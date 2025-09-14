Scuarul Parlamentului a adunat un public numeros, din toată țara, la Gala Festivalului-concurs național „Te cânt, Patrie și Neam”
Curentul.md, 14 septembrie 2025 14:50
Scuarul Parlamentului Republicii Moldova a găzduit, în seara zilei de 13 septembrie 2025, Concertul de gală al Festivalului-concurs național de muzică patriotică „Te cânt, Patrie și Neam”, ediția a III-a. Evenimentul a marcat și deschiderea șirului de activități în contextul Săptămânii deschiderii parlamentare, oferind un cadru cultural și simbolic de reafirmare a unității și a […]
• • •
Acum 30 minute
14:50
Acum 2 ore
13:50
Renato Usatîi: Restabilirea școlilor tehnico-profesionale – un alt obiectiv prioritar al Partidului Nostru în viitorul Parlament # Curentul.md
Restabilirea școlilor tehnico-profesionale este unul dintre obiectivele prioritare ale Partidului Nostru pentru viitorul Parlament, anunță președintele formațiunii, Renato Usatîi. În cadrul întrevederii cu cetățenii, el a fost întrebat despre soarta școlilor profesionale care au fost lichidate. „Școlile profesionale sunt fundamentul economiei în orice țară. Suntem o țară plină de juriști și oameni cu studii superioare, […]
Acum 24 ore
15:50
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va participa astăzi, 13 septembrie 2025, la o întâlnire cu moldovenii din diasporă implicați activ în viața comunităților lor. Evenimentul are loc la Potsdam, Germania, și va găzdui reprezentanți ai diasporei din mai multe state, precum și ai societății civile din țara noastră. Reuniunea este menită să creeze un spațiu […]
Ieri
12:10
Alte cca 5.800 familii au primit EcoVouchere pentru a înlocui electrocasnicele vechi cu altele eficiente energetic # Curentul.md
Alte 5.802 familii din Republica Moldova au posibilitatea să înlocuiască electrocasnicele vechi pe unele noi, eficiente energetic prin Programul EcoVoucher. Voucherele au fost distribuite în cadrul celei de-a 5-a sesiuni din acest an, care a început astăzi, 12 septembrie și se va desfășura până pe 29 septembrie. Voucherele sunt repartizate automat beneficiarilor, pe baza criteriilor […]
11:00
Ion Ceban: Oamenilor în vârstă trebuie să li se acorde respectul cuvenit, pentru că voi ați construit acest Chișinău… # Curentul.md
În cadrul unei întâlniri cu seniorii din sectorul Ciocana al Capitalei, Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului electoral ALTERNATIVA, a subliniat importanța respectului față de generațiile în vârstă. „Oamenilor în vârstă trebuie să li se acorde respectul cuvenit, pentru că voi ați construit acest Chișinău, pe când noi abia am început să-l punem în ordine […]
10:50
Compania AGOS Green SRL – cel mai mare producător naţional din Moldova, cu volume mari de producţie şi parteneriate atât pe piaţa internă, cât şi internaţională (Europa şi Asia) – marchează 26 de ani de activitate. Cunoscută anterior sub denumirea de Pasinfo-Grup, compania a fost înfiinţată pe data de 13 septembrie 1999. Iniţia, compania şi-a propus să se […]
12 septembrie 2025
23:10
17:40
Partidul Politic „NOI – Noua Opţiune Istorică” consideră că relaţiile cu Ucraina şi România trebuie să fie de bună vecinătate, iar relaţiile cu marile puteri ale lumii – bazate pe respect şi # Curentul.md
Partidul Politic „NOI – Noua Opţiune Istorică” a prezentat astăzi, în cadrul unei conferinţe de presă, viziunea sa privind politica externă a Republicii Moldova. „În politica externă, Republica Moldova trebuie să preia exemplul Austriei. Această ţară şi-a construit politica sa externă pe baza neutralităţii. Astăzi, Austria este unul din cele 6 state europene, care şi-au […]
17:10
Alte 39 de proiecte culturale preselectate în Apelul II al programului Acces la Cultură # Curentul.md
Alte 39 de proiecte culturale preselectate în Apelul II, gata să prindă viață cu Acces la Cultură. Până în acest moment, peste 90 de proiecte culturale au primit finanțare prin programul finanțat de Ministerul Culturii al Republicii Moldova, inițiative care au ajuns deja în peste 120 de localități din întreaga țară, aducând concerte, spectacole, ateliere, […]
17:10
17:00
Cererile procurorilor au fost respinse de Curtea de Apel Cahul. Irina Vlah: Dosarele penale fabricate la comanda PAS se prăbușesc unul după altul # Curentul.md
Curtea de Apel Cahul a respins cererea procurorilor privind arestarea membrilor Partidului Republican „Inima Moldovei”. Anunțul a fost făcut de liderul partidului, Irina Vlah, care a spus că dosarele penale fabricate la comanda PAS se prăbușesc unul după altul. "Vocea poporului Moldovei este arma principală de care se tem bandiții galbeni și care îi va […]
16:40
Dan Perciun: Avem datoria să continuăm majorarea salariilor profesorilor până la nivelul salariului mediu pe economie # Curentul.md
„În următorii 4 ani avem datoria să continuăm majorarea salariilor profesorilor până la nivelul salariului mediu pe economie, să-i susținem prin alimentație gratuită, acces la consiliere psihologică și formare continuă de calitate” – a declarat Dan Perciun, candidatul Partidului Acțiune și Solidaritate la funcția de deputat. El a spus că sunt deja 6 miliarde de […]
16:10
Instituțiile de învățământ asigură alimentația elevilor – meniuri model pentru 10 zile, aprobate # Curentul.md
Instituțiile de învățământ general din Republica Moldova asigură alimentația elevilor în baza unor meniuri-model elaborate pentru o perioadă de 10 zile. Exemple de meniuri sunt prezentate în Regulamentul privind organizarea și asigurarea sănătății nutriționale a copiilor și elevilor din instituțiile de învățământ general, aprobat prin ordin comun al Ministerului Sănătății și al Ministerului Educației și […]
15:30
Ministerul Energiei a prezentat proiectul Strategiei energetice până în anul 2050 în cadrul unui eveniment public, cu participarea principalilor actori în domeniu din sectorul public și privat, societății civile, dar și al partenerilor de dezvoltare. Strategia Energetică a Republicii Moldova până în anul 2050 urmărește să asigure tranziția către un sistem energetic sigur, durabil, eficient […]
15:30
Andrei Năstase: Stimate domnule Procuror General, în spațiul public au apărut informații extrem de îngrijorătoare privind existența unor posibile înțelegeri secrete între reprezentanți ai guv # Curentul.md
Andrei Năstase, candidat independent la funcția de deputat în Parlament, a adresat un demers către Procuratura Generală a Republicii Moldova în care solicită investigarea „unor informații privind un posibil troc politic între Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) și Vladimir Plahotniuc”. În demersul său, Andrei Năstase a menționat: „Stimate domnule Procuror General, În spațiul public au […]
Mai mult de 2 zile în urmă
14:40
Puțin dupǎ miezul nopții trecute, Poliția a fost sesizată despre faptul că, pe o stradă din Cahul, un bărbat a fost găsit la sol, în stare de inconștiență. La fața locului a fost constatat decesul acestuia, prezentând semne vizibile de moarte violentă. Ulterior, într-o locuință din apropiere a fost descoperit și cadavrul unei femei, care […]
14:40
ANOFM a ajutat peste 15 000 de cetățeni au fost ajutați să-și găsească un loc de muncă # Curentul.md
De la începutul anului 2025, prin intermediul subdiviziunilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă ale Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), au fost plasate în câmpul muncii 15 022 persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, dintre care 4954 șomeri (33%) și 493 șomeri-zilieri sau șomeri angajați pe perioadă determinată până la 3 […]
13:50
Candidații Blocului Electoral Patriotic au prezentat Programul electoral în domeniul apărării statalității Republicii Moldova # Curentul.md
Candidații la funcția de deputat în Parlament din partea Blocului Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei, au prezentat astăzi, în cadrul unui briefing, Programul electoral în domeniul apărării statalității Republicii Moldova. Deputatul socialist Adrian Albu a menționat că statalitatea este un drept fundamental al poporului de a-și asuma responsabilitatea, de a fi […]
13:50
Ion Chicu împreună cu Adrian Portean au efectuat o vizită în Anenii Noi, unde au discutat cu mai mulți localnici # Curentul.md
Ion Chicu, unul dintre liderii Blocului Electoral ALTERNATIVA, împreună cu Adrian Portean, candidat pentru alegerile parlamentare pe lista Blocului, au efectuat o vizită în Anenii Noi, unde au discutat cu mai mulți localnici. Pe parcursul vizitei, aceștia au avut întrevederi cu cetățenii din Speia, Geamăna, Cobusca Veche și Hîrbovăț, abordând subiecte legate de dificultățile cu […]
13:40
Comisia de selectare a candidaturii la funcția de director general al S.A. ,,CET-Nord” anunță despre rezultatele concursului pentru ocuparea funcției vacante de director general al S.A. ,,CET-Nord”. Concursul s-a desfășurat în câteva etape: 4 august – 22 august 2025, ora 12:00 – perioada de depunere a dosarelor pentru participarea la concurs. 28 august 2025 – […]
13:00
Procurorii din cadrul Procuraturii Anticorupție (PA) în colaborare cu ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), desfășoară acțiuni procesuale în raionul Călărași, într-o cauză penală ce vizează fapte de corupere a alegătorilor. Potrivit probatoriului administrat până în prezent, mai mulți reprezentanți afiliați unor formațiuni politice, responsabili de activitatea electorală în localități din raion, sunt bănuiți că ar […]
12:40
Președinta Maia Sandu a sosit la Vatican, unde urmează să fie primită în audiență de Papa Leon al XIV-lea.
12:10
A început tiparul buletinelor de vot ce vor fi utilizate în secțiile de votare constituite în străinătate # Curentul.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) a început tiparul buletinelor de vot pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, ce vor fi utilizate în secțiile de votare constituite în străinătate. În total, va fi tipărit un tiraj de 864 300 de buletine de vot, dintre care 756 800 în limba română, 105 500 în limba rusă, 500 în limba găgăuză și 1 […]
11:50
Blocul Electoral ALTERNATIVA a lansat astăzi programul pentru sănătate, prezentat în cadrul unei conferințe de presă. Ala Reajeva, candidată din partea Blocului Electoral ALTERNATIVA a atras atenția asupra crizei din sistemul medical și au subliniat necesitatea unei schimbări profunde. „Astăzi, sănătatea în Moldova este la pământ. Avem una dintre cele mai mici speranțe de viață […]
11:40
Andrei Năstase – apel la dezbateri: Mă adresez în special capilor de listă ai partidelor politice și blocurilor electorale… # Curentul.md
Andrei Năstase, candidat independent la funcția de deputat, a lansat un apel la dezbatere publică în care să se discute problemele reale ale cetățenilor. Politicianul s-a adresat concurenților electorali, în special capilor de listă ai partidelor politice și blocurilor electorale – invitându-i „oficial și public la masă sau pe covorul de luptă cinstită”. Vedeți mai jos […]
11:30
În premieră absolută în anii de independenţă, producătorii locali de tutun au reuşit performanţa să lanseze un produs de calitate superioară, care nu cedează cu nimic produselor de cea mai înaltă calitate la nivel mondial. Prezentarea acestuia a avut loc în cadrul unui eveniment care a reunit mai mulţi specialişti în domeniu, dar şi personalităţi […]
11:10
Irina Vlah: Cu siguranţă, PAS va continua persecutarea adevăratei opoziţii! „Inima Moldovei” e ținta principală # Curentul.md
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, în cadrul unui briefing de presă, a declarat că, înțelegând că pierde puterea, PAS a declanșat teroare împotriva cetățenilor cu alte opinii și a Partidului Republican „Inima Moldovei”, iar „Inima Moldovei” a devenit ținta principală pentru PAS. Politiciana a menționat că primele două săptămâni ale campaniei electorale au reprezentat un […]
10:50
Primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov, a anunțat că reprezentanții PAS, ai socialiștilor și ai lui Grigorișin cer majorarea de trei ori a tarifului pentru evacuarea deșeurilor # Curentul.md
„Întreprinderea municipală „Direcția Reparații și Construcție Drumuri” (DRCD), controlată de „coaliția haosului”, cere triplarea tarifului pentru evacuarea deșeurilor”, a declarat primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov, într-un mesaj video. El a menționat că documentul a fost transmis consilierilor municipali încă de miercuri. Conform proiectului, tariful pentru locuitorii din blocurile de locuințe ar urma să crească de […]
10:10
Noul program de conformare fiscală și sistemele automatizate, în atenția SFS la TAXCON’25 # Curentul.md
Directoarea Serviciului Fiscal de Stat, Olga Golban a participat la data de 11 septembrie 2025, la cea de-a 6-a ediție a Conferinței internaționale privind impozitarea din Republica Moldova – TAXCON`25. În cadrul panelului cu genericul „Administrarea fiscală”, directoarea autorității fiscale a vorbit participanților despre conformarea fiscală și modul în care aceasta evoluează prin prisma ultimelor […]
09:40
Ministerul Culturii a stabilit un nou parteneriat pentru dezvoltarea industriilor creative # Curentul.md
Un nou parteneriat dedicat dezvoltării industriilor creative a fost semnat între Ministerul Culturii al Republicii Moldova, Muzeul Național al Literaturii Române și Programul Innovate Moldova, finanțat de Suedia. Acordul prevede lansarea Reședinței Creative a Muzeului Național al Literaturii Române, un proiect destinat sprijinirii tinerilor creatori și diversificării ofertei culturale pentru publicul larg. Reședința Creativă va […]
09:10
Locuitorii din sectorul Ciocana vor rămâne fără apă caldă între 15 și 25 septembrie. Adresele afectate # Curentul.md
„Termoelectrica” S.A. informează că, în perioada 15–25 septembrie 2025, furnizarea apei calde menajere va fi întreruptă în mai multe zone ale sectorului Ciocana. Măsura este necesară pentru lucrările de testare cu presiune a rețelelor termice DN800 mm, pe tronsonul Stația de Pompare nr. 13 – str. Mihai Sadoveanu (direcția Budești) și str. Alecu Russo (direcția […]
11 septembrie 2025
17:40
Festivalul Pădurilor va avea loc la 14 septembrie – distracție, cunoaștere și tradiții pentru toate vârstele # Curentul.md
Festivalul Pădurilor 2025 revine la Reședința prezidențială de la Condrița, pe 14 septembrie, începând cu ora 11:00, cu un program divers și foarte interesant! De la experimente științifice și expoziții interactive, până la jocuri, ateliere de creație și experiențe în natură, aici veți găsi activități pentru toate vârstele. Expoziții, experimente și descoperiri: Măsurarea temperaturii la […]
17:10
Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” (CFM) înregistrează o evoluție pozitivă în urma unor măsuri decisive implementate în ultimele luni. În pofida dificultăților financiare, CFM a obținut încasări operaționale consistente, veniturile lunare depășind pragul de 60 de milioane lei. Acest fapt a permis achitarea obligațiunilor financiare și a demonstrat angajamentul față de angajați și […]
17:00
Ion Ceban: Îmi voi apăra drepturile în toate instanțele și, în primul rând, în fața cetățenilor # Curentul.md
Ion Ceban, primarul capitalei, unul dintre liderii Blocului ALTERNATIVA, a venit cu o reacție la decizia Curții de Apel București, care, astăzi, i-a refuzat cererea privind suspendarea interdicției de intrare în România și spațiul Schengen. „Toate tunurile sunt îndreptate spre mine în campania electorală pentru alegerile parlamentare. Îmi voi apăra drepturile în toate instanțele și, […]
16:50
Ion Ceban: PAS, în loc să rezolve problemele reale ale oamenilor, cultivă frica și dezbinarea în societate # Curentul.md
Unul dintre liderii Blocului Electoral ALTERNATIVA, Ion Ceban, a venit cu o reacție la declarațiile recente făcute de Igor Grosu, liderul PAS, acuzând guvernarea că în loc să rezolve problemele reale ale oamenilor, cultivă frica și dezbinarea în societate. „Astăzi, stânga politică împart promisiuni populiste, vorbește despre pâine ieftină și gaz mai ieftin, despre lucruri […]
16:40
Percheziții în mai multe localități ale țării. Acțiunile au avut loc în cadrul unei cauze penale inițiate pe faptele de corupere electorală, finanțare ilegală a partidelor politice și spălare # Curentul.md
Astăzi, polițiștii Inspectoratului Național de Investigații și ai BPDS „Fulger”, cu suportul subdiviziunilor teritoriale ale poliției și în coordonare cu procurorii PCCOCS, au desfășurat 15 percheziții în mai multe localități ale țării. Acțiunile au avut loc în cadrul unei cauze penale inițiate pe faptele de corupere electorală, finanțare ilegală a partidelor politice și spălare de […]
16:30
Andrei Năstase: „E timpul să alegem un Parlament cu deputați independenți și justiție necontrolată de partide” # Curentul.md
Andrei Năstase, candidat independent pentru Parlament, spune că „a venit timpul să ne facem dreptate”. „După treizeci de ani de corupție, nedreptate, sărăcie și minciună, în care partidele au controlat totul – de la Parlament la procurorul general – a venit timpul să alegem o cale nouă. O cale în care un deputat independent să […]
16:00
Blocul Electoral ALTERNATIVA denunță abuzurile și standarde duble în campania electorală # Curentul.md
Actuala campanie electorală nu decurge în condiții de egalitate și corectitudine, fiind marcată de abuzuri sistematice, intimidări și utilizarea resurselor administrative de către guvernare. Despre aceasta au anunțat candidații la funcția de deputat din partea Blocului Electoral ALTERNATIVA, Mariana Barașianț și Victor Pruteanu, în cadrul unei conferințe de presă care a avut loc azi, 11 […]
15:50
Irina Vlah, Preşedinte al Partidului Republican „Inima Moldovei”, parte a Blocului Electoral Patriotic al Socialiştilor, Comuniştilor, Inima şi Viitorul Moldovei, s-a adresat public observatorilor naţionali şi internaţionali, care monitorizează campania electorală a alegerilor parlamentare din data de 28 septembrie 2025, în contextul amplelor presiuni şi abuzuri care se fac de către guvernare asupra sa şi a colegilor […]
15:30
Alexandru Stoianoglo: Guvernarea ascunde contractele privind tarifele. Asta înseamnă lipsă de respect față de oameni # Curentul.md
Alexandr Stoianoglo, împreună cu liderii Blocului Electoral ALTERNATIVA, a discutat cu locuitorii din Bălți despre problemele majore cu care se confruntă cetățenii – sărăcia, exodul populației, tarifele enorme la energie și lipsa locurilor de muncă. „Este inadmisibil ca guvernarea să ascundă contractele de negociere a tarifelor sub pretextul unei ‘taine comerciale’. Asta înseamnă lipsă totală […]
15:10
Reacția BEP la declarațiile fruntașilor PAS: „Panicați de înfrângerea iminentă, au ajuns să recurgă la intimidări și fantezii absurde” # Curentul.md
Blocul Electoral Patriotic (BEP) a venit cu o reacție la conferința de astăzi a fruntașilor de pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) – Igor Grosu și Dorin Recean, subliind: „panicați de înfrângerea iminentă, au ajuns să recurgă la intimidări și fantezii absurde”. „În primul rând, tocmai guvernarea PAS a distrus încrederea poporului în stat, […]
14:40
Ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, a avut o întrevedere bilaterală cu Félix Bolaños García, ministrul Președinției, Justiției și Relațiilor cu Parlamentul al Regatului Spaniei. Dialogul a avut loc la Madrid, la sediul Ministerului Justiției. În cadrul discuțiilor a fost abordată importanța consolidării cooperării între cele două ministere, cu accent pe modernizarea sistemului judiciar, combaterea corupției și […]
13:40
Liderul CUB: Este momentul să ne unim și să apăram valorile democratice, fără jumătăți de măsură, fără violență și campanii de ură # Curentul.md
Igor Munteanu, liderul Coaliției pentru Unitate și Bunăstare (CUB), spune că a urmărit ieri consternat asasinarea lui Charlie Kirk la o raliu politic din Utah, SUA, și că, „indiferent de convingerile lui Kirk, acest omor este o mare tragedie, un atac teribil asupra democrației americane. Violența, polarizarea și ura exprimată prin omor lovește în inima Constituției […]
13:20
Igor Grosu: „Cel mai mare pericol pentru Moldova este o majoritate pro-rusă în Parlament” # Curentul.md
Igor Grosu, președintele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), și Dorin Recean – primii pe lista PAS la parlamentare, în cadrul unei conferințe de presă, au vorbit despre importanța alegerilor parlamentare și amenințările care există. Ei au subliniat că, cel mai mare pericol este crearea unei majorități pro-ruse în viitorul Parlament. Igor Grosu a spus că, […]
12:50
Candidații la funcția de deputat din partea Blocului Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei au prezentat astăzi, în cadrul unui briefing, programul electoral în domeniul politicii externe. Deputatul PSRM Bogdan Țîrdea a atras atenția asupra faptului că, în prezent, Republica Moldova s-a aliniat majorității sancțiunilor occidentale împotriva unor state care sunt partenerii […]
12:50
Ion Ceban denunță presiunile politice în preajma alegerilor: „Fiscul anchetează donațiile mici ale colegilor mei” # Curentul.md
Ion Ceban, primarul suspendat al capitalei, unul dintre liderii Blocului ALTERNATIVA, denunță presiuni din partea autorităților în privința colegilor săi. „Iată că s-au apucat suplimentar de colegii mei – îi cheamă pe la Fisc, ca să pună presiuni pe ei să spună de unde au donat 500, 1000, 1500 de lei pentru activitățile electorale pe […]
12:40
Partidul „Noua Opțiune Istorică” propune implementarea unui Program Național de Stabilizare și Relansare Economică, care a fost elaborat de experții partidului # Curentul.md
Partidul „Noua Opțiune Istorică” (NOI) consideră că economia națională se află într-un moment de stagnare profundă, afectată de instabilitate fiscală, birocrație excesivă, poveri administrative și lipsa unui sprijin real pentru inițiativa privată. În cadrul unei conferințe de presă, conducerea formațiunii a propus aprobarea și implementarea unui Program Național de Stabilizare și Relansare Economică, elaborat deja […]
12:10
Blocul Electoral ALTERNATIVA a prezentat programul pentru Educație și Cercetare. În cadrul unei conferințe de presă, Angela Cutasevici, candidată la funcția de deputat a subliniat, că viitorul Republicii Moldova depinde de calitatea școlilor, respectul față de profesori și accesul echitabil la cunoaștere. „Educația este temelia oricărei națiuni. O Moldovă modernă și prosperă se clădește prin […]
11:40
Andrei Năstase, candidat independent pentru Parlament, fost ministru al Afacerilor Interne, a anunțat că, la miezul nopții, a primit pe poșta electronică o scrisoare alarmantă de un grup de ofițeri ai Poliției de Frontieră, intitulată „Contrabanda sufocă frontiera – fiecare direcție regională prinsă în scheme”. El a spus că redirecționează scrisoarea către Consiliul Suprem de […]
11:10
Irina Vlah s-a adresat Ambasadorul Canadei: Sincer, am rămas uimită de această decizie a autorităţilor canadiene, deoarece niciodată nu am avut nici o tangenţă cu ţara dvs. # Curentul.md
Irina Vlah, preşedinte al Partidului Republican „Inima Moldovei”, s-a adresat Ambasadorului Extraordinar și Plenipotențiar al Canadei în Republica Moldova cu reședința la București, Gavin Buchan. Politiciana cere să i se prezinte motivele pentru care a fost inclusă de autoritățile canadiene în lista persoanelor sancţionate, inclusiv probele ce au stat la baza deciziei respective. „Stimate Dle Ambasador! Adresarea mea […]
