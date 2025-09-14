Dosarul Candidatului: Alianța Liberalilor Democrați Europeni 

11:00

Cetățenii Republicii Moldova cu drept de vot pot verifica online secția de votare la care urmează să voteze. Aceștia trebuie să acceseze platforma verifica.cec.md și să introducă IDNP-ul (codul personal format din 13 cifre). Sistemul va afișa adresa secției de votare la care cetățeanul este înregistrat în lista electorală de bază. Totodată, platforma va prezenta […]