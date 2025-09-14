Papanikolaou, medicul care a schimbat destinul prevenției: povestea testului ce a salvat milioane de femei

17:30

Hipertensiunea arterială rămâne unul dintre cei mai importanți factori de risc pentru bolile cardiovasculare, dar vestea bună este că dieta poate avea un impact direct și rapid asupra valorilor tensionale. ... Post-ul Alimente care scad tensiunea arterială: ce să pui în farfurie pentru o inimă mai sănătoasă apare prima dată în Unica.md.