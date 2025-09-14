Conturile de socializare ale lui Charlie Kirk cresc spectaculos după asasinarea influentului activist conservator
Ziua, 14 septembrie 2025 12:50
Conturile de socializare ale comentatorului conservator Charlie Kirk au câștigat milioane de urmăritori în primele zile de la asasinatul său miercuri, potrivit datelor compilate de CNN și SocialBlade, evidențiind un interes public crescut pentru moștenirea sa digitală și politică. Contul său principal de Instagram a atras 3,5 milioane de noi urmăritori, pagina de Facebook peste
• • •
Alte ştiri de Ziua
Acum 30 minute
12:50
Conturile de socializare ale comentatorului conservator Charlie Kirk au câștigat milioane de urmăritori în primele zile de la asasinatul său miercuri, potrivit datelor compilate de CNN și SocialBlade, evidențiind un interes public crescut pentru moștenirea sa digitală și politică. Contul său principal de Instagram a atras 3,5 milioane de noi urmăritori, pagina de Facebook peste
Acum 2 ore
12:10
SUA califică drept „inacceptabilă” incursiunea dronelor rusești în Polonia, dar rămâne neclar dacă Moscova le-a trimis intenţionat # Ziua
Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a declarat sâmbătă că pătrunderea dronelor ruseşti în spaţiul aerian al Poloniei este „inacceptabilă, nefericită şi periculoasă", dar a precizat că nu este încă clar dacă Moscova a trimis intenţionat aceste aparate în teritoriul polonez, transmite Reuters. „Nu există nicio îndoială că dronele au fost lansate intenţionat. Întrebarea
11:30
VIDEO | O adolescentă care traversa în fugă strada într-un loc interzis, lovită în plin de o mașină # Ziua
O copilă de 13 ani a fost lovită în plin de o mașină, care circula regulamentar pe strada Columna din Chișinău. Accidentul s-a produs duminică dimineața, 14 septembrie. Adolescenta traversa neregulamentar strada, în fugă, în momentul în care a fost tamponată de o mașină condusă de un tânăr de 28 de ani. Imaginile au fost
Acum 4 ore
10:50
VIDEO | Ucraina lovește una dintre cele mai mari rafinării de petrol din Rusia, în regiunea Leningrad # Ziua
Drone ucrainene au atacat în noaptea de 14 septembrie rafinăria de petrol Kirishi din regiunea Leningrad, a anunțat guvernatorul Aleksandr Drozdenko. Rafinăria Kirishi, una dintre cele mai mari din Rusia, cu o capacitate anuală de prelucrare de peste 17 milioane de tone de țiței, a fost vizată după ce apărarea antiaeriană rusă a interceptat trei
10:20
VIDEO | Ciocniri violente la Londra. Peste 110.000 de persoane au participat la un protest împotriva imigraţiei # Ziua
Peste 110.000 de persoane au mărșăluit sâmbătă pe străzile Londrei în cadrul unei manifestaţii organizate de activistul anti-imigrație și anti-islam Tommy Robinson, sub sloganul „Unite the Kingdom" (Uniţi Regatul), una dintre cele mai mari demonstraţii anti-imigraţie din istoria recentă a Marii Britanii. Protestul a degenerat în violenţe, după ce grupuri de participanţi s-au ciocnit cu
09:40
Comisia Electorală Centrală (CEC) a acreditat 37 de observatori Promo-LEX și zeci de experți internaționali pentru alegerile parlamentare, în cadrul celei mai recente ședințe a Comisiei. De asemenea, autoritatea electorală a oferit acreditare pentru mai mulți experți internaționali, printre care: un reprezentant al Ambasadei Republicii Slovenia, un expert al Comisiei Electorale Centrale din Irlanda, opt observatori
Acum 6 ore
09:00
Reacţii dure de la Bucureşti şi Kiev, după ce o dronă rusească a încălcat spaţiul aerian al României # Ziua
La câteva zile după ce Polonia a raportat o incursiune a dronelor ruseşti în spaţiul său aerian, un incident similar s-a produs în România, în zona Chilia Veche. O dronă lansată de armata rusă în timpul unui atac asupra infrastructurii ucrainene de pe Dunăre a pătruns, sâmbătă seara, în spaţiul aerian românesc, fiind urmărită timp
Acum 24 ore
17:50
Ion Ceban anunță că va contesta la CEC un afiș electoral al PAS, tipărit în 700 de mii de exemplare, care ar instiga la „ura si dezbinare” # Ziua
Primarul degrevat al Capitalei și candidat la funcția de deputat din partea blocului „Alternativa", Ion Ceban, a anunțat că a contestat la Comisia Electorală Centrală un material electoral al PAS care ar conține „instigare la ură, dezinformare și manipulare". Potrivit lui Ceban, pliantul tipărit are un tiraj de peste 700.000 de exemplare. „Nimic sfânt nu
17:00
Avocatul lui Plahotniuc susține că autoritățile planifică extrădarea acestuia în altă zi decât cea anunțată anterior și denunță provocări cu iz electoral # Ziua
Avocatul lui Vlad Plahotniuc, Lucian Rogac, a anunțat, într-o postare publică, că are semnale că s-ar pregăti mai multe provocări prin care extrădarea lui Plahotniuc „să ia forma unui show care să fie exploatat în interes electoral de puterea politică de la Chișinău". Mai mult, Rogac susține că extrădarea lui Plahotniuc din Grecia ar urma
17:00
VIDEO | Dispută politică în Parlamentul European pe tema minutului de reculegere pentru Charlie Kirk # Ziua
Refuzul vicepreședintelui Parlamentului European, Katarina Barley, de a permite, joi, unor europarlamentari să organizeze un minut de reculegere în memoria activistului conservator american Charlie Kirk a provocat un val de proteste în rândul parlamentarilor conservatori, inclusiv din Partidul Popular European. Mai mulți europarlamentari de dreapta au acuzat-o pe Barley și pe colegii săi socialiști că
16:30
Patrule de soldați ar putea începe să circule pe străzile capitalei belgiene începând cu 8 aprilie 2026, în încercarea de a combate violența legată de droguri, potrivit ministrului apărării belgian, Theo Francken, informează sâmbătă EFE, citat de Agerpres. Ministrul a dat detalii vineri despre un astfel de plan, în timpul unui interviu acordat ziarului flamand
16:00
Șeful Pentagonului, Pete Hegseth, cere identificarea militarilor care au postat comentarii negative despre Charlie Kirk # Ziua
Secretarul Apărării al Statelor Unite, Pete Hegseth, le-a cerut angajaților Pentagonului să identifice membri ai armatei care au ironizat sau au aprobat asasinarea activistului conservator Charlie Kirk, pentru a fi sancționați, au declarat pentru NBC News doi oficiali ai apărării. Mai mulți militari au fost deja eliberați din funcții din cauza postărilor de pe rețelele
15:50
Usatîi promite că va moderniza aeroportul din Mărculești și laudă Iașiul pentru că a dezvoltat infrastructura aeroportuară: „Dacă vrei să faci – reușești” # Ziua
Liderul formațiunii „Partidul Nostru", Renatei Usatîi, promite că va moderniza aeroportul din Mărculești, care urmează să fie folosit drept o alternativă celui de la Chișinău. Politicianul a dat drept exemplu aeroportul din Iași, care s-a extins și s-a dezvoltat în ultimii ani, devenind un hub regional. „Raionul Florești a moștenit după desființarea Uniunii Sovietice aeroportul
15:00
Donald Trump, mesaj dur pentru NATO: „Sunt pregătit să impun sancțiuni majore Rusiei, dar doar dacă toate statele aliate încetează să mai cumpere petrol rusesc” # Ziua
Președintele american Donald J. Trump a publicat pe platforma Truth Social o scrisoare deschisă adresată tuturor statelor NATO și „întregii lumi", în care își prezintă condițiile pentru impunerea de noi sancțiuni împotriva Rusiei. Trump a afirmat că este gata să adopte „sancțiuni majore" împotriva Moscovei doar atunci când toate țările NATO vor fi de acord
14:30
Ministerul Justiției a recepționat decizia autorităților elene privind extrădarea lui Vlad Plahotniuc # Ziua
Ministerul Justiției a anunțat că a primit, vineri, 12 septembrie, prin intermediul Biroului Național Central Chișinău Interpol, decizia autorităților din Grecia privind extrădarea lui Vladimir Plahotniuc. Setul de acte necesare a fost deja transmis Ministerului Afacerilor Interne, care a început procedurile de preluare a fostului lider democrat din custodia autorităților elene, anunță Ministerul Justiției. „Procesul
14:10
ONU aprobă o rezoluție majoritară pentru crearea unui stat palestinian și dezarmarea Hamas. R. Moldova s-a abținut de la vot # Ziua
Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite a adoptat vineri, cu o majoritate covârșitoare, o declarație care stabilește „măsuri concrete, cu termene precise și ireversibile" pentru soluția cu două state între Israel și palestinieni, relatează Reuters, preluată de News.ro. Declarația de șapte pagini este rezultatul unei conferințe internaționale organizate la ONU în iulie, găzduită de Arabia
13:40
Vladimir Cebotari, dezvăluiri despre neadmiterea PDMM în alegeri: „Guvernarea a recurs la acest pas, după ce a văzut avansul nostru în sondaje” # Ziua
Partidul Democrat Modern (PDMM) a devenit unul dintre principalii oponenți ai guvernării, după ce a actuala putere politică a constatat, în propriile sondaje, că PDMM va obține până la 9 mandate în viitorul Parlament. Dezvăluirea a fost făcută de unul dintre liderii formațiunii, Vladimir Cebotari. „Noi în doar două săptămâni de zile de campanie am
Ieri
13:00
Fostul președinte al Curții Supreme a Nepalului, Sushila Karki, a depus jurământul în calitate de șef interimar al guvernului, devenind prima femeie care ocupă această funcție în istoria țării, au raportat The Himalayan Times și Hindustan Times. Karki, în vârstă de 73 de ani, a fost desemnată candidatul protestatarilor și este recunoscută ca un luptător
12:30
VIDEO | Ceban, replică pentru Grosu, care a spus că „nu o sa mai fie gaz de 10 lei”: „Acum patru ani de zile protesta și spunea că 4 lei este mult” # Ziua
Primarul degrevat al Chișinăului și candidat la funcția de deputat din partea blocului „Alternativa", Ion Ceban, a venit cu o replică pentru liderul PAS, și el candidat la funcția de deputat, Igor Grosu, care a spus că ar trebui să ne obișnuim cu ideea că „gaz de zece lei (pentru un metru cub n.r) nu
11:50
VIDEO | Trump amenință din nou cu o anchetă împotriva lui George Soros, acuzându-l de finanțarea protestelor în SUA # Ziua
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat, vineri, că administrația sa ar putea lansa o investigație pentru „asociere infracțională" împotriva miliardarului George Soros sau a familiei acestuia, pe care îi acuză că finanțează proteste în SUA. „Protestatarii sunt plătiți pentru această meserie de Soros și de alți oameni", a spus Trump într-un interviu la Fox News,
11:20
VIDEO | Soția lui Charlie Kirk promite că misiunea acestuia va continua: „Cei care au comis această faptă malefică nu au nicio idee ce au declanșat” # Ziua
Erika Kirk, văduva comentatorului și activistului conservator Charlie Kirk, a transmis vineri primele declarații publice de la asasinarea soțului ei, care a avut loc miercuri la Universitatea Utah Valley din Orem. „Cei care au comis această faptă malefică nu au nicio idee ce au declanșat", a spus ea într-un mesaj video difuzat pe paginile Turning
10:40
Igor Grosu, la o întâlnire cu alegătorii: Nu o sa mai fie gaz de 10 lei. Îmi pare rău să vă aduc vestea asta # Ziua
Gazul nu va mai fi niciodată zece lei (pentru un m³ n.r), a declarat liderul PAS, Igor Grosu, la un eveniment de campanie, făcând trimitere la promisiunile electorale ale mai multor concurenți electorali. Potrivit lui, acum „trebuie să ne concentrăm să plătim un preț rezonabil și să mărim veniturile oamenilor". „Nu o să mai fie
10:20
Salariații vor putea beneficia de tichete de vacanță, pentru acoperirea cheltuielilor turistice în structuri de cazare din zonele rurale ale Republicii Moldova. Valoarea acestora va putea fi dedusă fiscal de către angajatori, în limita a 50% din salariul mediu lunar pe economie. Ministerul Finanțelor a anunțat că măsura va intra în vigoare începând cu anul
10:00
VIDEO | Fostul prim-ministru al Marii Britanii, Boris Johnson, a ajuns, într-o vizită surpriză, la Odesa # Ziua
Fostul premier britanic Boris Johnson a ajuns la Odesa, vizita sa fiind confirmată de deputatul ucrainean Alexei Goncearenko. Potrivit presei locale, deplasarea nu fusese anunțată oficial în prealabil. Johnson a sosit la Odesa însoțit de Michael Ashcroft, om de afaceri britanic-belizean și filantrop, implicat activ în sprijinul Ucrainei. În mai 2025, Ashcroft s-a numărat printre
09:10
Festivalul Internațional de Operă și Balet „Maria Bieșu” va fi inaugurat duminică cu opera în trei acte „Bal Mascat” de Giuseppe Verdi # Ziua
Festivalul Internațional de Operă și Balet „Maria Bieșu" va fi inaugurat duminică, 14 septembrie, la Chișinău. Ediția din acest an este dedicată împlinirii a 90 de ani de la nașterea celebrei soprane Maria Bieșu, Primadona Operei Naționale. Evenimentul, ajuns la cea de-a 33-a ediție, va reuni pe scena Teatrului Național de Operă și Balet artiști
08:40
Cutremur puternic cu magnitudinea de 7,7 în Kamceatka. Autoritățile au emis alertă de tsunami # Ziua
Un cutremur cu magnitudinea de 7,7 s-a produs sâmbătă pe peninsula Kamceatka, în estul extrem al Rusiei, transmite presa rusă. Seismul a fost resimțit și în capitala regiunii, Petropavlovsk-Kamceatski, unde intensitatea a atins 4 – 6 grade pe scara Richter. Pe rețelele sociale au apărut imagini surprinse în timpul mișcărilor telurice. Administrația Națională Oceanică și
12 septembrie 2025
18:50
Trump avertizează că răbdarea sa față de Putin se epuizează și anunță noi sancțiuni împotriva Rusiei # Ziua
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că răbdarea sa față de Vladimir Putin „se epuizează rapid" și că Rusia se poate aștepta la noi sancțiuni în domeniul bancar și energetic. „Răbdarea mea se termină și se termină rapid", a afirmat Trump într-un interviu acordat Fox News, răspunzând la o întrebare despre ce fel de presiune
18:40
Noi acuzații în adresa conducerii IGP. Vladimir Cebotari: Poliția a devenit unealta PAS în scenariile politice de intimidare a oponenților # Ziua
Șeful Poliției Naționale, Viorel Cernăuțeanu, este criticat pentru recentele declarații publice și acuzat din nou de reprezentanții Partidului Democrat Modern că se implică în acțiuni de intimidare a oponenților, acțiune ce ar fi comandate de partidul de guvernare. Fondatorul PDMM, Vladimir Cebotari, susține că, în timp ce nivelul criminalității crește, șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu, împreună
18:20
PAS, cu cele mai multe abateri legate de utilizarea resurselor administrative în campania electorală # Ziua
În primele două săptămâni de campanie electorală, partidul de la guvernare a înregistrat cele mai multe abateri legate de utilizarea resurselor administrative de către candidații formațiunii. Într-un raport al Promo-LEX, observatorii asociației au raportat 52 de cazuri de utilizare abuzivă a resurselor administrative din partea concu
18:10
FOTO | Exerciții IGSU de simulare a unui cutremur puternic. Aplicațiile salvatorilor, organizate la Ungheni # Ziua
Mobilizare a salvatorilor și pompierilor în cadrul mai multor exerciții de simulare organizate în raionul Ungheni. Zeci de angajați ai IGSU au intervenit într-un scenariu complex care include replici seismice și un accident rutier și feroviar simulat în zona stației din Zagarancea. Conform scenariului, un cutremur cu magnitudinea de 8 a generat distrugeri semnificative în […] Articolul FOTO | Exerciții IGSU de simulare a unui cutremur puternic. Aplicațiile salvatorilor, organizate la Ungheni apare prima dată în ZIUA.md.
18:00
Președintele formațiunii „Partidul Nostru”, Renato Usatîi, a criticat decizia autorităților de a concedia peste două mii de angajați ai CFM. Potrivit lui, soluția Guvernului de a reduce cheltuielile întreprinderii duce la „distrugerea viețile oamenilor”. „Savanții” noștri de la guvernare au publicat un material – mai bine nu ieșeau cu el – despre cum ei au […] Articolul Renato Usatîi critică decizia Guvernului de a concedia aproape 40 la sută din angajații CFM apare prima dată în ZIUA.md.
17:20
Un tânăr de 22 de ani din statul american Utah, principal suspect în cazul împușcării mortale a lui Charlie Kirk # Ziua
Tyler Robinson, un tânăr de 22 de ani din statul american Utah, a fost identificat drept principalul suspect în cazul împușcării mortale a activistului conservator Charlie Kirk, transmite New York Post, citând surse apropiate anchetei. Anunțul survine după ce președintele Donald Trump a declarat că autoritățile l-au reținut pe atacator. Potrivit NBC și New York […] Articolul Un tânăr de 22 de ani din statul american Utah, principal suspect în cazul împușcării mortale a lui Charlie Kirk apare prima dată în ZIUA.md.
16:50
Spitalul de Urgență, reacție în cazul lui Urschi: Starea lui permite transferul sau externarea, însă familia blochează procesul # Ziua
Starea actorului Gheorghe Urschi permite transferul către o secție de profil sau chiar externarea. Cu toate acestea, acest lucru ar fi amânat din cauza refuzului zilnic exprimat de rude, din diverse motive. Informația a fost oferită de comunicatoarea Institutului de Medicină Urgentă, Dorina Arsene, potrivit Realitatea.md. Actorul a fost internat pe 26 august 2025 cu […] Articolul Spitalul de Urgență, reacție în cazul lui Urschi: Starea lui permite transferul sau externarea, însă familia blochează procesul apare prima dată în ZIUA.md.
16:40
Estonia închide temporar spațiul aerian la granița cu Rusia, urmând exemplul Letoniei și Poloniei # Ziua
Forțele de Apărare ale Estoniei (EDF) au propus instituirea unei zone temporare fără zboruri în estul țării, ca măsură preventivă pentru a răspunde mai eficient eventualelor încălcări ale spațiului aerian, a relatat postul ERR. Propunerea a fost făcută de comandantul EDF, Andrus Merilo, și confirmată de ministrul Apărării, Hanno Pevkur, care a menționat că Estonia […] Articolul Estonia închide temporar spațiul aerian la granița cu Rusia, urmând exemplul Letoniei și Poloniei apare prima dată în ZIUA.md.
16:00
Șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu, dă asigurări că Plahotniuc va extrădat în R. Moldova în 25 septembrie # Ziua
Fostul lider al Partidului Democrat din Moldova, Vlad Plahotniuc, urmează să fie extrădat și adus la Chișinău pe 25 septembrie 2025. Confirmarea a fost făcută de șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, care a adăugat că toate procedurile privind procesul de extrădare au fost finalizate. „Toate procedurile sunt agreate, inclusiv biletele avia, iar la […] Articolul Șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu, dă asigurări că Plahotniuc va extrădat în R. Moldova în 25 septembrie apare prima dată în ZIUA.md.
15:50
Președintele american Donald Trump a declarat vineri că este foarte posibil ca suspectul în cazul asasinării comentatorului conservator Charlie Kirk a fost deja reținut de autoritățile americane. El nu a dezvăluit identitatea persoanei respective, dar a precizat că noi informații vor fi anunțate pe parcursul zilei. „Cred că este foarte sigur că a fost deja […] Articolul Trump anunță că suspectul în cazul asasinării lui Charlie Kirk a fost reținut apare prima dată în ZIUA.md.
15:20
Șefa statului, Maia Sandu, a fost primită vineri, 12 septembrie, în audiență de Papa Leon al XIV-lea, la Palatul Apostolic din Vatican. Într-o fotografie difuzată de serviciul de presă al Vaticanului, alături de Maia Sandu apar mama și sora ei, precum și consilierul prezidențial pentru politică externă, Olga Roșca. După întrevederea cu Suveranul Pontif, Maia […] Articolul Maia Sandu, alături de mama, sora și un consilier, în audiență la Papa Leon al XIV-lea apare prima dată în ZIUA.md.
14:30
Bd. Ștefan cel Mare din Chișinău, închis duminică pentru circulația rutieră. Va fi organizată o nouă ediție a „Chișinău Marathon” # Ziua
În weekend, Piața Marii Adunări Naționale va fi închisă pentru traficul rutier în contextul noii ediții „Chișinău Marathon”. Circulația va fi sistată la noapte și reluată duminică seara, la ora 19.00. Autoritățile municipale anunță că troleibuzele și autobuzele vor fi redirecționate pe străzile adiacente. De asemenea, duminică, 14 septembrie, între orele 02:00 și 17:00, va […] Articolul Bd. Ștefan cel Mare din Chișinău, închis duminică pentru circulația rutieră. Va fi organizată o nouă ediție a „Chișinău Marathon” apare prima dată în ZIUA.md.
14:00
Fostul președinte al Braziliei, Jair Bolsonaro, condamnat la 27 de ani de închisoare pentru complot de lovitură de stat # Ziua
Fostul președinte brazilian Jair Bolsonaro a fost condamnat joi, 11 septembrie, la 27 de ani și 3 luni de închisoare, după ce Curtea Supremă l-a găsit vinovat de organizarea unui complot pentru a rămâne la putere după pierderea alegerilor din 2022. Este prima dată în istoria Braziliei când un fost șef de stat este condamnat […] Articolul Fostul președinte al Braziliei, Jair Bolsonaro, condamnat la 27 de ani de închisoare pentru complot de lovitură de stat apare prima dată în ZIUA.md.
13:50
Kremlinul anunță o pauză în negocierile dintre Ucraina și Rusia: „Nu trebuie să purtăm ochelari roz” # Ziua
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că negocierile dintre Ucraina și Rusia se află într-o „pauză”, menționând totuși negociatorii ambelor părți au la dispoziție canalele de comunicare. „Nu trebuie să ne facem iluzii și să ne așteptăm ca procesul de negociere să dea rezultate fulgerătoare. Vreau să reamintesc și cuvintele președintelui Trump, […] Articolul Kremlinul anunță o pauză în negocierile dintre Ucraina și Rusia: „Nu trebuie să purtăm ochelari roz” apare prima dată în ZIUA.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:20
În secțiile de votare din străinătate vor ajunge 864 de mii de buletine, tiraj similar primului tur de la prezidențiale # Ziua
La parlamentarele din 28 septembrie, în secțiile din străinătate vor fi expediate 864 de mii de buletine de vot, cu doar 12 mii mai multe decât la primul tur al prezidențialelor din octombrie 2024. Tirajul buletinelor a rămas același în condițiile în care numărul secțiilor de votare a crescut la 301, cu 70 mai multe […] Articolul În secțiile de votare din străinătate vor ajunge 864 de mii de buletine, tiraj similar primului tur de la prezidențiale apare prima dată în ZIUA.md.
13:00
Septembrie se anunță dificil pentru turiștii care aleg Italia pentru vacanțe, după ce moratoriul de vară asupra grevelor s-a încheiat și sindicatele au reluat protestele. Acțiunile sindicale sunt programate pentru al doilea și al patrulea weekend din lună, afectând în special aeroporturile din Milano și principalele companii feroviare naționale, relatează Euronews. Primele perturbări majore sunt […] Articolul Italia, paralizată de greve în septembrie. Orarul zborurilor și curselor de tren, afectate apare prima dată în ZIUA.md.
12:40
VIDEO | Președintele Maia Sandu a ajuns la Vatican, unde urmează să fie primită în audiență de Papa Leon al XIV-lea # Ziua
Președintele Maia Sandu a ajuns astăzi la Vatican, unde urmează să fie primită în audiență de Papa Leon al XIV-lea. Președinția a publicat primele imagini video de la sosirea ei. Vizita face parte dintr-un turneu de lucru în Italia și la Sfântul Scaun, desfășurat în perioada 10–12 septembrie. La Roma, șefa statului a avut întrevederi […] Articolul VIDEO | Președintele Maia Sandu a ajuns la Vatican, unde urmează să fie primită în audiență de Papa Leon al XIV-lea apare prima dată în ZIUA.md.
12:30
Gheorghe Urschi, în stare stare gravă la Spitalul de Urgență. Familia acestuia cere autorităților transferarea la o altă instituție medicală # Ziua
Actorul și regizorul Gheorghe Urschi se află în stare gravă la spital, după o intervenție suferită la sfârșitul lunii august. Într-o postare pe contul oficial de Facebook al umoristului, familia acestuia cere intervenția ministrului Sănătății pentru a ajuta să fie transferat de la Institutul de Medicină Urgentă într-o altă instituției medicală. „Facem apel către instituțiile […] Articolul Gheorghe Urschi, în stare stare gravă la Spitalul de Urgență. Familia acestuia cere autorităților transferarea la o altă instituție medicală apare prima dată în ZIUA.md.
12:20
Acum 81 de ani, Guvernul de la București semna la Moscova convenția de armistițiu, act prin care URSS prelua, de fapt, controlul asupra României # Ziua
Acum 81 de ani, în 12 septembrie 1944, la Moscova, Guvernul României, proaspăt preluat de exponenți ai Kremlinului, a semnat cu URSS, Regatul Unit și Statele Unite ieșirea din război de partea Axei și întoarcerea armelor împotriva Germaniei naziste, prin stabilirea unei alianțe cu URSS. Documentul a fost semnat la aproape trei săptămâni, de când forțele […] Articolul Acum 81 de ani, Guvernul de la București semna la Moscova convenția de armistițiu, act prin care URSS prelua, de fapt, controlul asupra României apare prima dată în ZIUA.md.
11:50
O femeie din Republica Moldova a vrut să intre cu șase cuțite în Palatul Parlamentului de la București # Ziua
O femeie originară din Republica Moldova a fost reținută la intrarea în Palatul Parlamentului de la București, după ce asupra sa au fost găsite șase cuțite. Imediat s-au luat toate măsurile de securitate. Aceste arme albe au fost luate de către cei de la pază, iar femeia urma să fie dusă la audieri și să […] Articolul O femeie din Republica Moldova a vrut să intre cu șase cuțite în Palatul Parlamentului de la București apare prima dată în ZIUA.md.
11:20
O femeie de 31 de ani a fost reținută de polițiști fiind suspectată de dublu omor comis în Cahul. Bănuita, care ar avea probleme psihice, a înjunghiat o femeie și un bărbat, ambii de 34 de ani, în urma unui conflict. Poliția a fost sesizată, după miezul nopții, despre faptul că pe o stradă […] Articolul Două persoane, înjunghiate mortal la Cahul. O femeie de 31 de ani, reținută de polițiști apare prima dată în ZIUA.md.
11:00
VIDEO | Dronele ucrainene au vizat cel mai mare port petrolier al Rusiei, la Marea Baltică, în cel mai amplu atac din ultimele luni # Ziua
Peste 30 de drone ucrainene au atacat regiunea Leningrad, noaptea trecută, vizând în special portul petrolier Primorsk, cel mai mare din Rusia, a anunțat guvernatorul local, Aleksandr Drozdenko. În urma atacului, un incendiu a izbucnit la bordul unei nave și la o stație de pompare din port. Autoritățile au precizat că nu există pericol de […] Articolul VIDEO | Dronele ucrainene au vizat cel mai mare port petrolier al Rusiei, la Marea Baltică, în cel mai amplu atac din ultimele luni apare prima dată în ZIUA.md.
10:30
Ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurorii anticorupție desfășoară percheziții în raionul Călărași într-o cauză penală ce vizează fapte de corupere a alegătorilor. Potrivit anchetei, mai mulți reprezentanți afiliați unor partide, responsabili de activitatea electorală în localități din raion, sunt bănuiți că ar fi implicați în recrutarea alegătorilor, oferindu-le bani, bunuri, servicii sau alte foloase în schimbul […] Articolul Ofițerii CNA anunță percheziții la Călărași într-o nouă cauză penală de corupere electorală apare prima dată în ZIUA.md.
10:00
Prințul Harry a ajuns într-o vizită surpriză la Kiev pentru a sprijini reabilitarea militarilor ucraineni # Ziua
Prințul Harry a ajuns, vineri, într-o o vizită surpriză la Kiev, la invitația guvernului ucrainean, informează The Guardian. El a declarat că dorește să facă „tot posibilul” pentru a sprijini reabilitarea militarilor ucraineni răniți pe front. Potrivit sursei citate, ducele de Sussex a venit împreună cu reprezentanți ai Invictus Games Foundation, cu care intenționează să […] Articolul Prințul Harry a ajuns într-o vizită surpriză la Kiev pentru a sprijini reabilitarea militarilor ucraineni apare prima dată în ZIUA.md.
