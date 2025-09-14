Reședința prezidențială de la Condrița a găzduit a doua ediție a Festivalului Pădurilor

18:40

Rusia a dus mereu un război hribrid, dar ceea ce se întâmplă acum este mult mai grav. Kremlinul încearcă să schimbe cursul mai multor ţări prin propagandă şi interferenţe în alegeri. Sunt relatările unui activict civic din Georgia, fondator al Centrului Georgian din Exil, care a vorbit în exclusivitate pentru TVR MOLDOVA, în cadrul emisiunii Impact Plus. Acesta a explicat despre cum au reuşit ruşii să preia controlul în ţara sa, un stat cu o democraţie promiţătoare şi despre cât de şubredă este clasa politică.