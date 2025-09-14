Peste un milion de oameni l-au omagiat pe Charlie Kirk la Londra. Elon Musk: „Fie ripostați, fie muriți”

14:40

Văduva lui Charlie Kirk, Erika, a ţinut un discurs emoţionant în care le-a mulţumit salvatorilor pentru că au încercat să îi salveze viaţa soţului ei, după ce acesta a fost împuşcat mortal în campusul unei universităţi din Utah. Într-o transmisiune live, stând lângă scaunul gol al soţului ei, pe care acesta îl folosea la înregistrările podcastului, ea a citat din Biblie şi a vorbit despre dragostea lui pentru preşedintele Donald Trump, vicepreşedintele JD Vance, Statele Unite şi pentru cei doi copii ai cuplului, relatează BBC, citat de digi24.ro.