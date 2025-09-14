Comisia de evaluare propune ca procurorul Andrei Balan să nu promoveze verificarea externă, invocând probleme de integritate

10:10

O operațiune comună a autorităților din România, Cehia și Ungaria, coordonată de Eurojust, a identificat o presupusă rețea de spionaj belarus care l-ar include pe un fost adjunct al Serviciului ... Post-ul Fost adjunct al serviciilor secrete din R. Moldova, reținut pentru trădare într-un dosar privind o rețea de spionaj belarus, ar fi primit bani și instrucțiuni la Budapesta apare prima dată în Unica.md.