10:30
Numerele de telefon mobil ale lui Friedrich Merz, ale miniștrilor germani, ale șefilor de agenții și ale conducerii militare de vârf din Germania pot fi găsite cu ușurință pe internet.
09:30
SUA impun restricții de export pentru 32 de companii străine acuzate că aprovizionează complexul militar al Rusiei. Măsurile intră în vigoare pe 16 septembrie # Unica.md
Departamentul Comerțului al Statelor Unite a publicat lista a 32 de companii din China, India, Turcia și alte state care vor fi supuse restricțiilor de export, pe motiv că au
09:20
Rădăcina de pătrunjel: mică, ieftină, dar surprinzător de puternică. De ce merită să o pui mai des în farfurie # Unica.md
În umbra frunzelor verzi și aromate, rădăcina de pătrunjel a rămas ani buni subapreciată. Arată modest, costă puțin, dar vine cu un profil nutritiv și funcțional care ar face invidioase
09:20
Serviciile de informații sud-coreene au confirmat că Kim Jong-un își pregătește fiica, Kim Ju Ae, ca posibilă succesoare la conducerea Coreei de Nord. Adolescența, devenită tot mai vizibilă în spațiul
08:40
Erika Kirk, văduva lui Charlie Kirk, mesaj emoționant după asasinarea soțului: „Vocea lui va rămâne. Mișcarea pe care a construit-o nu va muri” # Unica.md
Erika Kirk, văduva activistului conservator Charlie Kirk, a rostit un discurs profund emoționant în care le-a mulțumit salvatorilor, echipei soțului ei și Casei Albe pentru sprijinul oferit în orele critice
08:20
Un cutremur puternic, cu magnitudinea de 7,4, s-a produs sâmbătă dimineață în apropierea coastei de est a Peninsulei Kamchatka (Rusia), a anunțat US Geological Survey (USGS), citat de AP. Potrivit
08:10
Opozantul Statkevici, eliberat de Lukașenko, a dispărut după ce a refuzat să părăsească Belarusul. Familia nu știe unde se află # Unica.md
Fostul candidat la președinție și liderul formațiunii „Narodnaja Hromada", Mikola Statkevici, eliberat pe 11 septembrie de regimul Lukașenka, a dispărut după ce a refuzat să plece din Belarus, relatează Radio
07:50
Horoscop de weekend: E o zi bună pentru a fixa prioritățile de toamnă, a pune ordine în buget și a închide capitole începute în vară # Unica.md
Luna în Capricorn cere structură, dar în weekend o folosim pentru ritualuri simple: ordine în casă, planuri de toamnă, timp de calitate cu ai tăi. Evită suprasolicitarea; alege activități cu
01:10
Prințul Harry, vizită surpriză la Kiev: sprijin pentru recuperarea militarilor răniți. Șefa diplomației britanice, Yvette Cooper, anunță sancțiuni noi împotriva Rusiei # Unica.md
Ducele de Sussex a efectuat o vizită neanunțată la Kiev, la invitația Guvernului ucrainean, pentru a sprijini recuperarea militarilor grav răniți în războiul de trei ani cu Rusia, a confirmat
00:40
Marea Britanie se alătură operațiunii NATO „Eastern Sentry”, în semn de solidaritate cu aliații de pe Flancul Estic # Unica.md
Regatul Unit a anunțat că se alătură operațiunii NATO „Eastern Sentry" (Santinela Estică), lansată pentru consolidarea posturii defensive pe Flancul Estic în urma incursiunilor recente ale dronelor rusești în spațiul
00:40
Suspectul în cazul asasinării activistului conservator Charlie Kirk a fost reținut: Tyler Robinson, 22 de ani, din Utah. Trump cere pedeapsa cu moartea dacă va fi găsit vinovat # Unica.md
Autoritățile din Utah au anunțat reținerea principalului suspect în cazul împușcării mortale a activistului de dreapta Charlie Kirk. Guvernatorul Spencer Cox a confirmat că Tyler Robinson, în vârstă de 22
12 septembrie 2025
22:20
Fluturele alcaparrera (Colotis evagore), specie termofilă obișnuită în zone aride din Africa și Orientul Mijlociu, a fost observat pentru prima dată în Comunitatea Madrid, în Sierra de Guadarrama, la circa
22:10
Rusia amenință Danemarca cu „măsuri militare” după acordul privind producția de combustibil pentru rachete ucrainene pe teritoriul danez # Unica.md
Moscova a avertizat vineri că va lua „măsuri militare" ca reacție la decizia Copenhagăi de a permite producția pe teritoriul Danemarcei a combustibilului pentru o nouă rachetă ucraineană de lungă
22:00
Cahul: măsuri preventive în dosarul de corupție ce vizează doi viceprimari din Comrat, o candidată la deputăție și doi activiști de partid # Unica.md
Procurorii din Cahul au anunțat noi detalii în dosarul penal privind presupuse fapte de corupție și abuzuri care vizează doi viceprimari ai municipiului Comrat, o candidată la funcția de deputat
21:50
Artiști din 12 țări, pe scena TNOB „Maria Bieșu”: a 33-a ediție a Festivalului Internațional de Operă și Balet marchează 90 de ani de la nașterea primadonei # Unica.md
Cea de-a 33-a ediție a Festivalului Internațional de Operă și Balet „Maria Bieșu" se desfășoară la Chișinău în perioada 14 septembrie – 5 octombrie, cu participarea unor artiști celebri din
21:50
Grecia aprobă extrădarea lui Vladimir Plahotniuc. Ministerul Justiției: actele au fost transmise MAI pentru preluare # Unica.md
Ministerul
Mai mult de 2 zile în urmă
21:40
NATO a lansat operațiunea ”Santinela Estică”. Apărare întărită în România ca răspuns la incidentele dinspre Rusia # Unica.md
Alianța Nord-Atlantică a anunțat vineri demararea operațiunii Eastern Sentry (Santinela Estică), o activitate cu caracter strict defensiv menită să întărească apărarea pe flancul estic, în contextul violărilor repetate ale spațiului ... Post-ul NATO a lansat operațiunea ”Santinela Estică”. Apărare întărită în România ca răspuns la incidentele dinspre Rusia apare prima dată în Unica.md.
21:30
Trump avertizează că „răbdarea cu Putin se epuizează rapid” și evocă sancțiuni împotriva băncilor și petrolului rusesc # Unica.md
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat vineri că răbdarea sa față de președintele rus Vladimir Putin „se epuizează rapid” și a evocat posibilitatea impunerii de sancțiuni suplimentare împotriva băncilor rusești ... Post-ul Trump avertizează că „răbdarea cu Putin se epuizează rapid” și evocă sancțiuni împotriva băncilor și petrolului rusesc apare prima dată în Unica.md.
