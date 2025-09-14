Proiect imobiliar la Brașov: Locuitorii unui cartier din Brașov se opun construirii a 7-8 blocuri de către un apropiat al oligarhului Ilan Șor

21:20

Doi pensionari – o femeie de 63 de ani și un bărbat de 64 de ani – au ajuns la reanimare vineri, în urma unei explozii produse de un cazan de rachiu. Incendiul a cuprins acoperișul casei.