Cursul valutar oficial la 15 septembrie 2025
NewsUngheni, 14 septembrie 2025 18:10
• • •
Acum 30 minute
18:10
Ieri
13:10
Adresele din Fălești unde va fi deconectată energia electrică în perioada 15 – 19 septembrie 2025 # NewsUngheni
13:00
Adresele din Ungheni unde va fi deconectată energia electrică în perioada 15 – 19 septembrie 2025 # NewsUngheni
12:40
12 septembrie 2025
20:00
19:50
Noi amănunte despre cei doi viceprimari ai mun. Comrat reținuți recent de procurori și CNA # NewsUngheni
19:40
28 de instituții medico-sanitare publice din țară au fost dotate cu sisteme noi de sterilizare # NewsUngheni
18:30
Mai mult de 2 zile în urmă
16:00
Maia Sandu a fost primită astăzi în audiență de către Sanctitatea Sa Papa Leon al XIV-lea # NewsUngheni
15:40
14:20
Proiectul „Jazz și poezie” revine în patru locații istorice din R. Moldova, inclusiv la UNGHENI # NewsUngheni
14:00
Semințe de cannabis și echipamente de cultivare depistate de vameși într-un microbus de pe cursa Odesa – Chișinău # NewsUngheni
13:50
13:40
13:20
13:10
Cel mai bun rezultat din ultimii 10 ani – peste 15 000 de cetățeni au fost ajutați să-și găsească un loc de muncă de către ANOFM # NewsUngheni
11:50
11:30
11:10
10:50
La Călărași va avea loc în premieră Campionatul Republicii Moldova la Trântă pentru seniori # NewsUngheni
10:20
CNA și Procurorii efectuează percheziții în Călărași într-un dosar de corupere electorală # NewsUngheni
10:00
11 septembrie 2025
23:40
23:30
Produse de tutun și alcool de contrabandă depistate de ofițerii Echipelor mobile ale Vămii # NewsUngheni
23:20
Polițiștii de Frontieră au identificat țigări de contrabandă în PTF Giurgiulești – Reni # NewsUngheni
23:00
În sistemul public de învățământ francez a demarat Programul pilot de studiere a limbii române ca limbă străină obligatorie # NewsUngheni
22:30
Ungheni Gaz reamintește consumatorilor despre necesitatea respectării cu strictețe a regulilor de securitate cu privire la utilizarea gazelor naturale # NewsUngheni
21:50
[FLASH] Drumul de acces spre căminele Școlii Profesionale din Dănuțeni a fost (re)asfaltat # NewsUngheni
18:30
Primul control pe reflectarea alegerilor la TV: GRT și PRO TV amendate pentru discriminare și 15 avertizări publice # NewsUngheni
18:10
Amenzi de 100 mii MDL pentru posturilor GRT, Exclusiv TV și TVC21 – lipsă de imparțialitate și echilibru informațional # NewsUngheni
18:00
Beneficiile aduse de „Satul European” pe Valea Culei – Complex sportiv modern în Cornova # NewsUngheni
17:30
[REINTEGRARE] Chișinăul acordă sprijin constant pentru familiile cu copii din stânga Nistrului și mun. Tighina # NewsUngheni
16:20
16:00
15:40
Noi percheziții privind coruperea alegătorilor, finanțarea ilegală a partidelor și spălarea banilor # NewsUngheni
14:30
CNIR lansează licitația pentru contractul de consultanță pe tronsonul 1 al Autostrăzii A8 / Ungheni – Iași – Târgu Neamț # NewsUngheni
13:50
URSS nu ne-a învățat să zburăm. Când au trecut ei Nistrul în ’40 – avioanele erau deja pe pistă # NewsUngheni
13:20
13:10
13:00
11:20
[REINTEGRARE] Chișinăul acordă sprijin constant pentru familiile cu copii din stânga Nistrului și mun. Tighina # NewsUngheni
11:00
10:50
Oamenii legii au destructurat un nou grup infracțional specializat în escrocherii online # NewsUngheni
10:30
10:10
01:10
00:50
00:40
00:30
O nouă centrală fotovoltaică de 22 MW cu sistem de stocare va fi construită în comuna Zâmbreni # NewsUngheni
10 septembrie 2025
19:40
