Scuarul Parlamentului a găzduit Concertul de gală al Festivalului-concurs național de muzică patriotică „Te cânt, Patrie și Neam”

Oficial.md, 14 septembrie 2025 14:50

Scuarul Parlamentului Republicii Moldova a găzduit, în seara zilei de 13 septembrie 2025, Concertul de..

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Oficial.md

Acum 30 minute
14:50
Alexandr Stoianoglo: „Economia trebuie eliberată de poverile fiscale și de creditarea inefcientă” Oficial.md
Alexandr Stoianoglo, unul dintre liderii Blocului Electoral ALTERNATIVA, a avut mai multe întâlniri cu locuitorii..
14:50
Scuarul Parlamentului a găzduit Concertul de gală al Festivalului-concurs național de muzică patriotică „Te cânt, Patrie și Neam” Oficial.md
Scuarul Parlamentului Republicii Moldova a găzduit, în seara zilei de 13 septembrie 2025, Concertul de..
Acum 24 ore
15:30
Renato Usatîi anunță că modernizarea Aeroportului Internațional din Mărculești este un obiectiv prioritar al Partidului Nostru Oficial.md
Renato Usatîi anunță că modernizarea Aeroportului Internațional din Mărculești este un obiectiv prioritar al Partidului..
Ieri
13:30
Maia Sandu participă la un eveniment dedicat diasporei la Potsdam, Germania Oficial.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va participa astăzi, 13 septembrie 2025, la o întâlnire cu..
11:10
Ion Ceban: Împreună cu locuitorii sectorului Centru am ajuns la aceeași concluzie: oamenii trebuie să poată trăi acasă având siguranța zilei de mâine Oficial.md
„Împreună cu locuitorii sectorului Centru am ajuns la aceeași concluzie: oamenii trebuie să poată trăi..
08:00
Ministerul Justiției a recepționat decizia de extrădare emisă de autoritățile elene privind extrădarea lui Vladimir Plahotniuc Oficial.md
Ministerul Justiției a recepționat prin intermediul Biroul Național Central Chișinău Interpol, decizia de extrădare emisă..
12 septembrie 2025
17:40
Partidul Politic „NOI – Noua Opţiune Istorică” a prezentat viziunea sa privind politica externă a Republicii Moldova Oficial.md
Partidul Politic „NOI – Noua Opţiune Istorică” a prezentat astăzi, în cadrul unei conferinţe de..
17:00
Blocul Electoral ALTERNATIVA: Proteste regizate de guvernare împotriva opoziției: un atac direct la democrație Oficial.md
Blocul Electoral ALTERNATIVA condamnă categoric acțiunile guvernării PAS, care a ajuns să organizeze proteste împotriva..
16:50
28 de instituții medico-sanitare publice din țară au fost dotate cu sisteme noi de sterilizare Oficial.md
Astăzi, 12 septembrie, la Institutul de Medicină Urgentă din Chișinău a avut loc evenimentul de..
16:50
Irina Vlah: Curtea de Apel Cahul a respins cererea procurorilor privind arestarea membrilor „Inima Moldovei”  Oficial.md
Curtea de Apel Cahul a respins cererea procurorilor privind arestarea membrilor Partidului Republican „Inima Moldovei”...
15:50
Maia Sandu s-a întâlnit cu Papa Leon al XIV-lea: I-am povestit despre bunătatea și generozitatea moldovenilor Oficial.md
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a întâlnit astăzi cu Papa Leon al XIV-lea. Cei doi..
15:30
Demers. Andrei Năstase cere Procuraturii să investigheze unele informații privind un posibil troc politic între PAS și Vladimir Plahotniuc Oficial.md
Andrei Năstase, candidat independent la funcția de deputat în Parlament, a adresat un demers către..
15:20
Doi bărbați din Edineț și Strășeni – în judecată pentru omor și viol în Chișinău Oficial.md
Procurorii din Chișinău anunță trimiterea în judecată a doi bărbați pentru omorul și violul altor..
Mai mult de 2 zile în urmă
14:40
Proiectul Strategiei energetice 2050 a fost prezentat pentru consultări publice Oficial.md
Ministerul Energiei a prezentat proiectul Strategiei energetice până în anul 2050 în cadrul unui eveniment..
13:40
Alimentația elevilor: meniuri-model pentru zece zile Oficial.md
Instituțiile de învățământ general din Republica Moldova asigură alimentația elevilor în baza unor meniuri-model elaborate..
13:40
MAE și MC au semnat Concepția Diplomației Culturale a Republicii Moldova Oficial.md
Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Culturii au semnat astăzi, Ordinul comun de aprobare a Concepției..
13:40
Radu Marian: Conform sondajelor credibile, PAS se luptă pentru majoritatea parlamentară! Oficial.md
După ce în spațiul public au apărut, pe surse, datele unui sondaj – Radu Marian,..
13:40
A 33-a ediție al Festivalului Internațional de Operă și Balet „Maria Bieșu” Oficial.md
Artiști de renume din 12 țări vor urca pe scena Teatrului Național de Operă și..
13:30
Programul Acces la Cultură: Alte 39 de proiecte culturale preselectate în Apelul II Oficial.md
Alte 39 de proiecte culturale preselectate în Apelul II, gata să prindă viață cu Acces..
13:30
Constatări ale Promo-LEX: 52 cazuri de abuz de resurse administrative înregistrate Oficial.md
Asociația Promo-LEX a prezentat astăzi Raportul nr. 3 al Misiunii de observare a alegerilor parlamentare..
13:30
Dan Perciun: În următorii 4 ani avem datoria să continuăm majorarea salariilor profesorilor Oficial.md
„În următorii 4 ani avem datoria să continuăm majorarea salariilor profesorilor până la nivelul salariului..
13:20
Parlamentul organizează Săptămâna deschiderii parlamentare Oficial.md
Parlamentul organizează, în perioada 13–20 septembrie 2025, o nouă ediție a Săptămânii deschiderii parlamentare. Timp..
13:10
Blocul Patriotic a prezentat Programul electoral în domeniul apărării statalității Republicii Moldova Oficial.md
Candidații la funcția de deputat în Parlament din partea Blocului Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor,..
12:20
(VIDEO) Maia Sandu urmează să fie primită în audiență de Papa Leon al XIV-lea Oficial.md
Președinta Maia Sandu a sosit la Vatican, unde urmează să fie primită în audiență de..
12:20
Igor Dodon: Transmitem condoleanțe poporului american în legătură cu moartea violentă a lui Charlie Kirk Oficial.md
Igor Dodon, liderul socialiștilor, a exprimat condoleanțe poporului american în legătură cu moartea lui Charlie..
12:20
PLDM își exprimă profunda tristețe și compasiune în legătură cu trecerea în eternitate a lui Charlie Kirk Oficial.md
Partidul Liberal Democrat din Moldova a adresat un mesaj de condoleanțe în legătură cu trecerea în..
11:50
Peste 15 000 de cetățeni au fost ajutați să-și găsească un loc de muncă de către ANOFM Oficial.md
De la începutul anului 2025, prin intermediul subdiviziunilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă ale..
11:40
CEC a început tirapurl buletinelor de vot pentru Diaspora Oficial.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) a început tiparul buletinelor de vot pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025,..
11:20
Cine a câștigat concursul pentru ocuparea funcției de director general al CET-Nord Oficial.md
Comisia de selectare a candidaturii la funcția de director general al S.A. ,,CET-Nord” anunță despre..
11:00
Un bărbat și o femeie – omorâți de amicii de pahar Oficial.md
Puțin dupǎ miezul nopții trecute, Poliția a fost sesizată despre faptul că, pe o stradă..
10:50
Andrei Năstase cheamă contracandidații săi la „trântă” Oficial.md
Andrei Năstase, candidat independent la funcția de deputat, a lansat un apel la dezbatere publică..
10:50
Procuratura Anticorupție și CNA efectuează percheziții în raionul Călărași într-un dosar de corupere electorală Oficial.md
Procurorii din cadrul Procuraturii Anticorupție (PA) în colaborare cu ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), desfășoară..
10:40
Performanţă remarcabilă pentru industria locală de producere a produselor din tutun Oficial.md
În premieră absolută în anii de independenţă, producătorii locali de tutun au reuşit performanţa să..
10:40
Soluțiile Blocului Alternativa pentru îmbunătățirea sistemului medical Oficial.md
Blocul Electoral ALTERNATIVA a lansat astăzi programul pentru sănătate, prezentat în cadrul unei conferințe de..
10:00
Irina Vlah: Partidul Republican „Inima Moldovei” a devenit ținta principală pentru PAS Oficial.md
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, în cadrul unui briefing de presă, a declarat..
11 septembrie 2025
21:40
Percheziții în dosarul privind coruperea alegătorilor, finanțarea ilegală a partidelor și spălarea banilor Oficial.md
Astăzi, polițiștii Inspectoratului Național de Investigații și ai BPDS „Fulger”, cu suportul subdiviziunilor teritoriale ale..
17:50
Acum 35 de ani. Primul meci al Naționalei feminine a Moldovei Oficial.md
Astăzi, 10 septembrie 2025, se împlinesc 35 de ani de la disputarea primului meci al..
17:00
Ion Ceban: Toate tunurile sunt îndreptate spre mine în campania electorală pentru alegerile parlamentare Oficial.md
Ion Ceban, primarul capitalei, unul dintre liderii Blocului ALTERNATIVA, a venit cu o reacție la..
16:50
Cupa Moldovei la fotbal amator debutează duminică, 14 septembrie Oficial.md
Duminică, 14 septembrie, vor avea loc primele meciuri din cadrul Cupei Republicii Moldova la Fotbal..
16:40
Deschiderea secțiilor de votare în Zona de Securitate – pe agenda Comisiei Unificate de Control Oficial.md
Comisia Unificată de Control s-a întrunit în ședință la Bender la data de 11 septembrie 2025,..
15:50
Irina Vlah s-a adresat observatorilor: Avem tot mai multe informaţii că presiunile asupra mea şi a colegilor mei vor continua Oficial.md
Irina Vlah, Preşedinte al Partidului Republican „Inima Moldovei”, parte a Blocului Electoral Patriotic al Socialiştilor,..
15:50
Serghei Cleșcenco și-a depus mandatul de selecționer Oficial.md
În urma discuției cu conducerea Federației Moldovenești de Fotbal, Serghei Cleșcenco și-a depus mandatul de..
15:40
Ion Ceban, despre declarațiile PAS: În loc să rezolve problemele reale ale oamenilor, cultivă frica și dezbinarea în societate Oficial.md
Unul dintre liderii Blocului Electoral ALTERNATIVA, Ion Ceban, a venit cu o reacție la declarațiile..
15:40
Percheziții în dosarul privind coruperea alegătorilor, finanțarea ilegală a partidelor și spălarea banilor Oficial.md
Astăzi, polițiștii Inspectoratului Național de Investigații și ai BPDS „Fulger”, cu suportul subdiviziunilor teritoriale ale..
15:40
Admiterea în instituțiile profesional tehnice: peste 2000 de elevi înscriși la învățământ dual Oficial.md
Circa 18 mii de elevi s-au înscris în instituțiile de învățământ profesional tehnic în anul..
14:50
Deschiderea secțiilor de votare în Zoan de Securitate pe agenda Comisiei Unificate de Control Oficial.md
Comisia Unificată de Control s-a întrunit în ședință la Bender la data de 11 septembrie 2025,..
14:50
Trafic suspendat în centrul Chișinăului în contextul desfășurării „Chișinău Marathon 2025” Oficial.md
Primăria Municipiului Chișinău informează că în perioada 13.09.205, ora 01:10, până pe 14.09.2025, ora 19:00,..
14:50
BEP, despre declarațiile PAS: Panicați de înfrângerea iminentă, au ajuns să recurgă la intimidări și fantezii absurde Oficial.md
Blocul Electoral Patriotic (BEP) a venit cu o reacție la conferința de astăzi a fruntașilor..
14:40
Blocul Alternativa denunță abuzurile și standarde duble în campania electorală Oficial.md
Actuala campanie electorală nu decurge în condiții de egalitate și corectitudine, fiind marcată de abuzuri..
14:40
Festivalul Pădurilor 2025 revine la Reședința prezidențială de la Condrița Oficial.md
Festivalul Pădurilor 2025 revine la Reședința prezidențială de la Condrița, pe 14 septembrie, începând cu..
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.